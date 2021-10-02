Амбициозные планы: какие достижения намечались в СССР на «третью пятилетку»

Термин «народное хозяйство» использовался задолго до революции, но сразу после нее приобрел наиболее широкое распространение как идеологически удобный. Справки о совокупном состоянии отраслей производства и нарастающей динамике в каждой из них публиковались в центральных газетах и журналах, выходили отдельными ежеквартальными и годовыми отчетами. Место такой информации в обязательном порядке выделили и в настольном календаре 1941 года, восстановленном и переизданном по инициативе ГК «ТАИФ». На тот момент страна выполняла планы «третьей пятилетки» — очередного этапа развития народного хозяйства СССР, пришедшегося на 1938—1942 годы. В прогнозы вмешалась война, и большая часть усилий была перенаправлена на нужды оборонной промышленности. После развала СССР словосочетание, ассоциировавшееся с коммунистической идеологией, сменят «национальная экономика» и «реальный сектор экономики». Но архивная статья 80-летней давности переносит нас атмосферу, где все народное: и власть, и контроль, и хозяйство… Продолжаем «Жить в сорок первом». Часть 24-я.

Народное хозяйство СССР

В то время, когда во всем капиталистическом мире бушует пожар второй империалистической войны, обрекая народные массы на невероятные страдания и бедствия, когда с невиданной до сих пор силой действует стихия разрушения и уничтожения богатств, накопленных десятилетиями и веками упорного труда, — в СССР царит мир, и на необъятных просторах нашей великой страны ни на минуту не прекращается творческий социалистический труд.

Народы нашей великой страны пожинают плоды тех громадных усилий, которые они затратили на создание социалистической экономики. Сталинская индустриализация страны создала основу нашей экономической и военной мощи, обеспечила независимое существование советского государства в условиях капиталистического окружения, подняла СССР на вершины могущества и международного влияния. На страже мирного труда страны социализма стоят прекрасно вооруженная Красная Армия и могучий Военно-Морской Флот. Наше социалистическое народное хозяйство, выросшее и окрепшее за годы сталинских пятилеток, подготовило те блестящие успехи внутренней и международной политики, которых достигло социалистическое государство под испытанным и мудрым руководством великого вождя, учителя и друга трудящихся товарища Сталина.

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Если принять объем производства 1913 г. за 100%, то к концу второй пятилетки — 1937 г. — продукция промышленности СССР достигла 816,4%, т. е. выросла более чем в восемь раз. За тот же период промышленность Соединенных Штатов Америки выросла только на 57%, Англии — на 22%, Германии — на 29%, Франции — на 1%.

Первые 2 года третьей пятилетки принесли советской социалистической промышленности новые победы. В 1938 г. вся продукция промышленности СССР выросла по сравнению с 1937 г. еще на 11,3%, а в 1939 г. еще на 14,7% по сравнению с 1938 г. Между тем промышленность главных капиталистических стран в 1938 г. под влиянием жестокого экономического кризиса двинулась не вперед, а назад: в США объем промышленного производства снизился за этот год на 36,9%, в Англии — на 8,6%, во Франции — на 7,8%. Только в одной Германии, где продолжала усиленно работать военная промышленность, выпуск продукции поднялся за 1938 г. на 2,3%.

Темпы роста советской промышленности за годы сталинских пятилеток не имеют себе равных в истории развития капиталистического мира. Благодаря этим темпам Советский Союз поднялся к концу второй пятилетки по объему своей промышленной продукции на первое место в Европе и на второе — после США — место в мире.

Таких же успехов достигла советская промышленность в технике производства. «У нас нет уже больше, или почти нет больше, — говорил товарищ Сталин на XVIII съезде партии, — старых заводов с их отсталой техникой и старых крестьянских хозяйств с их допотопным оборудованием. Основу нашей промышленности и земледелия составляет теперь новая, современная техника. Можно сказать без преувеличения, что с точки зрения техники производства, с точки зрения насыщенности промышленности и земледелия новой техникой, наша страна является наиболее передовой в сравнении с любой другой страной, где старое оборудование висит на ногах у производства и тормозит дело внедрения новой техники».

В самом деле, уже в 1936 г. доля электроэнергии, применявшейся в промышленности СССР, достигла 81,6%, тогда как в самой технически передовой капиталистической стране, США, она составляла в 1929 г. только 76,5%, а в остальных капиталистических странах была еще ниже.

В 1937 г. свыше 80% всей продукции советской промышленности было получено с новых предприятий, построенных или полностью реконструированных за годы первой и второй пятилеток, 90% всех действующих в сельском хозяйстве тракторов и комбайнов было выпущено советскими заводами за годы второй пятилетки.

СССР имеет самое молодое оборудование в мире. Больше половины действующих у нас паровые котлов установлены на протяжении 1929—1936 гг. Такой же возраст имеют 62,3% работающих у нас паровых турбин, 62,8% дизельных двигателей, 65,4% электрогенераторов, 60% металлорежущих машин и т. д. В то время как подавляющая часть советского оборудования имеет, таким образом, возраст в 10—11 лет и меньше, в Америке подавляющая масса оборудования промышленности имеет возраст свыше 20 лет.

«Выходит, таким образом, — говорил товарищ Сталин на XVIII съезде партии, — что по технике производства и темпам роста нашей промышленности мы уже догнали и перегнали главные капиталистические страны.

В чем же мы отстаем? Мы все еще отстаем в экономическом отношении, т. е. в отношении размеров нашего промышленного производства на душу населения».

Товарищ Сталин, подводя итоги нашего хозяйственного развития, неоднократно напоминал, что необходимо проводить строгое различие между темпами развития промышленности и уровнем ее развития. За весь период реконструкции и в годы сталинских пятилеток наша промышленность развивалась такими темпами, каких не знал капиталистический мир, но по уровню развития наше хозяйство продолжало оставаться значительно ниже уровня производства передовых капиталистических стран.

Чем это объясняется?

Объясняется это тем, что наша страна получила от капиталистов и помещиков очень скудное наследство. Царская Россия была крайне отсталой страной в промышленном отношении, а население было большое. Поэтому на душу населения приходились крайне низкие нормы производства промышленной продукции.

