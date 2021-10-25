День в истории: собрание сочинений татарских классиков, первые съемки шоу «Поле чудес» и выпуск Windows XP

Чем примечательна дата 25 октября

Сегодня, 25 октября, в России празднуются День таможенника и День работника кабельной промышленности. В разные годы разных эпох в эту дату в Москве был заложен храм Христа Спасителя, произошло Балаклавское сражение, американская фирма «Tappan Company» впервые представила бытовую микроволновую печь, Тайвань исключили из ООН, а еще в этот день учредили звание «Народный врач СССР» и выпустили система Microsoft Windows XP. В этот день родились токарь, Герой Социалистического Труда из Набережных Челнов Мударис Исламгалеев, русский писатель Глеб Успенский, русский композитор Александр Гречанинов, испанский художник, основоположник кубизма Пабло Пикассо и один из первых Маршалов Советского Союза Александр Егоров, шоумен Михаил Галустян. В эту дату скончались русский театральный деятель князь Сергей Волконский, французский художник, один из основоположников орфизма Робер Делоне, оперный и эстрадный певец, народный артист СССР Муслим Магомаев, грузинский советский кинорежиссер и сценарист Александр Цуцунава, председатель Президиума Верховного Совета Татарской АССР в 1983–1986 годах Анвар Багаутдинов и татарский композитор Бату Мулюков.

Первый номер «Клича юного коммунара» и собрание сочинений татарских классиков



В 1919 году вышел первый номер газеты «Клич юного коммунара» — органа Казанского губернского комитета Российского коммунистического союза молодежи. Она выходила раз в две недели. Позднее газета известна, как «Комсомолец Татарии», «Комсомолец Татарстана», ныне «Молодежь Татарстана».

Фото muzeisb.ru

В 1929 году госкомитет по яналифу (Новый тюркский алфавит — прим. ред.) ТАССР принял решение о выпуске на латинской графике полного собрания сочинений татарских классиков. В него вошли работы за авторством Газима Тукаева, Галимджана Ибрагимова, Галиаскара Камала.

25 октября 2011 года на территории особой экономической зоны «Алабуга» в Елабужском районе состоялась торжественная церемония закладки камня в строительство завода по производству животных белков ООО «САРИЯ Био-Индастрис Волга». В мероприятии приняли участие арезидент Татарстана Рустам Минниханов, первый заместитель генерального директора ОАО «Особые экономические зоны» Виктор Железцов, глава Елабужского муниципального района РТ Геннадий Емельянов, генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев.

Фото tatarstan.ru

В том же 2011 году стартовала эстафета флага Универсиады-2013 в Казани по Татарстану. Началась она в Елабуге, а именно в Елабужском филиале Казанского федерального университета. В рамках презентации флага Универсиады в Елабужском университете прошла встреча со студенческим активом городских вузов, в которой приняли участие руководитель аппарата исполнительной дирекции «Казань 2013» Лариса Сулима, директор молодежного информационного агентства «New Media» Алсу Саетова и проректор Елабужского филиала КФУ по учебной работе Айрат Галявиев, а также представители администраций вузов и ссузов Елабуги.

Балаклавское сражение, завершение Гражданской войны и съемки первого выпуска «Поле чудес»



25 октября 1854 года произошло Балаклавское сражение — крупнейшая битва Крымской войны 1853–1856 годов между союзными силами Великобритании, Франции и Турции с одной стороны, и Россией — с другой. Город и порт Балаклава, расположенный в 15 км к югу от Севастополя, являлся базой британского экспедиционного корпуса в Крыму. Удар русских войск по позициям союзников у Балаклавы мог в случае успеха привести к деблокированию осажденного Севастополя и нарушению снабжения англичан. Сражение произошло в долинах к северу от Балаклавы, ограниченных невысокими Федюхиными горами, Сапун-горой и рекой Черной. Это было первое и единственное сражение Крымской войны, в котором русские войска существенно преобладали в силах. Несмотря на это, достичь поставленной цели в ходе Балаклавского сражения (разгром английского лагеря и прекращение снабжения английских войск) русские войска не смогли. Однако итогом сражения стал отказ союзников от идеи захвата Севастополя штурмом и переход к позиционным осадным действиям.

