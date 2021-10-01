«Спартак» делает сенсацию в Неаполе, «Зенит» побеждает впервые за 2 года, а «Барса» терпит крах в ЛЧ

Российские клубы наконец-то прорвало в Европе, «Барселона» валится на глазах, а МЮ с Роналду возраждается

Последние дни сентября обещали быть горячими для европейского футбола и не подвели всех болельщиков. Второй тур лиги чемпионов завершился стремительно и преподнес много сюрпризов, ожидать которых было довольно сложно. «Барселона» шокирует болельщиков болезненным нокаутом от Бенфики, а «Шериф» магическим образом обыгрывает «Реал» и возглавляет свою таблицу. А вот российские клубы — «Зенит» и «Спартак» наконец-то прорвало? И если питерцы обыграли скромный «Мальме», то москвичи увезли настоящую сенсацию от одного из лидеров Серии А. Об этом и о другом из мира Лиги чемпионов и Лиги Европы в материале спортивной редакции «Реального времени».

Неожиданная победа «Спартака» в Неаполе. Как так вышло?

Перед игрой «Наполи» казался недосягаемым ни при каких разумных обстоятельствах для «Спартака» командой. Итальянцы не потеряли еще ни одного очка в чемпионате, показали очень классную игру во втором тайме против «Лестера» в первом туре ЛЕ и героически вырвали в той игре ничью. Российская команда в этом плане выглядела андердогом. «Спартак» идет восьмым в РПЛ и выступает крайне нестабильно. Помимо этого, еще и травмы важнейших игроков: Ларссона, Хендрикса и Кутепова. Поэтому особо никто и не мечтал хотя бы об одном очке, увезенном из Италии.

По словам Руя Витории, «Спартак» мог добиться положительного результата благодаря одному важному фактору: если он будет играть от себя. То есть предполагалось, что москвичи не будут прижиматься к своим воротам, а дадут полноценный бой «Наполи». Однако начало матча, конечно, сразу омрачило настроение спартаковцев — гол опорного полузащитника «Наполи» Элифа Элмаза на первой минуте.

Самое интересное, до удаления у «Спартака» не было практически ни одного серьезного опасного момента — нужен был фактор, который бы приободрил москвичей и дал бы возможность, наконец, «играть от себя». Красная карточка Мариу Ру стала тем шансом, которым «Спартак» просто обязан был воспользоваться.

«Спартак» много продавливал, боролся и старался довести каждую свою атаку до удара. Квинси Промес, который так много подвергался критике в этом сезоне, о котором все говорили, как о не мотивированном и не умеющим ковать результат, в матче с «Наполи» показал свое голевое чутье во всей красе.

Фото: uefa.com

«Валидольной» оказалась концовка. Особенно момент, когда Соболев мог в верно моменте закрывать все вопросы за 5 минут до конца, но как-то умудрился пробить выше ворот, а уже через минуту Осимхен забил второй. Классика для российских команд — придумать себе проблемы на ровном месте, когда дело можно было заканчивать.

Отличное впечатление оставил и Наиль Умяров, который по-взрослому разобрался при второй голевой атаке. Видя, что Промес находится в офсайде, он намеренно дал на Соболева, который уже идеально прострелил на Квинси.«Спартак» показал свой характер и продемонстрировал хорошую для себя игру.

В следующем туре у москвичей будет не менее грозный «Лестер», в котором на помощь удаления уже будет глупо рассчитывать. Матч «Спартак» — «Лестер» покажет, был ли результат с «Наполи» закономерен и продвинулся ли вперед московский клуб в организации своей игры.

Поражение «Барселоны» в Лиссабоне — следствие одной большой проблемы

«Уж корила она его, уж бранила она, уж пилила она его» — знаменитая цитата из всеми любимой сказки детства «Морозко», которая идеально ложится на уста практически любого болельщика «Барселоны». Как бы ни ругали сейчас фанаты каталонскую команду, ничего у нее не получается ни в чемпионате, ни на европейской арене. Прямо сейчас «Барса» идет лишь шестой в Испании, а в ЛЧ и вовсе четвертой с нулем очков и нулем забитых мячей. Главным виновником всех бед прямо сейчас делают Рональда Кумана, который ничего не может сделать с результатами команды, имея в активе таких футболистов, как Френки де Йонг, Мемфис Депай, Усман Дембеле, Фелиппе Коутиньо и др. Сказать, что это крайне спорное утверждение — не сказать ничего. Потому что проблема нынешней «Барселоны» куда глубже, чем кажется на первый взгляд — у них нет фундамента команды.

Со времен ухода Хави, а потом и Неймара с Иньестой каталонцы перестали покупать игроков точечно по позициям, как это было, например, во времена знаменитого бана 2014-2015 годов, когда в команду пришли Луис Суарес, Иван Ракитич и Марк-Андре тер Штеген и подлатали дыры в тех местах стартового состава, где это было необходимо. То есть был стабильный костяк команды, вокруг которого строился состав. Но после рокового 2015 года все начало рушиться постепенно.

