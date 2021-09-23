«Татарстан — первый регион в России, принимающий подобное решение»

Депутаты Госсовета РТ одобрили реструктуризацию долга

Депутаты республиканского парламента одобрили реструктуризацию долга по федеральному кредиту на сумму 28,1 млрд рублей сроком на 9 лет. Общая задолженность республики перед федцентром составляет 86,4 млрд рублей. При этом Татарстан готов взять еще один льготный заем в размере 10,4 млрд рублей. Кого поздравляли на 24-й сессии Госсовета РТ, как позаботились о соципотечниках, вспоминали о жителях «Солнечного города» и боролись с экстремизмом в религиозных рядах — в материале «Реального времени».

Четыре депутата покидают Госсовет РТ

На 24-е заседание Госсовета Татарстана депутаты собрались после летних отпусков и прошедших выборов в Госдуму, которые внесли изменения в их ряды. Так, по информации заместителя председателя Юрия Камалтынова, который в отсутствие Фарида Мухаметшина взял на себя роль спикера, четыре парламентария — Татьяна Ларионова, Илья Вольфсон, Марат Нуриев и Артем Прокофьев «уйдут на повышение» — их избрали в Государственную думу. На смену им пришли двое новеньких — гендиректор Группы компаний «ЖИК города Казани» Эмиль Хуснутдинов и председатель первичной профсоюзной организации АО «ТАНЕКО» Ренат Сибгатуллин. Первый стал членом Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию, второй вошел в состав Комитета по социальной политике.

Камалтынов заявил, что хотя окончательные результаты голосования ЦИК объявит завтра, поздравить коллег, которые будут представлять Татарстан в российском парламенте, можно уже сегодня.

— Мы выступили как единая команда. Убедительную поддержку татарстанцы оказали кандидатам от «Единой России» — 79% голосов за список. Все шесть одномандатных округов республики также остались за «Единой Россией», — выразил удовлетворение спикер.

Он отметил высокую явку на выборы и сравнительно небольшое количество жалоб — 52, которые в большинстве не подтвердились.

Камалтынов заявил, что хотя окончательные результаты голосования ЦИК объявит завтра, поздравить коллег, которые будут представлять Татарстан в российском парламенте, можно уже сегодня

Не менее довольны остались итогами плебисцита и представители КПРФ и ЛДПР. Хафизу Миргалимову и Эдуарду Шарафиеву дали слово, и оба поблагодарили своих избирателей. Миргалимов был более велеречив, подчеркнув, что «КПРФ одержала моральную победу», за нее проголосовали более 10,6 млн человек, что на 2 млн больше, чем на предыдущих выборах, а в республике количество сторонников партии увеличилось на 131 тыс. человек.

Пользуясь случаем, он призвал коллег отменить «закон о богатых пенсионерах», которые лишились части льгот, и принять закон о «детях войны». Уровень жизни пенсионеров сейчас такой, что им нужно помогать, ведь других источников дохода у них, кроме пенсии, нет, считает лидер фракции КПРФ.

Иннополис — территория беспилотников

Рабочая повестка сессии состояла из 26 вопросов, большинство из которых касалось приведения в соответствие республиканского законодательства федеральному. Так, депутаты поддержали предложение компании «Яндекс», одобренное правительством Татарстана, а именно установить в Иннополисе экспериментальный правовой режим для эксплуатации беспилотных автомобилей. В случае принятия этого решения на федеральном уровне Иннополис может стать первой в России и Европе территорией без правовых ограничений в сфере транспорта будущего.

Рабочая повестка сессии состояла из 26 вопросов, большинство из которых касалось приведения в соответствие республиканского законодательства федеральному

Председатель Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин напомнил, что эксперимент по тестированию технологий автономного вождения стартовал в Иннополисе в декабре 2018 года. Жители города стали первыми в Европе, кто получил возможность пользоваться беспилотным такси, в настоящий момент они проехали на таком транспорте более 300 тыс. км. При этом не зафиксировано ни одного ДТП. Всего в городе работают восемь беспилотных автомобилей компании «Яндекс».

— Татарстан — первый регион в России, принимающий подобное решение, будем надеяться, что формирование экспериментальной площадки на базе Иннополиса позволит расширить границы работоспособности автономного транспорта и создаст предпосылки для масштабного внедрения цифровых сервисов в транспортном комплексе, — заключил Тыгин.

