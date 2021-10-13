День в истории: казанские коты в Эрмитаже, советские войска в Риге и нулевой меридиан по Гринвичу

Чем примечательна дата 13 октября

Сегодня, 13 октября, в мире — Международный день по снижению риска бедствий. В разные годы и столетия в эту дату Нерон Клавдий Цезарь Друз Германик возглавил Римскую империю, в США заложили первый камень в основании резиденции президента, в России основали гидрографическую службу военного флота, Гринвич утвердили как место прохождения нулевого меридиана, столицу Турции перенесли из Стамбула в Анкару, поэта Осипа Мандельштама доставили в трудовой лагерь, советские войска вступили в Ригу, а Челябинск стал городом-миллионником. Родились в этот день немецкий врач, первым описавший лейкемию Рудольф Вирхов, зачинатель пушкиноведения, историк Петр Бартенев, русский поэт и прозаик Саша Черный, английский политик, премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, советский режиссер театра и кино Марк Захаров, советский актер Савелий Крамаров. Умерли российская императрица, жена Александра III — Мария Федоровна Романова, американский физик, один из разработчиков транзистора Уолтер Браттейн, французский актер Гийом Депардье. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Указ о казанских котах, день рождения Мудариса Аглямова

13 октября 1745 года (по старому стилю) императрица Елизавета Петровна издала указ, согласно которому в Казани должны были сыскать 30 котов для ловли мышей и крыс, в невероятном количестве расплодившихся в царских покоях. Об этом позаботился генерал-лейтенант кавалер губернатор Казанской губернии Артемий Григорьевич Загряжский. Казанских котов сначала разместили во дворце на углу Невского и Большой Морской. А уже затем и в Зимнем. Основательница Эрмитажа императрица Екатерина II кошек не любила, но оставила их во Дворце и придала статус «охранников картинных галерей», разделив на два класса — надворных и комнатных. Эрмитаж остался без своих четвероногих хранителей лишь один раз — во время блокады. После войны кошек в город специально завозили, часть из них отправилась на службу в главный музей страны. С тех пор эрмитажные коты берегут от грызунов музейные сокровища. В музее даже проводят День эрмитажного кота. Но отмечают его не осенью, а в конце мая. В Казани в 2009 году открыли памятник Коту Казанскому.

Фото: kazantravel.ru

13 октября 1813 года в Польше родился ученый-востоковед, профессор Казанского университета, Казанский отдельный цензор Иосиф Готвальд. 12 сентября 1849 года он был назначен в Казанский университет ординарным профессором арабского и персидского языков. 24 января 1850 года стал библиотекарем университета. 1 июля 1855 года начал работать внештатным профессором Санкт-Петербургского университета Разряда восточной словесности. Несколько лет был начальником университетской типографии, преподавал английский язык. С 1860 по 1875 год также был Казанским отдельным цензором. В 1861 году баллотировался на восстановленную в Казанском университете кафедру арабского языка, но не получил большинства голосов. 10 мая 1897 года был уволен по болезни от службы. Скончался в Казани 7 августа 1897 года, завещав Казанскому университету свою библиотеку и собрание рукописей.

3 октября 1946 года в селе Пуст-Ашит Заинского района Татарской АССР родился татарский писатель Мударис Аглямов. С 1963 по 1968 год он учился на отделении татарского языка и литературы историко-филологического факультета Казанского государственного университета. С 1968 по 1973 год работал в системе народного образования Тукаевского района, был учителем истории средней общеобразовательной школы. С 1973 по 1974 год работал в должности помощника режиссера Народного театра Набережных Челнов. С 1974 года был корреспондентом казанских и республиканских печатных изданий. В 1959 году Аглямов начал публиковать первые поэтические произведения. В 1968 году выпустил сборник стихов «Посмотри издалека», который получил высокую оценку у таких признанных мэтров поэзии как Сибгат Хаким и Хасан Туфан. В 1970 году вышла книга стихов «Колокол». В последующем выходили сборники «Следы костров» (1973), «Здравствуй, сердце!» (1978), «Полдень» (1987), «Я сказал...» (1991) и другие. В 1991 году Аглямову присвоили почетное звание Заслуженный работник культуры Республики Татарстан. В 1992 году он стал лауреатом премии имени Тукая. Умер 26 ноября 2006 года в Казани.



А. Абзгильдин. Мударис Аглямов. Фото: art16.ru

Советские войска вступили в Ригу, атака на Нальчик

13 октября 1827 года было создано Управление генерал-гидрографа, которое положило начало Гидрографической службе российского военного флота. Первым генерал-гидрографом стал вице-адмирал Гавриил Андреевич Сарычев (1763–1831). Позже управление преобразовали в Гидрографический департамент. В 1885 году на его основе создали Главное гидрографическое управление при Морском министерстве. Сейчас в России ответственность за поддержание навигационной безопасности общего мореплавания лежит на Главном управлении навигации и океанографии Министерства обороны РФ. Оно следит за поддержанием на должном уровне систем навигационно-гидрографического и гидрометеорологического обеспечения ВМФ. Управление располагается в Санкт-Петербурге.

