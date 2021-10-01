«Спартак» делает сенсацию в Неаполе, «Зенит» побеждает впервые за 2 года, а «Барса» терпит крах в ЛЧ
Российские клубы наконец-то прорвало в Европе, «Барселона» валится на глазах, а МЮ с Роналду возраждается
Последние дни сентября обещали быть горячими для европейского футбола и не подвели всех болельщиков. Второй тур лиги чемпионов завершился стремительно и преподнес много сюрпризов, ожидать которых было довольно сложно. «Барселона» шокирует болельщиков болезненным нокаутом от Бенфики, а «Шериф» магическим образом обыгрывает «Реал» и возглавляет свою таблицу. А вот российские клубы — «Зенит» и «Спартак» наконец-то прорвало? И если питерцы обыграли скромный «Мальме», то москвичи увезли настоящую сенсацию от одного из лидеров Серии А. Об этом и о другом из мира Лиги чемпионов и Лиги Европы в материале спортивной редакции «Реального времени».
Неожиданная победа «Спартака» в Неаполе. Как так вышло?
Перед игрой «Наполи» казался недосягаемым ни при каких разумных обстоятельствах для «Спартака» командой. Итальянцы не потеряли еще ни одного очка в чемпионате, показали очень классную игру во втором тайме против «Лестера» в первом туре ЛЕ и героически вырвали в той игре ничью. Российская команда в этом плане выглядела андердогом. «Спартак» идет восьмым в РПЛ и выступает крайне нестабильно. Помимо этого, еще и травмы важнейших игроков: Ларссона, Хендрикса и Кутепова. Поэтому особо никто и не мечтал хотя бы об одном очке, увезенном из Италии.
По словам Руя Витории, «Спартак» мог добиться положительного результата благодаря одному важному фактору: если он будет играть от себя. То есть предполагалось, что москвичи не будут прижиматься к своим воротам, а дадут полноценный бой «Наполи». Однако начало матча, конечно, сразу омрачило настроение спартаковцев — гол опорного полузащитника «Наполи» Элифа Элмаза на первой минуте.
Самое интересное, до удаления у «Спартака» не было практически ни одного серьезного опасного момента — нужен был фактор, который бы приободрил москвичей и дал бы возможность, наконец, «играть от себя». Красная карточка Мариу Ру стала тем шансом, которым «Спартак» просто обязан был воспользоваться.
«Спартак» много продавливал, боролся и старался довести каждую свою атаку до удара. Квинси Промес, который так много подвергался критике в этом сезоне, о котором все говорили, как о не мотивированном и не умеющим ковать результат, в матче с «Наполи» показал свое голевое чутье во всей красе.
«Валидольной» оказалась концовка. Особенно момент, когда Соболев мог в верно моменте закрывать все вопросы за 5 минут до конца, но как-то умудрился пробить выше ворот, а уже через минуту Осимхен забил второй. Классика для российских команд — придумать себе проблемы на ровном месте, когда дело можно было заканчивать.
Отличное впечатление оставил и Наиль Умяров, который по-взрослому разобрался при второй голевой атаке. Видя, что Промес находится в офсайде, он намеренно дал на Соболева, который уже идеально прострелил на Квинси.«Спартак» показал свой характер и продемонстрировал хорошую для себя игру.
В следующем туре у москвичей будет не менее грозный «Лестер», в котором на помощь удаления уже будет глупо рассчитывать. Матч «Спартак» — «Лестер» покажет, был ли результат с «Наполи» закономерен и продвинулся ли вперед московский клуб в организации своей игры.
Поражение «Барселоны» в Лиссабоне — следствие одной большой проблемы
«Уж корила она его, уж бранила она, уж пилила она его» — знаменитая цитата из всеми любимой сказки детства «Морозко», которая идеально ложится на уста практически любого болельщика «Барселоны». Как бы ни ругали сейчас фанаты каталонскую команду, ничего у нее не получается ни в чемпионате, ни на европейской арене. Прямо сейчас «Барса» идет лишь шестой в Испании, а в ЛЧ и вовсе четвертой с нулем очков и нулем забитых мячей. Главным виновником всех бед прямо сейчас делают Рональда Кумана, который ничего не может сделать с результатами команды, имея в активе таких футболистов, как Френки де Йонг, Мемфис Депай, Усман Дембеле, Фелиппе Коутиньо и др. Сказать, что это крайне спорное утверждение — не сказать ничего. Потому что проблема нынешней «Барселоны» куда глубже, чем кажется на первый взгляд — у них нет фундамента команды.
Со времен ухода Хави, а потом и Неймара с Иньестой каталонцы перестали покупать игроков точечно по позициям, как это было, например, во времена знаменитого бана 2014-2015 годов, когда в команду пришли Луис Суарес, Иван Ракитич и Марк-Андре тер Штеген и подлатали дыры в тех местах стартового состава, где это было необходимо. То есть был стабильный костяк команды, вокруг которого строился состав. Но после рокового 2015 года все начало рушиться постепенно.
