Куры Ильшата Тукаева взяли курс на юг

На Тимашевскую птицефабрику пришел инвестор, заручившийся разрешением ФАС

Как выяснило «Реальное время», «бегство» Тимашевской птицефабрики от банкротства продолжается — и пока успешно. Во-первых, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил недействительность ее договора поручительства перед «Россельхозбанком» (РСХБ) за ООО «Репродукт» на 1,8 млрд рублей, на основании чего и было открыто банкротное дело. Во-вторых, на птицефабрику приходит инвестор, получивший одобрение ФАС. Это Токаревская птицефабрика из Тамбовской области, входящая в крупнейший российский агрохолдинг «Ресурс». Пока она берет основные производственные активы «в пользование». Впрочем, основной бенефициар предприятия — лениногорский бизнесмен Ильшат Тукаев, по-прежнему считает, что исключение требования РСХБ не может спасти его от банкротства: на взыскание долга подали и другие кредиторы. Более того, они вместе с недавним партнером Рафаэлем Фаизовым в этой ситуации рискуют собственным имуществом, так как лично поручились по всем кредитам предприятий группы. По некоторым данным, у последнего могут выставить на торги несколько принадлежащих семье жилых объектов в Москве общей стоимостью около 0,5 млрд рублей.

Два «за» в пользу недействительности поручительства

Как стало известно «Реальному времени», 30 сентября Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил недействительность договора поручительства ООО «Тимашевская птицефабрика» перед РСХБ за ООО «Репродукт» на 1,8 млрд рублей. Тем самым он подтвердил решение Арбитражного суда Самарской области.

Как рассказывало «Реальное время», причиной этого послужило отсутствие корпоративного одобрения: решение о поручительстве завизировал лишь один из учредителей.

Как пояснял нашему изданию директор «Тимашевской птицефабрики» Анатолий Козловский, был установлен факт подделки протокола собрания участников ООО «Тимашевская птицефабрика» об одобрении поручительства.

— В нем было написано, что якобы Фаизов и Яковлев участвовали в собрании и голосовали, просто не подписали протокол. Суд указал на то, что если они были и голосовали, то тогда должны быть их подписи либо удостоверение нотариуса о том, что эти люди действительно присутствовали. Данный договор говорит о сделке с заинтересованностью. И заинтересован в ней был только Тукаев. По совокупности этих обстоятельств суд признал договор поручительства недействительным, — сообщил он.



Напомним: Тимашевская птицефабрика — одно из трех предприятий, условно объединенных в группу «Самарский бройлер». Их основной владелец — лениногорский бизнесмен Ильшат Тукаев. В эту группу также входят некогда имевшие миллиардные обороты завод по производству яйца «Племрепродукт» в Бугульме и находящийся там же комбикормовый завод «Репродукт». Ранее все они обеспечивали производство замкнутого цикла: комбикорма, куры, яйцо.

Тимашевская птицефабрика — одно из трех предприятий, условно объединенных в группу «Самарский бройлер». Фото: vestnikotradnogo.ru

В конце июня Тукаев, чья бизнес-империя терпит крах, обвинил антикризисных менеджеров Тимашевской птицефабрики, которых сам же и привел на предприятие, в попытке рейдерского захвата. В частности, он заявил «Реальному времени», что команда, с апреля прошлого года взявшая бразды правления на птицефабрике в свои руки, не только не улучшила ситуацию, но, напротив, многократно ее ухудшила. Так, по итогам 2020 года управленческие расходы на предприятии увеличились на 140 млн, составив свыше 200 млн рублей в год. При этом оно получило 420 млн рублей чистого убытка. Бенефициар жаловался, что эти управленцы полностью отстранили его от дел.

В свою очередь его оппоненты заявляли, что это предполагает закон о банкротстве, через которое проходит сам Тукаев. Они рассчитывают, что находящаяся в Самарской области птицефабрика сможет дистанцироваться от своих неблагополучных татарстанских «собратьев» и избежать банкротства. Предприятие «живое» и «никогда не брало ни одного рубля ни у «Россельхозбанка», ни у Сбербанка, выступало только поручителем, утверждали ее представители в суде.

Получить в пользование основные производственные средства

— Для нас это не было удивлением. Мы этого ждали и на это рассчитывали, — прокомментировал «Реальному времени» вынесенный судом апелляционной инстанции «вердикт» директор Тимашевской птицефабрики.