Достаточно сказать, что в царской России приходилось на душу населения товаров в 21,4 раза меньше, чем в Америке, в 14 раз меньше, чем в Англии, в 13 раз меньше, чем в Германии, в 7,7 раза меньше, чем во Франции.

Теперь положение сильно изменилось. В 1937 г. у нас было произведено промышленных товаров на душу населения в семь раз с лишним больше, чем в 1913 г., мы отставали от Америки в этом отношении уже только в четыре раза (а не в 21,4 раза), от Англии в 2,5 раза, от Германии — в два раза с лишним и от Франции только в 1,5 раза.

За тот короткий исторический срок, который прошел от начала социалистического строительства в СССР, наша страна проделала колоссальную работу, догнала и перегнала главные капиталистические страны в темпах развития промышленности и в технике производства. Теперь настало время приняться вплотную за разрешение основной экономической задачи СССР — догнать и перегнать главные капиталистические страны Европы и Соединенные Штаты Америки также в экономическом отношении.

Мы вступили в период завершения строительства социализма и постепенного перехода от социализма к коммунизму. Если сейчас, в период социализма, распределение продуктов у нас происходит по принципу: «от каждого по его способностям, каждому по его труду», то в коммунистическом обществе удовлетворение потребностей населения будет происходить по принципу: «от каждого по его способностям, каждому по его потребностям». На XVIII съезде ВКП(б) товарищ Сталин сказал: «Только в том случае, если перегоним экономически главные капиталистические страны, мы можем рассчитывать, что наша страна будет полностью насыщена предметами потребления, у нас будет изобилие продуктов, и мы получим возможность сделать переход от первой фазы коммунизма ко второй его фазе».

Общий вид доменного цеха Кузнецкого металлургического комбината им. Сталина

Наша страна велика и богата. В СССР более 193 млн населения. У нас неисчерпаемые природные ресурсы. У нас создана первоклассная техника, позволяющая расширять производство и неустанно двигаться вперед по пути технического прогресса, у нас выросли кадры специалистов во всех отраслях народного хозяйства. Подавляющая масса советского общества состоит из сознательных строителей коммунистического общества. Нашей стране победившего социализма по плечу разрешение основной экономической задачи.

Но для этого требуется время, и не малое. Товарищ Сталин говорил, что на это потребуется 10—15 лет.

И действительно. Сравнение данных нашего народного хозяйства с показателями народного хозяйства главных капиталистических стран на конец 1937 г. показывает, что для того чтобы создать промышленность, способную производить столько же товаров, сколько производится в США, необходимо довести уровень продукции СССР (учитывая прирост населения) до 400 млрд вместо 90 млрд рублей в 1937 г.

Чтобы догнать Германию в экономическом отношении, нам нужно довести промышленную продукцию до 210 млрд в год, Англию — до 230—240 млрд рублей в год.

Ясно, что в одну пятилетку этого сделать нельзя. XVIII съезд партии установил темпы pocтa промышленной продукции СССР в третьей пятилетке в 14% ежегодно (в среднем). Если эти темпы будут выдержаны (а опыт показывает, что эти темпы вполне по силам нашей промышленности), тогда Советский Союз сможет в экономическом отношении обогнать Англию и Германию уже в первой половине четвертой пятилетки, а США — в годы пятой пятилетки, т. е. в минимальные сроки, указанные товарищем Сталиным.

Разумеется, рабочий класс СССР может и должен сократить эти сроки. «...Чем выше будет у нас производительность труда, — говорил товарищ Сталин, — чем более совершенствоваться будет у нас техника производства, тем скорее можно будет выполнить эту важнейшую экономическую задачу, тем больше можно будет сократить сроки выполнения этой задачи».

Прошедший после XVIII съезда партии период показал, что грандиозные задачи, поставленные съездом перед страной, вызвали огромный трудовой подъем в рабочем классе. Это нашло свое выражение в возникновении новых форм стахановского движения — многостаночного обслуживания, совмещения профессий, вовлечения женщин в овладение такими профессиями и работами, которые раньше считались исключительно мужскими, например, железнодорожных машинистов, бурильщиков, сталеваров, горновых на доменных печах и т. п.

Движение многостаночников, начавшееся летом 1939 г. на заводах тяжелого машиностроения, распространилось и на другие отрасли промышленности и показало, что в нем заложены громадные резервы роста производительности труда.

По подсчетам Наркомата тяжелого машиностроения, переход на многостаночное обслуживание дает возможность при том же количестве рабочих поднять выпуск продукции примерно на 20%.

Многостаночное обслуживание в текстильной промышленности уже в 1939 г. дало значительный рост продукции. Прядильщики Ивановской области выполнили годовое задание на 102,4%. Ткачи выпустили продукции на 10% больше, чем в 1938 г.

Многостаночное обслуживание означает подъем стахановского движения на новую, высшую ступень. Оно требует прежде всего четкой организации производственного процесса, усовершенствования технологии, рационального использования оборудования и инструментов, тщательного ухода за рабочим местом. Эти требования могут выполнить только рабочие, достигшие высокой степени культуры.

Движение многостаночников создает новый тип рабочего — культурного, требовательного, технически грамотного. Следовательно, это движение представляет собою шаг вперед к ликвидации противоположности между трудом физическим и умственным.

Совместительство профессий родилось почти одновременно с многостаночным обслуживанием и органически с ним связано. Рабочий-стахановец, перешедший на одновременное обслуживание нескольких разных станков, не может удовлетвориться одной своей узкой специальностью. Если он добивается высокой производительности труда (а следовательно, и повышения своего заработка), он должен стремиться овладеть одной или двумя смежными специальностями — электросварщик становится в то же время и специалистом по автогенной резке, водопроводчик на доменной печи становится и газовщиком и слесарем, наладчик станков становится одновременно и станочником и т. д.

Совмещение профессий открывает широкие возможности для лучшего использования рабочей силы на предприятиях и роста производительности труда основной массы рабочих.