Уход Хави был не спонтанным, а вполне закономерным. Ему было 36; все, что надо было сказать, он сказал и спокойно уехал проводить футбольную старость в Катар. Ему на смену пришел Ракитич, который несколько сезонов блестяще справлялся с его обязанностями. А вот уход Неймара в 2017 году был шоком для всех. Знаменитое трио MSN (Месси — Суарес — Неймар) разрушилось, было пролито много слез у болельщиков «Барселоны», но зато появились 222 млн, на которые Бартомеу был обязан купить игрока, который будет, как минимум, не хуже Неймара. Кого же купил в атаку Бартомеу с тех времен? Усман Дембеле, Антуан Гризманн, Пако Алькасер, Денис Суарес, однако никто из них так и не заиграл.
С уходом Иньесты пропала стабильность и уверенность в центре. Серхио Бускетс оказался не в состоянии руководить опорной зоной, его роль часто брал на себя или Серджи Роберто, или Ракитич, который после отчаливания Андреса, начал заметно регрессировать.
В матче с «Бенфикой» ключевыми игроками «Барселоны» по мысли Кумана, в центре стали совсем юный Педри и до конца не окрепший ментально Френки де Йонг. Они мастеровитые игроки, бесспорно, но они пока просто не в состоянии руководить командой. Им так же, как и остальным, нужен наставник, которого с уходом Месси у «Барселоны» не осталось.
Атака «Барселоны» — это вообще один из главных геморроев клуба сейчас. В матче с Бенфикой в основе вышли Люк де Йонг и Мемфис Депай и не показали от слова совсем ничего. Это была полнейшая импотенция в атаке. И кто же вышел спасать игру во втором? Фати и Коутиньо, которые не играли из-за травм около года. Кроме них был еще и Нико Гонсалес, дебютировавший в профессиональном футболе около месяца назад.
Состав «Барселоны» ротируется Куманом из матча в матч, так как ему надо понять, вокруг кого можно строить игру. Матч с «Бенфикой» показал, что голландец пока не нащупал истинного лидера как в атаке, так и в центре поля. Надежды болельщиков возлагаются на Агуэро, но что-то подсказывает, что после трансфера Месси он вряд ли находится в хорошем настроении. Проблемы в составе обременяются еще и масштабными финансовыми проблемами клуба. Кажется, если бы среди футбольных клубов был психиатр, «Барселона» была бы одной из первых к нему в очереди.
Эффект Криштиану Роналду и «Ферги-Тайм» на Олд Траффорд
Исход матча МЮ — «Вильярреал» доказал всем скептикам, зачем манкунианцам был нужен 36-летний Криштиану Роналду. Да, он не так быстр, как раньше, да, возможно, с годами он утратил свой лучший дриблинг, но одного у него не отнять: он умеет поднимать дух игрокам одним своим присутствием. Переход португальца магическим образом повлиял на игру ряда игроков МЮ, например, Лингард или Санчо. Кроме этого еще и вратарь Давид де Хеа. В матче с «Вильярреалом» он совершил шесть сейвов и сыграл важную в победе своей команды роль. После матча к нему одним из первых подошел именно Роналду со словами: «Ты лучший».
На протяжении нескольких сезонов де Хеа демонстрировал откровенно слабую для себя игру в клубе, допустив семь ошибок, приведших к забитым мячам, проиграл конкуренцию Унаи Симону в сборной Испании и не играл на ЕВРО. С приходом Роналду он будто воскрес и напомнил всем старого Де Хеа, который способен совершать по восемь-десять сейвов за матч. Помимо всего прочего, именно в этом сезоне де Хеа отбил пенальти, впервые с 2014 года. Совпадение ли это, закономерность — решать вам, но видно, что Давид потихоньку обретает свою лучшую форму, безусловно, не без помощи Роналду.
Да и сам Криштиану похоже пока стареть не намерен. Его голевое чутье все так же на уровне. Перейдя в стан манкунианцев, он уже успел отметиться и дублем в чемпионате (в матче против Ньюкасла), и первым голом в ЛЧ за «Манчестер» в этом сезоне (игра против «Янг Бойз). В матче с «Вильярреалом» он, не был сильно заметен, старался больше играть на команду, много снабжал партнеров мячом, но все-таки зарешал в самый нужный для команды момент. Знаменитый «Ферги-тайм» вновь пробрался в театр мечты и подарил болельщикам незабываемые эмоции. Необычная стенка с Лингардом и вколоченный в сетку мяч на 94 минуте позволили Криштиану с искренним наслаждением крикнуть свое знаменитое «SSSiii». Для Роналду ЛЧ — это всегда особенный турнир, в котором он ежегодно хочет дать ответ всем своим недоброжелателям. У португальца так и не получилось взять ЛЧ с «Ювентусом», о чем он скорее всего, как перфекционист, жалеет. Значит, пришло время «Манчестер Юнайтед», который тоже изголодался по победе в Лиге чемпионов.
