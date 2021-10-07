Увольте репетиторов: как научить ребенка учиться самостоятельно

Пожалуй, нет сейчас таких родителей школьников, кто не столкнулся бы со сложностями. Проблемы с учебой в школе, особенно в младших классах, — явление частое, а в последние годы все усугубилось. И программы в школе часто меняются не в лучшую сторону, и сами дети все чаще приходят в первый класс не готовыми к существующим учебным нагрузкам.

Родители, столкнувшись с проблемами, часами бьются над тетрадями вместе с ребенком, ругая его за лень, невнимательность и неусидчивость, раз за разом объясняя задачи. Время к полуночи, а ребенок только доделал «домашку», и то после слез, многократного разбора, помощи родителей и в состоянии, близком к истерике, — такие истории знакомы почти всем, у кого дома есть школьники.



Почему нашим диджитал-детям стало учиться гораздо сложнее, чем нам, и как это можно исправить, в интервью «Реальному времени» рассказывает основательница Академии интеллекта New Skills, педагог-психолог и мама троих детей-школьников Татьяна Одинцова.

— Действительно, на подготовку к учебе современным детям нужно больше времени и усилий, чем поколению их родителей. Благодаря цифровой среде у современных детей сформировано «клиповое» мышление, а методика преподавания в школе осталась традиционной. Школа требует от ребенка умения концентрировать внимание, читать длинные тексты, слушать учителя, не отвлекаясь, и так далее. Все это дается современному ребенку очень нелегко. Он действительно устает на уроках гораздо больше, чем когда-то его родители. Сама мысль, что нужно еще и домашние задания делать, наводит на него ужас и тоску. Отсюда и неусидчивость, на которую жалуются учителя и родители. Ребенку неинтересно, непонятно, на задания уходит слишком много времени.

Школа требует от ребенка умения концентрировать внимание, читать длинные тексты, слушать учителя, не отвлекаясь, и так далее. Все это дается современному ребенку очень нелегко

Родителям важно понять, что современных детей нужно «научить учиться», им не хватает именно «инструментария успешного обучения». Сюда входят и полезные привычки, навыки, и достаточный уровень развития нейронных связей в мозге. И все это можно и нужно тренировать, для этого существуют методики и упражнения, разработанные нейропсихологами.

Итак, что делать родителям?

Для начала перестать недооценивать серьезность проблем и списывать все на лень и неорганизованность ребенка. Опыт показывает, что решать все тотальным контролем и железной дисциплиной не получится — проблема в другом, и «жесткие методы» в этой ситуации не сработают.

Поняв это, стоит отучить себя ругать и критиковать ребенка. Все потраченное на это время можно пустить в «мирное русло» — научить ребенка учиться.

Приложить усилия и найти те «слабые звенья» в мышлении ребенка, которые мешают ему успешно справляться со школьной программой. Ему может не хватать памяти, внимания, пространственного или логического мышления, воображения. Все эти способности можно развить с помощью специальных упражнений. На самом деле возможности мозга ребенка безграничны, ему просто нужно помочь.

Фото: intellect-academy.com

Родителям важно понять, что современных детей нужно «научить учиться», им не хватает именно «инструментария успешного обучения». Сюда входят и полезные привычки, навыки, и достаточный уровень развития нейронных связей в мозге. И все это можно и нужно тренировать

Итак, с чего начать? С диагностики. Вы можете попробовать провести ее самостоятельно или обратиться к педагогам, владеющим основами нейропсихологии. Присмотритесь внимательно к ребенку, когда он выполняет домашнее задание. Постарайтесь увидеть его «слабые места». Ему трудно усидеть больше 15 минут? Что он запомнил на уроке в школе? Может ли он рисовать по образцу? Насколько ребенок способен воспринимать печатный текст?

На основе результатов диагностики вы сможете подобрать те упражнения, которые развивают нужную ребенку способность, и выполнять их с ним регулярно как минимум три-четыре месяца. Информация о таких упражнениях доступна на просторах интернета. Например, для тренировки памяти отлично подходит метод пиктограмм, а концентрация внимания тренируется упражнением «корректурная проба».

Что касается неусидчивости, я рекомендую родителям во время выполнения домашних заданий менять каждые 20 минут предмет, которым занимается ребенок. Например, он учит параграф по истории: читает, затем конспектирует кратко важные тезисы. И даже если не закончил, через 20 минут все равно переключается на другой предмет — начинает делать математику. Вы удивитесь, наверное, но именно при переключении внимания на математику в мозге начнет усваиваться информация по истории.

Упражнения и методики из нейропсихологии применяются уже более 30 лет, и эффективность их давно доказана наукой. Сейчас идут разговоры об их внедрении в общеобразовательных школах. Но будем реалистами, государственное образование меняется медленно. Тем более нейроподход — это учет индивидуальных особенностей каждого ребенка и работа в малых группах. Учитывая, что многие городские классы сегодня переполнены, думаю, кардинально ситуация изменится нескоро.

Фото: Ринат Назметдинов

Нейроподход — это учет индивидуальных особенностей каждого ребенка и работа в малых группах. Учитывая, что многие городские классы сегодня переполнены, думаю, кардинально ситуация изменится нескоро

Так что пока выход для родителей — дополнительные занятия в частных обучающих центрах, таких, как наш, например.

Абсолютно все наши курсы — «Подготовка к школе», «Каллиграфия», «Скорочтение и развитие интеллекта», даже «Интуитивный английский» и «Ораторское мастерство» — основаны на принципах нейропсихологии и включают техники и упражнения для развития мозга. На пробном занятии мы диагностируем проблемные зоны каждого ребенка и в соответствии с ними выстраиваем индивидуальный план его развития.

Как правило, первые результаты видны уже после пары занятий. О стабильных успехах можно говорить через три-четыре месяца посещения центра: дети начинают делать домашнее задание только самостоятельно и в разы быстрее, перестают отвлекаться и делать ошибки из-за невнимательности. Те, кто не мог справиться с пересказом текста, начинают говорить связно, образно и четко структурируя свою речь. Дети, имевшие сложности с математикой, начинают выстраивать логические взаимосвязи, с легкостью понимают условия задач и решают их.

Знаю, что у родителей всегда есть сомнения в необходимости дополнительных занятий. Ведь ребенок и так устает в школе или детском саду. Но, во-первых, как раз наши курсы помогут ему успевать больше и уставать меньше. Во-вторых, ребята ходят к нам с удовольствием — наши уроки всегда проходят в игровой форме, именно она создает идеальную атмосферу для раскрытия всех возможностей мозга. Вообще, девиз наших педагогов — «Научим детей учиться легко и с удовольствием!».

Фото: intellect-academy.com

Как правило, первые результаты видны уже после пары занятий. О стабильных успехах можно говорить через три-четыре месяца посещения центра

Мы приглашаем всех родителей, кто хочет помочь своим детям учиться хорошо и отлично, в наши развивающие центры. Подробную информацию о курсах и особенностях нейрометодик Академии интеллекта New Skills вы можете найти на нашем сайте.

