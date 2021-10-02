Новое в октябре-2021: QR-коды в магазинах, вакцины в частных клиниках и экзамены для неопытных инвесторов
Больше всего от октябрьских новелл выиграют розница, частная медицина, Роскомнадзор и ЦБ. А вот банки, кажется, скорее проиграют
ЦБ в октябре начнет активно внедрять QR-коды в магазины для оплаты товаров, подключив к процессу системно значимые банки. Частные клиники могут выиграть еще сильнее от низких темпов вакцинации россиян. Перед неопытными инвесторами, повалившими на фондовый рынок, в октябре поставят барьер в виде обязательного экзамена, а электронные кошельки, которыми пользуются онлайн-казино и букмекеры, окажутся «под колпаком». Об октябрьских законодательных новеллах, о том, как расширится перечень иноагентов и почему Роскомнадзор может отныне узнать информацию о ваших звонках — в обзоре «Реального времени».
ЦБ начал внедрять QR-коды в магазины для оплаты товаровС 1 октября системно значимые банки будут обязаны подключиться к оплате товаров по QR-коду через систему быстрых платежей. Остальные должны начать оказывать эту услугу до 1 апреля 2022 года. Отметим, что куар-коды стали резко набирать популярность по всему миру во время коронавирусной пандемии. В Москве и многих европейских городах только по таким кодам, несшим информацию о вакцинации граждан, пропускали в кафе и кинотеатры.
Однако и в финансовом российском мире разговоры о них — тренд уже не новый. Так, «Сбер» подключился к системе оплаты товаров по QR-кодам, которую разработал Центробанк, уже в июле 2021 года. И это — несмотря на то, что у него уже была разработана своя такая система (по мнению экспертов, «в разы более выгодная для магазинов, чем прием банковских карт).
Скептики считают, что переход на такую систему, совершенно невыгодный для банков, может привести к тому, что обычные потребители лишатся программ лояльности. При этом ЦБ собирается активно внедрять такую практику не только на денежные переводы по телефону, но и на прием платежей в магазинах и сфере услуг. Когда система станет доступной всем пользователям приложения «Сбербанк Онлайн», она может увеличить популярность идеи ЦБ, тем более что комиссии за прием платежей по QR-кодам для магазинов меньше, чем в случае с банковскими картами.
Центробанк запускал оплату по QR-кодам в рамках Системы быстрых платежей в 2019 году, однако популярной она с тех пор так и не стала. Но можно предположить, что знакомство россиян с куар-кодами из-за ковида и привлечение «Сбера» в качестве «застрельщика» поможет раскрутить систему гораздо быстрее.
Фото: kurgan.ru
Частные клиники могут выиграть от низких темпов вакцинацииК слову, о ковиде. С 1 октября бесплатные прививки можно будет сделать в частных клиниках. Речь идет теоретически о вакцинации в рамках национального календаря профилактических прививок и о тех прививках, которые делаются по эпидемическим показаниям. Изменение коснется клиник, работающих в системе обязательного медицинского страхования.
Ряд наблюдателей считают, что власти РФ вынужденно пошли на этот шаг из-за практически провалившейся кампании по вакцинации в стране. Россияне прививаются от ковида низкими темпами (вероятно, это и стало причиной того, что несколько дней подряд на уходящей неделе в России фиксировали рекордную смертность от коронавируса). Об этом говорит и пост спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина в Telegram: «Новая норма даст гражданам возможность вакцинироваться в привычном и удобном месте, у специалиста, которому они доверяют. От доступности медицинских услуг зависит качество здравоохранения в целом».
Сам же указ Владимир Путин подписал чуть ли не «с колес» уже 2 июля этого года. Многие эксперты считают, что россияне неохотно идут на прививку в обычные муниципальные клиники, потому что считают: бесплатный сыр бывают только в мышеловке. Дескать, если за вакцинацию попросят денег — значит, и качество услуги выше. Напомним: технически прививка будет бесплатной и в частных клиниках. Зато за медосмотр, ей предшествующий, деньги все-таки возьмут.
Отметим, что частные казанские клиники, как писало «Реальное время» год назад, быстро сориентировались — например, они оперативно наладили тестирование на коронавирус. Уже к концу апреля 2021 года на тесты там записывали на неделю вперед. Если все пойдет по задуманному властями плану, темпы вакцинации действительно должны вырасти — а частные клиники автоматом получат новые потоки лояльных клиентов и еще немного кэша.
«У кого из вас ковид»: создается система, которая будет «не пускать» больных иностранцев в РФБлизкая по тематике новелла: 31 октября будет создана информационная система сведений санитарно-эпидемиологического характера. Она будет федеральной и соберет в себя «сведения о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». В ней будут содержаться данные о прохождении работниками ряда профессий обязательных медосмотров, а также о медицинских освидетельствованиях иностранных граждан и лиц без гражданства. Иностранцы и лица без гражданства будут обязаны проходить медосвидетельствование на наличие или отсутствие у них инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и ВИЧ-инфекции.
