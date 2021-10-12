Власти Уфы объявили войну владельцам киосков на улицах города

Новым правилам размещения нестационарных торговых объектов большинство ларьков не соответствует

Фото: Эмиль Зиянгиров

Первый раунд борьбы с уличными ларьками в Уфе объявили еще в июле, когда администрация города ввела новые правила размещения объектов нестационарной торговли. Те точки, что им не соответствовали, могли быть снесены без судебного решения. Тогда вмешаться в ситуацию пришлось федеральному бизнес-омбудсмену Борису Титову. Однако на сегодняшний момент в столице Башкирии вновь заговорили о демонтаже уфимских киосков и павильонов. Подробнее — в материале «Реального времени».

Киоски возле остановок — вне закона

Владельцы киосков недовольны новыми разработанными правилами размещения нестационарных торговых точек в Уфе. Согласно требованиям, ларьки нельзя устанавливать ближе 50 метров от остановок общественного транспорта, 25 метров от вентиляционных шахт, 20 метров от окон жилых помещений и перед витринами торговых организаций, 3 метров от ствола дерева, 1,5 метра от внешней границы кроны кустарника, а также ближе 10 метров от края проезжей части дороги.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан Флюр Асадуллин отметил, что соблюсти все эти критерии почти невозможно, особенно с учетом того, что большинство торговых точек расположены как раз возле остановок общественного транспорта.

— Думаю, сложно будет найти место в Уфе, отвечающее одновременно всем требованиям. Многие предприниматели согласны со мной, считают вводимые условия невыполнимыми и ограничивающими ведение предпринимательской деятельности. Проинформировал об этом прокуратуру республики, Титов Борис Юрьевич тоже в курсе, только в сентябре встречались с уфимскими предпринимателями из этой сферы, — написал Асадуллин на своей странице в Facebook.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РБ рассказал «Реальному времени», что в случае принятия новых правил — снести без суда можно будет больше половины нестационарных торговых объектов в Уфе:

«Обратились порядка 60 предпринимателей, в том числе есть коллективные обращения. В Уфе 1 442 нестационарных торговых объекта из них на 249 оформлены права собственности, с 316 заключены договоры на размещение НТО, 759 размещены по действующим договорам аренды, на 02.08.2021 планировалось к сносу 68 объектов — пока отозваны уведомления. По 34 материалы направлены в суды. Под новые ограничения, если их примут, подпадут, по моему мнению, больше половины всех НТО в городе, включая те, у которых собственность и уже заключенные договоры на размещение».

До 80% НКО могут снести

У Игоря Кузнецова многие точки расположены на остановках общественного транспорта. Предприниматель уверен, что это удобно для горожан, в ожидании автобуса можно что-то купить или даже перекусить:

— Глупо предполагать, что люди будут ходить за фастфудом, шоколадками и водичкой куда-то вглубь дворов или на какие-то отдаленные площадки, где нет деревьев, витрин, остановок. Люди стремятся получать сервис там, где они ходят, где им это удобно.

В случае принятия новых правил — снести без суда можно будет больше половины нестационарных торговых объектов в Уфе

Подсчеты Игоря Кузнецова и его коллег-бизнесменов даже более мрачные, чем те, что представил Флюр Асадуллин.

— В случае принятия правил благоустройства 70—80 процентов НТО станут вне закона. Там много ограничительных непонятных и нелогичных пунктов, как, допустим, расстояния до стен, деревьев, остановок. Значит все НТО в составе остановочных пунктов сразу становятся все закона. Сразу можно идти и сносить 500—600 остановок по городу, — подсчитал Игорь Кузнецов.

Условия сноса, по мнению предпринимателя, несправедливы. Ведь бизнесмены, которые вкладывались в свое дело, руководствовались законами того времени, а теперь, после принятия новых правил, многие рискуют остаться ни с чем.

— Они все строились согласно документам разной степени давности, но у 99 процентов этих объектов есть правоустанавливающие документы. В то время, когда они устанавливались, это было согласно действующим в то время правилам. Сейчас демонтаж необходимо произвести по решению суда, а в новой редакции документа, который готовит администрация нашего города, это предлагается делать без решения суда в десятидневный срок, — отметил собеседник издания.

От администрации города Уфы никаких других предложений нет, говорит Игорь Кузнецов

Игорь Кузнецов не понимает, почему город так агрессивно настроен против малого бизнеса, налоги от работы которого идут в том числе и в городскую казну:

— Первый вопрос, который мы задаем — какая логика у всего этого? Почему главной идеей стало снести и расчистить, а не сохранить, договориться и привести в какое-нибудь надлежащее состояние? От администрации города Уфы никаких других предложений нет. Нас услышали в Министерстве торговли и с министром мы не раз встречались. Там идет определенная работа, но администрация города сопротивляется изо всех сил. На данный момент, если называть вещи своими именами, администрация города препятствует любым изменениям этого документа в сторону предпринимателей.

«Кому киоски помешали?»

Работа продавцом в ларьке для Зухры Хайруллиной — необходимость. Женщина вышла на пенсию совсем недавно, и денег на жизнь хватать не стало:

— С основной работы попросили, мол старая уже, пора уходить. Но с пенсией 14 тысяч разве можно прожить? А здесь график меня устраивает, работа физически не тяжелая, с людьми я работать умею и люблю, хозяин ларька всегда вежливо разговаривает, и от дома недалеко, у меня претензий нет.

Новость о возможном сносе киосков женщину расстраивает, переживает она не только за свою работу, но и за покупателей:

— Вот тоже нашли проблему! Кому киоски помешали? В городе других проблем нет что ли? Ладно, я может куда-нибудь устроюсь, здоровье есть, но место здесь ходовое, люди всегда покупают, куда они пойдут? В супермаркете в очереди стоять будут, чтобы одну шоколадку купить или жвачку?

Маргарита Муратова отмечает, что некоторые ларьки действительно выглядят плохо и портят вид города

За киоски готовы вступиться и многие уфимцы. Марат Фазылов приобрел бутылку воды. Мужчина отметил, что для этого ему не пришлось заходить в магазин и тратить время, в этом, по его мнению, главное удобство киосков.

Маргарита Муратова отмечает, что некоторые ларьки действительно выглядят плохо и портят вид города, но женщина уверена, сносить все не стоит:

— Есть страшные места, на них посмотришь, и как будто в девяностые возвращаешься. Но сносить необязательно, пусть их в порядок приводят, чтобы был какой-то стиль на улицах.

«Реальное время» направило запрос в администрацию Уфы с просьбой прокомментировать вопрос о подлежащих сносу торговых точек, установленных не по правилам. По получении ответ будет опубликован.