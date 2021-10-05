«Понятие «обманутые дольщики» исчезнет раз и навсегда»
На IХ сессии Казгордумы обсудили вопросы жилищной политики, бюджета и инициативных проектов
Сегодня на IХ сессии Казгордумы говорили о том, как в Казани решаются вопросы обманутых дольщиков, продвигается программа расселения аварийного жилья, сколько казанских семей за последние несколько лет улучшили свои жилищные условия. Отдельно были рассмотрены вопросы расширения бюджета столицы Татарстана и выдвижения проектов от граждан. Подробности — в материале «Реального времени».
За последние пять лет жилищные условия улучшили более 13 тысяч семей
— За девять месяцев текущего года свои жилищные условия улучшили 1 189 семей казанцев. Для этих целей из республиканского и федерального бюджетов привлекли около 1,6 млрд рублей, — начал начальник Управления жилищной политики Казани Ренат Шамсутдинов.
За последние же пять лет жилищные условия улучшили более 13 тысяч семей.
— Улучшение жилищных условий граждан — это одно из наших приоритетных направлений работы, — прокомментировал итоги мэр Казани Ильсур Метшин. — Сегодня в городе реализуются действенные инструменты как республиканских, так и муниципальных и федеральных программ. Как и прозвучало в докладе, в целом мы движемся в хорошем темпе. И 13 тысяч семей, которые за 5 лет улучшили свои жилищные условия, — для нас яркий индикатор работы, проводимой в этом направлении.
Помощь в улучшении жилищных условий многодетных и молодых семей является одной из приоритетных задач власти в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. Что делается для этого в Казани:
- С 2012 года действует программа обеспечения жильем молодых казанских семей. По ней 331 семья получила специальные выплаты на покупку жилья.
- Многодетным семьям из республиканского бюджета предоставляются сертификаты, на средства которых они приобретают квартиры по программе социальной ипотеки. В Казани программа действует с 2005 года и остается одной из самых востребованных жителями города.
- Помимо федеральных и республиканских программ, в Казани на протяжении 14 лет реализуется муниципальная программа «Жилье горожанам. Ее участники приобретают благоустроенные квартиры в рассрочку от 7% годовых. Цена квартиры с чистовой отделкой на 20% ниже рыночной. В связи с большим количеством обращений от жителей Казани перечень категорий граждан, которые могут стать участниками программы «Жилье горожанам», был расширен. В него теперь включены и те, кто не имеет регистрации на территории города: достаточно в течение последних 2 лет работать в Казани.
Шамсутдинов также отметил, что на сегодня в Казани все ветераны и члены их семей, поставленные на учет как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, обеспечены жильем. На эти цели выделено 1,5 млрд рублей. С 2006 года, когда начала действовать эта программа, 1 624 участника улучшили свои жилищные условия.
— Так как субсидии недостаточно для покупки жилья на коммерческом рынке, руководство республики приняло решение дать ветеранам возможность приобретать однокомнатные квартиры площадью 36 кв. м в домах, построенных по программе социальной ипотеки, только за счет субсидии, — рассказал Шамсутдинов. — Ветеран может решить приобрести двух- или трехкомнатную квартиру, в этом случае разницу придется доплатить самостоятельно.
В рамках государственной программы из федерального бюджета выделяются денежные средства на обеспечение жильем ветеранов боевых действий, граждан, уволенных с военной службы, инвалидов, ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции, выехавших из районов Крайнего Севера и вынужденных переселенцев. С 2010 года 1 032 жителя, представляющие эти категории, улучшили свои жилищные условия на общую сумму около 900 млн рублей. По словам Шамсутдинова, на сегодня почти удалось избавиться от очередности по обеспечению жильем уволенных с военной службы.
«Мы начинаем видеть свет в конце тоннеля по аварийному жилому фонду»
— Управление проводит интенсивную работу по выявлению пустующих жилых помещений. За последние 9 месяцев нам удалось освободить в судебном порядке 37 жилых помещений, которыми обеспечивают очередников, — рассказал спикер.
У Шамсутдинова поинтересовались, как формируется реестр освобожденного жилья. Начальник Управления жилищной политики исполкома Казани пояснил, что большую помощь оказывают управляющие компании, сами горожане и участковые, они информируют о том, что освободилось то или иное помещение.
— Процесс довольно трудоемкий, он проводится через нотариуса или в судебном порядке и занимает от 6 месяцев до 1 года, — сообщил Шамсутдинов.
Очень хорошо продвигается и близится к завершению и программа расселения аварийного жилья в Казани по домам, которые признаны аварийными на 1 января 2017 года. Изначально ее предполагалось реализовать до 2025 года, а планируется завершить уже к 2023 году. На реализацию программы выделено около 975 млн рублей.
По итогам программы 2019 и 2020 годов из 20 аварийных домов 147 семей переехали в новые благоустроенные квартиры. До конца 2022 года планируется расселить еще 13 аварийных домов на 100 жилых помещений, в которых проживают 294 человека. По программе на 2022 год, к которой приступили досрочно, должны быть расселены еще 18 домов.
Шамсутдинов напомнил, что огромная работа в этом направлении в Казани была проделана с 1996 по 2005 год, когда расселили около 5,5 тысячи аварийных домов. В новые квартиры тогда переехали 33 тысячи казанских семей, для которых построили более 2 млн кв. м жилья. По словам Шамсутдинова, таких масштабов расселения ветхого жилья не было практически ни в одном регионе России.