Фото: uefa.com

Уход Хави был не спонтанным, а вполне закономерным. Ему было 36; все, что надо было сказать, он сказал и спокойно уехал проводить футбольную старость в Катар. Ему на смену пришел Ракитич, который несколько сезонов блестяще справлялся с его обязанностями. А вот уход Неймара в 2017 году был шоком для всех. Знаменитое трио MSN (Месси — Суарес — Неймар) разрушилось, было пролито много слез у болельщиков «Барселоны», но зато появились 222 млн, на которые Бартомеу был обязан купить игрока, который будет, как минимум, не хуже Неймара. Кого же купил в атаку Бартомеу с тех времен? Усман Дембеле, Антуан Гризманн, Пако Алькасер, Денис Суарес, однако никто из них так и не заиграл.

С уходом Иньесты пропала стабильность и уверенность в центре. Серхио Бускетс оказался не в состоянии руководить опорной зоной, его роль часто брал на себя или Серджи Роберто, или Ракитич, который после отчаливания Андреса, начал заметно регрессировать.

В матче с «Бенфикой» ключевыми игроками «Барселоны» по мысли Кумана, в центре стали совсем юный Педри и до конца не окрепший ментально Френки де Йонг. Они мастеровитые игроки, бесспорно, но они пока просто не в состоянии руководить командой. Им так же, как и остальным, нужен наставник, которого с уходом Месси у «Барселоны» не осталось.

Атака «Барселоны» — это вообще один из главных геморроев клуба сейчас. В матче с Бенфикой в основе вышли Люк де Йонг и Мемфис Депай и не показали от слова совсем ничего. Это была полнейшая импотенция в атаке. И кто же вышел спасать игру во втором? Фати и Коутиньо, которые не играли из-за травм около года. Кроме них был еще и Нико Гонсалес, дебютировавший в профессиональном футболе около месяца назад.

Фото: uefa.com

Состав «Барселоны» ротируется Куманом из матча в матч, так как ему надо понять, вокруг кого можно строить игру. Матч с «Бенфикой» показал, что голландец пока не нащупал истинного лидера как в атаке, так и в центре поля. Надежды болельщиков возлагаются на Агуэро, но что-то подсказывает, что после трансфера Месси он вряд ли находится в хорошем настроении. Проблемы в составе обременяются еще и масштабными финансовыми проблемами клуба. Кажется, если бы среди футбольных клубов был психиатр, «Барселона» была бы одной из первых к нему в очереди.

Эффект Криштиану Роналду и «Ферги-Тайм» на Олд Траффорд

Исход матча МЮ — «Вильярреал» доказал всем скептикам, зачем манкунианцам был нужен 36-летний Криштиану Роналду. Да, он не так быстр, как раньше, да, возможно, с годами он утратил свой лучший дриблинг, но одного у него не отнять: он умеет поднимать дух игрокам одним своим присутствием. Переход португальца магическим образом повлиял на игру ряда игроков МЮ, например, Лингард или Санчо. Кроме этого еще и вратарь Давид де Хеа. В матче с «Вильярреалом» он совершил шесть сейвов и сыграл важную в победе своей команды роль. После матча к нему одним из первых подошел именно Роналду со словами: «Ты лучший».

Фото: uefa.com

На протяжении нескольких сезонов де Хеа демонстрировал откровенно слабую для себя игру в клубе, допустив семь ошибок, приведших к забитым мячам, проиграл конкуренцию Унаи Симону в сборной Испании и не играл на ЕВРО. С приходом Роналду он будто воскрес и напомнил всем старого Де Хеа, который способен совершать по восемь-десять сейвов за матч. Помимо всего прочего, именно в этом сезоне де Хеа отбил пенальти, впервые с 2014 года. Совпадение ли это, закономерность — решать вам, но видно, что Давид потихоньку обретает свою лучшую форму, безусловно, не без помощи Роналду.

Да и сам Криштиану похоже пока стареть не намерен. Его голевое чутье все так же на уровне. Перейдя в стан манкунианцев, он уже успел отметиться и дублем в чемпионате (в матче против Ньюкасла), и первым голом в ЛЧ за «Манчестер» в этом сезоне (игра против «Янг Бойз). В матче с «Вильярреалом» он, не был сильно заметен, старался больше играть на команду, много снабжал партнеров мячом, но все-таки зарешал в самый нужный для команды момент. Знаменитый «Ферги-тайм» вновь пробрался в театр мечты и подарил болельщикам незабываемые эмоции. Необычная стенка с Лингардом и вколоченный в сетку мяч на 94 минуте позволили Криштиану с искренним наслаждением крикнуть свое знаменитое «SSSiii». Для Роналду ЛЧ — это всегда особенный турнир, в котором он ежегодно хочет дать ответ всем своим недоброжелателям. У португальца так и не получилось взять ЛЧ с «Ювентусом», о чем он скорее всего, как перфекционист, жалеет. Значит, пришло время «Манчестер Юнайтед», который тоже изголодался по победе в Лиге чемпионов.

