«Играем мы плохо, это правда». Слуцкий признает кризис в игровой системе «Рубина»?

Команда провела очередной провальный матч и опускается все ниже в таблице. Четыре итога матча «Рубин» — «Нижний Новгород»

Фото: пресс-служба ФК "Рубин"

Казанский «Рубин» продолжает неудачную серию в РПЛ и теряет позиции в таблице чемпионата — очередным обидчиком команды Слуцкого стал «Нижний Новгород» амбициозного Александра Кержакова. Так что теперь, после того, как казанцы провели последнюю игру перед перерывом на матчи сборных, у фанатов и у руководства казанского клуба есть время подумать над тем, что же происходит в нынешнем «Рубине». Что случилось с Самошниковым? Почему казанцы стали играть настолько примитивно и почему задумка с Онугхой не сработала? Ответы на эти и другие вопросы — в материале спортивной редакции “Реального времени”.

Самошников получил травму перед матчами сборной. Потеря Ильи — катастрофа для “Рубина”

Игра казанцев в последнее время нестабильна — череда травм у лидеров команды не дает команде демонстрировать футбол образца прошлого сезона. Едва только в основу после лазарета вернулись Деспот и Хвича Кварацхелия, как игра с «Нижним Новгородом» дала повод для новой головной боли медицинскому штабу «Рубина». В середине первого тайма в столкновении травму получил Илья Самошников. Защитник казанцев проводит хороший сезон и постепенно становится основным игроком национальной сборной. Но неудачный стык с Алексеем Козловым ставит под вопрос участие Самошникова в самых важных играх сборной России в отборочном цикле к ЧМ-2022 — со Словенией и Словакией.

Если в национальной команде левого защитника есть кем заменить (в итоговой заявке есть опытный Федор Кудряшов), то для «Рубина» потеря Самошникова может сильно ударить по атакующему потенциалу команды.

Фото: rubin-kazan.ru

На повторе повреждение Ильи казалось очень серьезным. Самошников попытался продолжить игру, но через пару минут все же покинул поле. «Мы пока не можем понять серьезность травмы, но, судя по всему, все плохо» — сказал Леонид Слуцкий на после матчевой пресс-конференции.

Место Самошникова занял Михаил Костюков, игравший до замены в центре поля. Но Костюкову не привыкать — в этом сезоне он играл даже в нападении, так что главный универсал команды готовится пополнить свое футбольное портфолио новой позицией.

«Рубин» не знал, что делать с обороной соперника. Игра на Онугху не сработала

Слуцкий в игре с «Нижним Новгородом» оставил в запасе своих главных лидеров атаки — Джордже Деспотовича и Хвичу Кварацхелию. Их места заняли Солтмурад Бакаев и арендованный Герман Онугха.

Без Хвичи и Деспота “Рубин” решил действовать проще, задействовать Онугху как адресата для длинных передач, но ничего опасного из этого не вышло.

Хвичу и Деспота пришлось выпустить на поле достаточно быстро. Грузин вышел на замену Самошникову, серб появился в начале второго тайма, но заменил он не Онугху, а Солтмурада Бакаева. Тем самым Слуцкий впервые в своей рубиновской истории задействовал игру с двумя высокими нападающими.

Фото: rubin-kazan.ru

По игре с «Нижним Новгородом» это решение выглядело как признание того, что «Рубин» не смог переиграть своего соперника привычным для себя стилем. Дальнейшее течение игры больше напоминало неловкие матчи родом из низших лиг: много навесов и забросов и минимум комбинационной игры от обеих команд. Но если от команды Александра Кержакова этого можно было ожидать, то «Рубин» в подобном стиле действует крайне редко.

Казанцы показали, что противостоять насыщенной обороне им крайне тяжело. Видимо, с этим и был связан выход Онугхи и Бакаева. Деспот — хоть и фактурный нападающий, но в комбинационной игре тоже неплох. Однако шансов проявить себя в подобном ключе в матче с таким закрытым соперником почти нет. А вот Онугха — ярко выраженный столб, который должен был цепляться за мячи и скидывать его на партнеров.

Но план «Рубина» не задался с самого начала. С форвардом казанцев играли два защитника Нижнего, а крайних полузащитников вытесняли к бровке, где и накрывали.

Кержаков перекрыл все козыри Слуцкого и вынудил «Рубин» играть в непривычной манере

На фоне неудачной игры «Рубина» хорошо смотрелся “Нижний Новгород”. Команда Кержакова не пыталась придумывать что-то новое и на игру с казанцами вышла в привычной для себя схеме с тремя центральными защитниками.

Нижегородцы отыграли образцово, лишь изредка допуская моменты у своих ворот. Один из них привел к пенальти, но судьба была сегодня довольно язвительно настроена по отношению к казанцам: Хвича пробил по центру и не смог переиграть голкипера Артура Нигматуллина.

Игра вторым номером ничуть не смущает Александра Кержакова, а результаты команды превосходят ожидания, и теперь “Нижний Новгород” сравнивается с казанцами по набранным очкам.

Фото: fcnn.ru

За оборонительной игрой у нижегородцев скрывается тщательная подготовка и изучение соперника. Да еще и Леонид Слуцкий неожиданно помог, выставив менее вариативный состав на игру, тем самым упростив задачу Кержакову и его футболистам. Да и выйдя на поле, ни Хвича, ни Деспот не показали и половины от того футбола, который от них привыкли видеть.

Гости не только легко расправлялись с атаками “Рубина”, но и сами остро атаковали Юрия Дюпина. Голевых моментов было не так много, и логично для такой встречи, что единственный гол был забит с пенальти.

Центр поля казанцев был задействован лишь в бесполезном перекате. Дальше, как правило, следовал длинный пас вперед либо передача на фланг, а с него — на «столба». Ничего больше “Нижний” своему сопернику создать не дал.

Такой качественный прагматизм отличает Кержакова на фоне остальных молодых тренеров в РПЛ. Но тренер “Нижнего” располагает слабым набором игроков, так что стиль игры во многом оправдан. За счет грамотных командных действий команда добивается необходимого результата и продолжает удивлять.

Третье поражение подряд. Кризис «Рубина» набирает обороты?

Поражение от “Нижнего Новгорода” стало третьим подряд для “Рубина”, и теперь казанцы укрепляются в середине таблицы, хотя в начале чемпионата были в лидерах. Игра команды от тура к туру выглядит все более блекло, “Рубин” ничего не может противопоставить лидерам, а теперь еще и проигрывает заведомо слабым командам.

Юрий Дюпин открыто говорит о том, что нынешний “Рубин” пока не может претендовать на высокие позиции, косвенно подтверждая игровой кризис в команде: «На данный момент мы не соответствуем уровню для того, чтобы бороться за высокие места. Если мы пересмотрим этот момент, будем играть агрессивнее, то что-то исправится».

Фото: rubin-kazan.ru

Леонид Слуцкий не находит новых вариаций для использования новичков, хотя пришедшие Дрейер и Хакшабанович — индивидуально сильные игроки. Однако их роли пока слишком ограничены. В прошлом сезоне «Рубин» удивил за счет смелости. А сейчас в его настроении преобладает прагматизм: кругом перестраховка, нет нестандартных решений.

«Играем мы плохо, это правда» — таким был краткий и лаконичный итог от главного тренера по итогам сегодняшней игры.

Казанцы, как никогда, нуждаются в перерыве. В первую очередь для того, чтобы проанализировать неудачи и решить, как можно поменять игру, потому что сейчас “Рубин” закапывается в безыдейности, а ведь треть сезона уже позади.

Игорь Белоногов