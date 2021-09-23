«Татарстан — первый регион в России, принимающий подобное решение»
Депутаты Госсовета РТ одобрили реструктуризацию долга
Депутаты республиканского парламента одобрили реструктуризацию долга по федеральному кредиту на сумму 28,1 млрд рублей сроком на 9 лет. Общая задолженность республики перед федцентром составляет 86,4 млрд рублей. При этом Татарстан готов взять еще один льготный заем в размере 10,4 млрд рублей. Кого поздравляли на 24-й сессии Госсовета РТ, как позаботились о соципотечниках, вспоминали о жителях «Солнечного города» и боролись с экстремизмом в религиозных рядах — в материале «Реального времени».
Четыре депутата покидают Госсовет РТ
На 24-е заседание Госсовета Татарстана депутаты собрались после летних отпусков и прошедших выборов в Госдуму, которые внесли изменения в их ряды. Так, по информации заместителя председателя Юрия Камалтынова, который в отсутствие Фарида Мухаметшина взял на себя роль спикера, четыре парламентария — Татьяна Ларионова, Илья Вольфсон, Марат Нуриев и Артем Прокофьев «уйдут на повышение» — их избрали в Государственную думу. На смену им пришли двое новеньких — гендиректор Группы компаний «ЖИК города Казани» Эмиль Хуснутдинов и председатель первичной профсоюзной организации АО «ТАНЕКО» Ренат Сибгатуллин. Первый стал членом Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию, второй вошел в состав Комитета по социальной политике.
Камалтынов заявил, что хотя окончательные результаты голосования ЦИК объявит завтра, поздравить коллег, которые будут представлять Татарстан в российском парламенте, можно уже сегодня.
— Мы выступили как единая команда. Убедительную поддержку татарстанцы оказали кандидатам от «Единой России» — 79% голосов за список. Все шесть одномандатных округов республики также остались за «Единой Россией», — выразил удовлетворение спикер.
Он отметил высокую явку на выборы и сравнительно небольшое количество жалоб — 52, которые в большинстве не подтвердились.
Не менее довольны остались итогами плебисцита и представители КПРФ и ЛДПР. Хафизу Миргалимову и Эдуарду Шарафиеву дали слово, и оба поблагодарили своих избирателей. Миргалимов был более велеречив, подчеркнув, что «КПРФ одержала моральную победу», за нее проголосовали более 10,6 млн человек, что на 2 млн больше, чем на предыдущих выборах, а в республике количество сторонников партии увеличилось на 131 тыс. человек.
Пользуясь случаем, он призвал коллег отменить «закон о богатых пенсионерах», которые лишились части льгот, и принять закон о «детях войны». Уровень жизни пенсионеров сейчас такой, что им нужно помогать, ведь других источников дохода у них, кроме пенсии, нет, считает лидер фракции КПРФ.
Иннополис — территория беспилотников
Рабочая повестка сессии состояла из 26 вопросов, большинство из которых касалось приведения в соответствие республиканского законодательства федеральному. Так, депутаты поддержали предложение компании «Яндекс», одобренное правительством Татарстана, а именно установить в Иннополисе экспериментальный правовой режим для эксплуатации беспилотных автомобилей. В случае принятия этого решения на федеральном уровне Иннополис может стать первой в России и Европе территорией без правовых ограничений в сфере транспорта будущего.
Председатель Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин напомнил, что эксперимент по тестированию технологий автономного вождения стартовал в Иннополисе в декабре 2018 года. Жители города стали первыми в Европе, кто получил возможность пользоваться беспилотным такси, в настоящий момент они проехали на таком транспорте более 300 тыс. км. При этом не зафиксировано ни одного ДТП. Всего в городе работают восемь беспилотных автомобилей компании «Яндекс».
— Татарстан — первый регион в России, принимающий подобное решение, будем надеяться, что формирование экспериментальной площадки на базе Иннополиса позволит расширить границы работоспособности автономного транспорта и создаст предпосылки для масштабного внедрения цифровых сервисов в транспортном комплексе, — заключил Тыгин.
Письмо Мишустину
Госсовет РТ принял обращение к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, которое касается использования материнского капитала для улучшения жилищных условий по программе социальной ипотеки. В республике эта программа реализуется через Госжилфонд. Однако из-за нюансов в российском законодательстве многие татарстанские семьи с детьми лишились такой возможности.
Как пояснил депутат Марат Нуриев, в октябре 2020 года правительством РФ были внесены изменения в Правила использования средств материнского капитала, которые предусматривают требования о наличии зарегистрированных прав на земельные участки для жилищных кооперативов.
В результате таких изменений 20-летняя схема работы Госжилфонда перестала соответствовать предъявляемым требованиям. «Такой подход нарушает баланс интересов между соответствующими категориями получателей мер государственной поддержки», — считает Нуриев.
Парламентарии подготовили свои предложения по разруливанию патовой ситуации. Для этого нужно исключить из правил требования о наличии зарегистрированных прав на земельные участки для таких специализированных организаций, как Госжилфонд.
По словам Нуриева, на учете на улучшение жилищных условий по программе соципотеки состоят 12 тыс. семей бюджетников и работников организаций, вносящих финансовый вклад в обеспечение своих сотрудников льготным жильем. Получателями средств материнского капитала выступают более 4 тыс. семей — участников программы.
Зампред Госсовета РТ Юрий Камалтынов выразил надежду, что эта важная социальная инициатива будет поддержана. В ближайшее время обращение будет направлено председателю правительства России.
