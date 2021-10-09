Количество и качество: как в СССР наращивали темпы производства по ключевым отраслям

К середине третьей пятилетки СССР пришел с заметными достижениями в области народного хозяйства. При этом укрепление хозяйственной и оборонной мощи страны проходило во многом за счет ущемления трудовых прав. Так, был введен 8-часовой рабочий день при 7-дневной рабочей неделе, сотрудникам запретили самовольный уход с работы вне зависимости от причины. Что, однако, преподносилось как усиление гражданской сознательности и пламенное желание ежедневно совершать трудовые подвиги. Первая часть обзора ведущих отраслей экономики по состоянию на 1940—1941 годы вышла неделей ранее. Сегодня публикуем продолжение из настольного календаря 1941 года, переизданного ГК «ТАИФ». В 25-й части спецпроекта «Жить в сорок первом» речь пойдет о металлургии, аргосекторе, стройиндустрии, химической и легкой промышленности.



Черная и цветная металлургия

Современное индустриальное государство не может обходиться без больших масс металла. Металл — это машины, металл — это оборудование для фабрик и заводов, шахт и рудников, металл — это основа оборонной мощи государства.

Одним из самых серьезных признаков крайней отсталости царской России было низкое потребление металла на душу населения.

В России в 1913 г. на душу населения расходовалось всего около 22 кг черного металла, в то время как в США на душу населения расходовалось 468 кг черных металлов, в Англии — 200, в Германии — 197, во Франции — 202 кг. В России расходовалось металла в 22 раза меньше, чем в США, в 10 раз меньше, чем в Англии, Франции, Германии.

К тому же металлургия царской России стояла на очень низком техническом уровне. Маленькие домны, мартены емкостью не больше чем в 30—35 т, ручная загрузка печей, примитивные способы разливки готового металла, плохая подготовка сырья — руды, кокса, известняка — все это крайне снижало производительность труда.

Совершенно другую картину представляет черная металлургия СССР. Советская металлургия стала одной из самых передовых отраслей тяжелой промышленности.

В царской России в 1913 г. было выплавлено 4,2 млн. т чугуна, 4,2 млн. т стали, выпущено 3,5 млн. т проката. Теперь мы производим чугуна почти в 3,5 раза больше, стали — в четыре с лишним раза больше и проката почти в четыре раза больше, чем в 1913 г. Подавляющую массу металла мы получаем сейчас с новых и реконструированных заводов — Магнитогорского и Кузнецкого комбинатов, Азовстали (Мариуполь), Запорожстали (Запорожье), Криворожского завода, целиком реконструированного Макеевского завода и др.

Вместо одной южной металлургической базы у нас есть теперь еще другая металлургическая база на Востоке — Урало-Кузнецкий комбинат. Металлургическая промышленность продолжает свое движение на Восток, где имеется колоссальный спрос на металл и богатейшая сырьевая база для производства металла.

Одновременно с ростом металлургии росла и сырьевая база, необходимая для развития металлургии. Почти заново создана мощная коксохимическая промышленность, особенно на Востоке — в Кемерове, Губахе, Магнитогорске, Сталинске. Построен ряд углеобогатительных фабрик, агломерационных фабрик для спекания пылевидных руд и т. д.

Наши новые металлургические гиганты имеют очень мало общего со старыми капиталистическими предприятиями. Вместо маленьких карликовых домен высятся домны с полезным объемом в 900—1 000—1 300 куб. м, вместо маленьких мартенов объемом в 18—30 куб. м печи в 75—100—250 куб. м. Появились огромные прокатные станы — блюминги, обжимающие стальные болванки весом до 15 т каждая.

Механизация работ на металлургических агрегатах достигла 60—70% и выше на отдельных этапах производственного процесса.

Технический прогресс XX в. поставил перед металлургией особые задачи. Машиностроение, оборонная промышленность предъявляют огромный спрос на высококачественную сталь, способную выдержать высокое давление, высокие температуры, высокие скорости (например, авиационные моторы).

Все это предусмотрено в плане третьей пятилетки. Третья пятилетка — пятилетка качественной стали.

Свинцовый завод Риддерского полиметаллического комбината

Советская металлургия имеет уже 10-летний опыт производства качественного металла. На наших заводах изготовляется теперь до 200 марок стали: автотракторной, шарикоподшипниковой, магнитной, трансформаторной, нержавеющей, жароупорной, быстрорежущей и т. д. Создано производство ферросплавов, электростали. Заводы, выпускавшие раньше обыкновенный металл, теперь перешли на качественный и высококачественный.

Директива XVIII съезда партии о максимальном расширении выпуска качественного металла выполняется.

В 1937 г. было выпущено проката 13 млн т. В 1942 г. должно быть выпущено 21 млн т, т. е. на 62% больше.

В своем докладе на XVIII съезде партии товарищ Сталин показал, что, для того чтобы в течение 10—15 лет догнать главные капиталистические страны в производстве металла, нам необходимо ежегодно увеличивать выплавку чугуна на 2—2,5 млн т.

Это указание товарища Сталина — закон для советских металлургов. На заводах идет соревнование за повышение производительности агрегатов, за улучшение технологических процессов, за освоение новых марок стали, новых видов проката.

В 1942 г. выплавка чугуна должна достигнуть 22 млн т (увеличение по сравнению с 1937 г. на 52%), стали —28 млн т (рост на 58%), проката — 21 млн т (рост на 62%). Производство чугуна на душу населения вырастет с 86 кг в 1937 г. до 122 кг, стали — со 105 до 156 кг. СССР выйдет на первое место в Европе и на второе в мире по выплавке чугуна и стали.

Велики также успехи СССР в производстве цветных металлов — меди, свинца, цинка, никеля, олова и алюминия. Известно, что цветные металлы играют большую роль в современной технике. За источники сырья цветных металлов идет ожесточенная борьба между империалистическими державами.

СССР, которому от царской власти досталось в этой области весьма скудное наследство, развил собственную добычу цветных металлов и создал ряд крупнейших предприятий цветной металлургии.

План третьей пятилетки ставит перед цветной металлургией задачу увеличить производство цветных металлов до полного обеспечения растущих потребностей народного хозяйства и обороны страны. Выполнение этой задачи сделает нашу страну еще более сильной и независимой от капиталистического мира.

