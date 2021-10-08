«Мы очень боялись, что люди могут остаться без тепла и света»

История в лицах: кто стоял у истоков энергетического гиганта Татарстана

Фото: АО "ТГК-16"

В первой половине октября по традиции во многих городах проходят декада пожилого человека. В рамках этой акции корреспондент «Реального времени» собрала воспоминания ветеранов филиала АО «ТГК-16» Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1). Людей, которые стояли у истоков зарождения крупнейшей теплоэлектроцентрали в Европе и города Нижнекамска.

Новый город собрал энергетиков со всей страны

История Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) начинается 26 февраля 1967 года, именно тогда здесь заработал первой агрегат станции. Новая ТЭЦ манила молодых специалистов-энергетиков со всего Советского Союза. Кто по направлению, кто самостоятельно пытался устроиться на станцию. Уже тогда шли разговоры о том, что это будет крупнейшая ТЭЦ в стране.

«Я приехала в Нижнекамск по распределению 2 сентября 1969 года. В то время на станции работало всего лишь две турбины и три котла. Свой путь в энергетике я начала в качестве помощника машиниста турбины. Со временем, когда началось строительство четвертой турбины, я принимала участие в опробовании всего оборудования на ней. После запуска уже отвечала за ее обслуживание», — рассказала ветеран труда Нина Евдокимова

Энергетики в то время работали по 12 часов в сутки, не жалея себя. Задача у всех была одна — нарастить мощность генерации для обеспечения растущего города и химкомбината электричеством и теплом.

«На Нижнекамскую ТЭЦ-1 мы приехали вместе с супругом из Уфы в 1977 году по направлению. Нам рассказали, что это крупнейшая ТЭЦ в Европе. Поэтому мы были воодушевлены, что попали именно сюда. Тогда была стройка в самом разгаре. Мы принимали непосредственное участие в пуске химического цеха №2, там же потом и остались работать.

Одно из ярких воспоминаний — зима 1978 года. Она была очень холодной, в Новый год стоял сорокаградусный мороз. Мы очень боялись, что люди могут остаться без тепла и света. Вкалывали сутками, без отдыха. И благодаря слаженной работе энергетиков, наша Нижнекамская ТЭЦ-1 выстояла», — поделилась воспоминаниями ветеран труда Саида Ямгурова.

«Я приехала на Нижнекамскую ТЭЦ-1 в качестве молодого специалиста. А потом вышла замуж, так и осталась дальше работать». Фото из личного архива Тамары Мулюковой

В то же время работникам станции необходимо было создать условия для приемлемой жизни. Молодые специалисты заселялись в общежития, создавали семьи.

«Я приехала на Нижнекамскую ТЭЦ-1 в качестве молодого специалиста. А потом вышла замуж, так и осталась дальше работать. Условия, конечно, на станции сейчас очень изменились. Когда мы только начинали, шло строительство, не было дорог, вокруг грязь. Сейчас все технологично, сплошная автоматика. А мы с рогатками бегали, турбины вручную запускали.

Наш сплоченный коллектив до сих пор вспоминаю с теплотой в сердце. Жили и работали как одна семья. Помогали друг другу, вместе отмечали праздники и дни рождения», — рассказала ветеран труда Тамара Мулюкова.

«Каждый пенсионер находится под пристальным вниманием нашей ветеранской организации»

Ветераны-энергетики и на пенсии продолжают вести активный образ жизни, поддерживают связь с предприятием и коллегами. Социальная политика ТГК-16 направлена на то, чтобы работники чувствовали заботу, внимание и на заслуженном отдыхе. На станции работает ветеранская организация. Возглавляет ее Леонтий Алексеев, который так же начинал профессиональную деятельность на ТЭЦ молодым специалистом.

— Прибыл я на Нижнекамскую ТЭЦ-1 в августе 1971 года, устроился электромонтером. Проработал 16 лет до избрания заместителем председателя профсоюзного комитета, — вспоминает он свой трудовой путь.

«Все пенсионеры, которые вышли с нашего предприятия, находятся под пристальным вниманием совета ветеранов». Фото: АО «ТГК-16»

В тесном сотрудничестве с профсоюзной организацией совет ветеранов старается поддерживать бывших работников станции. Выделяются льготы на лечение, оздоровление, а при необходимости и материальная поддержка.

«Все пенсионеры, которые вышли с нашего предприятия, находятся под пристальным вниманием совета ветеранов. И по нашему опыту могу сказать: такая организация очень нужна», — отметил ветеран труда Иван Потапов.

Декада пожилых людей завершается 10 октября. Участие в их жизни должно быть постоянным, это осуществляется благодаря профсоюзам предприятий и социальным службам. Совет ветеранов Нижнекамской ТЭЦ-1 — яркое тому доказательство, это пример того, как нужно относиться к старшему поколению.

Партнерский материал