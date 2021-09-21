Выборы в Германии: чего ожидать от предвыборной гонки за место Ангелы Меркель

В России подвели итоги выборов в Госдуму, а в Германии парламент страны изберут в это воскресенье, 26 сентября. Чего ожидать от их результатов и в каком случае альянс немцев был бы возможен с нашей страной, в своей статье для международного издания The Conversation рассуждает ассоциированный профессор по политическим вопросам, содиректор Астонского центра Европы из Астонского университета Эд Тернер. «Реальное время» предлагает ознакомиться с переводом публикации.

Перемены неизбежны

В Германии скоро состоятся первые в истории федеральные выборы, на которых действующий канцлер не участвует. Уход Ангелы Меркель означает, что впервые с 1949 года перемены неизбежны.

В течение большей части последних четырех лет наиболее вероятным исходом этого голосования было создание правительства во главе с христианскими демократами (ХДП), вероятно, в коалиции с партией «зеленых». Какое-то время «зеленые» были почти на одном уровне с ХДП, но отстали во время пандемии, когда правящие партии по всей Европе укрепляли свои позиции.

Мало кто оценил шансы социал-демократической партии — младшего партнера Меркель по коалиции в настоящее время. Партия показала худший результат в 2017 году, установила новые антирекорды на европейских выборах 2019 года и произвела впечатление группы с серьезными внутренними разногласиями.

Ее лидер Андреа Нахлес была отстранена от должности после провала на выборах в Европе, а вице-канцлер и федеральный министр финансов Олаф Шольц проиграл голосование среди членов партии за лидерство двум малоизвестным кандидатам левого толка. Он был выбран кандидатом от СДП на пост канцлера, но в то время это казалось в значительной степени спасительным ходом.

Ее лидер Андреа Нахлес была отстранена от должности после провала на выборах в Европе. Фото facebook.com/andrea.nahles

Если говорить о сентябре 2021 года, социал-демократы не верят своей удаче. Они опережают ХДП на уровне примерно 25%, что является большим достижением в сильно фрагментированной шестипартийной системе. Между тем ХДП находится в кризисе, по некоторым опросам уровень их поддержки населением даже ниже 20%.

ХДП на волоске от краха

Нынешняя ситуация во многом обязана провальным кампаниям других партий, как и силе СДП. ХДП предпочел Армина Лашета кандидатом в канцлеры баварскому министру Маркусу Седеру, несмотря на данные опроса, свидетельствующие о том, что это был большой риск.

Лашет пережил тяжелые времена во время кампании. Наиболее разрушительной была его реакция на ужасные наводнения в западной Германии, включая его родную землю Северный Рейн-Вестфалия. Его антикризисное управление было сомнительным, но хуже было то, что он смеялся и шутил с коллегами по партии, в то время как федеральный президент произносил торжественную речь в память о жертвах.

Лашет извинился, но ущерб уже был нанесен. Его действия в условиях пандемии были предметом критики, и весь эпизод подтвердил сомнения немецких избирателей. Добавьте к этому обвинения в плагиате, телеинтервью, в котором он изо всех сил пытался назвать три вещи, которые сделало бы правительство под руководством ХДП, и резкие комментарии Седера (который демонстративно играл в игры на телефоне во время выступления Лашета при запуске кампании), и настрой ХДП кажется решительным, чтобы проверить, насколько низко может упасть его поддержка.

ХДП предпочел Армина Лашета кандидатом в канцлеры баварскому министру Маркусу Седеру, несмотря на данные опроса, свидетельствующие о том, что это был большой риск. Фото instagram.com/armin_laschet

«Зеленые» также сочли проблемой дополнительную работу, связанную с заключительными этапами кампании. Кандидатку Анналену Баербок по-разному критиковали за явный плагиат, неспособность декларировать доход и страсть приукрашивать свое резюме.

Между тем мнение о Шольце улучшилось в опросах, поскольку немецкая общественность более глубоко задумывается о том, какие качества ей хотелось бы видеть в канцлере перед голосованием. Его сухая, трезвая манера изложения в сочетании с центристской политикой напоминает Меркель и имеет сильную привлекательность, особенно для пожилых избирателей.

Кто может оказаться в правительстве?

В ночь выборов мы узнаем, кто победил в голосовании. Нет никакой гарантии, что кандидат от крупнейшей партии возглавит правительство, но немецкая общественность вполне ожидает, что это произойдет. Однако следующая загадка будет заключаться в том, как создать коалицию.

Шольц хотел бы возглавить коалицию СДП-Зеленые, но, хотя ситуация меняется в этом направлении, шансы на то, что у них есть большинство, невелики.

Крайне правая Альтернатива для Германии (АдГ) не рассматривается, но одним из вариантов может быть СДП-Зеленая-Левая партия — и это не исключают СДП или «зеленые». Во внутренней политике такая коалиция была бы осуществима, но во внешней существует огромная пропасть во взглядах (левая партия настаивает на роспуске НАТО и замене его альянсом с участием России).

Шольц хотел бы возглавить коалицию СДП-Зеленые, но, хотя ситуация меняется в этом направлении, шансы на то, что у них есть большинство, невелики. Фото instagram.com/olafscholz

Партнерство с «зелеными» и левой партией также оставит Шольцу гораздо меньше возможностей для сопротивления политическим требованиям левых СДП, что противоречит его более центристским инстинктам. Наиболее вероятным сценарием является «светофорная» коалиция СДП, «зеленых» и либеральной СДП, но последнее будет трудно реализовать, и между СДП и ее потенциальными партнерами существуют серьезные политические различия, особенно в ключевых областях управления, то же можно сказать и о фискальной политике.

Учитывая всю эту неопределенность, вполне возможно создание нескольких коалиций. В ночь выборов мы можем получить кое-какие подсказки. Затем в течение нескольких недель будут проведены предварительные переговоры между потенциальными партнерами, в ходе которых будут решены ключевые вопросы. Будет ли СДП открыта для компромисса с СДП и «зелеными»? Сможет ли левая партия преподнести сюрприз и отказаться от своей внешнеполитической платформы?

Только после этих первоначальных переговоров мы узнаем, какая комбинация приступит к формальным переговорам о коалиции. И, как мы видели в 2017 году, нет никаких гарантий успеха: переговоры могут провалиться (и) или результат может быть отклонен членами партии или делегатами.

Германия будет находиться в «стопе» с действующим правительством на несколько недель, а может и месяцев. Наблюдатели по всей Европе и за ее пределами будут следить за обновлениями: все готовы к увлекательной гонке.