Химическая промышленность

Химическая промышленность охватывает чрезвычайно важные для народного хозяйства отрасли производства. Химическая промышленность производит: удобрения для полей, искусственный (синтетический) каучук, резиновые изделия, искусственное волокно, пластические массы, серную кислоту и т. д. и т. д.

Наша страна чрезвычайно богата сырьем для химической промышленности: нефтью, металлическими рудами, калийными и фосфатными солями и др. Кроме того, в химической промышленности широко используются вода, воздух (из него добывается азот и кислород), отходы от коксохимической промышленности, газы, выходящие из доменных, мартеновских печей, дым и т. д.

В царской России химической промышленности почти не было, если не считать производства резиновых изделий (на импортном каучуке) и серной кислоты.

В СССР химизация страны стала одной из важнейших хозяйственных задач. Химические методы все больше внедряются в производство. У нас широко поставлено производство химических удобрений (суперфосфат), заново выросли производства синтетического каучука, пластических масс, развертывается строительство новых крупных заводов для производства серной кислоты, резиновых шин и т. д. Химические методы применяются для выделки искусственной кожи, для получения жиров и масел, для получения бензина из мазута, анилиновых красок, химико-фармацевтических препаратов и т. д.

В 1938 г. в СССР было выработано суперфосфата 1 571 тыс. т — в 25 раз больше, чем до революции. СССР вышел на первое место в Европе по производству суперфосфатного удобрения.

Производство азотистых удобрений, необходимых для большинства сельскохозяйственных районов в СССР, сосредоточено вокруг угольных и металлургических предприятий Донбасса (Горловка), Кузбасса (Кемерово), Урала (Березники, Магнитогорск), Сталиногорска (Тульская область).

Калийные удобрения производятся в Ленинградской, Калининской, Смоленской областях, в БССР, в северо-западной части Украины. Соликамский калийный рудник — крупнейшее в мире предприятие по производству калия, который до революции ввозился к нам из-за границы.

Каучук — один из немногих видов сырья, которого в нашей стране не было. Уже несколько лет, как развернулась работа над созданием в СССР собственной базы натурального каучука. Насаждаются специальные растения-каучуконосы вроде кок-сагыза, гвайюлы и т. п.

Со временем эта работа даст ощутительные результаты, пока же натуральный каучук нам приходится импортировать. Чтобы сократить зависимость от импорта, в СССР создана большая промышленность синтетического каучука, из которого вырабатываются резиновые изделия, особенно камеры, шины для автомобильных колес. По производству синтетического каучука (СК) СССР занимает первое место в мире.

Широкое развитие получило за годы второй пятилетки производство анилиновых красок, которого до революции не было, а также пластических масс, изделия из которых получают все большее распространение.

План третьей пятилетки предусматривает огромный рост продукции химической промышленности: в 1942 г., она должна дать товаров на 14 млрд. руб. — в 2,4 раза больше, чем было дано в 1937 г. Для выполнения такой программы в плане намечено строительство большого числа новых химических предприятий.

Легкая индустрия

Легкая индустрия в широком смысле охватывает все те отрасли промышленности, которые производят предметы широкого потребления: хлопчатобумажные, шерстяные, шелковые ткани, обувь, бумагу, мыло, сахар и т. д.

Как указывалось выше, легкая индустрия за годы сталинских пятилеток росла медленнее, чем тяжелая промышленность, производящая средства производства. Из этого, однако, не следует, что легкая индустрия развивалась слабо. Все виды производства предметов широкого потребления за годы сталинских пятилеток далеко двинулись вперед по сравнению с тем, что было в дореволюционной России, и продолжают расти из года в год.

В докладе на XVIII съезде партии т. Молотов объяснил причину некоторого замедления темпов в развитии легкой промышленности во второй пятилетке. «Как и в первой пятилетке, — сказал т. Молотов, — нам, ввиду международной обстановки, пришлось поднять намеченный темп развития оборонной промышленности, и сделано для этого... немало. Это потребовало значительного усиления подъема тяжелой промышленности, причем, в известной мере, за счет темпов роста легкой промышленности. Зато мы заставили наиболее агрессивных империалистов в отношении СССР быть посмирнее».

Тов. Молотов затем подчеркнул, что мы должны в дальнейшем значительно поднять весь фронт промышленности, производящей предметы широкого потребления.

План второй пятилетки намечал повышение уровня народного потребления в два раза по сравнению с последним годом первой пятилетки. Этот план в основном выполнен.

Одновременно со строительством гигантов тяжелой промышленности шло строительство сотен и тысяч предприятий легкой промышленности, среди которых немало крупных, например, текстильные комбинаты в Барнауле и Ташкенте, обувные фабрики в Свердловске, Новосибирске, Кузнецке, Сталинске, Тбилиси, предприятия для выработки заменителей кожи, стекольные заводы и пр.

Из легкой промышленности выделилась и выросла в самостоятельную отрасль пищевая индустрия с ее многочисленными мясными, молочными, консервными, рыбными предприятиями, холодильниками, элеваторами и т. д.

Текстильный комбинат им. Сталина в Ташкенте

Вот некоторые данные, характеризующие рост производства товаров широкого потребления за годы второй пятилетки.

Производство хлопчатобумажных тканей выросло с 2 694 млн м до 3 448 млн м; шерстяных тканей — с 88,7 млн м до 108,3 млн м, кожаной обуви — с 86,9 млн пар до 182,9 млн пар; мыла — с 357,2 тыс. т до 495,2 тыс. т; сахара — с 0,8 млн т до 2,4 млн т; бумаги с 0,4 млн т до 0,8 млн т и т. д.

Конечно, этот рост недостаточен и сильно отстает от спроса на предметы первой необходимости.

На XVIII съезде партии т. Молотов указал, что СССР отстал по размерам производства на душу населения таких товаров, как хлопчатобумажные и шерстяные ткани, кожаная обувь, сахар, бумага, мыло.