Могучее средство для подъема производительности труда и увеличения выпуска продукции создано Указом правительства от 26 июня 1940 г. о переходе на 8-часовой рабочий день, на 7-дневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений. Этот Указ, принятый по инициативе ВЦСПС, организации, объединяющей свыше 24 млн. рабочих и служащих города и деревни, был встречен сочувствием всего советского народа, сознающего все значение этого мероприятия для дальнейшего укрепления хозяйственной и оборонной мощи страны.

Уже первые дни после введения этого Указа в действие ознаменовались значительным увеличением выпуска продукции. Повысилась добыча угля в Донбассе и других угольных бассейнах страны. Металлурги — доменщики, сталевары, прокатчики — вышли на новое соревнование. На многих предприятиях новый порядок работы позволил перейти с 3-сменной работы на 2-сменную. Благодаря этому образуется известный излишек рабочей силы, который может быть использован на другой работе. Кроме того, это дает экономию на топливе, электроэнергии и других хозяйственных расходах.

Введение 8-часового рабочего дня и 7-дневной рабочей недели — это мощный рычаг для сокращения сроков выполнения основной экономической задачи СССР.

Такое же огромное политическое и народнохозяйственное значение имеет и Указ Президиума Верховного Совета СССР от 2 октября 1940 г. «О государственных трудовых резервах СССР».

Народное хозяйство СССР развивается по закону расширенного социалистического воспроизводства. Это значит, что все средства производства и предметы потребления не только восстанавливаются, но производятся постоянно в увеличенных размерах. Непрерывно растет наша промышленность, гигантские размеры приняло наше новое строительство, увеличивается транспорт. Все это вызывает колоссальный спрос на рабочую силу.

Достаточно сказать, что количество рабочих и служащих, занятых в советской промышленности, в строительстве и на транспорте, достигает сейчас 28 млн человек вместо 11,6 млн в 1928 г. Для того, чтобы выполнить план третьей пятилетки, нужно довести численность рабочих до 32 млн человек.

В капиталистическом обществе вопрос о рабочей силе разрешается стихийно. Там постоянно существует и все увеличивается резервная армия безработных.

Трудящиеся советской страны навсегда избавились от ужасов безработицы. У нас нет безработицы в городах, нет нищеты в деревне. Откуда же советская страна черпает новые кадры рабочих? В советском государстве планируется не только количество продукции, которую промышленность должна дать стране, не только где, когда и какие новые предприятия нужно построить, — государственный план заранее определяет и сколько рабочих для всего этого понадобится. В СССР планируется рабочая сила — основная сила, которая осуществляет план.

Социалистическая промышленность должна иметь постоянные трудовые резервы, постоянный источник пополнения своих кадров. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 2 октября 1940 г. имеет огромное значение потому, что он в государственном порядке создает постоянные, хорошо подготовленные трудовые резервы для промышленности и транспорта.

Ежегодно от 800 тыс. до 1 млн молодых людей города и деревни будут за государственный счет обучаться определенной профессии в ремесленных и железнодорожных училищах, в школах фабрично-заводского обучения. Государство берет эту молодежь на полное свое иждивение.

Государственные трудовые резервы СССР будут находиться исключительно в распоряжении правительства. Тем самым закон гарантирует, что новые, хорошо подготовленные кадры промышленных рабочих будут использованы правильно в интересах всего социалистического народного хозяйства.

Так советское государство разрешает вопрос о постоянном притоке свежей, хорошо подготовленной рабочей силы для всех отраслей непрерывно растущего народного хозяйства.

Основной экономической задаче СССР подчинена вся народнохозяйственная жизнь, вся экономика нашей страны. Экономическое соревнование СССР с капиталистическим миром перенесено на международную арену.

Знаменем этого соревнования является борьба за успешное выполнение плана третьей пятилетки.

Советский блюминг на металлургическом заводе в Днепродзержинске

Третья пятилетка — план расцвета народного хозяйства

План третьей пятилетки — это тщательно разработанная программа дальнейшего огромного роста всех отраслей народного хозяйства СССР и в первую очередь социалистической промышленности.

Объем промышленной продукции СССР в 1942 г., т. е. в последнем году третьей пятилетки, достигнет 184 млрд руб. (в ценах 1926/27 г.) против 95,5 млрд руб. в 1937 г., что означает рост на 92%.

Среднегодовой темп роста всей промышленной продукции в третьей пятилетке установлен в 14%, причем развитие тяжелой промышленности (производство средств производства) будет идти быстрее производства средств потребления: продукция тяжелой промышленности вырастет на 15,7%, легкой — на 11,5%.

Такое соотношение между тяжелой и легкой индустрией вполне понятно: для того чтобы СССР мог отстоять свое независимое существование и противостоять натиску капиталистического окружения, советская страна должна быть хорошо вооружена всеми видами оборудования для своих заводов и фабрик, всеми средствами обороны для Красной Армии и Военно-Морского Флота.

В течение третьей пятилетки промышленное производство ежегодно в среднем будет вырастать на 17,7 млрд руб., в то время как в первой пятилетке абсолютный прирост составлял в год 6,3 млрд руб., а во второй пятилетке — 10,4 млрд руб.

Большое внимание план третьей пятилетки уделяет социалистическому размещению промышленности по стране. В основе социалистического размещения промышленности лежит стремление ликвидировать унаследованную нами от капитализма экономическую и культурную отсталость всех прежних «окраин», которые царизм преднамеренно удерживал на положении колоний и полуколоний. Правильное, планомерное размещение производительных сил неразрывно связано с осуществлением ленинско-сталинской национальной политики и с задачей всемерного усиления обороноспособности СССР.

За годы сталинских пятилеток экономическая карта СССР перекроена заново. Наряду со старой угольно-металлургической базой на Украине (Донбасс) создана вторая мощная угольно-металлургическая база на Востоке — Урало-Кузнецкий комбинат. Очаги тяжелой промышленности созданы в республиках Средней Азии, Закавказья, на Дальнем Востоке и даже в Заполярье. Возник ряд новых угольных бассейнов. Созданы новые районы сельскохозяйственного сырья для хлопчатобумажной и шелковой промышленности. Сильно изменилась география земледелия и различных сельскохозяйственных культур. Пшеница двинулась на север, хлопок — на Украину, каучуконосы — в Белоруссию и в центральные области — Курскую, Рязанскую, Тульскую.

