«Понятие «обманутые дольщики» исчезнет раз и навсегда»

На IХ сессии Казгордумы обсудили вопросы жилищной политики, бюджета и инициативных проектов

Фото: Олег Тихонов (архивное фото)

Сегодня на IХ сессии Казгордумы говорили о том, как в Казани решаются вопросы обманутых дольщиков, продвигается программа расселения аварийного жилья, сколько казанских семей за последние несколько лет улучшили свои жилищные условия. Отдельно были рассмотрены вопросы расширения бюджета столицы Татарстана и выдвижения проектов от граждан. Подробности — в материале «Реального времени».

За последние пять лет жилищные условия улучшили более 13 тысяч семей

— За девять месяцев текущего года свои жилищные условия улучшили 1 189 семей казанцев. Для этих целей из республиканского и федерального бюджетов привлекли около 1,6 млрд рублей, — начал начальник Управления жилищной политики Казани Ренат Шамсутдинов.



За последние же пять лет жилищные условия улучшили более 13 тысяч семей.

— Улучшение жилищных условий граждан — это одно из наших приоритетных направлений работы, — прокомментировал итоги мэр Казани Ильсур Метшин. — Сегодня в городе реализуются действенные инструменты как республиканских, так и муниципальных и федеральных программ. Как и прозвучало в докладе, в целом мы движемся в хорошем темпе. И 13 тысяч семей, которые за 5 лет улучшили свои жилищные условия, — для нас яркий индикатор работы, проводимой в этом направлении.

Ренат Шамсутдинов отметил, что на сегодня в Казани все ветераны и члены их семей, поставленные на учет как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, обеспечены жильем. Фото: kzn.ru

Помощь в улучшении жилищных условий многодетных и молодых семей является одной из приоритетных задач власти в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. Что делается для этого в Казани:

С 2012 года действует программа обеспечения жильем молодых казанских семей. По ней 331 семья получила специальные выплаты на покупку жилья.

Многодетным семьям из республиканского бюджета предоставляются сертификаты, на средства которых они приобретают квартиры по программе социальной ипотеки. В Казани программа действует с 2005 года и остается одной из самых востребованных жителями города.

Помимо федеральных и республиканских программ, в Казани на протяжении 14 лет реализуется муниципальная программа «Жилье горожанам. Ее участники приобретают благоустроенные квартиры в рассрочку от 7% годовых. Цена квартиры с чистовой отделкой на 20% ниже рыночной. В связи с большим количеством обращений от жителей Казани перечень категорий граждан, которые могут стать участниками программы «Жилье горожанам», был расширен. В него теперь включены и те, кто не имеет регистрации на территории города: достаточно в течение последних 2 лет работать в Казани.



Шамсутдинов также отметил, что на сегодня в Казани все ветераны и члены их семей, поставленные на учет как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, обеспечены жильем. На эти цели выделено 1,5 млрд рублей. С 2006 года, когда начала действовать эта программа, 1 624 участника улучшили свои жилищные условия.

— Так как субсидии недостаточно для покупки жилья на коммерческом рынке, руководство республики приняло решение дать ветеранам возможность приобретать однокомнатные квартиры площадью 36 кв. м в домах, построенных по программе социальной ипотеки, только за счет субсидии, — рассказал Шамсутдинов. — Ветеран может решить приобрести двух- или трехкомнатную квартиру, в этом случае разницу придется доплатить самостоятельно.

Помимо федеральных и республиканских программ, в Казани на протяжении 14 лет реализуется муниципальная программа «Жилье горожанам. Фото: Максим Платонов

В рамках государственной программы из федерального бюджета выделяются денежные средства на обеспечение жильем ветеранов боевых действий, граждан, уволенных с военной службы, инвалидов, ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции, выехавших из районов Крайнего Севера и вынужденных переселенцев. С 2010 года 1 032 жителя, представляющие эти категории, улучшили свои жилищные условия на общую сумму около 900 млн рублей. По словам Шамсутдинова, на сегодня почти удалось избавиться от очередности по обеспечению жильем уволенных с военной службы.