Стоимость патента для мигрантов вырастет до 4,8 тыс. рублей
Депутаты Госсовета Татарстана установили региональный коэффициент для исчисления подоходного налога для трудовых мигрантов, работающих в республике. Он повышен с 1,95 до 2.
Таким образом, стоимость патента с 2022 года составит 4 800 рублей. В этом году эта сумма составляла 4 551,3 рубля. Эти сборы полностью идут в региональный бюджет — в прошлом году они пополнили его на 539 млн рублей.
— Вводимый коэффициент обеспечит поступление налогов иностранных работников, будет способствовать пресечению «теневых» выплат заработных плат за счет предоставления юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, возможности легально привлекать мигрантов с уплатой за соответствующий патент, — заявила министр труда, занятости и социальной защиты Эльмира Зарипова.
Кредит, еще кредит
На сессии был рассмотрен и важный финансовый вопрос. Депутаты одобрили принятие дополнительного соглашения, заключенного 1 июля 2021 года между Минфином РФ и Кабинетом министров республики, о реструктуризации обязательств по бюджетному кредиту, предоставленному Татарстану.
Как пояснил министр финансов РТ Радик Гайзатуллин, в декабре 2020 года Татарстан привлек федеральный кредит на сумму 28,1 млрд рублей. Через полгода между сторонами было заключено дополнительное соглашение о реструктуризации этого займа. По его условиям, долг будет погашаться в течение 9 лет, с 2021 по 2024 год, с ежегодной выплатой 5% от суммы займа, с 2025 по 2029 годы — по 16% ежегодно.
— Как может повлиять принятие этого допсоглашения на бюджет текущего года и какой объем задолженности республики перед бюджетом РФ на сегодняшний день? — поинтересовался депутат Александр Комисаров.
— Общая задолженность, включая 2 млрд рублей, которые мы получили в прошлом году, составляет 86,4 млрд рублей. А что касается того, как это повлияет на этот год, вы знаете, что в прошлом году в республиканском бюджете были огромные потери налоговых доходов по сравнению с 2019 годом — порядка 42,6 млрд. Со стороны Федерации нам была оказана безвозмездная помощь, плюс в декабре получили бюджетный кредит на 2 млрд рублей, который мы должны были погасить в этом году до 1 июля. Реструктуризация долга дает возможность из 2,1 млрд вернуть в этом году только 103 млн, остальная часть средств останется на развитие республики, — пояснил министр финансов.
— 14 июля вышло постановление правительства РФ и появилась возможность получения бюджетных кредитов на развитие инфраструктуры. Будет ли наша республика использовать этот инструмент? — задал свой вопрос Артем Прокофьев.
— Действительно, по этому постановлению определена сумма для всех субъектов. По Татарстану лимит — 10,4 млрд рублей. Это льготный кредит, но ставка по нему намного выше, чем по полученным нами кредитам. Хочу напомнить, что 86,4 млрд рублей получены под 0,1%. Здесь кредит дается под 3%, но при этом на 15 лет. В данный момент идет оформление всех документов, — ответил Гайзатуллин.
Священнослужители, учившиеся за рубежом, пройдут аттестацию
В первом и окончательном, третьем чтении единогласно были приняты изменения в республиканский закон о свободе совести и о религиозных объединениях. Теперь священнослужители, получившие образование за рубежом и впервые приступающие к совершению богослужений или преподавательской деятельности на территории Татарстана, должны будут пройти аттестацию в российских духовных учебных заведениях.
Кроме того, во избежание вовлечения верующих в экстремистские организации и для недопущения финансирования терроризма установлен запрет руководить религиозной группой или быть ее участником для иностранных граждан и лиц без гражданства, а также лиц, в отношении которых принято решение о нежелательности пребывания на территории России. Ранее аналогичные запреты были установлены для религиозных организаций.
Также религиозные организации обязаны уведомлять Минюст РТ о продолжении своей деятельности не реже 1 раза в год.
Как рассказал депутат Айдар Шамсутдинов, текст законопроекта был размещен на официальном сайте Госсовета РТ, а также на информационном портале «Открытый Татарстан» для общественного обсуждения. Замечаний и предложений не поступало.
Еще один «гуманитарный» закон, принятый на сессии в рамках приведения в соответствие с федеральным, касается несовершеннолетних. Ранее было утверждено право детей на первоочередное зачисление в школы и детские сады в случае, если эти образовательные учреждения уже посещают их братья и сестры. Теперь родители могут отдавать своих детей в один садик или школу независимо от того, являются ли дети полнородными, проживают ли в одной семье и имеют общее место жительства.
А депутат от КПРФ Фадбир Сафин в рамках обсуждения закона о градостроительной деятельности напомнил о необходимости комплексного планирования территорий при застройке, чтобы там находились все необходимые объекты инфраструктуры. В качестве отрицательного примера он привел ЖК «Солнечный город», о ситуации в котором не раз писало «Реальное время».
— Жители домов, которые там находятся, скоро не смогут даже выехать со своих дворов. Еще одна проблема — отсутствие достаточного количества мест в детских дошкольных учреждениях и школах. В том же «Солнечном городе» в лицее №35 численность учащихся в два раза больше норматива, дети сидят по 35—40 человек в классе. Все, кроме первого класса, учатся в две смены. Какое качество учебы может быть? — возмущался депутат.
Он предложил коллегам съездить и посмотреть на все своими глазами, а затем пригласить министров образования и строительства, чтобы обсудить проблему.
— В части вашего предложения могу сказать, что сессии ждать не обязательно. Мы можем в любое время. Приглашайте, предлагайте, я думаю, и комитет с удовольствием за это дело возьмется, — резюмировал Камалтынов.
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