Тов. Молотов привел следующую сравнительную таблицу:

Производство главнейших видов промышленной продукции на душу населения в СССР и капиталистических странах

(СССР — за 1937 г., другие страны — по последним опубликованным данным)

СССР США Германия Англия Франция Япония Хлопчатобумажные ткани (кв. м) 16 58 св. нет 60 31 57 Шерстяные ткани (м) 0,6 2,8 св. нет 7,4 св. нет св. нет Обувь кожаная (пар) 1 2,6 1,1 2,2 св. нет св. нет Бумага (кг) 5 48 42 42 23 8 Сахар (кг) 14 12 29 8 21 17 Мыло 3 12 7 11 10 св. нет

Из этой таблицы видно, что, для того, чтобы догнать США и Англию в выработке хлопчатобумажных тканей, нам нужно увеличить производство их больше чем в 3 раза, шерстяных тканей — в 5—10 раз, кожаной обуви — в 2,5 раза, бумаги — больше чем в 9 раз и т. д.

Темпы роста легкой индустрии, громадные размеры строительства новых предприятий, производящих предметы широкого потребления, говорят о том, что и в этой области СССР догонит капиталистические страны.

План третьей пятилетки намечает увеличение производства товаров широкого потребления в 1,7 раза по сравнению с 1937 г. Производство хлопчатобумажных тканей дойдет в 1942 г. до 4 900 млн м (рост на 42%); шерстяных тканей — 177 млн м (рост на 67%); обуви кожаной — 258 млн пар (рост на 43%); сахарного песка — 3,5 млн т (рост на 44%); выпуск консервов — 1 800 млн банок (рост на 106%) и т. д.

Основная задача третьей пятилетки в области производства товаров широкого потребления состоит в расширении ассортимента и улучшении качества продукции.

Большим подспорьем для государственной промышленности должна служить местная промышленность и промкооперация. XVIII съезд партии возложил на них обязанность увеличить за третью пятилетку выпуск товаров не менее чем в два раза. Это очень серьезное задание. Достаточно сказать, что в 1938 г. местная промышленность дала продукции на 2 412,5 млн руб., а в 1939 г. — на 2 702,7 млн руб. (рост на 12%); промкооперация дала в 1938 г. продукции на 15 025,5 млн руб., а в 1939 г. — на 18 177,3 млн руб. (рост на 21%).

Строительная индустрия

Уже в течение 10—12 лет вся наша страна представляет собой великую стройку. Размах капитального строительства в СССР не имеет себе равного в прошлом. Нет такого уголка на всей территории нашей страны, где не воздвигались бы новые промышленные предприятия, новые культурно-бытовые учреждения, где не было бы развернуто новое жилищное и коммунальное строительство.

В первой пятилетке в капитальное строительство было вложено 51 млрд руб., во второй пятилетке — около 115 млрд руб., в третьей пятилетке программа капитального строительства установлена в 192 млрд руб., т. е. больше, чем в первой и второй пятилетках, вместе взятых.

Один только перечень новостроек, созданных за последнее десятилетие и строящихся сейчас, занял бы целую большую книгу. Среди новых предприятий, созданных за последнее десятилетие, такие индустриальные гиганты, как Магнитогорский и Кузнецкий металлургические комбинаты, как Уральский и Краматорский заводы тяжелого машиностроения, как тракторные заводы в Харькове, Сталинграде и Челябинске, как Днепрострой, как каналы Беломорско-Балтийский и Москва — Волга, как московское метро, как железнодорожные магистрали Москва — Донбасс, Турксиб, Акмолинск — Карталы и т. д. и т. д.

Осуществить такую грандиозную строительную программу в такой короткий срок, как 10—12 лет, нельзя было бы старыми, кустарными методами строительства, существовавшими в дореволюционной России. Известно, что строительное дело было тогда основано целиком на ручном труде.

Наша современная строительная техника, как небо от земли, далека от тех времен. У нас создана настоящая строительная промышленность, передовая строительная индустрия. Сейчас наши передовые промышленные стройки насыщены высокой техникой, замечательными механизмами.

Тяжелый труд землекопов переложен на машины. Экскаваторы роют землю. По лентам-транспортерам она идет в самоопрокидывающиеся грузовики, которые ее вывозят. Мощные подъемные краны подают строительные материалы во все концы строительной площадки. Бетономешалки приготовляют раствор.

Имеются специальные машины для штукатурки, для облицовочных работ. Строительное дело все больше механизируется. Выросли предприятия, производящие всевозможные виды машин и механизмов для строительных работ.

Новое техническое вооружение строительного дела создало условия для новых скоростных методов стройки. Многоэтажные дома в 7—8 этажей, строившиеся раньше годами, теперь воздвигаются в несколько месяцев. Чем больше механизирован труд на стройках, тем быстрее идет строительство.

Но дело не только в технике, но и в новой организации строительных работ. Для скоростного строительства требуются, во-первых, параллельность работ: одновременно с кирпичной кладкой здания устанавливаются оконные и дверные рамы, перекрытия потолков и внутренние перегородки, канализационные и водопроводные трубы, электрические провода и т. д.; во-вторых, в сооружениях промышленного типа одновременно ведется строительство здания и монтаж оборудования; в-третьих, строительные работы максимально механизируются. На строительной площадке производится по существу сборка здания, отдельные элементы которого привозятся в готовом виде со специальных заводов, производящих стройматериалы.

Такая организация строительства начинает у нас применяться все шире. В Донбассе построено большое общежитие для рабочих шахты Пролетарская-Крутая за 24 рабочих часа, другое общежитие — за 19 рабочих часов. Сама шахта Пролетарская-Крутая была построена за один год, в то время как раньше шахты строились по нескольку лет.

При этом была получена большая экономия в стоимости работ. Размах капитального строительства вызвал огромный рост производства строительных материалов. Производство цемента за одну вторую пятилетку выросло почти в 1,6 раза (с 3,5 млн т до 5,5 млн т); производство кирпича — в 1,8 раза (с 4,9 млрд штук до 8,7 млрд штук); извести — почти в 1,6 раза; стекла — в 2 раза и т. д. Все же по производству строительных материалов на душу населения мы еще сильно отстаем от главных капиталистических стран.

Социалистическое сельское хозяйство

В 1913 г. — одном из самых урожайных лет дореволюционной России — вся продукция сельского хозяйства составила 12,6 млрд руб. (в ценах 1926/27 г.), в том числе продукция земледелия в целом составила 8 млрд руб., а продукция животноводства — 4,6 млрд рублей.

