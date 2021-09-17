Футболисты «Казаньоргсинтез» забили четыре гола и заслужили четверку за финал

Зеленодольские молочники забили пять и выиграли Суперкубок

15 сентября состоялся большой мини-футбольный вечер. В Литве игроки сборной России обыгрывали соперников из Узбекистана — 4:2 в рамках чемпионата мира, причем, для победы пришлось переломить ход матча и забивать два гола в течение минуты. В Казани, в спорткомплексе «КАИ-Олимп» состоялись сразу два примечательных матча, за Суперкубок республики, и матч легенд татарстанского мини-футбола, посвященный тридцатилетнему юбилею этой игры в нашей республике. За этими событиями наблюдал корреспондент «Реального времени» Джаудат Абдуллин.

Болельщик, хватит огорчаться на футболе, радуйся мини-футболу и «пляжке»!

Продолжая победные традиции наших парней на чемпионате мира по пляжному футболу, российская мини-футбольная сборная досрочно выиграла отборочную группу на чемпионате мира, дважды порадовав своих болельщиков. Вначале разгромили Египет — 9:0, и это не просто три очка. Египтяне на прошлом чемпионате мира выступали в четвертьфинале, обыграв по ходу турнира одного из его фаворитов — сборную Италии. Кстати, мы с египтянами и тогда выступали в одной группе, одержав победу — 6:1. Во втором матче переиграли Узбекистан. У наших соседей мини-футбол развивается на неплохом уровне, что доказало третье место юниорской сборной на Играх стран СНГ, которое узбекистанцы завоевали в тяжелой борьбе, забив на последней минуте матча за бронзу два решающих мяча. Но в матча с россиянами они те же два решающих гола пропустили в течении минуты, что привело к поражению — 2:4. Тема двух голов за одну минуту будет востребована в этот вечер и в казанском спорткомплексе «КАИ-Олимп».

Российская мини-футбольная сборная досрочно выиграла отборочную группу на чемпионате мира, дважды порадовав своих болельщиков. Фото: Михаил Шапаев / rfs.ru

Финал достойных команд

Забегая вперед, отметим, что Суперкубок между командами «Казаньоргсинтеза» и «ЗМК», Зеленодольского молочного комбината, выдался достойным самых запоминающихся игр российских сборных на чемпионатах мира по пляжному или мини-футболу. Но перед небольшим рассказом о Суперкубке, мы пообщались с одним из тренером команды «КОС» Андреем Бубякиным, который, в бытность свою создателем и главным тренером известной любительской команды «Космо» помог сделать шаг в профессиональный футбол Владиславу Мусифуллину.

— В нынешнем составе команды «Казаньоргсинтез» практически все являются сотрудниками и работниками КОС, это принципиальное условие для попадания в состав, — поделился Бубякин.

— Я проработал тренером этой команды два года, мы выиграли чемпионат Казани, благодаря этому стали участниками Суперкубка. В межсезонье в команде произошли серьезные изменения, несколько футболистов перешло из команды «Энергия» (Компания ТГК-16, о которой неоднократно писало «Реальное время»), Альред Бакунин, Александр Девятов, Алмаз Фаизов, Ринат Шайхутдинов, правда. Девятов сейчас травмирован и в этом сыгранном квартете его заменит известный казанский мини-футболист Руслан Казаков. Вторая четверка — это ребята, уже давно выступающие в составе «Синтеза». Первый круг прошлого чемпионата мы сыгрывались, а второй выдался ударным, когда было только одно поражение, не омрачившее нашего итогового чемпионства.



Если говорить о соперниках из Зеленодольска, то это команда нам хорошо известна, она шикарно отыграла на Кубок. Я считаю, что она несколько изменила свой стиль игры, после прихода нового вратаря Евгения Мусолина (кстати, тоже поигравшего в «МФК «Энергия»), который иисполняет роль вратаря-гонялы, как в недавнем прошлом мы привыкли к манере игры Аскара Ситдикова из «Ирбиса».

С места в карьер

Параллели с Играми стран напрашивались сами собой, если вспомнить, что финал Россия — Белоруссия там судил Дмитрий Орлов, а судьей-хронометристом работал Дамир Забиров, а сейчас они оба вышли обслуживать Суперфинал, а с трибун за происходящим, как, собственно, за играми Содружества, наблюдали руководители республиканской федерации мини-футбола Сергей Рожков и Михаил Небогатиков. Ассоциаций было бы еще больше, выйди на игру основной голкипер «КОСа» Сергей Бульмага, уроженец Молдавии, еще одного участника Игр стран СНГ. Но Бульмага на игру придти не смог.

Не прошло и полутора минут игрового времени Суперкубка, как счет уже был 1:2. «КОС» открыл счет, но зеленодольцы быстро его сравняли, а затем и вышли вперед, заставив синтезовцев в очередной раз пожалеть об отсутствии Бульмаги, поскольку мяч был из разряда «вратарских». Увы, казанцы из-за травм недосчитались еще и упомянутого Девятова, Булата Родионова, Султана Рафикова, и Алексея Фомичева, прекрасного футболиста, продолжателя футбольной династии Фомичевых.

