СИБУР и «Газпром» могут открыть в Татарстане газоперерабатывающий завод

Фото: Роман Хасаев

СИБУР и «Газпром» завершили технико-экономическое обоснование (ТЭО) совместного газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в Татарстане, сейчас оно находится на рассмотрении, сообщил глава «Сибура» Дмитрий Конов.



Объем инвестиций в проект Конов пока не называет, поскольку, по его словам, он будет зависеть от конечной конфигурации ГПЗ.

«Нипигаз», входящий в «Сибур холдинг», совместно с «Газпромом» проводит техническое обследование Новоуренгойского ГХК в ЯНАО и определяет нужные конфигурации и объем работ, сообщает ТАСС.

25 августа вопросы развития сотрудничества между Татарстаном и компанией «СИБУР Холдинг» в нефтегазохимическом комплексе, а также связанные с объединением нефтегазохимических и энергетических бизнесов Группы ТАИФ и ПАО «СИБУР Холдинг» обсудили на встрече в Доме правительства РТ президент республики Рустам Минниханов и председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг».

Маргарита Головатенко