Закон позволит предотвращать завоз и распространение на территории РФ опасных инфекционных заболеваний. И, очевидно, он тоже принят в рамках борьбы с коронавирусной пандемией, хотя прямо об этом депутаты и чиновники не говорят. Оператором системы станет Роспотребнадзор. Запуск ее должен стать частью проекта «Санитарный щит страны» общей стоимостью 42,3 млрд рублей. Деньги будут выделены до 2024 года из состава стратегических инициатив правительства. Наполнять систему данными будут в 2022—2024 годах.
Перед неопытными инвесторами, повалившими на фондовый рынок, поставят барьерС 1 октября неквалифицированные инвесторы должны будут проходить тестирование на знание рисков перед тем, как заключать некоторые сделки. Для их же собственного блага.
Спикер Госдумы Володин объясняет необходимость ввода этой новеллы следующим образом: — После падения доходности по депозитам на фондовый рынок пришло большое количество неопытных людей. К октябрю число розничных инвесторов превысит 14 миллионов человек. Растет и число пострадавших от непродуманных вложений.
Спикер парламента деликатно умолчал о том, что стало причиной низкой доходности по депозитам: в 2020 году ключевая ставка ЦБ была снижена с 6,25 до 4,25 процента. Деньги подешевели, вслед за этим, разумеется, снизились ставки не только по кредитам, но и по вкладам и депозитам. Экономический кризис и непопулярность банковских депозитов отчасти привели к популярности финансовых пирамид в последние 2 года, о чем газета «Реальное время» регулярно писала. Потянулись люди и на фондовый рынок.
Отныне с октября вводится тестирование неквалифицированных инвесторов перед сделками со сложными финансовыми инструментами. Это должно помочь людям «оценить свои знания и принимаемые риски». Тесты будут бесплатными и без ограничений на пересдачу. «Это повысит финансовую грамотность людей и поможет им оценить риски до того, как они вложат свои денежные средства», — считает Вячеслав Володин.
При этом у тех, кто так и не смог успешно сдать тест, остается возможность купить любой инструмент, но на сумму не более 100 000 рублей за одну сделку и под специальное уведомление о принятии на себя рисков. В тестах отсутствует право на ошибку — это снизит процент прохождения теста с первого раза. В число инструментов, по которым предусматривается тестирование, войдут облигации со структурным доходом, иностранные облигации, иностранные акции, иностранные неспонсируемые ETF и российские акции, не включенные в котировальные списки. Тестирование нельзя пройти по телефону и с использованием мессенджеров.
Роскомнадзор начнет собирать данные о мобильных абонентахНачиная с 1 октября, операторы сотовой связи обязаны будут предоставлять Роскомнадзору данные о своих абонентах. Пока только по запросу. Операторы связи будут обязаны предоставлять Роскомнадзору по запросу некоторые данные об абонентах — юрлицах и ИП, в частности, об используемом ими пользовательском оборудовании, факте передачи голоса, текстовых и мультимедийных сообщений. При этом запросить могут не только данные об абонентах и оборудовании, которое они используют, но и результаты проверок абонентов на предмет достоверности указанных ими сведений о себе и о местоположении их телефонов.
«Это часть мер, направленных на борьбу с серыми сим-картами», уверяют в Госдуме. Однако эксперты считают, что масштаб запрашиваемой информации будет нарушать тайну связи. Тем более что до сих пор доступ к данным, которые отныне может получить Роскомнадзор, был только у правоохранительных органов. К тому же, обращают внимание наблюдатели, новелла грозит «возникновением еще одной мегабазы данных с неизбежно сопутствующими российским реалиям рискам утечек». Компания «МТС» же еще в марте этого года называла перечень запрашиваемой информации «избыточным».
ТВ уходит в интернет «двумя частями», а новостные агрегаторы заставят анализировать свою аудиториюИз других новостей мира связи и коммуникаций стоит выделить еще два законодательных новшества октября. Во-первых, граждане получат бесплатный доступ к телевизионным каналам первого и второго мультиплекса в интернете. Тем самым «будет обеспечено единство содержания телеканалов во всех средах распространения» (то есть как в сети, так и по ТВ). Для этого Роскомнадзор установит необходимые требования к программному обеспечению. В состав первого мультиплекса входят Первый канал, «Россия-1», «Матч-ТВ», «НТВ», «Пятый канал», «Россия-К», «Россия-24», «Карусель», «ОТР» и ТВЦентр». Каналы в составе второго мультиплекса: «РенТВ», «Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «ТНТ» и «МузТВ».