В отсутствии ряда основных игроков и вратаря, «КОС» призвал на помощь характер, а где-то и везение. Благодаря характеру сравнял счет, а с помощью везения вышел вперед — 3:2 в концовке первого тайма.

Увы, в начале второго тайма в ворота «Синтеза» был забит гол, который редко увидишь в матчах такого накала. После передачи вратаря мяч просто попал в ногу соперника и влетел в пустые ворота.

Следующие десять минут прошли без забитых мячей, но в мини-футбольный эндшпиль «Синтез» снова вошел с преимуществом, когда забил в концовке — 4:3. Соперники перешли на игру с вратарем-«гонялой», причем, для этого не надо было даже выпускать запасного игрока, поскольку основной вратарь Мусолин уверенно смотрелся не только в площади ворот, но и на площадке. И игра в формате 5 на 4 принесла свои плоды, когда за 59 секунд зеленодольцы сравняли счет. Игроки «Синтеза» решили не доводить дело до послематчевых пенальти, и готовы были бежать в атаку даже в концовке основного времени. Ровно 15 секунд оставалось, когда голкипер «Синтеза» выбросил мяч на полевого игрока, но Мусолин перехватил передачу, бросив своего партнеров в контратаку, завершившуюся голом — 5:4, ЗМК празднует победу в матче, который открывает сезон 2021-2022.

Начальник команды «Казаньоргсинтез» Денис Быков отдал должное счастливым соперникам, напомнив про травмы ведущих игроков своей команды, и ее главный успех в этом мсежсезонье.

— Нынешним летом мы выиграли республиканский корпоративный турнир, проходивший в Нижнекамске. Мы восемь лет стремились к победе, наконец-то ее добились. Это был мини-футбол, правда, турнир проходил не совсем в привычных для этого вида спорта условиях, поскольку мы играли на грунте. Это большой успех футболистов команды, профсоюзного комитета предприятия, который идет навстречу всем нашим пожеланиям, и руководства предприятия «Казаньоргсинтез». Необходимо отметить, что сейчас рядом с предприятием создается новый спортивный комплекс, который позволит сотрудникам КОС заниматься спортом, а нам, в свою очередь, совершенствовать мастерство.



Не стареют душой ветераны

Денис Быков — это представитель, наверное, второй волны мини-футболистов «Синтеза», вошедших в сокровищницу казанского мини-футбола. А первой была еще та команда «Синтез», которая доминировала в городском мини-футболе в начале 90-х, и один из той плеяды игроков — легендарный Марат Рахимов со товарищи вышел на площадку за час до участников матча Суперкубка. Это был ветеранский матч легенд казанского мини-футбола, тех, кто 30 лет назад сыграл в первых чемпионате и Кубке Казани по мини-футболу. На незабываемой «резинке», площадке на территории Центрального стадиона, там, где сейчас располагается футбольно-легкоатлетический манеж.

Автор материала сам был в числе участников весеннего чемпионата Казани еще во времена Советского Союза, в составе команды «Кино», которую в матче легенд представлял Олег Гареев. Поиграл за команду газеты «Молодежь Татарстана» вместе с тем же Гареевым и Ильдаром Шариповым, еще одним участником матча легенд. Среди которых были братья Евгений и Сергей Кругловы, однофамильцы Геннадий и Николай Назаровы, блистательный голкипер Ильдар Абдуллин, «маэстро» Дмитрий Благов, вечно позитивный Дамир Мухаммадиев, Александр «Копейка» Бондарев, Айрат «Я сегодня не судья» Залаков, Роман «Тренер с большой буквы» Федорченко. На трибунах за игрой наблюдали футболисты, ставшие со временем незаменимыми судьями Рамиль Касимов и Альберт Шакиров, любитель мини-футбола Оскар Кушаев, и профессионал Денис Тазеев, наш коллега по ТНВ Тимур Бикмурзин, лучший футболист-журналист 90-х, который даже выступал в профессиональной команде «Ватан» на первенство России. Возможно, многие телезрители программы ТНВ «Семь дней» даже не знают этого факта из жизни ее импозантного ведущего.

Все они принимали участие в турнирах 30-летней давности, а трое игроков команды «Молния» Андрей Горнаев, Олег Игнатьев и Тимур Шайхутдинов могут похвастать, что пронесли любовь к мини-футболу на протяжении трех десятков лет, сохранив созданную осенью 1991 года команду до сегодняшних дней. Каким бы не был итог Суперкубка 2021, стоит пожелать ребятам, чтобы они также сыграли через пару десятков лет в своем матче легенд казанского и татарстанского мини-футбола.

Джаудат Абдуллин