День в истории: актер Халил Абжалилов, расстрел в Бабьем Яре и приговор Рихарду Зорге

Чем примечательна дата 29 сентября

Сегодня, 29 сентября, в мире — Всемирный день сердца, в России — День отоларинголога. В разные года и столетия в этот день по Белградскому мирному договору Россия получила от Турции Азов и Очаков, в Лондоне создали уголовную полицию Скотланд-Ярд, в Петербурге торжественно открыли регулярное трамвайное движение, во время Великой Отечественной войны начались массовые расстрелы в местечке Бабий Яр, советского разведчика Рихарда Зорге приговорили к смертной казни, Джон Рокфеллер стал первым в мире миллиардером, а гражданам России разрешили открывать счета в иностранных банках. Родились 29 сентября испанский писатель Мигель де Сервантес, английский флотоводец Горацио Нельсон, русский поэт, декабрист Кондратий Рылеев, советский писатель Николай Островский, итальянский кинорежиссер Микеланджело Антониони. Умерли французский писатель Эмиль Золя, русский живописец Илья Репин, немецкий инженер, изобретатель Рудольф Дизель, советский кинорежиссер Татьяна Лиознова. Подробнее о самых значимых событиях даты — в материале «Реального времени».

Актер Халил Абжалилов и композитор Исмай Шамсутдинов

29 сентября 1896 года в селе Мустафино (ныне — Шарлыкский район Оренбургской области) родился советский, татарский актер, театральный режиссер, двоюродный брат Мусы Джалиля — Халил Абжалилов. Участник Первой мировой войны, сражался в Кенигсберге, Варшаве, Барановичах. Получил геогиевскую медаль за храбрость в боях. Сценическую деятельность начал в 1916 году в татарской драматической труппе «Ширкат» в Оренбурге. В 1919 году стал одним из основателей татарского «Восточного театра» в Оренбурге. В годы Гражданской войны, будучи актером и режиссером этого театра, организовал фронтовую труппу, выезжал на передовую, выступал перед бойцами Красной армии. Участвовал в организации узбекских театров в Ташкенте, Бухаре и Хиве, работал в Астраханском татарском драматическом театре. В 1924-1928 годах Халил Абжалилов снимался на кинофабрике «Шарк Юлдузи» («Звезда Востока») треста «Узбекгоскино». В 1928 году он становится актером Татарского академического театра им. Г. Камала в Казани. С 1941 по 1952 годы Абжалилов — председатель правления Татарского отделения Всероссийского театрального общества. С 1947 — по 1959 годы был депутатом Верховного Совета Татарской АССР. Халил Абжалилов скончался 18 марта 1963 года в Казани, похоронен на татарском кладбище в Ново-Татарской слободе.

29 сентября 1910 года в городе Серове Свердловской области родился композитор, музыкальный редактор, звукорежиссер, заслуженный деятель искусств Татарской АССР, народный артист Татарской АССР Исмай Шамсутдинов. В 1941 года он окончил Казанское музыкальное училище, а в 1952 году — Казанскую консерваторию по классу композиции Альберта Лемана. С 1941 по 1945 воевал на фронтах Великой Отечественной войны, дошел до Берлина. После войны вернулся в Казань. Шамсутдинов работал на Татарском радио музыкальным редактором, звукорежиссером. Среди его композиций — песня «Колыбельная» (на слова М, Джалиля), «Мать — слово гордое» (на слова Х.Такташа), «Однажды в осеннюю ночь» (на стихи А. Пушкина), «Советский союз — наш дом» (на слова К. Наджми), «От чистого сердца» (на слова С. Хакима), «Асия» (А. Файзи).



29 сентября 2011 года в Татарстане на портале государственных и муниципальных услуг республики запустили сервис для проверки легальности алкоголя. Для проверки информации о напитке достаточно было ввести регистрационный номер партии, указанный на колпачке бутылки (если алкоголь произведен в Татарстане) или над штрих-кодом на наклейке (если алкоголь произведен за пределами республики).

В тот же день и год автоколонна «Универсиада в твоем городе!», возглавляемая автомобилем «КАМАЗ-Мастер», доставила в Москву флаг Международной федерации студенческого спорта (FISU). В рамках мероприятия были объявлены послы Универсиады от Москвы, прошла встреча студенческого актива Москвы и Татарстана, было подписано соглашение о сотрудничестве между АНО «Исполнительная дирекция «Казань 2013» и МГУ. Также прошел концерт с участием казанской рок-группы «Мураками» и пресс-конференция о предварительных итогах Эстафеты флага Универсиады по европейской части России.