В 1937 г. вся продукция сельского хозяйства составила 20,1 млрд руб., в том числе продукция земледелия — 15,1 млрд руб., а продукция животноводства — 5,1 млрд руб.

Таким образом, социалистическое сельское хозяйстве в целом дало в 1937 г. рост по сравнению с 1913 г. на 59,6%, в частности продукция земледелия выросла на 87,7%, продукция животноводства — на 10,4%. Этими успехами социалистическое сельское хозяйство обязано победе колхозного строя.

Колхозный строй вывел нашу деревню из вечной нужды и забитости и открыл ей путь к новой, зажиточной жизни.

Вместо океана мелких и мельчайших крестьянских хозяйств царской России сейчас 18,8 млн бывших единоличников объединены в 242,4 тыс. колхозов, которым принадлежит 99,3% всех посевных площадей крестьянского сектора.

Посевные площади СССР увеличились по сравнению с довоенным временем более чем на 30 млн га.

Рядом с колхозами работают совхозы, число которых к концу 1938 г. достигло 3 961 с посевной площадью в 12,4 млн га.

Сельское хозяйство СССР — наиболее крупное и наиболее механизированное в мире. В 1938 г. в СССР приходилось на один совхоз — 2 691 га, на один колхоз — 485 га посевной площади. В США на одно хозяйство приходится 22,8 га, в Германии — 3,5 га.

Земледельческий труд в нашей стране уже обогнал по механизации капиталистическое сельское хозяйство. Социалистическая промышленность вооружила колхозную деревню первоклассной техникой. Это наглядно продемонстрировано на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке.

В совхозе «Гигант»

В 1938 г. в сельском хозяйстве СССР работало 483,5 тыс. тракторов мощностью в 9,3 млн. лошадиных сил, 153,5 тыс. комбайнов. Кроме того, в сельском хозяйстве работало сложных и полусложных зерновых молотилок — 130,8 тыс. и около 205 тыс. грузовых и легковых автомобилей. В нашем земледелии работают машины зерноочистительные, молотильные, хлопкосборочные, картофелекопатели, свеклокопатели, дисковые широкозахватные лущильники, льнотрепальные и т. д. и т. д.

В 6 358 МТС, работавших в 1938 г., сосредоточен огромный парк машин.

Пахота под яровые в 1938 г. была механизирована на 71,5%, уборка зерновых почти на 50%, молотьба была механизирована на 95%.

На XVIII съезде партии товарищ Сталин отметил, что важнейшей особенностью совхозно-колхозного производства является его высокая товарность. Это имеет серьезнейшее значение для снабжения страны.

По сравнению с 1926/27 г. товарная продукция (т. е. идущая на рынок) сельского хозяйства СССР в 1938/39 г. выросла: по зерну больше чем в 3,5 раза, по хлопку больше чем в 5 раз, по льну-волокну в 2,4 раза, по сахарной свекле больше чем в 2,5 раза. В высокой товарности совхозно-колхозного производства, как отметил товарищ Сталин, заключается секрет того, что нам удалось так легко и быстро разрешить зерновую проблему.

По производству пшеницы, ржи, овса, ячменя, проса СССР занимает первое место в мире. Гороха и чечевицы СССР дает четыре пятых всей мировой продукции. В СССР на душу населения приходится пшеницы и ржи в два с лишним раза больше, чем в США. По производству зерна на душу населения СССР, таким образом, уже обогнал самую богатую капиталистическую страну.

Сталинский лозунг об урожаях в 8 млрд пудов хлеба выполняется успешно. На борьбу за высокие урожаи двинулась агротехника, которая за последние годы сделала громадные успехи, все шире внедряясь в колхозное хозяйство.

Товарищ Сталин на XVIII съезде партии отметил, что за последние 3 года база товарного зерна переместилась с Украины, которая считалась раньше житницей нашей страны, на север и восток РСФСР.

Особенно большие успехи достигнуты на востоке, где звеньевая система вызвала замечательное движение бригадиров-стопудовиков.

Опыт бригадиров зернового хозяйства успешно перенимается льноводами, хлопководами, свекловодами.

Громадных успехов добилось социалистическое земледелие и в области технических культур — хлопка, свеклы, льна, новолубяных культур и т. д. Посевная площадь под техническими культурами в 1938 г. была почти в 2,5 раза больше, чем в 1913 г.

«В СССР решена хлопковая проблема»,— так гласит надпись в павильоне «Хлопок» Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. И действительно, посевные площади под хлопком за годы советской власти увеличились втрое, сбор хлопка — в 3,5 раза. Советский хлопок стал лучшим в мире и пользуется большим спросом на иностранных рынках.

СССР вышел на первое место в мире по выработке сахара и по сбору свекловичных семян. СССР занимает также первое место в мире по посевам льна и конопли. В СССР поставлен мировой рекорд урожайности льна-долгунца; звеньевая колхоза «Перше травня» («Первое мая») Черняховского района Житомирской области Надежда Заглада получила в 1939 г. 33,09 ц льноволокна с гектара.

Разрешение основной экономической задачи СССР — борьбы за изобилие продуктов — требует широкого развития колхозного овощеводства и садоводства.

В 1913 г. площадь под картофелем составляла 3,1 млн га. В 1939 г. под картофель было занято уже свыше 7 млн га.

В 1939 г. под овоще-бахчевыми культурами было занято 2,2 млн га вместо 0,75 млн га в 1913 г. Выращивание овощей у нас проникло далеко на север, за полярный круг. На Сахалине, на Камчатке, на Колыме выращиваются овощи.

Однако колхозы еще далеко не использовали всех своих возможностей, чтобы снабдить трудящихся овощами в изобилии. Одна из таких возможностей — создание в каждом колхозе своего водоема. Инициатива этого дела принадлежит сельскохозяйственной артели «Железнодорожник», Таловского района, Воронежской области. Призыв таловских колхозников получил широкий отклик, и уже летом 1940 г. во многих колхозах взялись за сооружение прудов, плотин и т. д., чтобы оградить себя в будущем от капризов природы.