Что не так с «Реалом»? Сенсационное поражение «Шерифу» на Бернабеу
Несомненно, главным хедлайнером этого тура стал матч «Реал» — «Шериф». Еще до матча была масса разговоров о том, сколько стоит стартовый состав мадридцев и команды из Молдовы, о том, что бюджет «Шерифа» меньше, чем зарплата практически каждого игрока стартового состава «Реала». Это делается аналитиками специально, чтобы подогреть к матчу некую интригу, которой в теории этой игры быть не должно было. «Реал» идет первым в таблице Испании, Карло Анчелотти грамотно выстроил атакующую игру своей команды, о чем свидетельствует статистика: 21 мяч за 7 туров Ла Лиги, то есть около 3 за игру. Так за счет чего проиграл Мадрид?
Первая и, пожалуй, самая верная причина — проблемы в защите. На матч с «Шерифом» в центре обороны вышли Милитао и Алаба. Давид в классическом варианте не является центральным защитником. На протяжении всей своей карьеры в «Баварии» он играл на левом фланге. Эдер Милитао еще пока молод по меркам защитника, ему всего 23 года. Вот и получается так, что в «Реале» нет ведущего защитника, оба из них являются ведомыми. Никто из них не руководит толком обороной. Отсюда ошибки в обороне и как следствие 8 пропущенных мячей за семь туров в Ла Лиге. Из топа 5 это худший результат. Что касается матча с «Шерифом», то большинство атак молдаван шли через фланг Начо, который тоже все еще адаптируется в качестве крайнего защитника. Он не быстр и не так техничен, этим и пользовался нападающий Франк Кастеньеда. Практически все атаки «Шерифа», в том числе и первая голевая, шли через фланг Начо. Он откровенно провалил этот матч.
Второй причиной поражения «Реала» в этом матче, конечно, является реализация своих моментов. Мадридцы нанесли 20 ударов, из них 11 в створ. Но при этом свой гол они забили лишь с пенальти (отличился Бензема). Несомненно, в этой игре большую роль сыграло исключительное невезение мадридцев. Очень опасные моменты были у Бензема, Винисиуса, Азара, но они не завершились голевыми. Возможно, свою роль сыграла и недооценка соперника, где-то выручил вратарь гостей Атанасиадис, но это не оправдывает «Реал». К тому же было много ударов не в створ ворот у мадридцев (9 ударов), то есть, по сути, каждый второй мимо.
Впереди у «Реала» игра с Шахтером, который в прошлом сезоне дважды проиграл украинцам в группе. Об этом мадридцы помнят и, вероятно, не будут таким наглым образом транжирить свои моменты.
«Зенит» обыграл «Мальме» и одержал победу в ЛЧ впервые с ноября 2019 года
Игра против «Мальме» была крайне важна для питерского клуба. До начала лиги чемпионов большинство аналитиков прогнозировало борьбу за третье место в группе именно между «Зенитом» и шведской командой. Учитывая крайне затруднительное положение российских клубов в таблице коэффициентов УЕФА, «Зениту» необходима была победа. К удивлению многих болельщиков, питерцы не просто уверенно выиграли со счетом 4-0, а еще и подарили надежду в следующих матчах.
Говоря о персоналиях, безусловно, хотелось бы вновь отметить Клаудиньо. В матче с «Челси» все его «пятки» выглядели, бесспорно очень красивыми, однако результата не приносили. В матче с «Мальме» Клаудиньо выглядел очень уверенно, много обострял и создавал моменты как для себя, так и для своих партнеров. Именно его ранний гол на девятой минуте, по сути, предопределил игру и позволил партнерам чувствовать себя комфортнее.
В целом, бразильцы (Малком и Клаудиньо) очень хорошо раскрылись и стали системообразующими игроками своей команды. Вся игра «Зенита» идет сейчас через них. Их креатив иногда излишен и не находит поддержки у игроков, однако творческий потенциал «Зенита» с их тандемом увеличился в разы. Кроме них приличную форму набрал и Венделл, который совместно с Кузяевыем, прекрасно отработал матч. На протяжении игры Венделл не только был надежен и являлся связующим звеном защиты с атакой, но и сам был не прочь подключиться впереди. Как следствие, — его забитый мяч.
Впереди у «Зенита» игра с «Ювентусом», который сейчас несмотря на победу с «Челси» переживает не лучшие времена и демонстрирует хорошую игру раз через раз. Если питерцы продемонстрируют с туринцами то, что они показали с «Мальме», мы скорее всего увидим вновь успех нашей команды в Италии, как это было в матче «Спартак» — «Наполи».
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