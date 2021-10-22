День в истории: открытие речного училища в Казани, День финансово-экономической службы РФ, первая ксерокопия

Чем примечательна дата 22 октября

Сегодня, 22 октября отмечается День финансово-экономической службы в Вооруженных Силах РФ, Международный день заикающихся людей. В этот день в разные годы и столетия состоялось торжественное открытие речного училища в Казани, войска во главе с Петром I взяли Нотебург, ювелир Густав Фаберже открыл в Санкт-Петербурге ювелирную мастерскую, Канада подписала торговый договор с нацистской Германией, начался Карибский кризис, СССР запустил спутник «Луна-12». В этот день родились русский писатель, поэт и переводчик, лауреат Нобелевской премии по литературе Иван Бунин, советский футболист и тренер Андрей Старостин, последний император Вьетнама Бао Дай, русский советский поэт, переводчик Евгений Винокуров, американский основоположник поп-арта Роберт Раушенберг, французская актриса и певица Катрин Денев, легендарный вратарь Лев Яшин, боксер Деонтей Уайлдер. В этот день скончались патриарх Русской православной церкви и отец первого царя из рода Романовых Филарет, английский писатель Майн Рид, французский художник-постимпрессионист Поль Сезанн, астроном, основатель Казанской обсерватории Дмитрий Дубяго, немецкий композитор, скрипач-виртуоз, дирижер, первым применивший дирижерскую палочку, Луи Шпор.



Открытие Казанского речного училища и первая премия имени Лобачевского

В 1897 году в Казанском университете состоялось в первое присуждение премии имени Николая Лобачевского за выдающиеся работы в области фундаментальной и прикладной математики. Ее лауреатом стал норвежский математик, профессор Лейпцигского университета Софус Ли. В 2017 году формат присуждения медали и премии имени Н.И. Лобачевского был изменен. Теперь медаль им. Н.И. Лобачевского и соответствующая денежная премия в размере $75 тысяч присуждаются один раз в 2 года Казанским федеральным университетом за выдающиеся работы в области фундаментальной и прикладной математики.

Фото: kpfu.ru

В 1904 году в Казани состоялось торжественное открытие речного училища (ныне — Казанский филиал ФГОУ ВПО «Волжская государственная академия водного транспорта»). Тогда Казанское речное училище располагалось в Адмиралтейской слободе возле устья реки Казанки, где в ХVIII веке находилось одно из крупных адмиралтейств России и велось строительство военных кораблей для Азовской и Каспийской флотилий. С 1932 года училище стало называться Казанским речным техникумом. С образованием техникума были организованы четыре отделения: судоводительское, эксплуатационное, диспетчерское и подготовительное. Сейчас ВГУВТ — крупнейшее в Волго-Вятском регионе отраслевое образовательное учреждение, в состав которого входят: четыре филиала, пять средних специальных учебных заведений, центр обучения, переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов водного транспорта, комплекс судовых тренажеров, сектор научных исследований. На начало 2010 года в академическом комплексе обучаются единовременно более восемнадцати тысяч студентов и курсантов. За свою историю ВГУВТ (ранее — ВГАВТ, ГИИВТ) подготовил более 46 тысяч специалистов. Один из самых известных выпускников речного училища — Герой Советского Союза Михаил Девятаев.



В 2015 году в Зеленодольском районе Татарстана состоялось открытие транспортной развязки на 115-м км автомобильной дороги Йошкар-Ола — Зеленодольск. Изначально на месте строительства транспортной развязки существовала кольцевая развязка в одном уровне. Из-за реконструкции примыкающего к развязке участка по параметрам первой технической категории, а также в результате роста интенсивности движения существующая кольцевая развязка не могла обеспечить безопасное и комфортное движение на данной дороге. В связи с этим Федеральным дорожным агентством было принято решение о строительстве транспортной развязки в разных уровнях на 115-м км автомобильной дороги Йошкар-Ола — Зеленодольск. Реконструкция велась с 2013 года. Финансирование осуществлялось из федерального бюджета, стоимость составила 679,81 млн рублей.

Фото: Максим Платонов

Завоевание Нотебургской крепости, «возвращение» Нижнего Новгорода и День финансово-экономической службы

22 октября 1702 года русские войска взяли шведскую крепость Нотебург (крепость Орешек), расположенную у самого истока Невы из Ладожского озера, на Ореховом острове (давшем название самой крепости), напротив города Шлиссельбург. С 1612 года крепость находилась в составе Швеции. В ходе Северной войны взятие крепости Нотебург было первоочередной задачей Петра I. К этому времени крепость не утратила своей боеспособности, но ее островное положение подразумевало наличие флота для ее взятия, которого у Петра I не было. Готовясь к штурму Нотебурга, Петр I приказал в Архангельске построить тринадцать кораблей. Первые русские отряды во главе с Петром I появились под Нотебургом 7 октября 1702 года, на следующий день началась осада крепости. Получив от шведов отказ на предложение «сдать крепость на договор», после многодневной бомбардировки русские пошли на штурм. Штурм продолжался с перерывами 13 часов. 22 октября Нотебург стал русской крепостью, а официальная его передача произошла 25 октября.