Фото: kazan2013.com

29 сентября 2020 года в Набережных Челнах огласили приговор бывшему директору Набережночелнинского татарского драматического театра Рашату Файзерахманову. Он обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями и присвоении денежных средств, в найме на работу в театре мертвых душ. По версии следствия, левая зарплата шла на оплату затрат на проведение Сабантуя, гастроли театра и сувениры для ВИП-гостей. А для личных нужд директор временно использовал лишь театральный фургон для декораций — хранил в нем садовый инвентарь. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно.

В этот же день матч «КАМАЗа» в первенстве ПФЛ против «Звезды», который должен пройти 3 октября в Набережных Челнах, отменили из-за вспышки коронавируса в команде из Пермского края.

Белградский мирный договор, начало расстрелов в Бабьем Яре

29 сентября 1739 года Россия и Османская империя заключили Белградский мирный договор, завершивший русско-турецкую войну 1735-1739 годов. Согласно документу, наша страна возвратила себе Азов, обязуясь при этом не вооружать его и срыть укрепления; получила право построить крепость на острове Черкас на Дону, а Турция — в устье Кубани. Большая и Малая Кабарда стали нейтральным барьером между Россией и Турцией. Также России запрещалось держать флот на Азовском и Черном морях, а вести торговлю на Черном море могли только турецкие корабли. Русским паломникам дали гарантии свободного посещения святых мест в Иерусалиме. Условия Белградского мирного договора были аннулированы Кючук-Кайнарджийским миром 1774 года.

114 лет назад, 29 сентября 1907 года, состоялось торжественное открытие трамвайного движения в Санкт-Петербурге. Инженер Генрих Графтио сам провел первый трамвай по маршруту от Адмиралтейства по Конногвардейскому бульвару, через Благовещенский мост до пересечения 8-й линии с Большим проспектом Васильевского острова. Первые трамвайные вагоны для Петербурга изготавливала английская фирма «Бреш». Спустя время их стали делать и на российских Коломенском и Мытищинском заводах. Развитие трамвайного движения потребовало реконструкции улиц, укрепления мостов, создания трамвайных парков. К 1917 году общая протяженность трамвайных путей в Петербурге составила 200 км, в городе работали 710 трамвайных вагонов. Сейчас в Северной столице действует 41 трамвайный маршрут, работает 7 трамвайных парков.

Фото: wikipedia.org

29 сентября 1941 года начался массовый расстрел в Бабьем Яре неподалеку от Киева. 27-28 сентября нацистские власти отдали приказ о том, чтобы 29 сентября еврейское население города под предлогом проведения переписи и дальнейшего переселения к 8 часам утра явилось к Бабьему Яру — большому оврагу в северо-западной части Киева. За невыполнение приказа полагался расстрел. К оврагу пришли женщины, дети и старики (мужчины воевали на фронте). Также кроме евреев пришли представители других национальностей из интернациональных семей. Полицаи с помощью палок загоняли людей в овраг глубиной 20-25 метров. На противоположном его краю находился пулеметчик. Выстрелы заглушались музыкой и шумом самолета, который летал над оврагом. За два дня 29-30 сентября 1941 года фашисты расстреляли в этом овраге 33 771 человека (без подсчета детей до трех лет, которых тоже убивали) — почти все еврейское население Киева. Дальнейшие расстрелы евреев прошли 1, 2, 8 и 11 октября 1941 года, за это время были убиты приблизительно 17 тысяч евреев. По разным подсчетам, в Бабьем Яру в период с 1941 по 1943 год было расстреляно от 70 тысяч до 200 тысяч человек. Евреи — заключенные, которых нацисты заставили сжигать тела в 1943 году, говорили о 70—120 тысячах.

Рокфеллер стал первым миллиардером, Рихарда Зорге приговорили к смертной казни

29 сентября 1650 года английский купец Генри Робинсон открыл в Лондоне первое в мире брачное агентство, которое он назвал «Бюро ухаживаний и встреч». При составлении анкеты у клиентов интересовались размером состояния, наличием недвижимости и способом получения дохода. Агентство просуществовало недолго, информация, которую необходимо было предоставлять ему, суд расценил как посягательство на тайну личной жизни.