XVIII съезд партии принял очень важное постановление, вошедшее в план третьей пятилетки, о создании вокруг наших крупных промышленных центров — Москвы, Ленинграда, Киева, Харькова и др. картофельно-овощных баз, достаточно мощных для того, чтобы снабжать население круглый год свежими овощами.

Это постановление имеет огромное хозяйственное значение. В настоящее время население средней полосы СССР снабжается овощами обычно с середины лета в течение 2—3 месяцев. Затем овощи постепенно исчезают с рынка.

Между тем овощи как продукт питания имеют особую ценность тогда, когда они идут в употребление в свежем виде. В течение 1939—1940 гг. развернулась работа над созданием картофельно-овощных баз вокруг многих промышленных центров. Однако необходимо отметить, что эта важнейшая задача проводится в жизнь все же недостаточно быстрыми темпами.

Партия и правительство уделяют также особое внимание развитию колхозного садоводства. Каждая колхозная усадьба должна иметь свои фруктовые насаждения. Фрукты должны у нас выращиваться в таком изобилии, чтобы трудящиеся могли их иметь в течение круглого года.

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Наиболее отсталой отраслью сельского хозяйства остается животноводство. Как отметил товарищ Сталин на XVIII съезде партии, за последние годы произошли серьезные сдвиги в росте поголовья крупного рогатого скота и свиней, но по конскому поголовью и овцеводству мы еще отстаем от довоенного уровня. Товарищ Сталин высказал уверенность, что эта отсталость будет ликвидирована в кратчайший срок.

О том, что эта директива товарища Сталина будет выполнена, свидетельствуют высокие темпы роста поголовья скота в СССР. С 1933 по 1938 г. средний ежегодный прирост поголовья всего скота составил (в %):

Крупный рогатый скот Свиньи Овцы и козы СССР +12,9 +30,6 + 20,8 Германия + 0,1 — 0,4 + 8,3 США — 2,0 — 3,3 0,0

Из этой таблицы видно, что, в то время как в СССР рост поголовья по различным видам скота колеблется от 12 до 30%, в Германии и США наблюдается либо крайне слабый рост, либо отсутствие всякого роста или даже прямое сокращение поголовья стада.

Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 8 июля 1939 г. «О мероприятиях по развитию общественного животноводства в колхозах», в котором дана установка на то, чтобы в каждом колхозе были организованы по три животноводческих фермы, уже сыграло заметную роль в подъеме общественного животноводства.

С июля 1939 г. по январь 1940 г. Количество животноводческих колхозных ферм увеличилось с 418,8 тыс. до 605,5 тыс., т. е. создано было заново 186 тыс. ферм. Поголовье крупного рогатого скота на фермах за тот же период увеличилось с 12,9 млн до 14,9 млн; поголовье свиней — с 6,6 млн до 7,1 млн; поголовье овец и коз — с 27,2 млн до 33,2 млн.

К началу 1940 г. 99,5% всех колхозов имели уже продуктивный скот. 232 тыс. колхозов имеют молочно-товарные фермы (96,6% всех колхозов). Однако имеется еще большая группа колхозов, которые к началу 1940 г. еще не имели ни овцеводческих, ни свиноводческих ферм, а 7 тыс. колхозов еще не сумели организовать у себя молочно-товарные фермы.

Растущая с каждым годом мясная и молочная промышленность СССР должна иметь резервы и в такой отрасли животноводства, как птицеводство.

По птицеводству СССР сильно отстал от такой капиталистической страны, как США. Поголовье всей птицы в СССР составляет около 216 млн., в том числе 160 млн кур. В США при меньшем населении — 450 млн кур. Индеек у нас около 400 тыс., а в США — около 30 млн.

Только в 11% колхозов имеются птицеводческие фермы, причем большинство из них мелкие с низкой производительностью. Задача колхозов — максимально развить у себя птицеводство и добиваться высокой его товарности.

Социалистическое сельское хозяйство находится на большом подъеме. «...Колхозы, — говорил товарищ Сталин на XVIII съезде партии, — окончательно закреплены и упрочены, а социалистическая система хозяйства является теперь единственной формой нашего земледелия».

После того как колхозный строй прошел через трудный организационный период, перед колхозами открылся широкий путь к хозяйственному росту, к расцвету общественного хозяйства колхозов и в то же время личного хозяйства каждого отдельного колхозника.

Но не все колхозы умеют еще использовать до конца выгоды и преимущества артельного хозяйства. Наряду с передовыми колхозами имеются и отсталые. Партия и правительство делают все возможное, чтобы помочь отсталым колхозам ликвидировать свою отсталость, догнать передовые колхозы и вместе с ними двигаться вперед к зажиточности, к изобилию.

Уборка семенной пшеницы комбайном

С этой точки зрения огромное экономическое и политическое значение имеет принятое в марте 1940 г. пленумом ЦК ВКП(б) постановление об изменениях в политике заготовок и закупок сельскохозяйственных продуктов.

Прежняя система заготовок и закупок сельскохозяйственных продуктов устарела, она перестала служить для колхозов стимулом к дальнейшему развитию колхозного хозяйства — к расширению посевных площадей, к увеличению поголовья общественного скота и т. д. Вот почему она была отменена и заменена новой системой, которая имеет целью вызвать дальнейший расцвет колхозного строя.

Основной недостаток старой системы заготовок зерновых, картофеля, масличных культур и т. д. состоял в том, что размеры поставок зерна государству исчислялись из плана посевной площади колхоза.

Новый порядок устанавливает исчисление размеров поставок зерновых и других сельскохозяйственных культур не от посевных площадей, а от гектара пахотной земли, закрепленной за колхозом, за вычетом земли, занятой под технические культуры — свеклу, хлопок, масличные, каучуконосные и т. п.

Новый погектарный порядок заготовок устраняет неравенство, в которое раньше попадал передовой колхоз по отношению к отстающему. Передовые колхозы, которые стремились увеличить посевную площадь и освоить новые земли, отдавали государству больше продуктов, чем отстающие колхозы, которые не заботились о расширении своих посевных площадей. Отстающие колхозы, таким образом, перекладывали свои обязательства по отношению к государству на плечи передовых колхозов. Теперь это неравенство устранено.

