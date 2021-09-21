День в истории: переход Суворова через Альпы и землетрясение на Тайване

Чем примечательна дата 21 сентября

Сегодня, 21 сентября, в России — День распространения информации о болезни Альцгеймера. В разные годы и столетия в этот день освятили Софийский собор — первую святыню Великого Новгорода, напечатали переведенный Мартином Лютером с древнегреческого языка на немецкий «Новый Завет», начался знаменитый переход через Альпы армии фельдмаршала Суворова, в СССР провели первый ядерный подводный взрыв, на экраны страны вышла комедия Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», Борис Ельцин подписал указ о роспуске Верховного Совета, а в Казани состоялось торжественное перезахоронение основателя обсерватории Казанского университета Василия Энгельгардта. Родились в эту дату актриса и жена Антона Чехова Ольга Книппер-Чехова, английский писатель Герберт Уэллс и советский актер Зиновий Гердт. Умерли английский поэт Вальтер Скотт, немецкий философ Артур Шопенгауэр, русский поэт Серебряного века граф Василий Комаровский, заслуженная артистка РСФСР Лидия Русланова и маршал Советского Союза Иван Баграмян. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».



КФУ выполнил завет основателя обсерватории



В 2014 году в Астрономической обсерватории Казанского федерального университета состоялось торжественное перезахоронение останков ее основателя Василия Энгельгардта. Гроб с прахом ученого был доставлен из Дрездена 4 сентября. При жизни Энгельгардт завещал похоронить себя на территории обсерватории Императорского Казанского университета, заложенной им совместно со своим другом и ректором вуза Дмитрием Дубяго, однако помешала Первая мировая война, затем революция 1917 года, а в дальнейшем и Вторая мировая война.



Фото: Олег Тихонов

21 сентября 2018 года в Азино открыли бульвар на улице Фучика, который сразу же снабдили камерами видеонаблюдения и антивандальными фонарями. Благоустройство территории обошлось республике в 103 миллиона рублей. На открытии местные жители накрыли стол с самоваром, медом и пирогами. Азинцы благодарили создателей парка и фотографировались с ними на память.



Переход через Альпы, начало политического кризиса в России

В 1051 году был освящен Софийский собор — первая и важнейшая святыня Великого Новгорода. Это древнейший сохранившийся храм на территории России, построенный славянами, он является одним из самых выдающихся памятников древнерусского зодчества. Храм был заложен в 1045 году князем Владимиром Ярославичем, сыном великого князя Киевского Ярослава Мудрого. Собор стал первым каменным зданием, воздвигнутым в Кремле взамен сгоревшей тринадцатиглавой деревянной церкви конца X века.



«Переход Суворова через Альпы», Суриков, 1899 год. Источник: wikipedia.org

В 1799 году начался знаменитый переход через Альпы армии фельдмаршала Суворова. Этот поход явился составной частью русско-французской войны (1798—1800) и продолжением Итальянского похода (1799). Суворов спланировал свой маршрут так, чтобы нанести удар во фланг и тыл французов. Он выбрал кратчайший, но самый тяжелый путь. Однако суворовцы преодолели преграды, природные трудности, предательское поведение союзников, стычки с неприятелем. Швейцарский поход в истории стал подвигом Александра Суворова. За переход через Альпы Суворов получил звание генералиссимуса всех российских войск.



В 1955 году на Новой Земле СССР произвел первый ядерный подводный взрыв. В бухте Черная военные на глубине 12 метров взорвали торпеду с зарядом РДС-9 мощностью 3,5 килотонны, которую выпустила подводная лодка. Мишенями стали несколько эсминцев, тральщиков и подлодок. На полигоне специалисты собирали информацию о воздействии ядерного взрыва на все виды вооружения и военной техники. Всего на Новой Земле произвели 132 ядерных испытания.



Фото: wikipedia.org

В 1993 году президент России Борис Ельцин подписал Указ №1400 о роспуске Верховного Совета РФ и ликвидации системы Советов, Съезда народных депутатов, а также о созыве Госдумы. Новый указ предусматривал создание совершенно нового органа законодательной власти — двухпалатного парламента — Федеральное Собрание Российской Федерации. Через 30 минут после обращения президента по телевидению выступил председатель Верховного Совета РФ Руслан Хасбулатов. Он назвал действия Ельцина государственным переворотом. Верховный Совет отказался подчиниться указу Ельцина и принял постановление о возложении исполнения полномочий президента на вице-президента Александра Руцкого. Страна вступила в острейший политический кризис.



Упразднение монархии во Франции и землетрясение на Тайване



В 1792 году в разгар Великой французской революции во Франции был открыт Национальный конвент и принято «Постановление об упразднении монархии». Депутат Парижа Жан-Мари Колло д’Эрбуа предложил отменить монархию, и каких-либо возражений не было. Даже аббат Анри Грегуар заявил, что в «нравственном порядке короли — такие же монстры, как и в физическом». В результате дебаты были отменены, и решение было принято единогласно. В течение года после этого Конвент принял ряд законов, заменяющих многие старые системы законов и измерения, включая старый христианский календарь.

Фото: wikipedia.org

В 1993 году в ходе третьей битвы за Сухуми абхазскими войсками был сбит самолет Ту-134 с международными журналистами, в том числе из России. Борт авиакомпании Transair выполнял рейс из Сочи. На борту находились 22 пассажира и пять членов экипажа (в некоторых источниках говорится о шести членах экипажа и 22 пассажирах). Самолет заходил на посадку, когда в 16:25 был атакован ракетой ПЗРК Стрела-2. Все находящиеся на борту люди погибли.

В 1999 году на Тайване произошло сильнейшее землетрясение — силой 7,6 балла по 12-балльной шкале Рихтера. Жертвами стихии стали больше 2 000 человек, были ранены свыше 11 тысяч. Жителей острова не оповестили о возможной стихии. Эпицентр землетрясения находился в 150 километрах к юго-западу от столицы Тайваня — Тайбея. В Тайбее рухнули несколько небоскребов, были разрушены гостиницы, жилые дома, школы, мосты, взорвался спиртовой завод. По всему острову была нарушена система газо- и водоснабжения. Это землетрясение стало одним из самых разрушительных на планете.