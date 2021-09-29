«В истории ислама часто было так, что к власти приходил правитель из рода рабов»

В России избрали депутатов Госдумы VIII созыва, новый парламент соберется в первой декаде октября. В Германии в минувшие выходные тоже прошли парламентские выборы, на очереди — избирательная кампания в Чехии в октябре и первые в истории президентские выборы в Ливии в декабре. Лидера страны этим летом выбрали и в Иране. Колумнист «Реального времени» Карим Гайнуллин в своей статье для нашего издания рассказывает, как формировался институт выборов в истории ислама с древних времен до современности.

«На момент смерти пророка не была утверждена форма правления»

В период пророчества вопросы по выбору правителя не были актуальны для мусульман — в то время благословенный пророк Мухаммад был для мусульман не только духовным наставником, но и выполнял все функции правителя. На момент смерти посланника Аллаха для мусульман не была утверждена определенная форма правления.

Впрочем, сам посланник Аллаха описывал то, каким образом мусульманам следует относиться к правителю. В одном из хадисов сказано, что мусульманам, при выборе образа правления, следует обращаться к Сунне пророка и Сунне праведных халифов. В суннитской истории под праведными халифами принято считать Абу Бакра, Умара, Али и Усмана.

Кроме того, в ряде проповедей сам Пророк говорил о значимости повиновения правителю — дабы между мусульманами не происходили смуты. Эти предания важно понимать в контексте — дело в том, что среди арабов доисламской эпохи были приняты нравы, которые в наше время могли бы считаться анархическими. Среди поэтических произведений доисламской эпохи есть, например, такое:

Со времен народа А'д было обыденным для нас брать в плен царей — убивать их и сражаться с ними.



Когда отлучался от груди ребенок у нас — падали ниц пред ним деспоты в земном поклоне нам.

Среди преданий о важности подчинения правителю, вне зависимости от его этнического и социального происхождения, можно привести строки из самого важного сборника достоверных хадисов имама Бухари:

Анас ибн Малик рассказывал, что Пророк сказал: «Слушайтесь и повинуйтесь, даже если вами будет править эфиопский раб, голова которого будет размером с изюминку» (аль-Бухари).

Правление эпохи четырех праведных халифов можно определить как выборную монархию. Халиф выбирался из совета авторитетных людей, число которых уменьшалось с каждым новым правителем. Все правители избирались из числа правящего племени Бану Курайш, к которому относился сам пророк Мухаммад.

Тем не менее в истории ислама действительно часто происходило так, что к власти приходил правитель из рода рабов. Де-юре он выступал как наместник халифа из правящей курайшитской династии, но де-факто собирал в себе всю полноту власти. Особенно это проявилось во времена правления мамлюков.

Впрочем, и в античной демократии не было всеобщей выборности. Право на политическое участие имели только мужчины-граждане, на тот момент — довольно узкая группа людей. Кроме мужчин-граждан были рабы, женщины и свободные неграждане (периэки или метеки), сами граждане были меньшинством полиса. Всеобщее избирательное право — это довольно позднее изобретение.

Фото: Ринат Назметдинов

Выборность и политика в годы существования Праведного халифата

Первым избранным халифом стал Абу Бакр ас-Сиддык, ближайший друг и сподвижник самого пророка. Его избрание было связано с рядом событий. Во-первых, ансары, мединские сподвижники пророка Мухаммада, изначально, до встречи с мухаджирами — изначальными сподвижниками пророка, выступили за избрание на собрании (сакифе) халифом Садда ибн Убаду.

Тогда Абу Бакр и Умар поспешили на сакифу, где встретились с ансарами — и настояли на том, что халиф должен быть из племени Бану Курайш. После определенных политических дискуссий, на сакифе халифом был избран Абу Бакр. Решающим доводом в пользу него было то, что именно он был послан руководить молитвой в период болезни посланника Аллаха.

Как мы уже сказали, сакифа проводилась при участии самых близких к пророку родов из числа ансаров и мухаджиров — то есть это была выборная система, но она не была всеобщей. В то же время значительное число прочих арабских племен не приняло кандидатуру Абу Бакра, отпало от ислама или отказалось от выплаты религиозного налога — закята — в пользу нового халифа. Тогда начался период «войн ридды», то есть борьбы за восстановление единства пророческого халифата.

Второй халиф — Умар ибн аль-Хаттаб, вступил на должность халифа уже по завещанию самого Абу Бакра, и Умар принял присягу у согласившегося на его кандидатуру народа. Именно при халифе Умаре совершались полномасштабные столкновения с двумя сверхдержавами того времени — Византийской и Сасанидской империями.

