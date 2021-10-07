Олег Солодовников: «Не стесняюсь сказать, что «БоНаСо» — самый счастливый период в моей жизни»

Известный казанский джазмен — о своем 60-летии, планах на жизнь и звездной дружбе

Фото: Максим Платонов

Этой осенью казанский джазмен, педагог, участник легендарного трио «БоНаСо» Олег Солодовников отметил большим концертом в КЦ «Московский» свое 60-летие. Оно было отложено на год из-за пандемии, зато ему удалось собрать на одной сцене именитых музыкантов, с которыми доводилось сотрудничать. В зале же собрались мэтры — Анатолий Василевский, Александр Маклыгин, Игорь Зисер, даже Андрей Макаревич заглянул на огонек. Будет ли в Казани новый джазовый фестиваль, как, по мнению Виктора Деринга, следовало выходить на сцену и по какому вопросу казанский джазмен спешит обратиться к Игорю Бутману, Олег Солодовников рассказал в интервью «Реальному времени».

«Самое важное — не споткнуться, когда выходишь на сцену»

— Когда вы поняли, что хотите стать музыкантом и только им, не космонавтом, как практически все дети 60-х годов?

— Когда мне исполнилось 7 лет, мама отвела меня в ДК имени Кирова, так тогда называлось здание Татарской филармонии. Там был гитарный кружок. Собственно, там я впервые соприкоснулся с миром музыки. Мало того, что это было очень интересно, да еще «парень с гитарой» неизменно пользовался успехом у девочек и уважением у мальчишек. Но вот когда я решил стать профессиональным музыкантом… Да, я помню это с точностью до дня. В Казань тогда с гастролями приехали «Песняры». По шесть концертов каждый день давали во Дворце спорта. Потом перелет, другой город и вновь шесть концертов в день. И это без всякой «фанеры» — живое шестиголосье! Я тогда подумал: «Вот это жизнь! Я тоже так хочу!» И поступил в Казанское музыкальное училище по классу контрабаса.

— Тогда и произошло ваше знакомство с Виктором Дерингом?

— Да, он преподавал у нас. Кроме того, я вошел в его студенческий оркестр. Отношения у нас были исключительно «учитель — ученик», но именно он научил меня всему, что я знаю и умею, все основы были заложены именно там, в музучилище: как читать нотный текст, как «подавать» звук, даже как на сцену выйти.

— Интересно, как это нужно делать по Дерингу?

— Главное — не споткнуться. Шучу, конечно, но и это важно.

Фото: Максим Платонов

Очень хочется, чтобы в Казани появился новый джазовый фестиваль, в котором принимали бы участие все наши казанские ребята: кто закончил здесь консерваторию, училище, кто родом отсюда или просто кого притягивает сам город либо музыкальное сообщество в нем.

«Я — патриот Казани»

— Впоследствии гастрольная жизнь вас не разочаровала?

— О, это на самом деле тяжкий труд. Я в Москву, помню, уезжал. Там жил, по городам колесил. Семья уже была, супруга со старшим сыном здесь, в Казани, оставались. Кстати, и в столицу-то я уехал не от хорошей жизни — надо было зарабатывать. Я только поступил в Казанскую консерваторию, как мне пришло приглашение из Москвы. Я к преподавателю: отпустите, мол, я заочно или потом доучусь. Но мой педагог тогда покачал головой: «Так не бывает, не доучишься». Он был прав: высшее образование я так и не получил, хотя грамоты и дипломы со всех возможных фестивалей и конкурсов у меня имеются.

— Как многие ваши друзья и коллеги, вы отправились покорять столицу. Однако в отличие от них вы вернулись. Не подошел город или вы — патриот Казани?

— Патриот — это однозначно, я очень люблю свой город. А Москва, как и Санкт-Петербург, в котором мне тоже довелось жить и работать, мне не подходят. Большие они и неуютные для меня. Вот мои сыновья, которые стали музыкантами, прекрасно освоились в столице. Можно считать, сделали то, что не удалось мне…

— Чем они занимаются?

— Александр — пианист, работает в проекте «Живой концерт» Антона и Виктории Макарских, является музыкальным руководителем коллектива. Станислав, младший, отучился на звукорежиссера, кстати, он и делал звук на моем концерте.

— Ваша супруга — тоже музыкант?

— Нет, она строитель, в создании казанского метро принимала участие. Сегодня она живет и работает в Москве, пригласили. Так что я практически живу на два города. Но ездить не особенно люблю, видимо, хватило гастрольной жизни. Казалось бы, к своим в Москву еду, но все равно поездка с ее хлопотами и напряжением для меня заканчивается, когда я захожу в свою казанскую квартиру.

Фото: Максим Платонов

С ребятами из «БоНаСо», хоть уже 20 лет живем в разных городах, неизменно поддерживаем контакт. Мы дружим семьями, я знаю, что происходит в их жизни, а они участвуют в моей.

Макаревич предпочел концерт в «Московском»

— Так получилось, что на подготовку юбилейного концерта времени у вас было предостаточно — целый пандемийный год. Кого удалось пригласить, кто поздравил вас, порадовал зрителя своим творчеством?

