День в истории: открытие речного училища в Казани, День финансово-экономической службы РФ, первая ксерокопия
Чем примечательна дата 22 октября
Сегодня, 22 октября отмечается День финансово-экономической службы в Вооруженных Силах РФ, Международный день заикающихся людей. В этот день в разные годы и столетия состоялось торжественное открытие речного училища в Казани, войска во главе с Петром I взяли Нотебург, ювелир Густав Фаберже открыл в Санкт-Петербурге ювелирную мастерскую, Канада подписала торговый договор с нацистской Германией, начался Карибский кризис, СССР запустил спутник «Луна-12». В этот день родились русский писатель, поэт и переводчик, лауреат Нобелевской премии по литературе Иван Бунин, советский футболист и тренер Андрей Старостин, последний император Вьетнама Бао Дай, русский советский поэт, переводчик Евгений Винокуров, американский основоположник поп-арта Роберт Раушенберг, французская актриса и певица Катрин Денев, легендарный вратарь Лев Яшин, боксер Деонтей Уайлдер. В этот день скончались патриарх Русской православной церкви и отец первого царя из рода Романовых Филарет, английский писатель Майн Рид, французский художник-постимпрессионист Поль Сезанн, астроном, основатель Казанской обсерватории Дмитрий Дубяго, немецкий композитор, скрипач-виртуоз, дирижер, первым применивший дирижерскую палочку, Луи Шпор.
Открытие Казанского речного училища и первая премия имени Лобачевского
В 1897 году в Казанском университете состоялось в первое присуждение премии имени Николая Лобачевского за выдающиеся работы в области фундаментальной и прикладной математики. Ее лауреатом стал норвежский математик, профессор Лейпцигского университета Софус Ли. В 2017 году формат присуждения медали и премии имени Н.И. Лобачевского был изменен. Теперь медаль им. Н.И. Лобачевского и соответствующая денежная премия в размере $75 тысяч присуждаются один раз в 2 года Казанским федеральным университетом за выдающиеся работы в области фундаментальной и прикладной математики.
В 1904 году в Казани состоялось торжественное открытие речного училища (ныне — Казанский филиал ФГОУ ВПО «Волжская государственная академия водного транспорта»). Тогда Казанское речное училище располагалось в Адмиралтейской слободе возле устья реки Казанки, где в ХVIII веке находилось одно из крупных адмиралтейств России и велось строительство военных кораблей для Азовской и Каспийской флотилий. С 1932 года училище стало называться Казанским речным техникумом. С образованием техникума были организованы четыре отделения: судоводительское, эксплуатационное, диспетчерское и подготовительное. Сейчас ВГУВТ — крупнейшее в Волго-Вятском регионе отраслевое образовательное учреждение, в состав которого входят: четыре филиала, пять средних специальных учебных заведений, центр обучения, переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов водного транспорта, комплекс судовых тренажеров, сектор научных исследований. На начало 2010 года в академическом комплексе обучаются единовременно более восемнадцати тысяч студентов и курсантов. За свою историю ВГУВТ (ранее — ВГАВТ, ГИИВТ) подготовил более 46 тысяч специалистов. Один из самых известных выпускников речного училища — Герой Советского Союза Михаил Девятаев.
В 2015 году в Зеленодольском районе Татарстана состоялось открытие транспортной развязки на 115-м км автомобильной дороги Йошкар-Ола — Зеленодольск. Изначально на месте строительства транспортной развязки существовала кольцевая развязка в одном уровне. Из-за реконструкции примыкающего к развязке участка по параметрам первой технической категории, а также в результате роста интенсивности движения существующая кольцевая развязка не могла обеспечить безопасное и комфортное движение на данной дороге. В связи с этим Федеральным дорожным агентством было принято решение о строительстве транспортной развязки в разных уровнях на 115-м км автомобильной дороги Йошкар-Ола — Зеленодольск. Реконструкция велась с 2013 года. Финансирование осуществлялось из федерального бюджета, стоимость составила 679,81 млн рублей.
Завоевание Нотебургской крепости, «возвращение» Нижнего Новгорода и День финансово-экономической службы
22 октября 1702 года русские войска взяли шведскую крепость Нотебург (крепость Орешек), расположенную у самого истока Невы из Ладожского озера, на Ореховом острове (давшем название самой крепости), напротив города Шлиссельбург. С 1612 года крепость находилась в составе Швеции. В ходе Северной войны взятие крепости Нотебург было первоочередной задачей Петра I. К этому времени крепость не утратила своей боеспособности, но ее островное положение подразумевало наличие флота для ее взятия, которого у Петра I не было. Готовясь к штурму Нотебурга, Петр I приказал в Архангельске построить тринадцать кораблей. Первые русские отряды во главе с Петром I появились под Нотебургом 7 октября 1702 года, на следующий день началась осада крепости. Получив от шведов отказ на предложение «сдать крепость на договор», после многодневной бомбардировки русские пошли на штурм. Штурм продолжался с перерывами 13 часов. 22 октября Нотебург стал русской крепостью, а официальная его передача произошла 25 октября.