До постановления ЦК ВКП(б) колхозы сдавали государству молоко по количеству общественного скота. Колхоз, имевший общественное стадо, сдавал молоко, не имевший — не сдавал. С 1940 г. все колхозы обязаны поставлять государству молоко, исходя из количества гектаров пашни, закрепленной за колхозом.

При этом колхозы имеют возможность частично или полностью освобождать отдельных колхозников от выполнения их личных обязательств по поставкам молока государству.

То же относится и к поставке овощей. Вместо системы контрактации овощей теперь вводится их обязательная поставка по нормам, исчисляемым с каждого гектара пашни, принадлежащей колхозу.

Масличные семена, сено, семена трав (клевер, люцерна и т. д.) также подлежат обязательной поставке государству в том же порядке погектарной нормы. Такой же порядок вводится и для поставки государству яиц и кожевенного сырья.

Таким образом, новый порядок заготовок заключается не только в установлении погектарной нормы сдачи государству сельскохозяйственных продуктов, но и в том, что разнообразные методы заготовок, существовавшие раньше для разных видов сельскохозяйственной продукции (контрактация, государственные закупки, децентрализованные заготовки), заменены одним методом — обязательными поставками государству всех сельскохозяйственных продуктов.

Новый порядок заготовок вводится в действие уже после того, как он был проверен на практике, на опыте заготовок мяса и шерсти.

До 1939 г. заготовки мяса проводились с количества голов общественного скота в колхозе.

При таком порядке колхозы не были заинтересованы в расширении поголовья скота. Тот колхоз, который не заводил скота, не нес никаких обязательств перед государством.

Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 8 июля 1939 г. «О мероприятиях по развитию общественного животноводства в колхозах» был сделан переход к исчислению норм поставок скота в зависимости от размеров земельной площади колхозов.

Это постановление, как было указано выше, уже сыграло огромную роль в подъеме общественного животноводства в колхозах. За один только 1939 г. число колхозных ферм выросло по СССР на 194 тыс. Колхозные фермы пополнились большим количеством скота.

Установлен новый порядок и для поставки лошадей государству. Раньше те колхозы, которые не выращивали высококачественных лошадей, государству их не поставляли. Теперь же все колхозы должны будут заботиться о выращивании хороших коней для Красной Армии, ибо каждый колхоз обязан будет сдавать государству определенное количество лошадей в зависимости от земельной площади колхоза.

Новый порядок заготовок создает все условия для невиданного расцвета производительных сил социалистического сельского хозяйства. Колхозы получают возможность расширять свои земельные площади, увеличивать поголовье общественного скота, использовать все богатейшие возможности, которые заложены в крупном, коллективном, технически хорошо вооруженном земледелии.

Наша страна идет к коммунизму, а коммунизм — это изобилие всего, что нужно культурному человеку. Роль сельского хозяйства в создании этого изобилия исключительно велика. Партия и правительство делают все, чтобы колхозы могли дать стране необходимые ей продукты для перехода от первой фазы коммунизма ко второй его фазе.

* * *

Какие выводы можно сделать из обзора состояния народного хозяйства СССР к концу третьего года третьей сталинской пятилетки?

О чем говорят приведенные выше цифры и факты?

Народное хозяйство СССР, несмотря на бушующее кругом пламя второй империалистической войны, нанесшей сокрушительные удары всей капиталистической экономике, развивается безостановочно, растет из месяца в месяц, из квартала в квартал.

Социалистическая промышленность переживает большой подъем. Растет добыча угля, руды, нефти, растет выплавка металла, увеличивается выработка электроэнергии. В третьей сталинской пятилетке развернуто капитальное строительство, по объему превосходящее все, что было создано за годы первой и второй пятилеток, взятых вместе.

Замечательны итоги последнего сельскохозяйственного года. Урожай 1940 г. приближается к рекордному по урожайности 1937 г. Собран обильный урожай зерновых, технических, огородно-овощных культур, кормовых трав.

Рост народного хозяйства создает необходимые условия для дальнейшего повышения материального и культурного уровня трудящихся.

Реальность наших программ — это живые люди. Люди, кадры составляют основную производительную силу социалистического хозяйства. 1940 год войдет в историю советского народного хозяйства как один из тех годов, когда активность миллионов трудящихся, выразившаяся в подъеме социалистического соревнования, привела к блестящим результатам.

Во второй половине 1940 г. развернулось всесоюзное соревнование в черной и цветной металлургии, в нефтяной и угольной промышленности. Значительно поднялась выплавка металла, добыча нефти, угля. Особенно выделяются результаты соревнования между Донбассом и Криворожьем. Топливная промышленность давно уже не переживала такого подъема, как во второй половине 1940 г., никогда таким широким потоком не шла железная руда из Криворожья.

Каждая волна соревнования рождает новых героев труда. На смену «старой» гвардии стахановцев пришли новые люди, Николай Кравцов и Петр Синяговский — в угольной промышленности, Гордей Шкарабура — в металлургии, Алексей Семиволос и его многочисленные последователи — в рудной промышленности, рядовые рабочие, вчера еще никому неведомые, сегодня уже прославлены на весь Союз как застрельщики нового подъема стахановского труда. Инициатива стахановцев, их поиски новых, более совершенных методов труда неиссякаемы.

Основная экономическая задача, поставленная перед страной XVIII съездом партии, — догнать и перегнать главные капиталистические страны также и в экономическом отношении — потребовала принятия решительных мер к укреплению организации труда, мобилизации всех наших трудовых ресурсов в интересах повышения производительности труда.

Направленные на укрепление хозяйственной и оборонной мощи страны Указы Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня и 10 июля 1940 г. ввели 8-часовой рабочий день, 7-дневную рабочую неделю, запретили самовольный уход рабочих и служащих с предприятий и учреждений, установили строгую ответственность администрации за выпуск недоброкачественной и некомплектной продукции. Эти Указы сыграли огромную роль в укреплении социалистической дисциплины труда, положили конец текучести рабочей силы на предприятиях.

Указы Президиума Верховного Совета СССР от 2 и 19 октября 1940 г. обеспечивают плановое воспроизводство рабочей силы и вводят плановое распределение и расстановку квалифицированных кадров по всей стране, по всем отраслям народного хозяйства.