По его словам, «все тайное всегда становится явным», но в этой ситуации «возникает много вопросов к самому банку: почему его специалисты не проверили документы при подписании кредитного договора. И они проглядели достаточно серьезные юридические нарушения». Собеседник нашего издания напоминает, что это вторая, апелляционная, инстанция. Ее решение вступает в силу немедленно: соответственно, процедура наблюдения, как они надеются, будет прекращена.

В конце июня Тукаев обвинил антикризисных менеджеров «Тимашевской птицефабрики», которых сам же и привел на предприятие, в попытке рейдерского захвата. Фото: firstsamara.ru

Кажется, получила свое развитие и история с инвестором. 11 августа этого года ФАС РФ одобрила ходатайство ОАО «Токаревская птицефабрика» (Тамбовская область) о получении в пользование основных производственных средств ООО «Тимашевская птицефабрика» (92,42% балансовой стоимости). Ходатайство было подано еще 27 июля. А затем она учредила филиал, который получил название «Самарский» по месту своего нахождения.

Токаревская птицефабрика входит в ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова, базирующийся на Ставрополье, но серьезно расширивший географию своей деятельности. Это второй производитель мяса птицы в стране (бренд «Благояр»). Вместе с «Черкизово» и «Продо» участвует в Национальном союзе птицеводов. Получить комментарий в самой группе агропредприятий (ГАП) «Ресурс» о ближайших и долгосрочных планах в отношении самарской птицефабрики пока не удалось. К моменту публикации материала ответ на запрос нашего издания не поступил. Мы готовы разместить его по получении.

Серьезно подкосил карантин по птичьему гриппу

Анатолий Козловский о приходе «спасителя» говорит очень осторожно. Утверждает, что ведутся переговоры с несколькими компаниями, но наиболее продвинулась действительно ГАП «Ресурс»: «Это наиболее вероятный инвестор, но окончательного решения пока еще нет». По его словам, сейчас на предприятии проходит инвентаризация имущества. Руководитель признал, что инвестор Тимашевской птицефабрике необходим, так как «введение карантина по птичьему гриппу достаточно серьезно подкосило финансовую составляющую». Карантин был введен в начале апреля «на основании спорных анализов», сняли же ограничения лишь в июне. Все это время мясо было разрешено оправлять только на промышленную переработку, а у переработчиков цена сильно отличается от цены свободного рынка.

— Мы расцениваем это как атаку на птицефабрику, — говорит Козловский. — Мясо кур отправлялось на исследование. В одних лабораториях в них находили штамм птичьего гриппа, в других — нет. Окончательного решения о том, был ли он на самом деле, никто дать не может. Но меры на всякий случай наложили.

Введение карантина по птичьему гриппу достаточно серьезно подкосило финансовую составляющую. Фото: firstsamara.ru

Он не исключил того, что вся эта история стала следствием происков со стороны тех, «кто хочет банкротства птицефабрики».

На данный момент все ограничения сняты, и ничто не мешает свободной реализации мяса птицы. Инвестор нужен, чтобы выправить ситуацию. — Наша цель: сохранить производство, рабочие места, — говорит руководитель самарского предприятия. Суть договоренностей и схему работы он не раскрыл.

Аренда с последующим выкупом долей у собственников?

Не далее как в июле этого года «Коммерсантъ» информировал о том, что ГАП «Ресурс» стала инвестором белгородских активов банкротящегося холдинга «Белая птица» (управляет птицефабриками и убойными мощностями). Компания договорилась об аренде производства бройлеров, инкубационного яйца и кормов. В частности, арендатором выступило ООО «Ставропольский бройлер», одна из крупнейших производственных структур «Ресурса». Кредиторы дали добро на аренду движимого и недвижимого имущества на 11 месяцев с арендной платой 13,12 млн рублей в месяц.

Агрохолдинг Наурузова выкупил у «Траста» также долю требований к ООО «Белая птица — Курск» (всего у кредитной организации было около 23 млрд рублей требований к юрлицу, включая взаимные поручительства) и по той же схеме зашел на ростовские предприятия «Белой птицы». В конце прошлого года банк-кредитор сообщал о продаже 23,7 млрд рублей требований к девяти юрлицам «Белой птицы» в Ростовской и Белгородской областях с начальной ценой 7,5 млрд рублей.