— Сразу скажу, что концерт во многом стал возможен благодаря директору КЦ «Московский» Наиле Рустамовне Мустафиной. Это настоящий энтузиаст своего дела, под ее крылом там собралось много замечательных коллективов. У нас, моей кавер-группы «Городские пижоны», там своя студия, репетиционная база. Кроме того, я веду занятия с молодыми ребятами, у них есть своя группа «Стиляги», которая занимает призовые места на конкурсах различного уровня. Они, кстати, тоже выступили на моем концерте и очень тепло были приняты публикой. Кроме «Городских пижонов», моего проекта, собрались все мои друзья. Конечно же, из Москвы приехали Евгений Борец и Ильдар Нафигов, с которыми мы играли в «БоНаСо». Выступило трио Евгения Борца, спела наша замечательная Лилия Чугунова, с которой мы тоже много работали, Владимир Штейнман, Юрий Щербаков, Alexander Jazz Trio, джаз-трио Jazz Friends. Сам я все время был на сцене, вел концерт, играл с ребятами.

— Знаю, что за день до Аксенов-феста в Казань приехал Андрей Макаревич. Специально на ваш концерт?

— Нет, конечно. У Андрея Вадимовича много друзей, партнеров, коллег в нашем городе. Просто ему предложили и культурную программу на вечер, мероприятия на выбор. Он решил прийти на мой концерт. Правда, там мы не встретились: как я сказал, не покидал сцену. Он немного опоздал и уехал пораньше, однако зашел в гримерную к музыкантам, сказал, что ему очень понравился концерт и музыканты, а также попросил передать поздравления для меня.

Юбилейный концерт в КЦ «Московский». Фото: из личного архива Олега Солодовникова

Я веду занятия с молодыми ребятами, у них есть своя группа «Стиляги», которая занимает призовые места на конкурсах различного уровня. Они, кстати, тоже выступили на моем концерте и очень тепло были приняты публикой.

Как Борец у Лундстрема прослушался

— Вам доводилось играть и с Давидом Голощекиным, и с Игорем Бутманом, зарубежными артистами.

— Со многими дружим. Бутман, например — очень веселый человек. Правда, шутит в основном над собой. Кстати, позвонить ему собираюсь, узнать про конкурсы для молодых исполнителей — отправить своих ребят хочу. Сам я немного не в теме, а Игорь владеет всей информацией, уверен, он подскажет. Вот и с ребятами из «БоНаСо», хоть уже 20 лет живем в разных городах, неизменно поддерживаем контакт. Мы дружим семьями, я знаю, что происходит в их жизни, а они участвуют в моей.

— Помню, концерты «БоНаСо» в 90-х были целым событием. Как?! Наши казанские ребята, да еще в БКЗ, играют джаз! Как началось ваше сотрудничество?

— Сначала был квартет «Казань»: Михаил Савин, Евгений Борец, Андрей Фалько и Ильдар Нафигов. Потом двое музыкантов уехали в Москву, и Женя с Ильдаром искали контрабасиста. Выбор пал на меня. Точно не знаю, почему, возможно, сыграла роль наша более ранняя встреча с Евгением. Тогда ему, еще мальчику, нужно было пройти прослушивание у самого Олега Лундстрема! Меня попросили подыграть: он — на фортепиано, я — на басу. Видимо, случайности не случайны… Мы начали наше сотрудничество в начале 90-х годов, а в 2001 году ребята, Женя и Ильдар, уехали покорять Москву. Но я и сейчас не стесняюсь, да и просто честно говорю: эти годы с «БоНаСо» — самый счастливый период моей жизни.

Кавер-группа «Городские пижоны». Фото: cover-band.ru

Хочется продолжать выступать со своими музыкантами, а главное — учить детей, поддерживать в них интерес к музыке. Сейчас ведь с джазовым образованием у нас неважно.

Быть ли новому фестивалю?

— Есть ли такие моменты в жизни, которые остались нереализованными, что бы вам еще хотелось сделать?

— Да, пожалуй, немного, но есть. Очень хочется, чтобы в Казани появился новый джазовый фестиваль, в котором принимали бы участие все наши казанские ребята: кто закончил здесь консерваторию, училище, кто родом отсюда или просто кого притягивает сам город либо музыкальное сообщество в нем. В общем, все, кто и сегодня в Казани занимается джазом, кто уехал в другие страны и города, но сердцем остался здесь.

Другое дело — очень много трудностей, в основном финансовых, мне одному такое дело не потянуть. Ну и, конечно же, продолжать выступать со своими музыкантами, а главное — учить детей, поддерживать в них интерес к музыке. Сейчас ведь с джазовым образованием у нас неважно. Есть, правда, кафедра музыкального искусства, созданная в 2020 году путем слияния кафедр музыкально-инструментального исполнительства и эстрадно-джазовой музыки в Казанском институте культуры. Я сам там преподавал какое-то время. На этом все… Ребята приходят ко мне в студию порой совсем неподготовленные, стандартов, основ джазовых не знают. Это очень грустная тема для меня. Хотя радует, что и талантливых юных музыкантов у нас немало: богата казанская земля на джазменов.