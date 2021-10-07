Увольте репетиторов: как научить ребенка учиться самостоятельно
Пожалуй, нет сейчас таких родителей школьников, кто не столкнулся бы со сложностями. Проблемы с учебой в школе, особенно в младших классах, — явление частое, а в последние годы все усугубилось. И программы в школе часто меняются не в лучшую сторону, и сами дети все чаще приходят в первый класс не готовыми к существующим учебным нагрузкам.
Родители, столкнувшись с проблемами, часами бьются над тетрадями вместе с ребенком, ругая его за лень, невнимательность и неусидчивость, раз за разом объясняя задачи. Время к полуночи, а ребенок только доделал «домашку», и то после слез, многократного разбора, помощи родителей и в состоянии, близком к истерике, — такие истории знакомы почти всем, у кого дома есть школьники.
Почему нашим диджитал-детям стало учиться гораздо сложнее, чем нам, и как это можно исправить, в интервью «Реальному времени» рассказывает основательница Академии интеллекта New Skills, педагог-психолог и мама троих детей-школьников Татьяна Одинцова.
— Действительно, на подготовку к учебе современным детям нужно больше времени и усилий, чем поколению их родителей. Благодаря цифровой среде у современных детей сформировано «клиповое» мышление, а методика преподавания в школе осталась традиционной. Школа требует от ребенка умения концентрировать внимание, читать длинные тексты, слушать учителя, не отвлекаясь, и так далее. Все это дается современному ребенку очень нелегко. Он действительно устает на уроках гораздо больше, чем когда-то его родители. Сама мысль, что нужно еще и домашние задания делать, наводит на него ужас и тоску. Отсюда и неусидчивость, на которую жалуются учителя и родители. Ребенку неинтересно, непонятно, на задания уходит слишком много времени.
Школа требует от ребенка умения концентрировать внимание, читать длинные тексты, слушать учителя, не отвлекаясь, и так далее. Все это дается современному ребенку очень нелегко
Родителям важно понять, что современных детей нужно «научить учиться», им не хватает именно «инструментария успешного обучения». Сюда входят и полезные привычки, навыки, и достаточный уровень развития нейронных связей в мозге. И все это можно и нужно тренировать, для этого существуют методики и упражнения, разработанные нейропсихологами.
Итак, что делать родителям?
- Для начала перестать недооценивать серьезность проблем и списывать все на лень и неорганизованность ребенка. Опыт показывает, что решать все тотальным контролем и железной дисциплиной не получится — проблема в другом, и «жесткие методы» в этой ситуации не сработают.
- Поняв это, стоит отучить себя ругать и критиковать ребенка. Все потраченное на это время можно пустить в «мирное русло» — научить ребенка учиться.
- Приложить усилия и найти те «слабые звенья» в мышлении ребенка, которые мешают ему успешно справляться со школьной программой. Ему может не хватать памяти, внимания, пространственного или логического мышления, воображения. Все эти способности можно развить с помощью специальных упражнений. На самом деле возможности мозга ребенка безграничны, ему просто нужно помочь.
Родителям важно понять, что современных детей нужно «научить учиться», им не хватает именно «инструментария успешного обучения». Сюда входят и полезные привычки, навыки, и достаточный уровень развития нейронных связей в мозге. И все это можно и нужно тренировать
Итак, с чего начать? С диагностики. Вы можете попробовать провести ее самостоятельно или обратиться к педагогам, владеющим основами нейропсихологии. Присмотритесь внимательно к ребенку, когда он выполняет домашнее задание. Постарайтесь увидеть его «слабые места». Ему трудно усидеть больше 15 минут? Что он запомнил на уроке в школе? Может ли он рисовать по образцу? Насколько ребенок способен воспринимать печатный текст?
На основе результатов диагностики вы сможете подобрать те упражнения, которые развивают нужную ребенку способность, и выполнять их с ним регулярно как минимум три-четыре месяца. Информация о таких упражнениях доступна на просторах интернета. Например, для тренировки памяти отлично подходит метод пиктограмм, а концентрация внимания тренируется упражнением «корректурная проба».
Что касается неусидчивости, я рекомендую родителям во время выполнения домашних заданий менять каждые 20 минут предмет, которым занимается ребенок. Например, он учит параграф по истории: читает, затем конспектирует кратко важные тезисы. И даже если не закончил, через 20 минут все равно переключается на другой предмет — начинает делать математику. Вы удивитесь, наверное, но именно при переключении внимания на математику в мозге начнет усваиваться информация по истории.
Упражнения и методики из нейропсихологии применяются уже более 30 лет, и эффективность их давно доказана наукой. Сейчас идут разговоры об их внедрении в общеобразовательных школах. Но будем реалистами, государственное образование меняется медленно. Тем более нейроподход — это учет индивидуальных особенностей каждого ребенка и работа в малых группах. Учитывая, что многие городские классы сегодня переполнены, думаю, кардинально ситуация изменится нескоро.
Нейроподход — это учет индивидуальных особенностей каждого ребенка и работа в малых группах. Учитывая, что многие городские классы сегодня переполнены, думаю, кардинально ситуация изменится нескоро
Так что пока выход для родителей — дополнительные занятия в частных обучающих центрах, таких, как наш, например.
Абсолютно все наши курсы — «Подготовка к школе», «Каллиграфия», «Скорочтение и развитие интеллекта», даже «Интуитивный английский» и «Ораторское мастерство» — основаны на принципах нейропсихологии и включают техники и упражнения для развития мозга. На пробном занятии мы диагностируем проблемные зоны каждого ребенка и в соответствии с ними выстраиваем индивидуальный план его развития.
Как правило, первые результаты видны уже после пары занятий. О стабильных успехах можно говорить через три-четыре месяца посещения центра: дети начинают делать домашнее задание только самостоятельно и в разы быстрее, перестают отвлекаться и делать ошибки из-за невнимательности. Те, кто не мог справиться с пересказом текста, начинают говорить связно, образно и четко структурируя свою речь. Дети, имевшие сложности с математикой, начинают выстраивать логические взаимосвязи, с легкостью понимают условия задач и решают их.
Знаю, что у родителей всегда есть сомнения в необходимости дополнительных занятий. Ведь ребенок и так устает в школе или детском саду. Но, во-первых, как раз наши курсы помогут ему успевать больше и уставать меньше. Во-вторых, ребята ходят к нам с удовольствием — наши уроки всегда проходят в игровой форме, именно она создает идеальную атмосферу для раскрытия всех возможностей мозга. Вообще, девиз наших педагогов — «Научим детей учиться легко и с удовольствием!».
Как правило, первые результаты видны уже после пары занятий. О стабильных успехах можно говорить через три-четыре месяца посещения центра
Мы приглашаем всех родителей, кто хочет помочь своим детям учиться хорошо и отлично, в наши развивающие центры. Подробную информацию о курсах и особенностях нейрометодик Академии интеллекта New Skills вы можете найти на нашем сайте.
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