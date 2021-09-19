Рафаэль Хакимов: «Крестьянство Сталин воспринимал как последний класс, враждебный советской власти»

«Исторический путь татар» казанского ученого. Часть 44-я

Фото: из фондов Государственного архива РТ

Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Исторический путь татар: перипетии судьбы». В ней казанский историк рассматривает некоторые аспекты отношения к татарам в различных источниках. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения.



Голод в Поволжье

В начале 1930-х гг. цены на зерно на мировом рынке резко упали. Урожаи 1931 и 1932 гг. в СССР были ниже средних. Однако продажа хлеба за границу с целью получения валюты на закупку промышленного оборудования продолжалась. Прекращение экспорта грозило срывом программы индустриализации. В 1930 г. было собрано 835 млн ц зерна, из них экспортировано 48,4 млн ц. В 1931 г., соответственно, собрано 695, вывезено 51,8 млн ц. В 1932 г. выполнить задания по сдаче хлеба колхозы зерновых районов не смогли. Туда были направлены чрезвычайные комиссии. Деревню захлестнула волна административного террора. Изъятие для нужд индустриализации из колхозов зерна вызвало страшный голод, ведь зачастую изымалось даже то зерно, которое было предназначено для весеннего посева. Мало сеяли, мало и собирали. Но план поставок необходимо было выполнять. Тогда у колхозников забирали последние продукты. Импортные станки обошлись народу очень дорогой ценой — голодом 1932—1933 годов.

Голод разразился на Украине, Северном Кавказе, Казахстане, в Центральной России, Поволжье. Причем многие голодающие районы являлись как раз хлебными житницами страны. По подсчетам некоторых историков, голод унес жизни более 5 млн человек.

Разгрузка зерна, присланного в Казань для помощи голодающим, 1922 год. Фото: из Государственного архива РТ

Завершающий этап коллективизации



Новая жизнь не давала прямого стимула для хозяйственной инициативы. Хороший председатель мог обеспечить приемлемый уровень жизни в колхозе, тогда как нерадивый — довести его до нищеты. Но постепенно хозяйства вставали на ноги и начинали давать то продовольствие, которое требовало от них государство. Трудились колхозники за так называемые трудодни — отметку за выход на работу. За трудодни они получали и часть произведенной колхозом продукции. О зажиточности, хорошем достатке в первое время мечтать просто не приходилось.



В 1934 г. было объявлено о завершающем этапе коллективизации. Было покончено с разделением крестьян на бедноту, середняков и кулаков. К 1937 г. 93% крестьянских хозяйств были объединены в колхозы и совхозы. Государственная земля закреплялась за колхозами в вечное пользование. Колхозы располагали землей и рабочей силой. Машины давали государственные машинно-тракторные станции (МТС). За свою работу МТС брали часть собранного урожая. На колхозах лежала ответственность сдавать государству по «твердой цене» 25—33% продукции. Формально руководство колхозом осуществлялось на основе самоуправления: общее собрание колхозников избирало председателя, правление и ревизионную комиссию. Фактически же колхозами управляли райкомы партии. Коллективизация решила проблему свободной перекачки средств из аграрного сектора в промышленность, обеспечила снабжение армии и индустриальных центров продуктами сельского хозяйства, а также решила проблему экспортных поставок хлеба и сырья.



Фото предоставлено Национальным музеем РТ

В годы первой пятилетки 40% экспортной выручки дал экспорт зерна. Колхозы хоть и не сытно, но все же кормили возрастающее население государства. Организация крупных хозяйств и внедрение в них машинной техники позволило изымать из сельского хозяйства гигантское число людей для проведения индустриализации. Главным результатом коллективизации стал осуществленный со многими неоправданными издержками, но все же индустриальный скачок . «Второе крепостное право большевиков» — так в народе стали расшифровывать аббревиатуру ВКП (б) после коллективизации.

Крестьянство Сталин воспринимал как последний класс, враждебный советской власти. Согласно коммунистическому мировоззрению, «крестьянин-единоличник» — это мелкий буржуа, который эксплуатирует себя и всю прибавочную стоимость присваивает, а по возможности начинает эксплуатировать крестьян победнее. Кроме того, крестьянство — это социальный резерв, из которого выходят капиталисты. Как говорил Ленин, у крестьянина «две души» — труженика и собственника. И от второй необходимо избавиться. Значит, Россию следовало раскрестьянить, то есть превратить земледельцев в сельских пролетариев, которые, подобно промышленным рабочим, будут ходить на свой «завод», получать установленную государством зарплату и обменивать ее на товары и услуги по государственным ценам.