«Мы начинаем видеть свет в конце тоннеля по аварийному жилому фонду»

— Управление проводит интенсивную работу по выявлению пустующих жилых помещений. За последние 9 месяцев нам удалось освободить в судебном порядке 37 жилых помещений, которыми обеспечивают очередников, — рассказал спикер.

У Шамсутдинова поинтересовались, как формируется реестр освобожденного жилья. Начальник Управления жилищной политики исполкома Казани пояснил, что большую помощь оказывают управляющие компании, сами горожане и участковые, они информируют о том, что освободилось то или иное помещение.

— Процесс довольно трудоемкий, он проводится через нотариуса или в судебном порядке и занимает от 6 месяцев до 1 года, — сообщил Шамсутдинов.

Очень хорошо продвигается и близится к завершению и программа расселения аварийного жилья в Казани по домам, которые признаны аварийными на 1 января 2017 года. Изначально ее предполагалось реализовать до 2025 года, а планируется завершить уже к 2023 году. На реализацию программы выделено около 975 млн рублей.

По итогам программы 2019 и 2020 годов из 20 аварийных домов 147 семей переехали в новые благоустроенные квартиры. До конца 2022 года планируется расселить еще 13 аварийных домов на 100 жилых помещений, в которых проживают 294 человека. По программе на 2022 год, к которой приступили досрочно, должны быть расселены еще 18 домов.

Шамсутдинов напомнил, что огромная работа в этом направлении в Казани была проделана с 1996 по 2005 год, когда расселили около 5,5 тысячи аварийных домов. В новые квартиры тогда переехали 33 тысячи казанских семей, для которых построили более 2 млн кв. м жилья. По словам Шамсутдинова, таких масштабов расселения ветхого жилья не было практически ни в одном регионе России.

Близится к завершению и программа расселения аварийного жилья в Казани по домам, которые признаны аварийными на 1 января 2017 года. Фото: Роман Хасаев

В 2008 году вступил в силу федеральный закон «О фонде содействия реформированию ЖКХ». Он предусматривает софинансирование программы со стороны федерального центра и разграничивает сроки расселения аварийных домов. В первый этап вошли дома, признанные аварийными до 1 января 2012 года. В его рамках с 2012 по 2017 год расселили 109 аварийных домов, в которых проживало около 3,5 тысячи горожан. Объем финансирования программы составил 1,9 млрд рублей.

— Мы начинаем видеть свет в конце тоннеля по аварийному жилому фонду, — прокомментировал данные Метшин. — Сокращены сроки реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с шести этапов до четырех. Надеюсь, в ближайшей перспективе мы сможем завершить и эту программу.

Новые благоустроенные квартиры с аналогичным количеством комнат предоставляются собственникам в собственность, а нанимателям — по договорам социального найма бесплатно. А предоставляемая площадь, соответствующая современным стандартам, даже на 30—40% больше площади старого жилья, и эти дополнительные квадратные метры даются казанцам безвозмездно.

В конце августа президент России Владимир Путин поручил запустить новую программу расселения домов, признанных аварийными на январь 2021 года. В Казани насчитывается 49 таких домов. Кроме того, в текущем году аварийными признаны еще 11 домов, в которых проживают 128 семей. Мэр обратил внимание, что важно также обеспечивать жильем граждан с ограниченными возможностями здоровья, соблюдая требования доступной среды.

«Мы начинаем видеть свет в конце тоннеля по аварийному жилому фонду», — прокомментировал Ильсур Метшин. Фото: realnoevremya.ru

Более 2 тысяч дольщиков заехали в квартиры с начала года



Особое внимание уделяется вопросу долевого строительства. В Казани 6 тысяч 304 обманутых дольщика получили возможность вселиться в свои квартиры, а 2 тысячи 265 человек с начала этого года уже заехали в новое жилье.

— Множество казанцев отметили долгожданное новоселье, и надеюсь, в ближайшее время понятие «обманутые дольщики» исчезнет раз и навсегда из нашей жизни, — подчеркнул Метшин.

