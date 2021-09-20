Отопительный сезон — 2021/2022: энергетики республики готовы к зиме

По поручению президента Татарстана из-за холодной погоды отопительный сезон в республике стартует раньше обычного

Фото: Ринат Назметдинов

Холодный сентябрь диктует свои порядки. В нескольких регионах страны отопительный сезон стартовал досрочно уже в первые дни месяца. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил обеспечить оперативную подачу тепла в жилые дома, детские сады, больницы и социальные учреждения. Как шла подготовка к зиме в республике — в материале «Реального времени».

Старт отопительного сезона в Казани

Еще 14 сентября заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин на совещании отчитался Ильсуру Метшину о том, что в Казани все 826 социальных объектов готовы к началу отопительного сезона. Из 5 785 многоквартирных домов 98,5% также готовы к пуску тепла.

На данный момент к подаче тепла готовы все три казанские ТЭЦ и районные котельные «Горки», «Азино» и «Савиново»

В столице Татарстана отопительный сезон стартовал 16 сентября. При этом 92 детсада и шесть больниц уже до этого получали тепло по заявкам.

В период пуска тепла в районных администрациях и в Комитете ЖКХ будут работать горячие линии. Также заявки жителей будут приниматься в системе «Открытая Казань». Мэр попросил оперативно реагировать на все обращения. «Теперь в полной боевой готовности нужно отработать в зимних условиях. Оценку нам даст завершающий день отопительного сезона», — отметил Ильсур Метшин.

Подготовка к зиме начинается в мае

Готовиться к бесперебойному обеспечению потребителей тепловой и электрической энергией в осенне-зимний период энергетики республики начинают сразу, как только завершается предыдущий отопительный сезон.

По словам Искандера Гиниятуллина, на данный момент к подаче тепла готовы все три казанские ТЭЦ и районные котельные «Горки», «Азино» и «Савиново». Кроме того, был завершен капитальный ремонт и реконструкция более 30 км тепловых сетей.

В АО «ТГК-16», в состав которого входят Казанская ТЭЦ-3 и Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1), нам сообщили, что в рамках подготовки станций энергокомпании к осенне-зимнему периоду 2021—2022 годов было проведено 61 мероприятие. Среди них — четыре капитальных и два расширенных ремонта энергетических паровых котлов общей паропроизводительностью 2 720 тонн в час, а также три капитальных и два расширенных ремонта паровых турбин общей мощностью 550 МВт.

В рамках подготовки станций ТГК-16 к осенне-зимнему периоду 2021—2022 годов было проведено 61 мероприятие

На данный момент все работы по ремонту оборудования теплофикационных установок выполнены в полном объеме. На всех энергетических и водогрейных котлах станций энергопредприятия проведены пробные пуски на резервном топливе.

Для бесперебойной работы ТЭЦ важно не только надежное функционирование энергооборудования, но и достаточный запас топлива. Просроченной задолженности перед поставщиками топлива у АО «ТГК-16» нет. Запасы резервного топлива на станциях сформированы и поддерживаются на уровне не ниже установленных Минэнерго России нормативов.

По состоянию на 25 августа ИГО (индекс готовности объекта) станций ТГК-16 максимальный, объекты полностью готовы к старту отопительного сезона

АО «ТГК-16» полностью готово к старту отопительного сезона

«Администрацией города Казани была поставлена задача, чтобы все жилые дома и объекты социального назначения были готовы к отопительному сезону уже 15 августа, поэтому работа с потребителями началась еще в начале лета. Специалистами были проведены гидравлические испытания сетей, ревизия запорной арматуры, а также проверка контрольно-измерительных приборов и автоматики. Так что благодаря оперативной работе нашей организации с теплосетевой и управляющими компаниями мы в срок были готовы к отопительному сезону», — рассказали в АО «ТГК-16.

Об этом свидетельствует и официальная информация, опубликованная на сайте Минэнерго России. По состоянию на 25 августа ИГО (индекс готовности объекта) Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) максимальный, объекты полностью готовы к старту отопительного сезона.

Партнерский материал

1 / 17 АО «ТГК-16»

АО «ТГК-16»

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

АО «ТГК-16»

Ринат Назметдинов

АО «ТГК-16»

Максим Платонов

Ринат Назметдинов

АО «ТГК-16»

АО «ТГК-16»

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Максим Платонов

Ринат Назметдинов

АО «ТГК-16»