План третьей сталинской пятилетки делает дальнейший крупный шаг к рассредоточению промышленности по всей стране, к еще большему, чем было до сих пор, вовлечению природных богатств страны в промышленную эксплуатацию.

Третья пятилетка требует комплексного использования всех природных ресурсов (уголь, нефть, металл, вода, лес и т. д.), имеющихся в каждом крае, каждой области, каждом районе.

Правильное решение этой задачи должно во много раз увеличить производство всех видов продукции и способствовать экономическому развитию районов.

В основных экономических районах СССР должно быть обеспечено комплексное развитие хозяйства и организована добыча местных видов топлива, строительных материалов, химического удобрения, массовых изделий легкой и пищевой промышленности в размерах, обеспечивающих местную потребность. Каждая республика, край, область должны производить в достаточном количестве промышленные изделия широкого потребления и продукты питания.

Особенно вырастает в третьей пятилетке экономическое значение восточных районов. Здесь создаются новые базы угля, металла, текстильной промышленности и т. д.

С точки зрения сокращения сроков строительства и ввода новых предприятий в эксплуатацию огромное значение имеет установка третьего пятилетнего плана на широкий переход к строительству средних и небольших предприятий во всех отраслях народного хозяйства СССР. XVIII съезд партии потребовал решительной борьбы с гигантоманией (стремлением строить главным образом очень крупные предприятия, предприятия–гиганты). Точно так же не следует допускать чрезмерной, узкой специализации предприятий; необходимо внедрять кооперирование предприятий внутри экономических районов, что дает большую экономию сил и средств.

Машиностроение

Машиностроение — самая передовая отрасль промышленности. Советскому машиностроению принадлежит ведущая роль в реконструкции всех отраслей народного хозяйства, в механизации трудоемких работ, во внедрении передовой техники во все виды фабрично-заводского труда, во все виды обороны СССР, во все виды транспорта и в социалистическое земледелие.

Вот почему машиностроение должно стоять на передовых позициях современной техники, овладеть всем новым и лучшим, что дает капиталистическая техника.

«Нам нужно, — говорил т. Молотов на XVIII съезде партии, — не всякое машиностроение, нам нужно развитие передового машиностроения, стоящего в полной мере на уровне главных достижений мировой техники».

Советское машиностроение в состоянии справиться с этой задачей. По существу, эта отрасль промышленности была заново создана в СССР за годы первых двух пятилеток.

Достаточно сопоставить две цифры: в царской России в 1913 г. вся валовая продукция машиностроения выражалась в сумме 1,2 млрд руб., а в 1937 г. стоимость продукции машиностроения уже составила сумму в 27,5 млрд руб. или в 23 раза больше!

За 10 лет — с 1928 по 1938 г. — продукция машиностроения выросла в 12 раз, а по сравнению с 1913 г. — в 30 раз. В 1913 г. в машиностроительной промышленности России было занято 435 тыс. рабочих, а в 1937 г. в СССР — 2,5 млн. По уровню валовой продукции машиностроение в СССР в 1937 г. стояло уже на первом месте в Европе и на втором месте в мире.

Советское машиностроение замечательно не только размерами своего производства, но и характером выпускаемых машин. На наших машиностроительных заводах выпускаются мощные паровозы, электровозы, вагоны, автомобили всех видов, паровые турбины мощностью в 25 тыс. кВт и выше, генераторы для турбин, экскаваторы, подъемные краны, всевозможные виды станков, дизели, компрессоры, врубовые машины, тракторы, комбайны, специальные горные комбайны, все виды сложных сельскохозяйственных машин, типографские машины, машины для дорожного строительства, для пищевой промышленности и т. д.

Во время борьбы с финскими белогвардейцами зимою 1939/40 г. ленинградские машиностроительные заводы ковали могучее оружие победы для Красной Армии. Заводы Кировский (бывш. Путиловский), Ижорский, Балтийский и ряд других выполнили в кратчайший срок ряд особых заказов оборонного значения, чем оказали немалую помощь частям Ленинградского военного округа в сокрушении «линии Маннергейма», считавшейся неприступной.

За образцовое выполнение этих заказов заводы Кировский, Балтийский, Ижорский и другие заводы были награждены орденами Советского Союза.

Третья пятилетка ставит перед советским машиностроением огромные задачи. Необходимо обеспечить производство всех видов станков, особенно высокопроизводительных и специальных главным образом автоматических и полуавтоматических. Почти в два раза увеличивается выпуск металлорежущих станков. Ассортимент их должен быть доведен до 800 разных типов и размеров.

План требует уделить особенное внимание производству локомобилей и быстроходных двигателей, работающих на газе. Все машины, работающие на лесозаготовках, должны быть переведены на газогенераторы, которые дают возможность использовать местное топливо.

В третьей пятилетке должно быть ликвидировано отставание в производстве энергетического машиностроения, т. е. в производстве оборудования для электро- и гидростанций. Почти в шесть раз увеличивается выпуск паровых турбин и больше чем в пять раз выпуск паровых котлов. Особенно расширяется выпуск турбин мощностью в 12 тыс. кВт и ниже для строящихся мелких и средних гидростанций.

План предлагает усилить производство сложной аппаратуры для химической промышленности, освоить производство новых усовершенствованных машин для текстильной, трикотажной, обувной промышленности, пищевой индустрии и т. д.

СССР строит большой морской и океанский флот. Машиностроение должно снабдить этот флот мощными двигателями. Этот план возлагает огромную ответственность на советских инженеров-машиностроителей, конструкторов, научно-исследовательские учреждения.