Эксперты прогнозировали, что «Ресурс» может получить активы, работая на арендованных мощностях, с последующим заключением соглашения с миноритарными кредиторами и выкупом долей у собственников, Но возможен и выкуп крупнейшим кредитором интересующих активов с торгов.

Ставропольский агрохолдинг, как было отмечено СМИ, в этом году в целом начал активно консолидировать активы в переработке. Так, в феврале группа стала собственником производителя колбас «Интегра» (марки «Дым Дымыч», «Россиянка»). В конце мая ГАП «Ресурс» нацелилась на саратовский мясокомбинат «Фамильные колбасы» мощностью 25 тыс. тонн в год, подав соответствующее ходатайство в ФАС. В июне «Интерфакс» сообщал о том, что некий крупный инвестор заинтересовался ГК «Царицыно» (выпускает более 500 наименований колбасных изделий и входит в двадцатку игроков этого рынка в России). Он якобы предполагает создать на базе предприятия третьего игрока на рынке мясных изделий в России после «Останкино» и ABI Group, объединив еще несколько активов. Эти планы также приписывали агрогруппе Наурузова.

ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова, базирующийся на Ставрополье, серьезно расширил географию своей деятельности. Фото: facenews.ru

Это не может спасти птицефабрику от банкротства

Как расценивает решение Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда АО «Россельхозбанк» (известно, что кредит, о котором идет речь, был выдан татарстанским филиалом), «Реальному времени» узнать не удалось. На момент публикации материала ответ на запрос нашего издания из банка не поступил. Мы готовы разместить его по получении.

— Действительно, может показаться, что руководство Тимашевской птицефабрики разрешило вопрос с банкротством компании, исключив требование «Россельхозбанка». Однако, это ложное и иллюзорное представление, — в свою очередь, заявил нашему изданию Айрат Гатин, представляющий интересы Ильшата Тукаева,

По его словам, уже на 18 октября назначено рассмотрение заявления ПАО «Сбербанк» о включении его требований на сумму 1,5 млрд рублей в реестр кредиторов Тимашевской птицефабрики. Также поданы заявления ООО «Тоталойл» на сумму 1,4 млрд рублей и ООО КБ «Интеркоммерц» — на 593 млн рублей. «Следовательно, исключение одного кредитора из реестра требований не может спасти птицефабрику от объективного банкротства», — констатирует представитель Тукаева.

Кроме того, Гатин отмечает, что на предприятии не выплачивается зарплата, в связи с чем мировым судьей судебного участка №140 по Кинель-Черкасскому судебному району Самарской области было вынесено постановление, согласно которому фабрика и ее руководитель Анатолий Козловский привлечены к административной ответственности.

— Вывод Тимашевской птицефабрики из числа поручителей по кредитным обязательствам перед «Россельхозбанком» только увеличивает объем ответственности остальных поручителей, а в основном — бенефициаров Тукаева Ильшата Гасимовича и Фаизова Рафаэля Асафовича. Напомню, что речь идет о сумме в 1,8 млрд рублей — такие требования Россельхозбанка включены в реестр требований кредиторов основного заемщика — ООО «Репродукт», — подчеркивает он.

Источник, знакомый с ситуацией, добавил, что в том числе оказались заложены принадлежащие семье Фаизова жилые объекты в Москве общей стоимостью около 0,5 млрд рублей. Это квартиры его жены и сына и трехэтажный таунхаус самого бизнесмена. «Решена проблема одного кредитора, но наседают остальные. И из-за того, что Тимашевская птицефабрика не платит по кредитам, он может потерять заложенное имущество», — предостерегает источник.

Принадлежащие семье Фаизова жилые объекты в Москве общей стоимостью около 0,5 млрд рублей, оказались заложены. Фото: tatmsk.tatarstan.ru

И, действительно, в мае этого года на площадке АО «Российский аукционный дом» КБ «Интеркоммерц» уже выставлял на торги право требования к ООО «Тимашевская птицефабрика». В лот с начальной ценой 229, 25 млн рублей были включены две квартиры в Москве: на улице Остоженка (общей площадью 185,6 кв. м. с машиноместом в 18,1 «квадрата») и на улице Береговой (143,3 кв. м), а также производственное здание самой птицефабрики в поселке Садгород Самарской области. Тогда открытый аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок.

Любовь Шебалова