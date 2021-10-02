ЦСКА и «Краснодар» много забьют, «Зенит» снова не заметит «Сочи», а «Ростов» может дать сюрприз

Прогноз 10-го тура российской Премьер-лиги

В последнем туре перед перерывом на матчи сборных топовая встреча только одна — в Москве сойдутся, пожалуй, самые интересные на сегодня команды РПЛ. ЦСКА и «Краснодар» идут «ноздря в ноздрю». Кажется, в их борьбе за право ворваться в тройку нас ждет много голов. В Казани сыграют новое Волжское дерби, а в Черкизово «Ростов» может зацепиться за шанс против депрессующего проблемного «Локо». Подробности — в традиционном превью тура спортивной редакции «Реального времени»

«Рубин» — ФК «Нижний Новгород»: волжане попытаются выбраться из своих ям

Новый тур откроется новым Волжским дерби на карте РПЛ. Заметно сдавший по сравнению с началом чемпионата «Рубин» примет на поле Центрального стадиона «Нижний Новгород», который тоже заметно сдулся. А ведь начало сезона для обеих команд складывалось роскошно.

«Рубин» словно продолжил свое восхождение, начатое еще в прошлом сезоне. Но, обыграв «Спартак», «Арсенал» и «Ахмат», вскоре споткнулся на «Ракуве» в дебютной Лиге конференций и расклеился. Оголилось множество проблем со средней линией, одни лидеры уехали по другим командам, другие травмировались. Спад наступил быстро.

Для дебютанта, «Нижнего Новгорода», старт сезона был и вовсе сказочным. Нижегородцы тоже сумели «откусить» свои очки у «Спартака», у «Сочи» и даже у «Динамо». Но чем ближе осень, тем больше хандры и меньше сказочного настроения. В последних двух турах, как и казанцы, подопечные Александра Кержакова проиграли. Они опустились уже на 10-ю строчку и могут продолжить падение.

Фото: fcnn.ru

Проблема «Нижнего Новгорода» — в отсутствии лидера, который мог бы вытягивать игры и стабильно забивать. Отличаются там, как правило, разные футболисты и от случая к случаю. Проблема «Рубина» — в том, что те лидеры, которые должны забивать, продолжают хандрить после травм и никак не вернутся к своей былой игре. А новички пока этот уровень не тянут.

Прогноз «Реального времени»:



Сложно рассчитывать в этом поединке на качественную игру. Осенний футбол на стареньком Центральном не предполагает ни аншлага, ни красочных событий на поле. Обеим командам сейчас очень нужно выигрывать, чтобы вернуться в строй и получить хоть немного уверенности. Единственный козырь «Рубина» — более мастеровитые игроки. Но мы-то знаем, что с «Нижним Новгородом», — это не панацея.



1:0 — победа «Рубина»

ЦСКА — ФК «Краснодар»: здесь должно быть весело

«Армейцы» при Березуцком постепенно находят свой баланс. Победа в московском дерби над «Спартаком» очевидно оказала благоприятный эффект — ребятам, что называется, «поперло».

Краснодарцы тоже набрали хорошую форму и подтянули игру в обороне. В четырех последних турах Премьер-лиги у них три победы с общим счетом 7:0 и всего один пропущенный мяч — от «Ростова» (1:1).

Вообще, ЦСКА и «Краснодар» в этом сезоне, пожалуй, самые похожие друг на друга команды. Начинали обе не очень, недобирая очки с топ-командами и из-за своей перестроечной нестабильности. Сегодня у соперников по 16 очков, а в таблице они расположились на четвертой и пятой строчках — армейцы уступают по дополнительным показателям. По уровню команды практически равны. И по качеству исполнителей. И по сыгранности.

Фото: pfc-cska.com

Прогноз «Реального времени»:



И «армейцы», и «быки» сейчас на эмоциональном и функциональном подъеме. У «Краснодара» после травмы возвращается Джон Кордоба, у ЦСКА, отбыв дисквалификацию, должен сыграть Антон Заболотный. В общем, нас ждет матч команд, невольно, но удачно косплеящих друг друга. Так что не маловероятно обилие голов и моментов.

2:2 — ничья

«Зенит» — ФК «Сочи»: южане у питерцев не выигрывали, и вряд ли начнут

Петербуржцы в середине недели одержали свою первую победу в Лиге чемпионов за последние 2 года, и по идее, это должно придать команде Сергея Семака чувство легкости и «бегущих ног». Да и соперник — южная команда с питерскими корнями — должен вызывать некоторое вдохновение. За свою недолгую историю в Премьер-лиге сочинцы у «Зенита» очков не забирали и есть большие подозрения, что не возьмут и на этот раз.

Фото: fc-zenit.ru

С другой стороны, такой матч точно сильно выжимает эмоционально. У петербуржцев залетело все, так что в домашнем матче с «Сочи» первые неудачи могут потянуть игру в не то русло. График у «Зенита» непростой. Один плюс — игра будет домашней.

Прогноз «Реального времени»:



«Сочи» очевидно будет играть от соперника и на контратаках, уповая на свои скоростные фланги. Команда у Федотова забивная и, возможно, забить ей удастся и в этот раз тоже. Но это вряд ли спасет южный клуб от поражения. В прошлом туре команда разгромно проиграла «Краснодару», и не было заметно, что у этого коллектива впереди ожидается подъем. По крайней мере, уж точно не в игре с «Зенитом».



3:1 — победа «Зенита»

«Локомотив» — ФК «Ростов»: добьют ли ростовчане выдохшихся москвичей?

Казалось бы, легкая добыча для «железнодорожников» — «Ростов» уже давно не тот, что раньше. Множество проблем с составом, чехарда с тренерами и разобранная игра из-за того, что команда просто не знает, что от нее хотят.

Но именно в такие моменты дела в свои руки берут и. о. главного, от которых никто ничего не ждет, а те выстреливают просто за счет того, что всегда были рядом с командой и общались с игроками «на ты». Футболисты расслабляются и просто выдают свою лучшую игру. В «Ростове» на позиции и. о. — Заур Тедеев, работающий с молодежной командой. Он-то точно знает подход к ростовским футболистам первой команды.

Тем более у «Локомотива» идет продолжительный спад, и наставник команды Марко Николич сам признается в этом. В последних четырех играх «железнодорожники» не могут выиграть, в трех из них не смогли забить, а на выезде в Италии проиграли без шансов.

Фото: fclm.ru

Николич ссылается на ограниченный состав из-за эпидемии травм. Причем он и не думает останавливаться: в последнем матче травмировался Станислав Магкеев. Да еще и Гильерме получил дисквал. По-прежнему лечится Антон Миранчук. Под вопросом участие в матче Пабло и Рыбуся. В общем, лазарет.

Прогноз «Реального времени»:



Не все так просто в этом матче. Если «Ростов» пойдет эмоциональный подъем, а «Локомотив» так и останется в своей яме, исход может быть очень неожиданным. Рискнем и поставим на южан.



0:1 — победа «Ростова»