Третий пятилетний план сильно расширяет и укрепляет базу советского машиностроения. К уже существующим машиностроительным гигантам — заводу им. Сталина («ЗИС»), Государственному автомобильному заводу им. Молотова («ГАЗ»), Уральскому и Краматорскому заводам тяжелого машиностроения, Первому шарикоподшипниковому заводу, Ворошиловградскому паровозостроительному и др. прибавятся новые предприятия: завод тяжелого станкостроения в Горьком, станков-автоматов в Киеве, четыре завода паровых турбин, в том числе в районе Свердловска на Урале, Уфы, Новосибирска и Калуги. Такие же заводы будут построены в районе Новочеркасска на Дону и Куйбышева на Волге (гидротурбины). Завод малолитражных автомобилей («Ким») в Москве уже построен.

В Курске и Западной Сибири строятся заводы текстильных машин. Заканчивается строительство Саратовского шарикоподшипникового завода. Энергично подвигается вперед строительство заводов морского и океанского судостроения.

В итоге всей этой колоссальной работы валовая продукция машиностроения к концу третьей пятилетки выразится в 63 млрд руб., что означает рост по сравнению с 1937 г. в 2,29 раза, а по сравнению с 1913 г. — в 53 раза.

Турбина на Шатурской ГРЭС Один из заводов Наркомата тяжелого машиностроения — Московский инструментальный завод — бросил клич о выполнении заданий третьего пятилетнего плана по росту производительности труда — в 4 года. Этот призыв подхвачен всеми машиностроительными заводами.

Только за 1939 г. среднегодовая выработка на одного рабочего на заводах тяжелого машиностроения выросла по сравнению с 1938 г. На 21,7%, а по сравнению с 1937 г. — на 39,8%.

Введение 8-часового рабочего дня и 7-дневной рабочей недели и запрещение самовольного ухода с предприятий и учреждений дает в руки машиностроителей новое мощное орудие для увеличения выпуска продукции. Многие руководители предприятий подсчитали, какое количество машин сверх плана они смогут дать в результате удлинения рабочего времени и укрепления трудовой дисциплины. Так, дирекция автозавода им. Молотова в Горьком рассчитала, что завод может дать дополнительно одних только грузовых машин на 30 тыс. больше без добавочной рабочей силы.

На Уральском заводе тяжелого машиностроения (Уралмаш) подсчитали, что за вторую половину 1940 г. завод выпустит продукции сверх плана на 12 млн руб., в том числе оборудование для одной домны, агломерационную фабрику, экскаватор, пресс мощностью в 3 тыс. т и т. д.

Сталинградский тракторный завод, по предварительным подсчетам, увеличил продукцию в 1940 г. на 44 млн руб.

На многих заводах пересмотрены нормы выработки. Увеличилось количество выпускаемой продукции. На электроламповом заводе в Москве, на одном из агрегатов, норма при 7-часовом рабочем дне была 5 200 ламп в день, при 8-часовом дне — 5 950 ламп. Электроламповый отдел завода до принятия нового закона выпускал 11 млн ламп в месяц, после — 14 млн.

Эти цифры говорят о реальной возможности выполнения и перевыполнения плана третьей пятилетки в машиностроении.

Производство электроэнергии



По производству электроэнергии царская Россия стояла на 15-м месте в мире и на 7-м в Европе. В дореволюционной России производилось электроэнергии меньше даже, чем в маленькой Швейцарии, которая могла бы 35 раз уместиться в одной только нашей Омской области. На душу населения в 1913 г. в России приходилось всего около 14 к кВтч электроэнергии — в 17 раз меньше, чем в США, в 6 раз меньше, чем в Германии.

Турбина на Шатурской ГРЭС

Великий Ленин, который с момента победы Великой Октябрьской Социалистической революции стал намечать конкретный план коренного переустройства всего народного хозяйства страны на новой, социалистической основе, в основу этого плана положил идею электрификации. Ленин говорил: «Коммунизм — это есть советская власть плюс электрификация всей страны».

Ленин считал необходимым строить социалистическую экономику на самой передовой технической основе, а таковой является электрическая энергия.

Товарищ Сталин горячо поддерживал идею Ленина об электрификации страны. Значение электрификации для построения социализма товарищ Сталин охарактеризовал следующими словами: «...мы можем уничтожить возможность восстановления капитализма, можем выкорчевать корни капитализма и добиться окончательной победы над капитализмом, если поведем усиленную работу по электрификации страны, если под промышленность, сельское хозяйство и транспорт подведем техническую базу современной крупной промышленности. Из этого и вытекает возможность победы социализма в нашей стране».

Под влиянием этих идей Ленина и Сталина в 1920 г. была образована Государственная комиссия по электрификации России (ГОЭЛРО), которая разработала замечательный план строительства социализма, основанный на идее электрификации.

Мы приведем здесь таблицу, которая показывает, как двигалось вперед дело электрификации, как росла из года в год мощность электростанций и количество производимой электрической энергии:

Рост электровооруженности СССР

Годы Общая мощность электростанций (на конец года) Общее производство электрической энергии в тыс. кВт в % к 1913 г. в млн, кВтч в % к 1913 г. 1913 1 035 100,0 1 945 100,0 1916 1 130 109,3 2 575 132,4 1920 1 149 111,0 520 26,7 1925 1375 132,9 2925 150,4 1926 1 528 147,6 3 507 180,3 1927 1 673 161,6 4 173 214,6 1928 1 874 181,1 5 003 257,2 1929 2 344 226,5 6 284 323,1 1930 2 894 279,6 8 231 423,2 1931 3 968 383,4 10 627 546,5 1932 4 677 451,2 13 540 698 1933 5 583 540 16 357 842 1934 6 287 606 21 016 1 082 1935 6 914 669 25 900 1 336 1936 7 490 724 32 800 1 687 1937 8 117 784 36 400 1 881

Цифры этой таблицы показывают, что заветы Ленина в области электрификации выполнялись такими темпами, каких не знает история развития промышленности капиталистических стран. Знаменитый план ГОЭЛРО, рассчитанный на 10—15 лет, уже в 1936 г. был перевыполнен в 2,5 раза. Это оказало огромное влияние на подъем всего народного хозяйства, на изменение всего внешнего облика нашей страны и сопровождалось улучшением культурно-бытовых условий жизни трудящихся масс.