Все эти правительственные постановления представляют собой звенья одной и той же цепи — все они создают крепкую организацию социалистического труда, необходимую для осуществления великих исторических задач, стоящих перед народным хозяйством страны.

Уже в 1940 г. влияние этих правительственных мероприятий было велико и значительно. Но с особенной силой их результаты скажутся в дальнейшем.

С каждым днем растет хозяйственная мощь и обороноспособность СССР. Наша здоровая, цветущая, полнокровная экономика идет непрерывно вперед, к дальнейшему расцвету, к созданию коммунистического изобилия.

И. Раневский

Екатерина Безсмертная декан факультета экономики и бизнеса ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» Можно сколь угодно долго критиковать авторов предвоенного обзора «Народное хозяйство СССР» за преобладание в нем гражданско-патетической лексики, утаивание информации о высокой вероятности скорого нападения фашистской Германии на СССР, преувеличение масштабов достигнутых успехов в экономике и внешней политике, умалчивании о проблемах с качеством выпускаемой продукции. Но нельзя отрицать, что форсированное развитие промышленности, позволившее стране менее чем за два десятка лет вывести свою экономическую и оборонную мощь, утраченную в годы революционных преобразований и Гражданской войны, на совершенно иной качественный уровень, заложило базовую материальную основу будущей победы в Великой Отечественной войне. Без этой основы выиграть самую жестокую войну в истории человечества было бы невозможно, даже принимая во внимание несгибаемую волю, высокое чувство гражданства и духовные силы советского народа. За годы предвоенных пятилеток мощный рывок в развитии индустриальной базы позволил СССР в невероятно короткий срок трансформироваться из аграрной страны в развитую индустриальную державу, к концу 1930-х гг. увеличившую свою долю в мировом промышленном производстве до 10%, что в 2,5 раза превысило аналогичный показатель дореволюционной России. Это позволило советской промышленности не только выстоять в годы Великой Отечественной войны, но и в короткие сроки восстановиться в послевоенный период. По данным Росстата, в военные годы — в период с 01.07.1941 по 01.01.1946 — было построено 3,5 тыс. новых и восстановлено 7,5 тыс. разрушенных во время военных действий крупных государственных промышленных предприятий; в соответствии с Военно-хозяйственным планом, принятым 16.08.1941, было развернуто масштабное перемещение производительных сил и строительство заводов в восточных районах СССР, позволившее трансформировать систему промышленного производства. В послевоенные годы восстановление экономики шло активными темпами: уже в 1950 г. объем валовой продукции промышленности составил 173% к аналогичному показателю 1940 г., в т. ч. по электроэнергетике — 187%, машиностроению и металлообработке — 215%, промышленности строительных материалов — 217%. Безусловно, форсированное развитие промышленного производства в предвоенные годы потребовало невероятных усилий — в том числе существенного повышения длительности и интенсивности труда. Упомянутый в статье Указ Президиума ВС СССР от 26.06.1940 «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений», ныне многими трактуемый как документ, создавший кабальные условия для трудящихся, на самом деле, безусловно, увеличивал продолжительность рабочего дня и ужесточал трудовую дисциплину (наказанием за прогул становились исправительно-трудовые работы по месту службы на срок до 6 месяцев с удержанием из зарплаты до 25% — вместо предусмотренного ранее увольнения), но отнюдь не означал ликвидацию выходных дней. Речь шла о переходе с шестидневной рабочей недели на семидневную, «считая седьмой день недели — воскресенье — днем отдыха». Безусловно, ужесточение трудовой дисциплины содействовало усиленной мобилизации трудовых ресурсов в целях интенсификации развития производства. Возвращаясь к содержанию статьи, нельзя не отметить, что несмотря на ее общий хвалебный настрой, в ней есть место и критике: отмечаются и относительно низкие размеры отечественного производства на душу населения в сравнении с капиталистическими странами, и замедление темпов развития легкой индустрии ввиду необходимости бросить основные ресурсы на приоритетное развитие тяжелой промышленности, и отставание в отдельных показателях развития животноводства. В сложной внешнеполитической обстановке, в условиях необходимости идеологического укрепления гражданской нации и развития патриотизма подобные публикации были крайне важны не только для усиления авторитета власти, но и для упрочения искренней веры людей в результативность своего упорного труда, гордости за успехи страны и надежды на будущее улучшение условий жизни.