После смерти Умара был собран совет, поставившей целью выбрать нового халифа. Этот совет состоял всего из пяти человек: Усмана ибн Афаана, Али ибн Абу Талиба, Абдуррахмана ибн Ауфа, аз-Зубайра ибн аль-Аввама и Саада ибн Абу Ваккаса, также на совете должен был присутствовать Тальха ибн Убайдулла. Мнения разделились, и окончательное решение осталось за Абдуррахманом ибн Ауфом, который, после размышлений, выбрал Усмана.

Фото: Ринат Назметдинов

В конце периода правления Усмана начались смуты, которые переросли в гражданскую войну, итогом которой стало убийство халифа мятежниками. Тогда бунтовщики не смогли выдвинуть своего предводителя, они обратились к мединцам с требованием определить кандидатуру халифа. После уговоров, правление на себя взял халиф Али ибн Абу Талиб.

Однако обстановка в Праведном халифате была напряженной. Масса населения требовала наказать бунтовщиков, в то же время у Али не было политических возможностей сделать это. Али ибн Абу Талиб попытался устроить кадровую перестановку в провинциях, сменить там наместников — но некоторые из них отказались давать присягу. Недовольства вспыхнули в Мекке. От присяги отказался и правитель Сирии — Муавия ибн Абу Суфьян из рода Бану Умаййя. Вскоре Муавия ибн Абу Суфьян захватил Египет.

Тогда между халифом Али и группой сподвижников, несогласных с его властью, произошла битва, названная «Верблюжьей». В ней победил халиф Али. После нее он двинулся на усмирение непокорных провинций и вступил в сражение с Муавией (Сиффинская битва).

В результате стороны пошли на перемирие, чтобы решить свои проблемы на третейском суде. Однако перемирие спровоцировало очередной раскол — ряд сторонников Али не согласились на мир, откололись от его войска и образовали секту, вошедшую в историю под названием «хариджиты».

Третейский суд также ни к чему не пришел. Вскоре по всему халифату вспыхнули восстания, и Муавия отказался от признания власти Али, восстановив контроль над Египтом, и дальше продолжал нападать на внутренние территории халифата.

Али ибн Абу Талиб погиб от рук хариджита Абдуррахмана ибн Мулджама 22 января 661 года. Атака ибн Мулджама, совершенная в стенах мечети, могла бы сегодня называться террористической. Вскоре сторонники Али избрали новым халифом его сына Хасана, который понимал, что у него нет достаточного политического ресурса для управления Халифатом — и добровольно передал титул Муавии. После Муавии к власти пришел его сын Язид, и их правление ознаменовало окончание выборности и переход к наследственной монархии рода Бану Умаййя в форме правления халифатом.

В этом смысле интересно такое предание от пророка Мухаммада, передаваемое в сборниках Абу Дауда и Тирмизи: «Халифат в моей общине будет продолжаться тридцать лет. А затем будет султанат (монархия)»

Пророк Мухаммад умер в 11 году по хиджре, а Муавия приехал в Куфу в 41 году.

Фото: Роман Хасаев

1400 лет истории

После этого история ислама стала связанной с историей правления монархических династий. Халифат Бану Умаййя сменился родом Аббасидов, а за ними пришли Османы.

За распадом Османского халифата власть перешла в руки европейских колониальных империй. Там, где европейцы сохранили локальную власть, остались править местные династии, как это было в случае с родом Хашимитов в Иордании, с родом Саудов в Аравии, отчасти с родом Алидов в Марокко, а также в случае с монархиями Персидского (для арабов — Арабского) залива.

Антиколониальное же движение шло под флагами социалистической идеи. На смену европейским империям пришли секулярные националистические социалистические однопартийные режимы, иногда во главе с сильным лидером-хозяйственником.

В Новое время появились новые политические течения, ставшие оформляться в политические идеологии. Ряд мусульманских теологов и мыслителей пришли к выводу, что выборная система правления наилучшим образом удовлетворяет духу религии. Наиболее радикальная часть мусульманских демократов организовалась в оппозицию правящим социалистическим режимам, часто в союзе со светскими либералами, отчего попали в опалу.

В наше время все это привело к появлению Арабской весны и революций по всему арабскому миру. Пример пришедшей к власти партии мусульманских демократов — партия «ан-Нахда» в Тунисе. Впрочем, в связи с последними событиями в Тунисе — мы видим, что сформированный режим оказался достаточно шатким.

Фото: realnoevremya.ru

В то же время на этом фоне произошел раскол в исламском движении ваххабитов — именно из-за политических разногласий. Часть из них стали принадлежать к группе «мадхалия», считающей обязательным полное подчинение населения правителю, вне зависимости от его справедливости и благочестия. Другая оформилась в группу радикалов-джихадистов, о чем мы все знаем и чей образ мышления близок к знаменитому: «Весь мир насилья мы разрушим До основанья, а затем Мы наш, мы новый мир построим — Кто был ничем, тот станет всем».

Карим Гайнуллин