Письмо Мишустину

Госсовет РТ принял обращение к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, которое касается использования материнского капитала для улучшения жилищных условий по программе социальной ипотеки. В республике эта программа реализуется через Госжилфонд. Однако из-за нюансов в российском законодательстве многие татарстанские семьи с детьми лишились такой возможности.

Как пояснил депутат Марат Нуриев, в октябре 2020 года правительством РФ были внесены изменения в Правила использования средств материнского капитала, которые предусматривают требования о наличии зарегистрированных прав на земельные участки для жилищных кооперативов.

По словам Нуриева, на учете на улучшение жилищных условий по программе соципотеки состоят 12 тыс. семей бюджетников и работников организаций, вносящих финансовый вклад в обеспечение своих сотрудников льготным жильем

В результате таких изменений 20-летняя схема работы Госжилфонда перестала соответствовать предъявляемым требованиям. «Такой подход нарушает баланс интересов между соответствующими категориями получателей мер государственной поддержки», — считает Нуриев.

Парламентарии подготовили свои предложения по разруливанию патовой ситуации. Для этого нужно исключить из правил требования о наличии зарегистрированных прав на земельные участки для таких специализированных организаций, как Госжилфонд.

По словам Нуриева, на учете на улучшение жилищных условий по программе соципотеки состоят 12 тыс. семей бюджетников и работников организаций, вносящих финансовый вклад в обеспечение своих сотрудников льготным жильем. Получателями средств материнского капитала выступают более 4 тыс. семей — участников программы.

Зампред Госсовета РТ Юрий Камалтынов выразил надежду, что эта важная социальная инициатива будет поддержана. В ближайшее время обращение будет направлено председателю правительства России.

Депутаты Госсовета Татарстана установили региональный коэффициент для исчисления подоходного налога для трудовых мигрантов, работающих в республике. Он повышен с 1,95 до 2

Стоимость патента для мигрантов вырастет до 4,8 тыс. рублей

Депутаты Госсовета Татарстана установили региональный коэффициент для исчисления подоходного налога для трудовых мигрантов, работающих в республике. Он повышен с 1,95 до 2.

Таким образом, стоимость патента с 2022 года составит 4 800 рублей. В этом году эта сумма составляла 4 551,3 рубля. Эти сборы полностью идут в региональный бюджет — в прошлом году они пополнили его на 539 млн рублей.

— Вводимый коэффициент обеспечит поступление налогов иностранных работников, будет способствовать пресечению «теневых» выплат заработных плат за счет предоставления юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, возможности легально привлекать мигрантов с уплатой за соответствующий патент, — заявила министр труда, занятости и социальной защиты Эльмира Зарипова.

Коэффициент обеспечит поступление налогов иностранных работников, будет способствовать пресечению «теневых» выплат заработных плат, заявила Эльмира Зарипова

Кредит, еще кредит

На сессии был рассмотрен и важный финансовый вопрос. Депутаты одобрили принятие дополнительного соглашения, заключенного 1 июля 2021 года между Минфином РФ и Кабинетом министров республики, о реструктуризации обязательств по бюджетному кредиту, предоставленному Татарстану.

Как пояснил министр финансов РТ Радик Гайзатуллин, в декабре 2020 года Татарстан привлек федеральный кредит на сумму 28,1 млрд рублей. Через полгода между сторонами было заключено дополнительное соглашение о реструктуризации этого займа. По его условиям, долг будет погашаться в течение 9 лет, с 2021 по 2024 год, с ежегодной выплатой 5% от суммы займа, с 2025 по 2029 годы — по 16% ежегодно.

— Как может повлиять принятие этого допсоглашения на бюджет текущего года и какой объем задолженности республики перед бюджетом РФ на сегодняшний день? — поинтересовался депутат Александр Комисаров.

— Общая задолженность, включая 2 млрд рублей, которые мы получили в прошлом году, составляет 86,4 млрд рублей. А что касается того, как это повлияет на этот год, вы знаете, что в прошлом году в республиканском бюджете были огромные потери налоговых доходов по сравнению с 2019 годом — порядка 42,6 млрд. Со стороны Федерации нам была оказана безвозмездная помощь, плюс в декабре получили бюджетный кредит на 2 млрд рублей, который мы должны были погасить в этом году до 1 июля. Реструктуризация долга дает возможность из 2,1 млрд вернуть в этом году только 103 млн, остальная часть средств останется на развитие республики, — пояснил министр финансов.

