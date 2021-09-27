Бизнес-аккаунт дня: челнинский театр моды и танца

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 159-я

Первый театр моды в России, точнее тогда еще в СССР, появился в 1982 году в Москве. Его основателем стал известный советский модельер Вячеслав Зайцев. Сегодня такие театры работают во многих российских городах. В 2016 году один из них открылся в Набережных Челнах. Его бизнес-аккаунт в Instagram стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Научиться владеть собой и одеваться со вкусом

Театр моды — это, по сути, симбиоз нескольких творческих направлений: режиссуры и хореографии с модой. В то же время это модельное агентство, которое устраивает яркие театрализованные показы коллекций на определенные темы.

С раннего детства Рената Камшибаева занималась танцами. А после рождения ребенка решила, что элегантности и грации в танце будет учить и юных жительниц автограда. Так 5 лет назад в городе появился свой театр моды и танца «Эрика», который стал принимать на обучение девочек от 4 до 17 лет. Как рассказывает основательница театра, «в первую очередь, мы воспитываем в девочках и девушках, которые у нас занимаются, умение владеть собой и держаться в обществе. Танец учит красиво двигаться и «говорить» движениями, быть подтянутыми и здоровыми, одеваться со вкусом и быть открытыми».

Среди дисциплин, которые осваивают здесь воспитанницы, — подиумная походка, конечно же, хореография, стретчинг, основы актерского мастерства, стилистика и многое другое. Кроме того, на мастер-классах девушки изучают этику, диетологию, учатся делать макияж. Театр моды и его воспитанницы являются частыми участницами различных модных конкурсов и не раз в них выигрывали.

Сегодня аккаунт модельной студии в Instagram рассматривает команда Регины Фасхеевой и SMM-агентства Fragency. Свои рекомендации по ведению профиля дает SMM-менеджер и копирайтер Ксения Иванова.

Владельцам такого бизнеса стоит быть чуткими к трендам

Общий анализ. Мы думаем, ведение соцсетей модельного агентства в 2021 году — задача не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Сегодня активно пересматривается отношение к собственному телу, критикуется лукизм, поднимаются проблемы буллинга и расстройств пищевого поведения среди детей и взрослых. Поэтому при использовании современных инструментов — соцсетей — владельцам такого бизнеса стоит быть чуткими к трендам и держать фокус в первую очередь на актуальной повестке.

Это общая рекомендация, а теперь перейдем к деталям. Что уже есть в профиле?

Публикации в ленте и stories выходят на регулярной основе.

Используются многие инструменты платформы: закрепленные Highlights, IGTV, репосты, отметки.

Есть оформление аккаунта (свой логотип, закрепленные Highlights), но как такового единого стиля нет.

Есть полезная информация в постах, есть полезные видео.

Разберем каждый раздел. Начнем с описания профиля. Описание есть, но оно не дает полной информации о школе. Переходим по ссылке — открывается страница VK, где есть подробнейшее описание того, чем занимаются в студии. Понимаем, что Instagram не дает места для такого подробного описания, но хорошо бы, чтобы такой поиск был удобен для пользователей. Например, можно указать, что по ссылке нужно перейти для получения подробной информации.

Закрепленные Highlights. Это полезный раздел, где пользователи могут посмотреть важную информацию об агентстве. Сейчас же все существующие разделы рассказывают о деятельности агентства. Вот сюда мы бы и рекомендовали включить раздел «О себе», текст которого не умещается в описании профиля. Тем более информация уже есть, осталось только ее оформить, чтобы она удобно читалась в формате stories. Также нужно будет следить, чтобы этот раздел Highlights всегда был одним из первых: это важно для новых подписчиков.

Чересчур упорядоченная мозаика уже не в тренде

Лента. Это один основных разделов для подписчиков аккаунта. Первое, что видит пользователь здесь, — это мозаика, которая создает общий вид ленты. Несмотря на то, что чересчур упорядоченная мозаика не в тренде, единая логика, связь по смыслу и визуальному оформлению должны быть. Здесь мы советуем поработать над единым стилем.

В этом вам поможет общий план публикаций на месяц или больше, более детальный контент-план и рубрикатор. Во-первых, так будет проще подобрать иллюстрации. Во-вторых, вы сможете запланировать 6—9 ближайших постов и заранее посмотреть, как фотографии будут смотреться рядом. Потренироваться сочетать обложки постов можно в графических редакторах, закрытом тестовом аккаунте или, например, приложении Inpreview.

Почему это важно? Пользователи будут легко ориентироваться в аккаунте, да и в целом сетка будет выглядеть аккуратно, на такой профиль будет больше желания подписаться.

Публикации. Если пользователь шагает глубже в профиль и открывает пост, он уже видит текстовое наполнение. В этом аккаунте к текстам вопросов мало: можно выделить несколько рубрик, таких как «Набор», «Полезные факты», «Lifestyle», «Мероприятия». Каждой рубрике можно продумать графическое оформление, чтобы пользователь сразу видел, допустим, пост из рубрики «Полезное» в мозаике и открывал его, чтобы узнать полезные факты из мира модельного ремесла. Важно: заголовок должен хорошо читаться даже в общей сетке, а шрифт лучше выбрать единый для всех публикаций.

Ролики. Кстати, не забывайте про Reels! Это классный инструмент продвижения, который поможет передать атмосферу студии и показать учеников, процесс обучения, забавные моменты или прогресс тех, кто приходит к вам заниматься. Не бойтесь экспериментировать — соцсеть сейчас активно продвигает новый формат контента.

Удачи!