Во-вторых, изменится анализ аудитории новостных агрегаторов. С октября механизм измерения аудитории телеканалов распространяется на аналогичные исследования в интернете: владельцы новостных агрегаторов и онлайн-кинотеатров «будут обязаны обеспечить возможность для исследования объема своей аудитории: сбор, анализ данных и передача полученных результатов в уполномоченную Роскомнадзором организацию». Реестр информресурсов, объем аудитории которых подлежит исследованию, также будет формироваться этим ведомством.
Электронные кошельки, которыми пользуются онлайн-казино и букмекеры, окажутся под колпакомВ октябре вводится контроль над операциями с иностранными электронными кошельками. С октября налоговые резиденты России должны сообщать об операциях с использованием электронных средств платежа, предоставляемых зарубежными финансовыми организациями, если сумма их в год превышает 600 000 рублей (или эквивалентную сумму в иностранной валюте). Административный штраф за несоблюдение этих требований составит от 20 до 40 процентов от общей суммы таких операций за отчетный год.
Причина нововведения вынужденная, считают на рынке. В настоящее время «все большее число банков, а также иных организаций финансового рынка, расположенных за пределами РФ, предоставляют своим клиентам возможность осуществлять безналичные платежи с помощью электронных средств платежа, в том числе так называемых электронных кошельков, не используя для этого банковский счет». Высокий спрос на электронные кошельки был вызван тем фактом, что налоговые резиденты РФ до сих пор были обязаны представлять налоговым органам отчеты об использовании счетов (вкладов) в зарубежных банках. А вот отчитываться о том, как проходят деньги через электронные кошельки — нет.
Авторы законопроекта признавались, что это «снижает эффективность контроля за соблюдением валютного законодательства и не способствует минимизации рисков в сферах противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма». Кто пострадает от новой нормы больше — чиновники-коррупционеры, бизнесмены, уходящие от налогов, или оппозиционные активисты, которых «финансирует Сорос» — покажет время.
Впрочем, такими электронными кошельками любят пользоваться и настоящие мошенники. Как писала газета «Реальное время» в марте этого года, ЦБ заподозрил одну казанскую небанковскую организацию в непрозрачных операциях с нелегальными букмекерами и онлайн-казино. Ей удалось перекачать почти 3 млрд «серых» рублей за 2 месяца как раз через электронный кошелек WebMoney.
«Гайки закрутят сильнее»: Кремль продолжает бороться с «иноагентами», теперь российскимиЕсли усиленные меры анализа и контроля за абонентами сотовой связи и пользователями электронных кошельков можно рассматривать в целом не политически, то вот новые требования к НКО-иноагентам прямо касаются внутренней политики.
С октября дополняется перечень источников финансирования, достаточных «для признания некоммерческой организации иностранным агентом». Теперь НКО-иноагентом считается в том числе и российская НКО, «которая получает деньги или имущество от российских юрлиц, бенефициарными владельцами которых являются иностранцы или лица без гражданства».
Как известно, за последние полгода статус «иноагента» получили десятки русскоязычных СМИ (преимущественно либерально-оппозиционной направленности) и сотни их сотрудников, от известного телеканала «Дождь» до издания «Медуза». Получившие этот статус уверяют, что теряют тем самым рекламодателей, которых он отпугивает. К настоящему моменту уже несколько сайтов были заблокированы, пара изданий закрылись (в том числе, например, и открытый скандально ушедшими из «Ведомостей» журналистами медиапроект VTimes).
Здесь же «через запятую» отметим еще одну законодательную новость, касающуюся изменений в деятельности религиозных организаций. С 3 октября запрещается возглавлять религиозные группы в России и участвовать в них следующим людям: подозреваемым в финансировании терроризма, иностранцам и лицам без гражданства, в отношении которых принято решение о нежелательности их пребывания и проживания в РФ, а также лицам, в действиях которых суд обнаружил признаки экстремистской деятельности.
Перепись начнется в октябреНаконец, с 15 октября начнется Всероссийская перепись населения. Граждане смогут принять участие в мероприятии на портале «Госуслуг» до 8 ноября. Кроме того, около 320 тыс. переписчиков будут ходить по домам. Отметим, вокруг даты переписи развернулись споры еще в начале этого года. В результате секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил Владимиру Путину перенести Всероссийскую перепись населения на октябрь, «чтобы она не совпадала по времени с выборами в Госдуму». Президент предложение поддержал, и Росстат тут же принял решение о проведении переписи в октябре.
Фото: tamlife.ruПредседатель ЦИКа Элла Памфилова перенос одобрила. В последний раз перепись проходила как раз в октябре в 2010 году, тогда население России составило 142 905 200 человек. Перепись, как считают эксперты и наблюдатели, помогает уточнить данные статистики, а кроме того, «так государство может узнать о жизни россиян». В частности, «данные о работе помогут изучить рынок труда, о национальностях — какие коренные народы находятся в зоне риска, о возрасте — для планирования социальных объектов».
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