Источник wikipedia.org

В 1922 году в Советской России завершилась Гражданская война. Той осенью в стране шел последний ее этап — участниками вооруженного конфликта стали советские и антибольшевистские силы. С 4 по 25 октября 1922 года осуществлялась Приморская операция — последняя крупная операция Гражданской войны. Отразив наступление белогвардейской Земской рати под командованием генерал-лейтенанта Дитерихса в начале октября, войска Красной армии под командованием Уборевича перешли в контрнаступление. 8-9 октября штурмом был взят Спасский укрепрайон. 13-14 октября на подступах к Никольск-Уссурийскому (ныне Уссурийск) были разгромлены основные белогвардейские силы, а 19 октября войска Красной армии вышли к Владивостоку. 25 октября 1922 года части Народно-революционной армии Дальневосточной республики (НРА ДВР) под командованием И. Уборевича вошли во Владивосток. Хотя взятие Красной Армией Владивостока 25 октября 1922 года традиционно считается датой окончания Гражданской войны, однако одиночные бои велись еще примерно год, а отдельные белопартизанские отряды действовали еще несколько лет.

25 октября 1990 года состоялись съемки первого выпуска телеигры «Поле чудес» — одной из первых программ телекомпании «ВИD», российского аналога американской программы «Колесо Фортуны» и проект Владислава Листьева. Премьера вышла в эфир на Первой программе Центрального телевидения на следующий день — 26 октября. Первым ведущим был Владислав Листьев, а с 1 ноября 1991 года — Леонид Якубович.

Ил-18Д 223-го ЛО ВВС России, аналогичный разбившемуся. Фото wikipedia.org

В 2000 году в горах близ Батуми потерпел катастрофу Ил-18Д ВВС России. В результате погибли 84 человека. Самолет выполнял рейс из Москвы в грузинский город. Помимо людей на борту было 1700 килограммов почты. При заходе на посадку в аэропорт командир самолёта из-за низкой облачности над морем решил осуществлять посадку со стороны гор. Снижаясь в облаках с высоты 3000 метров, Ил-18 сильно отклонился от посадочного курса, но диспетчеры Батуми его об этом не предупредили. В итоге самолет на высоте 1336 метров и в 12 километрах от аэропорта врезался в гору Мтирала и полностью разрушился.

Тайвань исключен из ООН, первая бытовая микроволновка и выпуск Windows XP

В 1971 году Тайвань, который в 1949 году после гражданской войны откололся от Китая, был исключен из Организации объединенных наций (ООН). Его места в организации были переданы КНР, и с 1971 года Китай представлен в ООН только пекинским правительством. Попытки вернуться в состав ООН Тайвань возобновила лишь в начале 1990-х годов, но Пекин выступил против, заявив, что вступление провинции в ООН станет шагом на пути к обретению независимости. К позиции КНР, быстрыми темпами укреплявшей свои позиции на мировой арене, вынуждены были прислушиваться и Россия, и США, не перестававшие считать Тайвань своим стратегическим союзником. Генассамблея ООН раз за разом отказывалась даже включать вопрос о восстановлении членства Тайваня в повестку своих заседаний.

Фото wikipedia.org

25 октября 1955 года американская компания «Tappan Company» впервые представила бытовую микроволновую печь. Американский инженер Перси Спенсер впервые заметил способность сверхвысокочастотного излучения к нагреванию продуктов и запатентовал микроволновую печь. В момент изобретения Спенсер работал в компании Raytheon, занимающейся изготовлением оборудования для радаров. По легенде, когда он проводил эксперименты с очередным магнетроном, Спенсер заметил, что кусок шоколада в его кармане расплавился. По другой версии, он заметил, что нагрелся бутерброд, положенный на включенный магнетрон. Заявка на патент на микроволновую печь была подана 8 октября 1945 года. Первая в мире СВЧ-печь «Radarange» была выпущена в 1947 году фирмой Raytheon и была предназначена не для приготовления пищи, а для быстрого размораживания продуктов и использовалась исключительно военными. Ее высота была примерно равна человеческому росту, масса 340 кг, мощность — 3 кВт, что примерно в два раза больше мощности современной бытовой СВЧ-печи. Первая же серийная бытовая микроволновая печь была выпущена японской фирмой Sharp в 1962 году.

В 2001 году была выпущена система Microsoft Windows XP. Является развитием Windows 2000 Professional. Название XP происходит от англ. eXPerience — «опыт», «впечатления». В тот же день Microsoft также объявила окончательную розничную цену двух основных выпусков Windows XP — Professional и Home Edition. Windows XP получила совершенно новый пользовательский интерфейс, который значительно отличается от ставшего уже привычным по предыдущим версиям, таким как Windows 95, 98, 2000 и Millennium Edition. Впоследствии Windows XP стала самой популярной на долгие годы. Благодаря невысоким системным требованиям и хорошей поддержке как нового, так и старого аппаратного обеспечения, обеспечивала высокую производительность на широком спектре конфигураций. ОС получила большое признание пользователей.