«Отдельное спасибо Хуснуллину — паровозом протащил решение, которое позволило разморозить стройки»

«Российская неделя ГЧП» в Москве: как будут распределяться «капитальные гранты» на школы, почему Сбербанк хочет строить кампусы и чем обернется рост цен на стройматериалы

«Мы и сами не верили, что будет принято решение об индексации цены по госконтрактам. Отдельное спасибо господину [вице-премьеру Марату] Хуснуллину — паровозом протащил такое решение, которое позволило разморозить существенную часть строек», — благодарил вице-губернатор ХМАО — Югры Роман Генкель главного строителя страны за оперативную «расшивку» назревающего коллапса на стройках в условиях продолжающегося роста цен на строительные материалы. На пленарном заседании VIII Инфраструктурного конгресса «Российская неделя ГЧП» концессионеры предложили перенести подобную практику по пересмотру на 30% стоимости госконтрактов и на концессионные соглашения в стране. Ведь подавляющее большинство концессий и ГЧП — это строительство, их тоже нужно размораживать, отметили участники дискуссии.

Концессии в образовании впервые гарантированы бюджетом на 15 лет

Сегодня в Москве открылся VIII Инфраструктурный конгресс «Российская неделя ГЧП». Одной из основных тем конгресса стал запуск новых мер господдержки, направленных на стимулирование притока частных инвестиций в социальную сферу. Как известно, недофинансирование системы образования, сферы культуры остается главным препятствием их развития, а восполнить финансовые пробелы предлагается с помощью увеличения госинвестиций, но уже с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Новую концепцию представила на форуме исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ, генеральный директор ООО «ПроШкола» Алиса Денисова. Главный посыл — в образовании открывается беспрецедентная возможность заключать концессии без конкурса, которые будут финансово обеспечены на 15-летний срок действия концессионного соглашения. При этом государство закладывает субсидии и на оплату ресурсов концедента, который привлекает средства на строительство общеобразовательных школ в регионах.

— История такова — мы решали демографическую проблему, проблему дефицита школьных мест в регионах. Минпросвещения как регулятор задалось сначала теоретическим вопросом — можно ли привлечь частные инвестиции во внебюджетную сферу, где частного капитала крайне мало. На этот тогда еще теоретический вопрос ответ был такой — да, можно, но нужно обеспечить полный цикл реализации проекта, — рассказала спикер. По словам Денисовой, в этом случае субсидии будут выдаваться не просто в качестве «капитальных грантов», но и в качестве обеспечения платы концедента.

— Идея новых правил предоставления субсидий в том, чтобы создать понятные и прозрачные условия заключения такого рода концессионных соглашений, — отметила Алиса Денисова.

При поддержке Минэкономразвития и Минфина РФ буквально за полгода появился новый федеральный акт. И в нем устанавливаются расходы по субсидированию региональных проектов до 2038 года. По словам Денисовой, такие суммы закладываются на долгосрочную перспективу впервые.



Эти положения создают возможности для экстремального роста концессий. На федеральном уровне устанавливаются требования и к финансовой структуре договоров, а также оговариваются условия по их расторжению. Раньше они не закреплялись в федеральных нормативных актах. После появления гарантий глава «ПроШколы» прогнозирует, что часть этой практики будет распространена и будет касаться не только строительства школ в регионах. По ее словам, сейчас идет активная работа с регионами, заключены десятки концессионных соглашений.

Кампусы просят освободить от ограничений

В продолжение темы руководитель направления правового департамента Сбербанка Евгений Дружинин сообщил, что концессионные соглашения могут быть распространены на строительство в регионах кампусов. Но сначала он пошутил: «Когда мы встречались год-два назад, было не о чем говорить, были одни проблемы. А этот год оказался интересный».

Толчок рынку, как считает Дружинин, дала программа по школам — следом вышло постановление правительства о предоставлении мер поддержки для строительства кампусов.

— Со стороны Федерации поддерживаются проекты по созданию инновационной образовательной среды в сфере высшего образования и выделяются средства господдержки для платы концедента и для капитального гранта. Тут введено регулирование, схожее со школами. Но здесь есть ограничения — доля концедента не может быть больше 80%, — сообщил он. По его мнению, это спорная норма с точки зрения экономической целесообразности, которую предстоит дорабатывать.



Чтобы регионы могли строить кампусы на условиях концессии, вносятся изменения в федеральное законодательство. Сейчас, по общему правилу, кампусы относятся к высшему образованию, а, стало быть, это уже федеральные полномочия. По словам Евгения Дружинина, изменения по передаче полномочий готовятся.

В конце очереди: концеденты тоже просят пересмотреть стоимость контрактов

Но самой горячей темой пленарной дискуссии стала проблема пересмотра стоимости контрактов в условиях продолжающегося роста цен на строительные материалы. Как известно, скачки цен на металл, битум и другие строительные материалы начались в конце 2020 года, без пересмотра сметной стоимости объектов стройки могли остановиться. Заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Роман Генкель пожаловался, что регион попал в форс-мажорные обстоятельства из-за роста цен на строительные материалы.

— Сейчас вышло постановление правительства РФ, которое позволяет по контрактам, заключенным до 1 июля, повышать цену до 30%. Мы и сами не верили, что будет принято решение об индексации цены по госконтрактам. Отдельное спасибо господину [вице-премьеру Марату] Хуснуллину — паровозом протащил такое решение, которое позволило разморозить существенную часть строек, — поблагодарил Генкель главного строителя страны за оперативную «расшивку» назревающего коллапса на стройках.

Но эти решения не распространяются на ГЧП-соглашения, отметил он.



— И нам его не хватает, — указал Генкель . По его словам, в регионе заключено 33 концессионных соглашения, а как минимум четыре — на стадии расторжения.

Его поддержала генеральный директор Национальной ассоциации инфраструктурных компаний Мария Ярмальчук.

— Размораживание строек — важный вопрос. Ради этого было принято 54 нормативных акта, но я про тот один, который не принят и крайне нужен. Подавляющее большинство концессий и ГЧП — это строительство. Те решения, которые были приняты для 44-ФЗ и 223-ФЗ, сильно изменили ситуацию. А вот концессионные соглашения оказались в «конце очереди», — образно выразилась она.

Ярмальчук выступила с предложением пересмотреть правила исполнения концессионных контрактов с тем, что избавить его участников от штрафов за повторное прохождение госэкспертизы проектов и нарушение сроков сдачи. Объем дофинансирования — более 100 млрд, уточнила она.

