Движение вверх. «Синтез» победил, как баскетбольная сборная СССР

В роли поверженных — астраханские динамовцы

Скандалом запомнится первый гостевой матч в Астрахани между «Динамо-СШОР» и казанским «Синтезом». Команды переигрывали 17 секунд матча, на глазах недоуменной публики и комментатора, потерявшего от изумления дар речи. Подробности — в материале «Реального времени».



Астрахань вначале дала бой, а затем сбой

В стартовой игре Астрахань была хороша до последней минуты. Это уже давно хорошо обученная, «тренерская» команда, которую можно называть не просто астраханцы, но и аСТРАТАНцы, по фамилии наставника Дмитрия Стратана. Его подопечные во втором периоде увеличили разрыв вдвое — 6:3, благодаря точности и скорострельности Романа Усова, оформившего хет-трик в ворота вырастившего его «Синтеза». Казанцев тащил Артем Одинцов, который вскоре тоже стал автором хет-трика, сократив разрыв в счете до минимального — 5:6, но тут ошибся наш голкипер Евгений Костров, притопивший мяч, что привело к легкому голу астраханцев. Там еще ранее Костров «пустил» в ближний угол подмышкой, что, возможно, нервировало его партнеров, но они собрались, сравняли счет начале заключительного периода — 8:8.

После чего происходящее можно описывать, как отдельное от остального матча событие. Начать с того, что Астрахань забила нам два мяча, воспользовавшись выходами один в ноль. Наставин и Сыкалов обыгрывали Кострова, к которому в этих случаях нет претензий, а вот к обороне, в целом, есть. Камера не позволяла рассмотреть всю площадку, но, видимо, астраханцы играли в вариант сборной Японии, которая зачастую обороняется в меньшинстве, оставляя одного игрока на чужой половине площадки, чтобы он реализовывал быстрый отрыв. Подобным образом астраханцы забили четыре гола, еще и Усов в первом матче, а Эрик Хачатурян — во втором. Смелая тактика, где-то даже безрассудная, но Астрахань ею пользовалась, и зачастую она приносила результат. Инициатором подобного является, конечно же, наставник команды Дмитрий Стратан.

Но «Синтез» не был бы двукратным чемпионом страны, если бы пустил неудачно складывающуюся игру на самотек, не попытавшись ее спасти. Где-то за минуту до конца матча Адель Латыпов расчехлил «пушку страшную» и сократил разрыв до минимума, а за 17 секунд до сирены Рыжов-Аленичев реализовал пенальти — 10:10. Казалось бы всё, конец, спасибо за захватывающую игру, встретимся завтра?

Фото: astrakhan-24.ru

«Синтез» восстановил справедливость, иначе скандал был бы еще бОльшим

На месте Стратана, автор репортажа довольствовался бы ничьей с чемпионами, прерывающей их победную серию. Кстати, началась она в коронавирусном 2020-м, когда «Синтез» разошелся миром с волгоградским «Спартаком», а последнее поражение Казани нанес все тот же Стратан, и датируется оно 26 мая 2019-го года. Но Дмитрий Иванович не спрятал ничейную синицу в руках, чтобы любоваться ею, как Голлум своей прелестью, он решил, что «можем повторить», и направил на последнюю атаку всю команду, включая вратаря. Для этой цели он сменил Кирилла Корнеева на Антона Антонова, который, по всей видимости, увереннее чувствует себя в площадке, и решил, что эти 17 секунд его команда проведет в атаке всеми силами.

Однако Стратан просчитался, причем, в прямом смысле этого слова, поскольку в воду прыгнуло сразу восемь игроков его команды. Это прозевал не только он, но и комментатор игры, судьи, комиссар матча, к которым в дальнейшем еще возникнут вопросы. Астраханцы произвели бросок за четыре секунды до окончания матча, мяч улетел в аут, и тут началась первая часть скандала. Человек, подающий мяч, замешкался, возможно, намеренно, поскольку динамовцы как ошпаренные плыли в оборону, чтобы защищать пустые ворота. А на самом деле защищал их человек на бортике, который не давал мяч голкиперу «Синтеза» Кострову, чтобы Евгений мог начать нашу контратаку. В итоге казанские ватерполисты высказали патриотичному астраханцу все, что о нем думали, затем кто-то из «Синтеза» бросил по воротам, не забил. И, казалось бы, все, игра закончилась уже официально, о чем нам сообщил комментатор, в прямом эфире попрощавшийся с телезрителями. Еще и судья-информатор объявил об окончании матча.

Но тут началась вторая часть «Марлезонского балета». К счастью, видеокамера осталась работать. Поскольку команды вернулись на площадку, чтобы переиграть эти 17 мгновений осени, которые, напомним, астраханцы провели, нарушив численный состав. Кстати, в водном поло за это удаляют только в случае, если тренер отправляет в воду игрока в момент, когда игра идет. Что касается изначальной расстановки, тот тут ответственность на судьях, инспекторе. Но нет, к черту правила, да здравствует импровизация, и с этим связана вторая претензия судьям и инспектору. Уважаемые, что пришлось бы предпринять, если бы Астрахань забила в этой ситуации. Переигрывать 17 секунд в третий раз? Ваше счастье, что хозяева воды потеряли мяч, и тут возникла вдвойне немая сцена. Микрофон молчал, поскольку комментатор ушел, а 13 игроков на площадке замерли, как в финале гоголевского «Ревизора». Сориентировался только один Рыжов-Аленичев, забросивший мяч в пустые ворота одновременно с сиреной — 11:10.