А.Е. Коцебу. «Штурм крепости Нотебург». Репродукция: wikipedia.org

22 октября 1990 года городу Горькому возвращено его историческое название — Нижний Новгород. 7 октября 1932 года Нижний Новгород переименовали в город Горький в связи с 40-летием литературной и общественной деятельности пролетарского писателя Максима Горького. Решение о переименовании города и области было принято указом ВЦИК и постановлением президиума крайисполкома. Соответствующее решение в самом Нижнем Новгороде было воспринято весьма неоднозначно. Одним из тех, кто не одобрил смену названия города, стал сам Горький.

22 октября 1918 года впервые в истории отечественных Вооруженных Сил приказом Реввоенсовета Республики (РВСР) №135 было объявлено Положение о Финансовом отделе при Реввоенсовете, был введен в действие юридический документ о самостоятельном финансовом органе, который положил начало созданию финансово-экономической службы Вооруженных Сил. Именно в этот день указом президента РФ от 24 августа 2015 года отмечается День финансово-экономической службы в Вооруженных Силах РФ.

Первая ксерокопия, Карибский кризис, катастрофа Boeing 737 в Лагосе

В 1938 году изобретатель Честер Карлсон впервые в истории сделал ксерокопию. Она была сделана на цинковой пластинке, покрытой слоем серы. Прилипшие пылинки позволили прочитать: «10-22-38 ASTORIA». Однако потребовались еще годы, чтобы довести технологию электрического копирования до совершенства. Честер Карлсон устроился в патентный отдел фирмы «Мэллори», занимавшейся электроникой. Именно в патентном отделе, когда нужной копии патента под рукой не оказывалось, Карлсон впервые задумался о создании быстрого и дешевого способа копирования нужных бумаг. Он отправился в Нью-Йоркскую публичную библиотеку и стал изучать техническую литературу. Его внимание привлекло описание экспериментов одного венгерского ученого с веществами, которые изменяют свои электрические свойства под действием света. Так и возникла идея электрофотографии. В 1947 году малоизвестная компания «Халоид» из города Рочестера приступила к разработке копировальной техники на основе изобретения Карлсона. Два года спустя в продаже появилась первая в истории модель копировального аппарата. От «ксерографии» произошло и новое название компании «Халоид» (Haloid) — с 1955 года, после объединения с британской фирмой «Рэнк Организейшн» (Rank Organisation), она стала называться «Рэнк Ксерокс» (Rank Xerox), а потом и просто «Ксерокс» (Xerox). Настоящий же успех пришел в 1959 году с выходом модели 914, которая стала стремительно набирать популярность, а «Ксерокс» заработал сотни миллионов долларов. Сам же изобретатель ксерографии Честер Карлсон из 150 миллионов долларов, полученных им от «Ксерокса», 100 миллионов потратил на благотворительность.

Фото: tvoystartup.ru

Дата 22 октября 1962 года считается началом Карибского кризиса — противостояния между СССР и США. Советский Союз разместил на Кубе воинские части и вооружения, включая ядерные ракеты. В этот день правительство США объявило об обнаружении ракет на Кубе. В тот же день президент США Джон Кеннеди заявил об установлении морской блокады вокруг острова. На Флориде была сконцентрирована почти 250-тысячная группировка американских войск. Правительство СССР в ответ заявило, что нанесет «самый мощный ответный удар». И привело в повышенную боевую готовность все Вооруженные силы. Однако стороны достигли компромисса, в результате которого СССР вывез ракеты Р-12 с Кубы с 5 по 9 ноября. 20 ноября СССР согласился вывести с Кубы советские бомбардировщики. На следующий день США отменили морскую блокаду Кубы. 12 декабря 1962 года советская сторона завершила вывод личного состава, ракетного вооружения и техники. В январе 1963 года ООН получила заверения СССР и США в том, что Карибский (кубинский) кризис ликвидирован.

Фото: wikipedia.org

В 2005 году авиалайнер Boeing 737-2L9 авиакомпании Bellview Airlines, выполнявший внутренний рейс BLV210 по маршруту Лагос — Абуджа, исчез с радаров через 16 минут после взлета. После 12 часов поисков обломки рейса 210 были обнаружены в провинции Ойо недалеко от Лагоса. Погибли все находившиеся на его борту 117 человек — 111 пассажиров и 6 членов экипажа. Предположительная версия катастрофы — удар молнии.

В 2009 году состоялся официальный выход операционной системы Windows 7. С июля 2011 по апрель 2017 ОС занимала лидирующее положение по количеству пользователей в мире. В 2017 году компания Microsoft объявила, что бесплатная поддержка Windows 7 будет прекращена 14 января 2020 года. Поддержка для ОС на сегодняшний день платная, действует до 10 января 2023 года.



Фото: tadviser.ru