Фото: uefa.com

Что не так с «Реалом»? Сенсационное поражение «Шерифу» на Бернабеу

Несомненно, главным хедлайнером этого тура стал матч «Реал» — «Шериф». Еще до матча была масса разговоров о том, сколько стоит стартовый состав мадридцев и команды из Молдовы, о том, что бюджет «Шерифа» меньше, чем зарплата практически каждого игрока стартового состава «Реала». Это делается аналитиками специально, чтобы подогреть к матчу некую интригу, которой в теории этой игры быть не должно было. «Реал» идет первым в таблице Испании, Карло Анчелотти грамотно выстроил атакующую игру своей команды, о чем свидетельствует статистика: 21 мяч за 7 туров Ла Лиги, то есть около 3 за игру. Так за счет чего проиграл Мадрид?

Первая и, пожалуй, самая верная причина — проблемы в защите. На матч с «Шерифом» в центре обороны вышли Милитао и Алаба. Давид в классическом варианте не является центральным защитником. На протяжении всей своей карьеры в «Баварии» он играл на левом фланге. Эдер Милитао еще пока молод по меркам защитника, ему всего 23 года. Вот и получается так, что в «Реале» нет ведущего защитника, оба из них являются ведомыми. Никто из них не руководит толком обороной. Отсюда ошибки в обороне и как следствие 8 пропущенных мячей за семь туров в Ла Лиге. Из топа 5 это худший результат. Что касается матча с «Шерифом», то большинство атак молдаван шли через фланг Начо, который тоже все еще адаптируется в качестве крайнего защитника. Он не быстр и не так техничен, этим и пользовался нападающий Франк Кастеньеда. Практически все атаки «Шерифа», в том числе и первая голевая, шли через фланг Начо. Он откровенно провалил этот матч.

Второй причиной поражения «Реала» в этом матче, конечно, является реализация своих моментов. Мадридцы нанесли 20 ударов, из них 11 в створ. Но при этом свой гол они забили лишь с пенальти (отличился Бензема). Несомненно, в этой игре большую роль сыграло исключительное невезение мадридцев. Очень опасные моменты были у Бензема, Винисиуса, Азара, но они не завершились голевыми. Возможно, свою роль сыграла и недооценка соперника, где-то выручил вратарь гостей Атанасиадис, но это не оправдывает «Реал». К тому же было много ударов не в створ ворот у мадридцев (9 ударов), то есть, по сути, каждый второй мимо.

Фото: uefa.com

Впереди у «Реала» игра с Шахтером, который в прошлом сезоне дважды проиграл украинцам в группе. Об этом мадридцы помнят и, вероятно, не будут таким наглым образом транжирить свои моменты.

«Зенит» обыграл «Мальме» и одержал победу в ЛЧ впервые с ноября 2019 года

Игра против «Мальме» была крайне важна для питерского клуба. До начала лиги чемпионов большинство аналитиков прогнозировало борьбу за третье место в группе именно между «Зенитом» и шведской командой. Учитывая крайне затруднительное положение российских клубов в таблице коэффициентов УЕФА, «Зениту» необходима была победа. К удивлению многих болельщиков, питерцы не просто уверенно выиграли со счетом 4-0, а еще и подарили надежду в следующих матчах.

Говоря о персоналиях, безусловно, хотелось бы вновь отметить Клаудиньо. В матче с «Челси» все его «пятки» выглядели, бесспорно очень красивыми, однако результата не приносили. В матче с «Мальме» Клаудиньо выглядел очень уверенно, много обострял и создавал моменты как для себя, так и для своих партнеров. Именно его ранний гол на девятой минуте, по сути, предопределил игру и позволил партнерам чувствовать себя комфортнее.

В целом, бразильцы (Малком и Клаудиньо) очень хорошо раскрылись и стали системообразующими игроками своей команды. Вся игра «Зенита» идет сейчас через них. Их креатив иногда излишен и не находит поддержки у игроков, однако творческий потенциал «Зенита» с их тандемом увеличился в разы. Кроме них приличную форму набрал и Венделл, который совместно с Кузяевыем, прекрасно отработал матч. На протяжении игры Венделл не только был надежен и являлся связующим звеном защиты с атакой, но и сам был не прочь подключиться впереди. Как следствие, — его забитый мяч.

Фото: fc-zenit.ru

Впереди у «Зенита» игра с «Ювентусом», который сейчас несмотря на победу с «Челси» переживает не лучшие времена и демонстрирует хорошую игру раз через раз. Если питерцы продемонстрируют с туринцами то, что они показали с «Мальме», мы скорее всего увидим вновь успех нашей команды в Италии, как это было в матче «Спартак» — «Наполи».