29 сентября 1916 года основатель нефтяной компании Standard Oil миллионер Джон Дэвисон Рокфеллер стал первым в истории человечества долларовым миллиардером. Он вышел на пенсию еще в 1897 году, но спрос на керосин и нефть продолжал расти, как и стоимость акций бизнесмена. Рокфеллер получал $3 млн ежегодно с одной только Standard Oil. Помимо этой компании он также владел 16 железнодорожными и 6 сталелитейными компаниями, девятью фирмами, торгующими недвижимостью, шестью пароходствами, девятью банками и тремя апельсиновыми рощами. На момент смерти в 1937 году Джон Рокфеллер обладал состоянием в $1,4 млрд, что составляло 1,54% ВВП США.

Фото: wikimedia.org

29 сентября 1793 года в одном из спортивных журналов появилось первое упоминание о теннисе. Этот вид спорта нередко считают королевским, он популярен во всем мире. Самое известное упоминание тенниса в средневековой литературе — эпизод в исторической пьесе Шекспира «Генрих V», где французский дофин в насмешку присылает молодому английскому королю бочонок теннисных мячей. При этом посланные в подарок Генриху V теннисные мячи впервые упомянули задолго до Шекспира, в продолжении хроники Джеффри Монмутского «История королей Британии», датируемом уже первой половиной XV века.

29 сентября 1902 года умер французский писатель, лидер и основоположник натурализма во французской литературе Эмиль Золя. В историю мировой литературы он вошел прежде всего как автор серии социальных романов «Ругон-Маккары», объединившей 20 произведений («Чрево Парижа», «Нана», «Западня», «Дамское счастье», «Жерминаль», «Разгром» и другие). Дебютный сборник рассказов вышел в 1864 году под названием «Сказки Нинон». А уже через год Франция увидела опубликованный первый роман — «Исповедь Клода», ставший реальной биографией писателя. Помимо литературной деятельности, он занимался еще и общественно-политической. Его нашумевшая работа «Я обвиняю», вышедшая как ответ на Дело Дрейфуса, вынудила писателя эмигрировать в Англию. Многие знаменитости выступили на стороне офицера, еврея по национальности, которого обвинили в шпионаже на стороне Германии. Французского офицера приговорили к пожизненному сроку. Примечательно, что в России Эмиль Золя стал известен раньше, чем на своей родине. Его «Сказки Нинон» были отмечены сочувственной рецензией в журнале «Отечественные записки». А с появлением переводов двух первых томов «Ругон-Маккаров» Золя приобрел популярность у широкого круга читателей. Переводы произведений Золя выходили с купюрами по цензурным соображениям, а тираж романа «Добыча», вышедший в издании Карбасникова и вовсе уничтожили. Умер писатель в 62-летнем возрасте из-за отравления угарным газом. Официальной версией стала поломка каминного дымохода. Некоторые издания публиковали последние слова Эмиля с обращением к жене о плохом самочувствии. Вызывать доктора отказался.

Источник: wikimedia.org

29 сентября 1943 года суд Токио приговорил советского разведчика Рихарда Зорге к смертной казни через повешение. 7 ноября 1944 года в 10:20 он был казнен в тюрьме Сугамо и похоронен в братской могиле. Зорге родился 4 октября 1895 года в Баку в семье немецкого инженера, специализирующегося на нефтедобыче. В 1933 году прибыл в Японию по заданию советской военной разведки и создал эффективную сеть сбора информации. Он пользовался полным доверием посольства гитлеровской Германии в Токио, сумел наладить получение секретных сведений из высших кругов японских властей. Зорге одним из первых сообщил о примерном времени готовившегося нападения гитлеровской Германии на СССР. Его арестовала японская контрразведка 18 октября 1941 года. В 1964 году Зорге посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Имя Рихарда Густавовича не забыто и в Японии: гражданская жена разведчика Ханако Исии в 1949 году добилась разрешения на эксгумацию, опознала останки и перезахоронила их на кладбище Тама, арендовав участок на собственные деньги. Плита на могиле Зорге выполнена из черного гранита. С обеих сторон от нее установлены два камня. На одном перечислены имена и годы жизни соратников разведчика. На другом надпись гласит: «Здесь покоятся борцы за мир на земле, которые отдали свои жизни в борьбе с войной».

Фото: wikipedia.org

29 сентября — Всемирный день сердца. Впервые праздник был организован в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца. Эту акцию поддержали Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ЮНЕСКО и другие значимые организации. Цель — рассказать об опасности сердечно-сосудистых заболеваний, профилактике ишемической болезни и мозгового инсульта во всех группах населения. Во Всемирный день сердца обычно проводятся массовые проверки здоровья, публичные лекции, спектакли, научные форумы, выставки, концерты, фестивали, организованные прогулки и спортивные состязания. И каждый год мероприятия, проходящие в рамках Дня сердца, посвящены определенной теме, связанной со здоровьем сердца.