Александр Цыганов доктор экономических наук, профессор, руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы, Финансовый университет при Правительстве РФ В 1940 году можно было начать статью, что в «капиталистическом мире бушует пожар второй империалистической войны», а СССР счастливо избегает этого, на его территории «царит мир». Но уже состоялся освободительный поход в Западную Украину и Беларусь, советско-финская война, присоединение Бессарабии, Латвии, Литвы и Эстонии к СССР. Не анализируя причины, последствия и оценку современниками этих событий, стоит все-таки отметить, что в конце 1930-х гг. СССР активно готовился к войне и провел несколько крупновойсковых операций по увеличению собственной территории. А это означает милитаризацию экономики и мобилизационный тип развития, последствия которого явно ощутимы и сегодня. В довоенной статье «Народное хозяйство СССР» такой путь развития не обозначен, но хорошо читается даже из заголовков: машиностроение, производство электроэнергии, топливная промышленность, черная и цветная металлургия, химическая промышленность, производство электроэнергии, строительство, социалистическое сельское хозяйство. Тяжелая индустрия в приоритете, что вполне обосновано — впереди война и это хорошо понимали жители СССР в конце 1930-х гг. Внимание легкой индустрии уделяется, но в меньшем объеме, что видно и по показателям, которые по большей части отстают от капиталистических стран. Значительное внимание уделяется кадрам для работы в промышленности, для это предлагается программа «О государственных трудовых резервах СССР», направленная на ежегодную подготовку «от 800 тыс. до 1 млн молодых людей города и деревни» рабочим специальностям. Конечно, в статье ничего не сказано о производстве в ГУЛАГе, масштабе репрессий и потерь населения при коллективизации и итогах переписи 1937 года. Успехи народного хозяйства по строительству и реконструкции заводов и фабрик было принято сравнивать с производством в Российской империи за 1913 год, что сохранялось в советской статистике еще долгое время. В определенной степени для современной России сравнение с 1991 годом является похожей базой для исследователей, но поменялся знак: при СССР проблемы были связаны с царизмом, а после августа 1991 года — с 70-летним правлением большевиков. На сегодня сам термин «народное хозяйство» потерял популярность и по сути остался только в названии специальности при защите кандидатских и докторских диссертаций по экономике, а также в названии некоторых вузов. Но потребность развития и модернизации России не утратила своей актуальности. Все также наблюдается нехватка рабочих рук и принимаются программы по подготовке специалистов, но уже совместно с проектами по повышению престижа рабочих специальностей. Если в предвоенном СССР снимали фильмы о рабочих и счастливой жизни строителей социализма, то сейчас более утилитарно проводится Всероссийский чемпионат Soft Skills Russia. Сегодня официальный приоритет не развитие промышленности или строительство социализма в отдельно взятой стране, а повышение качества и продолжительности жизни граждан России. Пятилетние планы советской власти сменились индикативным планированием в рамках национальных проектов с примерно таким же сроком выполнения. Декларируемые приоритеты в развитии современной России можно увидеть, просто прочитав названия национальных проектов, сгруппированных в несколько блоков: человеческий капитал (здравоохранение, образование, демография, культура); комфортная среда для жизни (безопасные и качественные автомобильные дороги, жилье и городская среда, экология); экономический рост (туризм и индустрия гостеприимства, наука, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, цифровая экономика, производительность труда и поддержка занятости, международная кооперация и экспорт, комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры). В большинстве проектов речь идет про качество жизни и это показывает накопленные изменения в общественном сознании. Можно вспомнить лозунг хрущевских и брежневских времен «Все во имя человека, для блага человека», принятый в Программе КПСС в 1961 году и его формальное исполнение. Но, по справедливости, к современным национальным проектам формализм относится в гораздо меньшей степени и можно указать на реальные успехи, достигнутые в сфере повышения качества жизни. Например, благодаря усилиям государственного института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ созданы условия по доступности ипотеки и на сегодня каждая пятая семья в России улучшила свои жилищные условия при помощи ипотечного кредита. Поворот к нуждам человека, повышение качества и продолжительности жизни каждого из нас — это слагаемые успеха и экономического роста, на что в 1930-е гг. обращалось гораздо меньше внимания, что понятно для коллективистского общества, готовящегося к войне. Поэтому затянувшийся поворот к человеку, длящийся уже более 70 послевоенных лет, так важен для «страны, вернувшейся с войны».

Елена Румянцева доктор экономических наук, профессор, автор экономической энциклопедии и учебника для вузов «Противодействие коррупции», президент Центра экономической политики и бизнеса Кроме факта недооценки руководством СССР опасности войны (при предупредительной подготовке к ней народного хозяйства), что нашло свое подтверждение в первой части данной статьи календаря (в советское время никакие государственные решения не могли подвергаться критике, если их не критиковала сама партия), историки обсуждают сегодня, спустя 80 лет после тех событий (а не своевременно), и придуманное для отстаивания виртуальных побед (безусловно, наряду с реальными) идеологическое клише о крайней отсталости царской России. В тексте приводятся переопределенные с научного анализа данные о том, что в расчете на душу населения в дореволюционной России приходилось разных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, товаров народного потребления во много раз меньше, чем в развитых странах. В этой части календаря, например, сравнивается развитие черной и цветной металлургии — насколько она была якобы недоразвита в царской России и насколько она ушла вперед за 1930-1940-е годы. Статистические данные, безусловно, подтверждают прогресс. Но относить его исключительно к заслугам диктатуры пролетариата мы не можем. Мир вокруг России с концепцией догоняющего, а не опережающего развития менялся, и чаще всего более быстрыми темпами, чем сама Россия. Поэтому технический прогресс, который шел во всем мире, продвигался экономически развитыми странами, безусловно, затронул и нашу страну как смотрящую, что вокруг нее происходит. Никто не будет в политическом календаре писать, что Россия продвинулась вперед, что-то заимствовав за рубежом (как и зарубежные страны не стали бы об этом писать). Второе замечание о корректности оценивания успехов касается выбора в данном календаре метода сравнения важных для авторов и цензоров показателей в расчете на душу населения. Вот, например, как в этом издании в традициях диктатуры пролетариата очерняется дореволюционный период российской истории: «Одним из самых серьезных признаков крайней отсталости царской России было низкое потребление металла на душу населения», «Великий Ленин» в основу переустройства народного хозяйства якобы впервые в российской истории положил идею электрификации. Крайняя отсталость — это все-таки исключительно идеологическое оценочное суждение того периода, как мы можем сегодня сказать, административного насилия. В России численность населения, согласно опубликованным данным 1890-х гг., была в два раза выше, чем в США. И население России в те годы имело тенденцию к росту. А показатель увеличения численности населения — это всегда реакция на позитивную динамику всех важных для людей (не для формальных отчетов) экономических показателей. То есть нам сегодня следует учиться распознавать объективные успехи России в каждый период ее исторического пути, отделяя от идеологической надстройки, и корректно проводить международные сравнения (царская Россия отставала от некоторых стран-лидеров, а не была самой отсталой в мире, способна была постоять за свою независимость в войнах). Мы видим, что история иначе представляется не только в работах многих неравнодушных к жизни в нашей стране российских историков, но и на сайтах государственных органов власти. Например, Минэнерго России представляет, что дореволюционная электротехническая школа считалась одной из лучших в мире и что план ГОЭЛРО являлся продолжением большой работы дореволюционного периода. В докладе Г.М. Кржижановского в 1915 г. «содержались все те главные принципы энергостроительства, которые через 5 лет стали основой будущего плана ГОЭЛРО», — информируют теперь нас на сайте Минэнерго России (и вполне справедливо). На основании сопоставления текста календаря 1941 г. и современных дискуссий в российской исторической науке можно сделать вывод о том, что вопрос объективности публичного экономического анализа и сегодня, увы, не завершен, является актуальным и значимым для грамотного выявления, представления реальных важнейших проблем без искажений и их своевременного урегулирования не просто с учетом чьих-то мнений, а интересов всех заинтересованных сторон.