На 2007 год в момент передачи муниципалитетам государственных полномочий в Казани числились 75 проблемных объектов. К 2013 году при поддержке президента РТ и администрации Казани почти удалось решить проблему обманутых дольщиков. Однако по вине недобросовестных застройщиков в городе появилось еще 30 проблемных домов. Из них восемь объектов достроены за счет средств федерального и республиканского бюджетов в рамках соглашений между Фондом Дом.РФ и правительством РТ.

С 2019 года в Казани появилось два новых проблемных дома — ЖК «Мелодия» по ул. Комиссара Габишева и ЖК «Поколение» по ул. Аделя Кутуя. А год назад начал действовать механизм долевого строительства — по новой схеме в Казани возводятся 76 объектов. 17 многоквартирных домов строятся по старой схеме, при которой застройщик привлекает денежные средства дольщиков напрямую. Срок ввода в эксплуатацию последнего такого дома запланирован на IV квартал 2022 года.

Фото: Ринат Назметдинов

На сессии рассмотрели и вопрос бюджета

Как сообщил начальник Финансового управления Казани Ирек Мухаметшин, на основании нормативных актов, принятых правительством республики, в 2021 году увеличен объем безвозмездных поступлений городу из бюджета на 313,5 млн рублей. Больше всего денег выделено на изъятие земельных участков с возмещением убытков при строительстве дорог — 96,3 млн рублей, на обеспечение антитеррористической защищенности — 86,8 млн рублей, на содержание муниципальных учреждений — 53,7 млн рублей, финансовую поддержку автотранспортных предприятий на оплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды — 50 млн рублей.

За счет остатков средств бюджета города предложено увеличить расходы на 31,3 млн рублей. Дополнительные расходы бюджета Казани на 2021 год составляют 853 млн рублей — на мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности (на что планируется потратить 270,7 млн рублей), на текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений (154,4 млн рублей), на содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети (140,6 млн рублей) и др.

В бюджет республики перечислены неиспользованные трансферты в объеме 191,6 млн рублей, поступившие в бюджет в 2020 году. Доходы уточненного бюджета составляют 31 млрд рублей, расходы — 34 млрд рублей, дефицит — 3 млрд рублей.

Как сообщил Ирек Мухаметшин, в 2021 году увеличен объем безвозмездных поступлений городу из бюджета на 313,5 млн рублей. Фото: kzn.ru

В Казани утвердили положение о выдвижении инициативных проектов

На сессии также утвердили положение о порядке выдвижения, внесения, обсуждения и рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора.

С предложением о внесении инициативного проекта могут выступать органы территориального общественного самоуправления, а также граждане, достигшие 16-летнего возраста. Обязательным элементом инициативных проектов является возможность участия граждан в реализации этих проектов и общественный контроль их реализации.

— Инициативный проект должен содержать постановку проблемы, имеющей приоритетное значение для жителей города или его части, описание ожидаемых результатов реализации, предварительный расчет необходимых расходов, планируемые сроки его реализации и ряд других сведений, — сказал руководитель аппарата исполкома Казани Булат Алеев. — Это будет способствовать активизации участия граждан в решении приоритетных для жителей Казани проблем, развитию общественной инфраструктуры за счет вовлечения граждан в решение вопросов социально-экономического развития своей территории, повышению эффективности и рациональности использования бюджетных средств.

Одной из особенностей инициативных проектов является возможность их реализации не только за счет финансовой поддержки из бюджетов города и республики, но и за счет финансового, имущественного и личного участия заинтересованных лиц.

На сессии также утвердили положение о порядке выдвижения, внесения, обсуждения и рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора. Фото: kzn.ru

Одна из участниц высказала опасение, что такие инициативные проекты впоследствии могут не соответствовать своему истинному назначению и способствовать продвижению инициатив не «снизу», как изначально предполагается, а «сверху». Депутаты поддержали проект решения и утвердили вносимые изменения.