В Казани расширили перечень граждан, которые могут участвовать в программе «Жилье горожанам»

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани расширили категорию граждан, которые могут участвовать в программе «Жилье горожанам». Теперь приобрести квартиру в городе смогут лица, не имеющие здесь постоянной регистрации.

Участниками программы «Жилье горожанам» теперь могут стать граждане, у которых есть прописка на территории России и которые проработали в столице Татарстана не менее двух последних лет.

По программе граждане могут купить квартиру, внеся первоначальный взнос. На невыплаченную часть они могут получить рассрочку на срок до 25 лет, но не более чем до 70-летия самого старшего из участвующих членов семьи, под 11% годовых, напомнили в Управлении жилищной политики исполкома Казани.



В прошлом году больше тысячи семей в Казани улучшили свои жилищные условия. В чатсности, по программе «Жилье горожанам» в домах по улице Ютазинской было реализовано 36 квартир.



Татьяна Демина