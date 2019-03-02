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Рустам Минниханов оценил строящийся в Тобольске нефтехимический комплекс «ЗапСибНефтехим»

12:15, 02.03.2019
Рустам Минниханов оценил строящийся в Тобольске нефтехимический комплекс «ЗапСибНефтехим»
Фото: realnoevremya.ru

Президент республики Татарстан Рустам Минниханов побывал на строящемся комплексе «ЗапСибНефтехим» группы «Сибур» в Тобольске (Тюменская область), сообщает пресс-служба президента РТ.

Рустам Минниханов отметил, что коллеги группы «Сибур» смогли за короткое время и с высоким качеством воплотить проект мирового уровня.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Татарстана Рустам Минниханов примет участие в открытии 29-й Всемирной зимней Универсиады 2019 года, сообщало ИА «Татар-информ». В состав делегации от Татарстана входят мэр Казани, министр спорта РТ Владимир Леонов, министр по делам молодежи республики Дамир Фаттахов.

ПромышленностьОбществоВластьНефтехимия Татарстан
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