Как пояснил Радик Гайзатуллин, в декабре 2020 года Татарстан привлек федеральный кредит на сумму 28,1 млрд рублей. Через полгода между сторонами было заключено дополнительное соглашение о реструктуризации этого займа

— 14 июля вышло постановление правительства РФ и появилась возможность получения бюджетных кредитов на развитие инфраструктуры. Будет ли наша республика использовать этот инструмент? — задал свой вопрос Артем Прокофьев.

— Действительно, по этому постановлению определена сумма для всех субъектов. По Татарстану лимит — 10,4 млрд рублей. Это льготный кредит, но ставка по нему намного выше, чем по полученным нами кредитам. Хочу напомнить, что 86,4 млрд рублей получены под 0,1%. Здесь кредит дается под 3%, но при этом на 15 лет. В данный момент идет оформление всех документов, — ответил Гайзатуллин.

Священнослужители, учившиеся за рубежом, пройдут аттестацию

В первом и окончательном, третьем чтении единогласно были приняты изменения в республиканский закон о свободе совести и о религиозных объединениях. Теперь священнослужители, получившие образование за рубежом и впервые приступающие к совершению богослужений или преподавательской деятельности на территории Татарстана, должны будут пройти аттестацию в российских духовных учебных заведениях.

Кроме того, во избежание вовлечения верующих в экстремистские организации и для недопущения финансирования терроризма установлен запрет руководить религиозной группой или быть ее участником для иностранных граждан и лиц без гражданства, а также лиц, в отношении которых принято решение о нежелательности пребывания на территории России. Ранее аналогичные запреты были установлены для религиозных организаций.

Также религиозные организации обязаны уведомлять Минюст РТ о продолжении своей деятельности не реже 1 раза в год.

Как рассказал депутат Айдар Шамсутдинов, текст законопроекта был размещен на официальном сайте Госсовета РТ, а также на информационном портале «Открытый Татарстан» для общественного обсуждения. Замечаний и предложений не поступало.

Как рассказал Айдар Шамсутдинов, текст законопроекта был размещен на официальном сайте Госсовета РТ, а также на информационном портале «Открытый Татарстан» для общественного обсуждения. Замечаний и предложений не поступало

Еще один «гуманитарный» закон, принятый на сессии в рамках приведения в соответствие с федеральным, касается несовершеннолетних. Ранее было утверждено право детей на первоочередное зачисление в школы и детские сады в случае, если эти образовательные учреждения уже посещают их братья и сестры. Теперь родители могут отдавать своих детей в один садик или школу независимо от того, являются ли дети полнородными, проживают ли в одной семье и имеют общее место жительства.

А депутат от КПРФ Фадбир Сафин в рамках обсуждения закона о градостроительной деятельности напомнил о необходимости комплексного планирования территорий при застройке, чтобы там находились все необходимые объекты инфраструктуры. В качестве отрицательного примера он привел ЖК «Солнечный город», о ситуации в котором не раз писало «Реальное время».

— Жители домов, которые там находятся, скоро не смогут даже выехать со своих дворов. Еще одна проблема — отсутствие достаточного количества мест в детских дошкольных учреждениях и школах. В том же «Солнечном городе» в лицее №35 численность учащихся в два раза больше норматива, дети сидят по 35—40 человек в классе. Все, кроме первого класса, учатся в две смены. Какое качество учебы может быть? — возмущался депутат.

Фадбир Сафин в рамках обсуждения закона о градостроительной деятельности напомнил о необходимости комплексного планирования территорий при застройке, чтобы там находились все необходимые объекты инфраструктуры

Он предложил коллегам съездить и посмотреть на все своими глазами, а затем пригласить министров образования и строительства, чтобы обсудить проблему.

— В части вашего предложения могу сказать, что сессии ждать не обязательно. Мы можем в любое время. Приглашайте, предлагайте, я думаю, и комитет с удовольствием за это дело возьмется, — резюмировал Камалтынов.