В 2008 году вступил в силу федеральный закон «О фонде содействия реформированию ЖКХ». Он предусматривает софинансирование программы со стороны федерального центра и разграничивает сроки расселения аварийных домов. В первый этап вошли дома, признанные аварийными до 1 января 2012 года. В его рамках с 2012 по 2017 год расселили 109 аварийных домов, в которых проживало около 3,5 тысячи горожан. Объем финансирования программы составил 1,9 млрд рублей.
— Мы начинаем видеть свет в конце тоннеля по аварийному жилому фонду, — прокомментировал данные Метшин. — Сокращены сроки реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с шести этапов до четырех. Надеюсь, в ближайшей перспективе мы сможем завершить и эту программу.
Новые благоустроенные квартиры с аналогичным количеством комнат предоставляются собственникам в собственность, а нанимателям — по договорам социального найма бесплатно. А предоставляемая площадь, соответствующая современным стандартам, даже на 30—40% больше площади старого жилья, и эти дополнительные квадратные метры даются казанцам безвозмездно.
В конце августа президент России Владимир Путин поручил запустить новую программу расселения домов, признанных аварийными на январь 2021 года. В Казани насчитывается 49 таких домов. Кроме того, в текущем году аварийными признаны еще 11 домов, в которых проживают 128 семей. Мэр обратил внимание, что важно также обеспечивать жильем граждан с ограниченными возможностями здоровья, соблюдая требования доступной среды.
Более 2 тысяч дольщиков заехали в квартиры с начала года
Особое внимание уделяется вопросу долевого строительства. В Казани 6 тысяч 304 обманутых дольщика получили возможность вселиться в свои квартиры, а 2 тысячи 265 человек с начала этого года уже заехали в новое жилье.
— Множество казанцев отметили долгожданное новоселье, и надеюсь, в ближайшее время понятие «обманутые дольщики» исчезнет раз и навсегда из нашей жизни, — подчеркнул Метшин.
На 2007 год в момент передачи муниципалитетам государственных полномочий в Казани числились 75 проблемных объектов. К 2013 году при поддержке президента РТ и администрации Казани почти удалось решить проблему обманутых дольщиков. Однако по вине недобросовестных застройщиков в городе появилось еще 30 проблемных домов. Из них восемь объектов достроены за счет средств федерального и республиканского бюджетов в рамках соглашений между Фондом Дом.РФ и правительством РТ.
С 2019 года в Казани появилось два новых проблемных дома — ЖК «Мелодия» по ул. Комиссара Габишева и ЖК «Поколение» по ул. Аделя Кутуя. А год назад начал действовать механизм долевого строительства — по новой схеме в Казани возводятся 76 объектов. 17 многоквартирных домов строятся по старой схеме, при которой застройщик привлекает денежные средства дольщиков напрямую. Срок ввода в эксплуатацию последнего такого дома запланирован на IV квартал 2022 года.
На сессии рассмотрели и вопрос бюджета
Как сообщил начальник Финансового управления Казани Ирек Мухаметшин, на основании нормативных актов, принятых правительством республики, в 2021 году увеличен объем безвозмездных поступлений городу из бюджета на 313,5 млн рублей. Больше всего денег выделено на изъятие земельных участков с возмещением убытков при строительстве дорог — 96,3 млн рублей, на обеспечение антитеррористической защищенности — 86,8 млн рублей, на содержание муниципальных учреждений — 53,7 млн рублей, финансовую поддержку автотранспортных предприятий на оплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды — 50 млн рублей.
За счет остатков средств бюджета города предложено увеличить расходы на 31,3 млн рублей. Дополнительные расходы бюджета Казани на 2021 год составляют 853 млн рублей — на мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности (на что планируется потратить 270,7 млн рублей), на текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений (154,4 млн рублей), на содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети (140,6 млн рублей) и др.
В бюджет республики перечислены неиспользованные трансферты в объеме 191,6 млн рублей, поступившие в бюджет в 2020 году. Доходы уточненного бюджета составляют 31 млрд рублей, расходы — 34 млрд рублей, дефицит — 3 млрд рублей.
В Казани утвердили положение о выдвижении инициативных проектов
На сессии также утвердили положение о порядке выдвижения, внесения, обсуждения и рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора.
С предложением о внесении инициативного проекта могут выступать органы территориального общественного самоуправления, а также граждане, достигшие 16-летнего возраста. Обязательным элементом инициативных проектов является возможность участия граждан в реализации этих проектов и общественный контроль их реализации.
— Инициативный проект должен содержать постановку проблемы, имеющей приоритетное значение для жителей города или его части, описание ожидаемых результатов реализации, предварительный расчет необходимых расходов, планируемые сроки его реализации и ряд других сведений, — сказал руководитель аппарата исполкома Казани Булат Алеев. — Это будет способствовать активизации участия граждан в решении приоритетных для жителей Казани проблем, развитию общественной инфраструктуры за счет вовлечения граждан в решение вопросов социально-экономического развития своей территории, повышению эффективности и рациональности использования бюджетных средств.
Одной из особенностей инициативных проектов является возможность их реализации не только за счет финансовой поддержки из бюджетов города и республики, но и за счет финансового, имущественного и личного участия заинтересованных лиц.
Одна из участниц высказала опасение, что такие инициативные проекты впоследствии могут не соответствовать своему истинному назначению и способствовать продвижению инициатив не «снизу», как изначально предполагается, а «сверху». Депутаты поддержали проект решения и утвердили вносимые изменения.
комментарии
Почему ? Тоже ведь мусульманский регион.