В этот день 1944 года советские войска вступили в Ригу. Латвия была оккупирована одной из первых советских республик — 8 июля 1941 года. Рижская наступательная операция по освобождению столицы и всей Прибалтики продолжалась около месяца, в ней погибло 150 тысяч военнослужащих. Операция по освобождению Риги силами трех прибалтийских фронтов стала частью Прибалтийской стратегической операции по освобождению Советской Прибалтики. Общее руководство действиями поручили представителю ставки Верховного главнокомандования Маршалу Советского Союза Василевскому. Несмотря на крупное поражение, противник смог отвести на Курляндский полуостров основные силы группы армий «Север» и организовать там упорное сопротивление. К 22 октября войска 2-го и 1-го Прибалтийских фронтов блокировали их с суши. Авиация и подводные лодки Балтийского флота активными действиями в Рижском заливе и на подходе к нему затрудняли снабжение, перегруппировку и эвакуацию войск противника. В результате Рижской операции советские войска нанесли поражение главным силам группы армий «Север». Они продвинулись до 150 километров и освободили большую часть Латвии.

Фото: fondsk.ru

13 октября 2005-го исламисты-радикалы под руководством Шамиля Басаева напали на Нальчик. Мобильные вооруженные группы по 15-20 боевиков атаковали сразу 18 объектов. Основными целями были здания региональных управлений ФСБ, МВД и ФСИН, а также городские отделы милиции и Управление «Т» (по борьбе с терроризмом). Город был парализован, не работали предприятия и организации, школы, детсады, учреждения торговли, перестал ходить транспорт, не было связи. Уличные бои шли почти двое суток. Силовики уничтожили сотню террористов. Погибли 35 силовиков и 15 мирных жителей. После основной фазы контртеррористической операции в городе началась зачистка. Большинству напавших было 20-30 лет, самому младшему — 15. В СК заявляли, что при нападении бандиты использовали не менее 35 гранатометов, 10 пулеметов Калашникова, 135 автоматов Калашникова, 25 единиц длинноствольного неавтоматического оружия различных марок и модификаций, 20 пистолетов-пулеметов «Кедр», переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла», не менее 5 огнеметов РПО-А «Шмель». Кроме того, нападавшие располагали не менее чем 45 тыс. патронов различного калибра, 106 противотанковыми гранатами, 500 ручными гранатами, 500 взрывателями различных модификаций, минами и другими взрывными устройствами. Суд признал виновными 57 человек. Пожизненный срок получили 5 членов банды, остальные — от 4 до 25 лет лишения свободы.

В свет вышла книга Фрейда, родилась «железная леди» Маргарет Тэтчер

13 октября 1884 года было принято Международное соглашение об установлении Гринвичского меридиана в качестве нулевого. Долгое время на картах разных стран можно было встретить нулевые меридианы, проходящие в совершенно разных местах. Такими местами были остров Родос (в трудах Гиппарха), остров Фуэртевентура на Канарах, остров Ферро, Кадис, Гринвич, Лиссабон, Париж, Копенгаген и другие. Гринвичский меридиан впервые в качестве нулевого установили в 1851 году. Через двадцать лет в Антверпене состоялся Международный географический конгресс, предложивший использовать Гринвичский меридиан в качестве нулевого на всех морских картах. Также на Вашингтонской конференции рекомендовали использовать исчисление времени по Гринвичу в качестве всемирного времени.

Фото: tripstoo.co.uk

13 октября 1900 года вышла основная книга Зигмунда Фрейда «Толкование сновидений». В ней Фрейд впервые разъяснил ключевое понятие психоанализа — «бессознательное». Вместе с работами «Психопатология обыденной жизни» (1901) и «Остроумие и его отношение к бессознательному» (1905) «Толкование сновидений» образует своего рода трилогию, иллюстрирующую проявления бессознательного в повседневной жизни людей. «Толкование сновидений» — первая работа, познакомившая со взглядами Фрейда русских читателей. Первое русское издание появилось уже в 1913 году.



Фото: medium.com

В этот день в 1925 году родилась английский политик и общественный деятель, премьер-министр Великобритании (1979-1990) Маргарет Тэтчер. Она вошла в мировую историю как «Железная Леди» и первая женщина премьер-министр в истории Великобритании. Политика Тэтчер основывалась на дерегуляции, в особенности, финансовой системы, обеспечении гибкого рынка труда, приватизации государственных компаний и уменьшении влияния профсоюзов. За время ее правления ядерные силы Великобритании выросли втрое, была одержана победа над Аргентиной в Фолклендской войне в 1982 году. Правительство Тэтчер уделяло особое внимание вопросам приватизации. За несколько лет в частные руки перешло более двух третей крупных государственных компаний, в том числе British Telecom, British Gas, Rolls-Royce и Rover Company. К 1990 году каждый пятый британец являлся владельцем акций какого-либо предприятия (в 1979 году этот показатель был на уровне 2 млн, в 1990 году держателями акций были 12 млн человек). Уровень максимальной ставки подоходного налога был сокращен с 83% в 1979 года до 40%. Во внешней политике Тэтчер поддерживала курс США, в том числе размещение американских ракет средней дальности в Западной Европе. Тэтчер прослужила на посту премьер-министра 11 лет. Это стало самым длинным сроком премьерства в 20 веке, 22 ноября 1990 года она объявила о своей отставке с поста премьер-министра. Тэтчер скончалась 8 апреля 2013 года в Лондоне в возрасте 87 лет в результате инсульта.

Дом в Грантеме, в котором родилась М. Тэтчер. Фото: wikipedia.org