Таблица показывает, что за годы первых двух сталинских пятилеток мощность электростанций СССР выросла больше чем в 4 раза, а производство электроэнергии больше чем в 7 раз. Если в царской России в 1913 г. на душу населения приходилось меньше 14 кВтч электроэнергии, то в СССР в 1937 г. на душу населения приходилось уже 215 кВтч, т. е. в 15 раз больше. По выработке электроэнергии СССР передвинулся с 15-го на 3-е место в мире.

Теперь задача заключается в том, чтобы по производству электроэнергии на душу населения занять 1-е место в мире, обогнать США, где в 1937 г. на душу населения приходилось 1 160 квтч, т. е. в пять раз больше, чем у нас. Эта задача осуществляется и будет осуществлена в кратчайший исторический срок.

Для этого СССР располагает в избытке всем необходимым: неисчерпаемыми топливными ресурсами всех видов, богатейшими в мире запасами гидроэнергии («белый уголь») и мощной электротехнической промышленностью, способной дать для электро- и гидростанций все виды оборудования — турбины, котлы, генераторы и т. д.

Исходя из достижений предыдущих лет, третий пятилетний план содержит обширную программу строительства новых электро- и гидростанций с таким расчетом, чтобы к концу пятилетки достигнуть удвоения количества вырабатываемой энергии — с 36,4 млрд кВтч в 1937 г. до 75 млрд. кВтч в 1942 г. На душу населения в 1942 г. придется уже не 215, а 416,7 кВтч электроэнергии. Это означает дальнейшее расширение области применения электрической энергии — в промышленности, в сельском хозяйстве, в быту (нагревательные и осветительные приборы).

Мы только теперь вплотную подошли к освоению тех колоссальных запасов энергии, которыми природа щедро наградила нашу страну. С этой точки зрения огромное значение имеет установка третьего пятилетнего плана, на широкое развитие строительства небольших электростанций на малых реках.

XVIII съезд партии осудил как неправильное и вредное для народного хозяйства увлечение крупными электростанциями в ущерб небольшим и средним.

Директива XVIII съезда сейчас проводится в жизнь: по всей стране идет строительство небольших сельских гидростанций. Наряду с этим будет строиться величайший в мире Куйбышевский гидроузел у Самарской Луки на Волге. Это сооружение, связанное с реконструкцией Волги, выходит за рамки одной пятилетки — оно будет закончено в четвертой пятилетке. Общий прирост мощности по электростроительству за третью пятилетку составит 9 млн кВт, что обеспечит создание в промышленных районах резерва мощности в 10—15%.

Топливная промышленность

Топливные ресурсы нашей страны неисчерпаемы. В СССР сосредоточено свыше 20% мировых запасов угля. По запасам нефти и залежам торфа СССР стоит на первом месте в мире. Кроме того, наша страна богата горючими сланцами, горючими подземными газами, лесом, значительные количества которого могут быть использованы в качестве топлива.

Первое место по своему значению для промышленности занимает каменный уголь. В царской России каменноугольная промышленность была крайне отсталой отраслью.

Обладая колоссальными запасами угля, дореволюционная российская промышленность не в состоянии была наладить их эксплуатацию, держала страну на голодном топливном пайке, ввозила уголь из-за границы. По добыче каменного угля царская Россия стояла на шестом месте в мире. Разрабатывался, главным образом, один угольный бассейн — Донецкий.

В 1913 г. в царской России было добыто 29,1 млн т угля. На душу населения приходилось тогда 209 кг против 5 356 кг в США, 6 396 — в Англии, 2 872 — в Германии и 1 057 кг — во Франции.

В СССР в 1937 г. было добыто 128 млн т угля, т. е. больше чем в 4 раза по сравнению с 1913 г. На душу населения приходилось уже 757 кг угля, т. е. значительно больше чем в 3 раза. Но все же в душевом потреблении угля мы еще во много раз отстаем от главных капиталистических стран.

В 1938 г. было добыто 132,9 млн т угля, в 1939 г. добыча угля поднялась еще выше. Большие изменения произошли в географическом размещении угольной промышленности. Удельный вес Донецкого бассейна в общей добыче угля постепенно снижается, все большее развитие получают новые угольные бассейны, выросшие за годы советской власти — Кузнецкий, Уральский, Подмосковный, Карагандинский, Восточно-Сибирский, Закавказский (Ткварчельский в Грузии) и др. Но все же Донбасс остается основной угольной базой СССР, давая до 60% всей добычи.

Партия и правительство уделяли и уделяют каменноугольной промышленности исключительное внимание. Непрерывно идет процесс механизации труда в шахтах, обильным потоком течет в Донбасс и другие угольные бассейны передовая техника — врубовые машины, пневматические отбойные молотки, горные комбайны, электровозы и другие механизмы. С каждым годом, с каждым месяцем условия труда шахтеров улучшаются, физический труд все больше перекладывается с плеч шахтеров на машины.

Механизированная добыча угля по СССР превышает 90% всей добычи, а в Донбассе — около 89%, но отдельные процессы подземного труда, например, откатка, а также погрузка в железнодорожные вагоны еще на 70% производятся вручную.

Третий пятилетний план ставит задачу развить добычу угля до уровня, обеспечивающего не только покрытие текущих потребностей, но и создание хозяйственных запасов и государственных резервов. XVIII съезд партии дал лозунг: добывать уголь везде, где он имеется. Многие области и районы имеют полную возможность обеспечить себя местным топливом и освободить транспорт от перевозок топлива на дальние расстояния. В связи с общей установкой XVIII съезда партии о вредности гигантомании план третьей пятилетки намечает строительство новых шахт главным образом средней и небольшой мощности. Всего за пятилетие будет заложено новых каменноугольных шахт общей мощностью в 170 млн т с вводом в действие 160 млн т.

Добыча угля к концу третьей пятилетки должна достигнуть 243 млн т, что составляет 190% к добыче 1937 г. Норма душевого потребления угля в 1942 г. достигнет 1 360 кг вместо 757 кг в 1937 г.

