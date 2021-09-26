Видео недели: пермский стрелок, разбушевавшийся вулкан на Канарах и поющий Пеле

Топ-видео недели по версии «Реального времени»

Расстрел в пермском университете

В минувший понедельник все внимание СМИ в России было приковано к событиям в Перми, где на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета открыл огонь студент. На камеры уличного видеонаблюдения попал момент, как он подходит к зданию вуза, заходит в него. А очевидцы засняли, как из окон здания выпрыгивают люди. От пуль безумца погибли 6 человек — студенты, сотрудники и гости университета, еще 43 были ранены.

Во многих городах России в память о погибших были организованы стихийные мемориалы. В Казани его открыли в Ленинском саду. Казанцы несли к нему цветы и свечи. Возложил цветы у мемориала и новый министр молодежи Татарстана Тимур Сулейманов.

С напоминанием о благих делах

Президент Татарстана Рустам Минниханов в своем аккаунте в Instagram на этой неделе опубликовал видео об истории создания фонда им. Анжелы Вавиловой. В посте он написал: «Это тяжело, но об этом нужно знать. Посмотрите ролик про фонд @angela_vavilova

Очень важную и нужную работу делают люди». Основатель фонда, Владимир Вавилов, создал его в память о своей дочке, умершей от рака. И сейчас фонд делает огромное дело, помогая тяжело больным людям с онкологическими заболеваниями.

В клубах дыма

В пятницу днем над Нижнекамском повалил черный дым. Как выяснилось, загорелась кровля на строящемся здании резидента одного из промпарков города — компании «Технология-НК». К счастью, обошлось без жертв. Четверых рабочих-бедолаг, которые как раз и занимались ее укладкой, спасли прибывшие на место пожарные. Видео, на котором видно, как от здания исходит черный плотный дым, разлетелось по местным пабликам соцсетей.

Сочи опять затопило, а в Дагестане уплыл дом

На юге России опять борются с дождями. В дагестанском селе Агвали селевой поток смыл целый дом, и тот в прямом смысле уплыл. Ливни вызвали в горах Дагестана не только сход селей, но и камнепады. Без света остались жители нескольких районов республики, размыты многие участки дорог, в десятки населенных пунктов просто невозможно добраться.

А в Краснодарском крае опять страдает Сочи: ливни затопили федеральную трассу Джубга — Сочи, сильная непогода заставила даже перенести первый этап гонки «Формула-2». Город снова под властью стихии. Штормовое предупреждение объявлено по всему Краснодарскому краю: похоже, дожди не собираются прекращаться.

На Канарах разбушевался вулкан

Зоной стихийного бедствия стали на этой неделе и Канары: на острове Пальма начал извергаться вулкан Кумбре-Вьеха. Высота лавового потока из извергающегося вулкана достигала 12 метров. Потоки лавы на своем пути уничтожили более 300 домов. К тому же остров атаковали пылевые вихри. К счастью, обошлось без человеческих жертв, а вот экономический ущерб, по предварительным подсчетам, превысил 400 млн евро.

«Мумий Тролль» показал «Время обид»

22 сентября рок-группа «Мумий Тролль» опубликовала на своем канале в YouTube новый клип на трек «Время обид» из альбома «После зла», который вышел в декабре прошлого года. Автор клипа — студентка Афина Журба. В картинке клипа она через рисунок рассказала о рождении боли, о том, как рождается чувство обиды, а за ними идет прощение. Илья Лагутенко говорит, что в клипе не отражается сюжет песни, зато он очень образный и дает аллюзии к истории искусства.

В русское кино опять пришли вампиры

Вслед за сериалом «Вампиры средней полосы», который весьма зашел публике, вскоре россиянам представят полный метр истории о «кровососущих». На этой неделе вышел первый трейлер к фильму «Ампир V» — по роману Виктора Пелевина «Empire V». В нем снялись Павел Табаков и рэпер Оксимирон (Мирон Федоров) — оба они предстанут в образе вампиров. В актерском составе от звезд слепит глаза: Вера Алентова, Виктор Вержбицкий, Марина Зудина... Увидеть вампирское кино на большом экране можно будет уже 25 ноября.

40 — это горячо

Американская актриса Николь Ричи на днях праздновала свой 40-й день рождения — и что-то пошло не так. Во время традиционного задувания свечей на торте у нее загорелись волосы. Этот момент удалось заснять гостям, а актриса позже выложила его у себя в аккаунте Instagram. Под постом Ричи с юмором отметила — «пока что 40 — это горячо».

Гимн от Пеле в честь выписки

Повод для праздника на этой неделе был и у легенды мирового футбола Пеле. Недавно ему сделали операцию по удалению опухоли в кишечнике — и вот наконец выписали из больницы. В честь радостного события Пеле спел гимн футбольного клуба «Сантос», за который когда-то выступал. Видео, где футболист подпевает приглашенным музыкантам, в Instagram опубликовала его дочь Келли Насименто. «Вы просили еще! Не может быть ничего лучше этого», — написала она под видео.