Фото: astrakhan-24.ru

У «Синтеза» и «Синтез-УОР» сквозные заявки

Стратан и во втором матче не отказался от смелых решений, напомним, что Хачатурян забил, реализовав выход один на один с вратарем, после того, как задержался на чужой половине площадки. С другой стороны, казанцы забили свой предпоследний гол, когда Хачатурян снова «пасся» на нашей половине, и после удаления астраханцев перед их воротами возникло разреженное пространство. Да еще и голкипер Антонов имел шанс отличится, сыграв в роли полевого, но после его броска мяч угодил в крестовину, а в ответ был пропущен гол в пустые ворота. Это все реализация тренерских решений, направленных на борьбу не абы с кем, а казанским вариантом сборной России.

Но «Синтез» в этот раз выглядел собраннее. В какой-то момент послышалась подсказка «Не фолим, не фолим», напоминающий голос президента клуба Ирека Зиннурова. Либо он сам приехал на игру, либо кричал прямо из Баку, где сейчас работает, там расстояния-то до Астрахани «всего-ничего»: 893 километра. Но факт в том, что и «не фолили», за исключением традиционно удаленного Пронина, и Латыпова, что редкость, и не отпускали соперников в отрыв, как в стартовом матче, в целом, контролируя ход игры, и победили — 11:9.

Честь и хвала, учитывая сложную кадровую ситуацию. Переболел Латыпов, сейчас в лазарете Лазарев, ну, у него и фамилия соответствующая, а также Эмиль Зиннуров и Егор Васильев. Играй он в Астрахани с обеих сторон пришлось бы по одному Егору Васильеву, тезке и однофамильцу. Не будь у «Синтеза» длинной скамейки в лице «Синтез-УОР», и «сквозной» заявки, когда семь игроков имеют право играть за обе команды, пришлось бы совсем тяжело. А так Аухадеев, Васильев, Иванов, Махиянов, Мирзиев, Сергеев и Яруллин готовы сыграть за оба «Синтеза». До матча в Астрахани этой возможностью воспользовались в отношении Аухадеева, который в игре с ЦОП «Москомспорта» забил блестящий гол за «Синтез», в Астрахани забивал Махиянов, и играл Яруллин. Кстати, и Махиянов и Яруллин буквально накануне играли за «Синтез-УОР», который, судя по счету, провел на прошедшей неделе свой лучший матч. В гостях уступили ЦОП «Москомспорту» — 6:7, начав с трех голов на старте игры.

Вообще олимпийские чемпионы из Сербии активно используют дублирующие составы. В прошлом годы в их в высшей лиге играли и «Партизан» и его фарм-клуб «Баньица», несмотря на то, что сам «Партизан» испытывал большие финансовые проблемы. У «Шабаца» есть фарм-клуб «Сава», и только Россия идет своим путем, сокращая фарм-клубы, и «оптимизируя» затраты. Причем, на контрасте, в хоккее сокращение только одной группы поддержки в одном-единственном клубе «Ак Барс» вызвало бурю возмущения в СМИ, а тут исчезают целые команды, и тишина, как в склепе.

Фото: astrakhan-24.ru

Нашелся Копцев и пришел Мазепин

На прощание, поделимся приятными, обнадеживающими и шокирующими новостями. Владелец «Уракалия» и «Уралхима» Дмитрий Мазепин заявил, что возглавит наблюдательный совет ВФП и Ассоциации водных видов спорта. На этом посту он сменит Дениса Мантурова. Мазепин, бизнесмен и отец пилота команды «Формулы-1» Haas Никиты Мазепина. Мазепин-старший между делом, заявил, что его компании уже тратят на водные виды спорта 300 миллионов рублей ежегодно. Спасибо, конечно, но это в сумме на плавание, прыжки в воду и водное поло составляет порядка четырех миллионов долларов. Для сравнения, недавно московское «Динамо» купило у «Рубина» Дениса Макарова за 10 миллионов евро.

У наших соседей из Казахстана, кстати, такой же перекос в сторону футбол-хоккея, о чем уместно вспомнил генеральный секретарь местного НОК Андрей Крюков. «Мы за перераспределение бюджетов профессиональных клубов и направление высвобождаемых средств на детско-юношеский спорт. Победы спортсменов-олимпийцев всегда на виду и служат примером для подрастающего поколения, чего нельзя сказать о выступлении малоизвестных легионеров в профессиональных клубах, на которых уходит львиная доля финансирования». Очень здравая позиция, а у тех, кто говорит, что футбол-хоккей значительно более популярны, чем другие олимпийские дисциплины, хочется спросить: что же они тогда не слезут с государственного финансирования, и не начнут самостоятельно зарабатывать деньги, монетизируя свою бешеную популярность? Пока же только за сам факт выплаты неустоек Капелло (6 миллионов евро ему лично, плюс два тренерскому штабу), недавнему наставнику «Локо» Николичу (3 миллиона евро), и менеджменту «Спартака», в целом, можно было бы закрывать весь российский футбол, как неоправданно затратную отрасль.

Заговорив о «Динамо», и выполняя наше обещание, в любом контексте упоминать этот суперклуб, чтобы в Москве икалось до той поры, пока его не возродят, отметим, что экс-игрок московского «Динамо» Иван Копцев, «потерявшийся», после полученной травмы, обнаружен в составе сербского клуба «Шабац» (ранее в нем играл другой динамовец Андрей Балакирев). И поскольку только в отношении мертвых принято говорить либо хорошо, либо ничего, напомним, что динамовцам необходимо возродиться в том числе и для того, чтобы рассчитаться со своим бывшим игроком, представляющим многодетную московскую семью, вдевятером жившую в обычной двухкомнатной квартире. Это все новости, а уж вы сами разбирайтесь, какая из них приятная, какая обнадеживающая, а какая шокирующая.



Джаудат Абдуллин