Второе место в топливном балансе СССР занимает нефть. С добычей нефти в царской России происходило то же, что и с углем. Свыше 80% нефти добывалось в одном Бакинском районе, остальные 20% падали на Грозненский и Майкопский районы. О существовании богатейших запасов нефти в центре страны между Волгой и Уралом тогда шли большие споры среди геологов. Одни совершенно отрицали возможность обнаружения здесь нефти, другие настаивали на глубоком бурении и высказывали уверенность, что на больших глубинах нефть будет найдена.

Иначе смотрели на этот вопрос промышленники как русские, так и иностранные. По-видимому, они имели какие-то сведения о нефтеносности этой обширной территории, но тщательно замалчивали это, конечно, из корыстных соображений. Так, например, известный нефтепромышленник Нобель в период, предшествовавший первой мировой войне, покупал за солидные суммы приговоры крестьянских обществ западного Приуралья, которыми запрещалось производить на их землях какие бы то ни было геологические исследования.

Советские геологи по-новому раскрыли нефтяную карту СССР. Вся страна с севера на юг и с востока на запад изрезана нефтяными жилами.

В 1929 г. в Верхнечусовских Городках на Урале при бурении скважины на калийную соль появилась нефть. Товарищ Сталин был первым, кто усмотрел в этом факте возможность создания новой нефтяной базы в центре страны и в районе между Волгой и Уралом.

Нефтяной промысел им. Орджоникидзе в Баку

Так родилась идея «Второго Баку». В 1932 г. в Ишимбаеве (Башкирская АССР) забили мощные фонтаны нефти. В 1933—1934 гг. найдены были промышленные запасы нефти в Сызрани на Волге и в Краснокамске на Каме. В 1937 г. вошли в строй нефтяные скважины в Бугуруслане (Чкаловская область) и в Туймазах (Башкирская АССР). В 1938 г. разведан Северокамск. В 1939 г. открыты новые нефтяные богатства в Башкирии и в Прикамье (Нытва).

XVIII съезд партии постановил (и это постановление внесено в план третьей пятилетки): «Решающей задачей в третьей пятилетке считать создание еще одной мощной нефтяной базы в районе между Волгой и Уралом, построив в нем нефтеперерабатывающие заводы на мощность 6 миллионов тонн».

Эта задача осуществляется. Урало-Волжский нефтяной район — «Второе Баку» — хранит в своих недрах колоссальные запасы. К концу третьей пятилетки скважины «Второго Баку» должны дать стране 7 млн т нефти.

В то же время развивается добыча нефти и в других районах, которые раньше считались второстепенными — Эмбинском (Казахстан), Небитдаге (Туркмения), Ферганском (Узбекистан), Ухтинском, на Сахалине и др. К концу третьей пятилетки добыча нефти в СССР должна достигнуть 54 млн т вместо 30,5 млн т в 1937 г. и 9,2 млн т в 1913 г. По добыче нефти СССР уже сейчас занимает второе место в мире после США. Геологические запасы позволяют нам и в отношении нефти догнать и перегнать США.

Что касается других видов топлива, то план третьей пятилетки намечает увеличение добычи торфа более чем в два раза по сравнению с 1937 г. (49 млн т вместо 23,8 млн т), а также всемерное усиление добычи и использования горючих сланцев.

Особое место в плане третьей пятилетки отводится газификации всех видов топлива и подземной газификации углей — проблеме, которая впервые получила практическое разрешение в СССР.

Борис Успенский завкафедрой геологии нефти и газа К(П)ФУ, доктор геолого-минералогических наук, профессор Основные, выявленные на территории Волго-Уральской провинции месторождения нефти и газа расположены: Ромашкинское, Бавлинское и Новоелховское в Татарстане, Арланское, Туймазинское в Башкортостане, Ярино-Каменноложское и Осинское в Пермской области, Мухановское и Кулешовское — в Самарской области, Покровское и Оренбургское в Оренбургской области и др. В 1932 г. на Ишимбайской площади был получен фонтан нефти. Открытие Ишимбайского нефтяного месторождения явилось мощным толчком для дальнейшего широкого развертывания поисково-разведочных работ в провинции. К началу 1941 г. было открыто 14 месторождений нефти: Ишимбайская группа, Краснокамское, Бугурусланское и др., В 1941—1945 гг. в Волго-Уральской провинции выявлено около 20 месторождений. Послевоенный период (1946—1965 гг.) характеризовался широким развитием поисково-разведочных работ, особенно в Башкирской и Татарской АССР, Куйбышевской, Пермской и Оренбургской областях. В результате поисково-разведочных работ в Волго-Уральской НГП к настоящему времени открыто около 1 050 месторождений и создана сырьевая база нефтедобывающей промышленности. В Татарстане уже добыто свыше 3 млрд тонн нефти. Территория Поволжья, в том числе и Татарстана, относится к «старым» нефтедобывающим регионам с хорошо изученными недрами. Поэтому открытие крупных месторождений нефти маловероятно. Но недра республики богаты нетрадиционными источниками углеводородного сырья: природными битумами, сверхвязкой нефтью и сланцевыми углеводородами. Запасы только природных битумов в Поволжье достигают 7-8 млрд тонн. Сегодня ПАО «Татнефть», используя новейшие инновационные технологии, добывает свыше 3,5 млн в год сверхвязкой нефти и природных битумов. Ведутся исследования, в том числе и в Казанском федеральном университете по подземной переработке тяжелого углеводородного сырья.

Если говорить о перспективах геологоразведочных работ на нефть и газ по России в целом, то, конечно, на 1-е место надо поставить акваторию арктических морей (Баренцевого, Печорского, Карского, Лаптевых, Берингово и Охотского.). Уже сегодня там открыты уникальные и гигантские месторождения газа (Штокмановское, Лудловское, Ледовое, Ленинградское и др.) и нефти (Приразломное, Эчинское и др.). К сожалению, большинство из них не разрабатываются.

