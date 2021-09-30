Бизнес-аккаунт дня: челнинский конный клуб

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 162-я

Около пяти лет назад недалеко от Набережных Челнов открылся конный клуб Verhomtat. Его бизнес-аккаунт в «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

На смирной лошади каурой

Зульфат Мардамшин — владелец конного клуба, что в 15 минут езды от Набережных Челнов. Бизнесмен — потомственный коневод, его отец — известный в Татарстане фермер, чьи скакуны не раз становились победителями скачек во время празднования Сабантуя и различных соревнований.

Созданный Мардамшиным-младшим клуб Verhomtat предлагает челнинцам конные прогулки. Здесь можно взять в аренду лошадок, провести с ними свадебную, романтическую или семейную фотосессию. Прогулки на лошадях, которых в клубе около двух десятков, помогут снять стресс после работы, получить новые впечатления. Тем, кто ни разу не катался, поможет инструктор, который обучит азам верховой езды.

Сегодня аналитический разбор клуба прогулок на лошадях выполнила команда казанского digital-агентства Yield’s Trail. Его эксперты специализируются на создании продающих сайтов, контекстной рекламе, услугах SMM и комплексных решениях для бизнеса.

Призыв к действию в описании профиля увеличит количество обращений

Начнем по порядку — с шапки профиля. Строка с ником работает как строка в поисковиках, поэтому ваш ник @verhomtat в этом случае — не самый эффективный вариант. Как минимум можно сузить географию, указав место вашей локации, например — @verhomchelny. Имя профиля выбрано правильно, в соответствии с оказываемыми услугами, а значит, клиентам будет проще найти вашу компанию. Аватар также выбран правильно, по нему понятна тематика аккаунта.

Описание профиля не дает исчерпывающей информации для пользователей. Неужели ваше уникальное торговое предложение — это 25 минут от Челнов? А вот услуга аэросъемки конных прогулок, действительно, интересное предложение. Не указана услуга предоставления локаций для фотосессий, и непонятно, есть ли услуги фотографа.

В продаже есть подарочные сертификаты, но об этом узнают только самые терпеливые пользователи, которые дойдут до этой информации. А сколько потенциальных клиентов не доберется до нее? Поэтому советуем указать ваши основные услуги в описании профиля. «Запись» в описании замените на призыв к действию — забронируйте дату, запишитесь на конную прогулку и тому подобное. Призыв к действию увеличит количество обращений.

То, что не войдет в ограниченное количество символов в описании, разместите в актуальном. Там уже есть цены на услуги, но разобраться в них сложно. Посмотрите на хайлайтс взглядом клиента. Для вас ваш бизнес понятен, но человеку, который в первый раз в вашем аккаунте, большая часть информации недоступна и непонятна. Добавьте в актуальное отзывы — это один из самых эффективных инструментов. По эффективности их можно сравнить с сарафанным радио.

На данный момент есть ощущение хаоса в информации об услугах. Для того, чтобы структурировано и подробно рассказать о них, рекомендуем использовать сервис Taplink.

Добавьте ваш адрес в специальную строку в описании профиля. У бизнес-аккаунтов это можно сделать через аккаунт Facebook. Пользователи, кликнув на активную ссылку, перейдут на Google-карты и увидят ваше местоположение.

Обложки хайлайтс нужно оформить в едином стиле. Даже если использовать фотографии, то они должны быть визуально объединены. Не нужно дублировать подписи под хайлайтс на обложках. Подписи на обложках не читабельны.

На вовлеченность влияет качество контента

У профиля впечатляющее количество фолловеров — 27 тысяч. Но при этом, по данным сервиса Тrendhero, вовлеченность на уровне 1,6%. Дает ли вашему бизнесу заполняемость такое количество подписчиков? Если да — отлично. Если нет, давайте разбираться.

На вовлеченность влияет качество контента.

Наши рекомендации:

Используйте больше видеоконтента. У аккаунта на сегодня только один пост в формате Reels. Он набрал 15 тысяч просмотров, что говорит об интересе аудитории к этому формату — используйте его.

Он набрал 15 тысяч просмотров, что говорит об интересе аудитории к этому формату — используйте его. Выкладывайте побольше stories.

Проводите интерактивы с подписчиками, делайте вовлекающий контент, призывайте аудиторию выполнить какое-то действие в аккаунте: ответить в комментариях на вопрос, поставить лайк. Отличный пример уже был у вас — серия постов с выбором имени для жеребенка. Посмотрите посты, которые набирают большее количество реакций, и делайте похожие.

Возможно, причина кроется и в том, что посты выходят редко. За сентябрь вышло 4 поста, за август — всего 2.

Отличный инструмент продвижения — работа с блогерами

Перейдем к модерации. К сожалению, не все комментарии получают ответ. Есть посты, в которых вы не ответили ни на один комментарий. А это в свою очередь снижает лояльность аудитории и может негативно сказаться на охватах.

Также не ленитесь в комментариях подробно отвечать на вопрос от подписчиков о том, как до вас добраться, а не отправляйте его за поиском ответа в актуальное. Человек просто уйдет с вашей страницы, потому что увидит ваше равнодушие. И наверняка пользователь уже видел актуальное, но у него все же остались вопросы. Попросите его позвонить вам по телефону, так вы сможете подробнее объяснить, как до вас доехать. Или попросите прислать в директ его номер и перезвоните ему сами. Покажите вашу клиентоориентированность. К тому же у вас появится новый контакт для настройки таргетинга.

Хорошо, что используете в постах хештеги. Рекомендуем делать в них географическую привязку, например, не просто #коннаяпрогулка, а #коннаяпрогулкачелны.

И не нужно в каждом посте давать способы связи — они должны быть указаны в шапке профиля.

Но не исключено, что причина низкой вовлеченности — «мертвые души» среди подписчиков. Проверьте ваших подписчиков и при необходимости почистите. Можете сделать это с помощью специальных сервисов или вручную.

Выявить ботов помогут следующие признаки: ник с рандомным набором букв и цифр, аккаунт без описания профиля, отсутствие аватарки, аккаунты без публикаций и подписчиков, но при этом с подписками.

После того, как вы проверите подписчиков, рекомендуем запустить таргетинг. Настройте его в том числе и на близлежащие города, из которых к вам приезжают клиенты — Нижнекамск, Альметьевск, Заинск. Для вашего бизнеса отличный инструмент продвижения — работа с блогерами. Лучше, если это будут местные инфлюенсеры.