22 октября 1990 года городу Горькому возвращено его историческое название — Нижний Новгород. 7 октября 1932 года Нижний Новгород переименовали в город Горький в связи с 40-летием литературной и общественной деятельности пролетарского писателя Максима Горького. Решение о переименовании города и области было принято указом ВЦИК и постановлением президиума крайисполкома. Соответствующее решение в самом Нижнем Новгороде было воспринято весьма неоднозначно. Одним из тех, кто не одобрил смену названия города, стал сам Горький.
22 октября 1918 года впервые в истории отечественных Вооруженных Сил приказом Реввоенсовета Республики (РВСР) №135 было объявлено Положение о Финансовом отделе при Реввоенсовете, был введен в действие юридический документ о самостоятельном финансовом органе, который положил начало созданию финансово-экономической службы Вооруженных Сил. Именно в этот день указом президента РФ от 24 августа 2015 года отмечается День финансово-экономической службы в Вооруженных Силах РФ.
Первая ксерокопия, Карибский кризис, катастрофа Boeing 737 в Лагосе
В 1938 году изобретатель Честер Карлсон впервые в истории сделал ксерокопию. Она была сделана на цинковой пластинке, покрытой слоем серы. Прилипшие пылинки позволили прочитать: «10-22-38 ASTORIA». Однако потребовались еще годы, чтобы довести технологию электрического копирования до совершенства. Честер Карлсон устроился в патентный отдел фирмы «Мэллори», занимавшейся электроникой. Именно в патентном отделе, когда нужной копии патента под рукой не оказывалось, Карлсон впервые задумался о создании быстрого и дешевого способа копирования нужных бумаг. Он отправился в Нью-Йоркскую публичную библиотеку и стал изучать техническую литературу. Его внимание привлекло описание экспериментов одного венгерского ученого с веществами, которые изменяют свои электрические свойства под действием света. Так и возникла идея электрофотографии. В 1947 году малоизвестная компания «Халоид» из города Рочестера приступила к разработке копировальной техники на основе изобретения Карлсона. Два года спустя в продаже появилась первая в истории модель копировального аппарата. От «ксерографии» произошло и новое название компании «Халоид» (Haloid) — с 1955 года, после объединения с британской фирмой «Рэнк Организейшн» (Rank Organisation), она стала называться «Рэнк Ксерокс» (Rank Xerox), а потом и просто «Ксерокс» (Xerox). Настоящий же успех пришел в 1959 году с выходом модели 914, которая стала стремительно набирать популярность, а «Ксерокс» заработал сотни миллионов долларов. Сам же изобретатель ксерографии Честер Карлсон из 150 миллионов долларов, полученных им от «Ксерокса», 100 миллионов потратил на благотворительность.
Дата 22 октября 1962 года считается началом Карибского кризиса — противостояния между СССР и США. Советский Союз разместил на Кубе воинские части и вооружения, включая ядерные ракеты. В этот день правительство США объявило об обнаружении ракет на Кубе. В тот же день президент США Джон Кеннеди заявил об установлении морской блокады вокруг острова. На Флориде была сконцентрирована почти 250-тысячная группировка американских войск. Правительство СССР в ответ заявило, что нанесет «самый мощный ответный удар». И привело в повышенную боевую готовность все Вооруженные силы. Однако стороны достигли компромисса, в результате которого СССР вывез ракеты Р-12 с Кубы с 5 по 9 ноября. 20 ноября СССР согласился вывести с Кубы советские бомбардировщики. На следующий день США отменили морскую блокаду Кубы. 12 декабря 1962 года советская сторона завершила вывод личного состава, ракетного вооружения и техники. В январе 1963 года ООН получила заверения СССР и США в том, что Карибский (кубинский) кризис ликвидирован.
В 2005 году авиалайнер Boeing 737-2L9 авиакомпании Bellview Airlines, выполнявший внутренний рейс BLV210 по маршруту Лагос — Абуджа, исчез с радаров через 16 минут после взлета. После 12 часов поисков обломки рейса 210 были обнаружены в провинции Ойо недалеко от Лагоса. Погибли все находившиеся на его борту 117 человек — 111 пассажиров и 6 членов экипажа. Предположительная версия катастрофы — удар молнии.
В 2009 году состоялся официальный выход операционной системы Windows 7. С июля 2011 по апрель 2017 ОС занимала лидирующее положение по количеству пользователей в мире. В 2017 году компания Microsoft объявила, что бесплатная поддержка Windows 7 будет прекращена 14 января 2020 года. Поддержка для ОС на сегодняшний день платная, действует до 10 января 2023 года.
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