Елена Румянцева доктор экономических наук, профессор, автор экономической энциклопедии и учебника для вузов «Противодействие коррупции», президент Центра экономической политики и бизнеса Обращает на себя внимание весь трагизм первого абзаца этой публикации календаря 1941 года о том, что якобы гражданам СССР ничего не угрожает, что «пожар второй империалистической войны» не коснется СССР. В этом, на мой взгляд, проявляется явная самоуверенность авторов и цензоров данного текста, которая, с одной стороны, тщательно скрывает в данной публикации обстановку жестокости того периода, советских концлагерей, где невинно осужденные люди говорили между собой о том, что «политика Гитлера очень схожа с политикой СССР», а, с другой стороны, недооценивает высокую степень рисков нападения фашистской Германии на СССР. Неготовность к войне, которую сегодня обсуждают российские историки (потому что все войны гораздо важнее предупреждать, вовремя оценивая все риски нападения, чем выигрывать ценой многомиллионных потерь и непредсказуемостью победы в них), как раз доказывается и текстом этой публикации, вводящей всех нас и читателей тех лет в заблуждение таким отнюдь не глубокомысленным подходом: лучше было бы, на мой взгляд, и публично сомневаться и не доверять партнерству СССР, заключившего пакт о ненападении с Гитлером и поставлявшего в фашистскую Германию хлеб и нефть, чем во всеуслышание утверждать о том, что опасности нет. Многие современные политики, также пользующиеся сокрытием достоверной информации от населения, такой подход не поддержали бы, полагая, что правду могут знать только они, принимая при этом свои более субъективные, чем объективные, нередко чисто интуитивные, не основанные на знаниях (на приобретение которые надо потратить не один год) решения. И мы понимаем, какой личностью был Сталин, который не терпел огласки, тщательно скрывал реальное положение дел, отправляя свободно, инакомыслящих в концлагеря и был также чрезмерно властолюбивым, не признавал никакой критики в свой адрес и какого-то гласного обсуждения реальных проблем, главной из которых на момент подготовки и публикации календаря была опасность войны, возникшая не 22 июня 1941 года, а задолго до нападения Гитлера на СССР (момент возникновения реальной опасности начала Второй мировой войны и Великой Отечественной войны сейчас, то есть спустя 80 лет обсуждается, что само по себе о многом говорит, в том числе об ограничениях власти как группы определенных людей с теми или иными личностными данными своевременно видеть и предупреждать опасности для всего населения). Мы видим, как ловко вводят население в заблуждение цифрами, за которыми должны стоять совсем другие комментарии — о том, насколько за 1913—1937 гг. увеличились в процентном отношении объемы промышленной продукции в СССР, что они намного больше, чем в США, Англии, Германии и Франции. Открываем юбилейный статистический сборник «Великая Отечественная война» и смотрим, каковы были объемы промышленной продукции в СССР в 1940 г. в сравнении с США: производство железной руды — 40% от производства США, чугуна — 35%, стали — 30% и т. д., не говоря уже о структуре промышленности, качестве производимой продукции и уровне производительности труда. То есть речь идет не только о существенных просчетах в оценках опасностей войны, которые существовали накануне нападения Гитлера на СССР (также о хитрости внешнеполитического курса Гитлера, также как субъективного, спонтанного управления конкретными диктаторами), но и о форме подачи материалов — с нарушениями правил объективного экономического анализа в виде некорректности сравнений, переопределения статистических данных (которые, в свою очередь, сами по себе находятся под большим прессингом искажения) в поддержку заключений, которые объективный (то есть грамотный и одновременно честный) исследователь никогда бы не сделал. Но в то же время мы понимаем, что если население склонять к восприятию условий жизни в стране только с негативным правдивым оттенком (как говорится, «нагнетать обстановку»), то в большинстве случаев, как считают многие современные политики также, следует ожидать роста социальной напряженности внутри страны.

Виталий Тепикин кандидат исторических наук, профессор, публицист, руководитель экспертно-аналитического центра «Интеллигенция. Политика. Власть», номинант Нобелевской премии (2021) Народное хозяйство СССР предвоенного периода развивается многопланово, имеет колоссальные успехи совершенно по разным отраслям. Как раз на днях я разбирал эту тему со студентами: многие цифры освежил в памяти. Нельзя недооценивать, как мне кажется, создание в 1939 году Наркомата по строительству. Что это означало? Отныне все строительные организации государства находились под одним началом, исключались раздрай, несостыковки, малопроизводительное использование техники. Под ведомством Наркомстроя оказались разные строительные организации, однако все они уже были заточены на одно большое дело. Полным ходом шло строительство дорог, мостов, заводов... Сталин тогда посчитал необходимым серьезно увеличить финансирование народного хозяйства, поэтому в пятилетку 1938 — июня 1941 годов вложения оказались самыми серьезными вообще за все время советской власти после революции — более 17 миллиардов рублей. Это в пику тем, кто обычно кричит об отсутствии подготовки СССР к войне. Ложь! Производительность труда у нас превзошла даже показатели капстран, в 1940-м задействовали в материальном производстве 88,3% населения. Если говорить конкретно о топливной промышленности, добыча нефтепродуктов и угля нарастала, что верно отражено в публикациях того времени. Но качество нефтепродуктов объективно оставляло желать лучшего. К примеру, в 1940 году в СССР переработали 29 млн 414 тысяч тонн нефти, из которых выход бензина составил менее 15%. Остальное — керосин, лигроин, мазут... Октановое число бензина, как уверяют мои коллеги-химики, не превышало 74 у авиационного. Можно представить, на каком топливе ездили машины. Конечно же, это негативно сказалось на подготовке к войне. Перегонка нефти тогда шла на устаревших установках прямым способом, усовершенствовать технологию советская техническая интеллигенция не успела: в 1941 году наша армия была обеспечена авиабензином лишь на 26,6%, дизельным топливом на 67,5%, масел катастрофически не хватало. Вот почему топливо запрашивали у союзников по ленд-лизу. А большая часть нефтеперерабатывающих заводов СССР появится уже после войны. Дефицит угля в 40-е сказался также остро, но по другой причине. К концу 1941 года страна потеряла 63% мощностей угольной промышленности. Основное месторождение на Донбассе оставалось в руках врага до конца 1943 года.