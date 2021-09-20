Айзат Мингазов: «В три года пришел из детского сада и сказал: у нас в доме будут говорить только по-татарски»

Казанский каллиграф — о советских конструктах, татарской моде и своем поколении

Один из самых молодых каллиграфов Казани Айзат Мингазов, обучающийся мастерству в Турции, приехав домой в период пандемии, отметился участием в выставках в Кремле и Доме татарской книги, а также в Национальной библиотеке РТ. В интервью «Реальному времени» художник рассказал, почему в последнее время рисует руны и предпочитает покупать татарскую одежду в Стамбуле. Беседа была записана на татарском языке и переведена на русский.

«Говорят, я любил подраться, поспорить со старшими, не слушал преподавателей»

— Айзат, ты явно казанский.

— Да, большая часть моей жизни прошла на 2-й Юго-Западной. Там сейчас проходит дорога, а раньше рядом был большой поселок Крыловка. После нашего дома начиналась другая жизнь — кто-то баню топит, рядом куры бегают, собаки лают.

— Кто твои родители?

— Отец у меня экономист, работает с госзаказами, тендерами. Мама — филолог, занимается русским языком. Она преподавала в КГУ, а когда он стал КФУ, решила уйти, потому что все стало не так, ей это не понравилось. Сейчас она завуч в 4-й гимназии.

— Татарский — твой первый язык?

— До 3-4 лет. Интересно, что родители со знакомства говорили по-русски. И как-то в три года я пришел из детского сада и сказал: у нас в доме будут говорить только по-татарски. С тех пор мы перешли практически только на татарский. Родители говорили нам (в семье четверо детей): на каком языке к тебе обращаются, на таком и отвечай, не нужно смешивать языки.

Фото wikipedia.org

Я даже раньше уехал — в Турцию, изучать историю искусств в Университете изящных искусств имени Мимар Синана, а также каллиграфию

— То есть уже в детском саду себя показал.

— Сады были обычные, правда, мы их меняли. Были у меня и няньки. Скажем, одно время мама преподавала арабам, и эти студенты, которые приезжают со своими семьями, иногда играли со мной, даже во время пар. Потом я поступил во вторую гимназию и проучился там шесть лет. А после перешел в соседнее здание, в лицей.

— Чем для тебя стала татарская гимназия?

— Мы там говорили по-татарски даже на переменах, вся жизнь там строилась на этом. Помню в младших классах собирались в 7.45, снимали ботинки и бегали во дворе босиком. Дети дрались, как обычно. Недавно вот нашли мои дневники, и там видно, что по предметам четверки и пятерки, но почти каждую неделю за поведение — двойка. Говорят, я любил подраться, поспорить со старшими, не слушал преподавателей.

— После лицея ты уехал?

— Я даже раньше уехал — в Турцию, изучать историю искусств в Университете изящных искусств имени Мимар Синана, а также каллиграфию.

— Как это произошло?

— Я в лицей поступил с целью уехать в Турцию. Мне их история искусств давно была интересна, как и сама жизнь в этом регионе. Помню, в детском саду, когда была война в Ираке, я стал с воспитателем о ней говорить, а она начала специально смотреть по телевизору новости. И с каллиграфией это связано. Я ею занимаюсь с 11 лет. А когда было 13, в Казань приехала турки, в Манеже была их выставка. Я там познакомился со своим будущим учителем. И решил переехать, чтобы развиваться, потому что в каллиграфии с мастером надо заниматься очно.

Фото instagram.com/ayzat.minhaci

Целый день сидишь и пишешь. Это словно правописание. Вот буква «алиф» — и ты ее пишешь. Сто раз, тысячу, десять тысяч. В одном варианте. Потом другие буквы появляются. Потом начинаешь их объединять

«Конкурс придумали, чтобы меня завлечь в каллиграфию»

— В 11 лет что-то случилось?

— В 1-2 классе я увлекался математикой, хорошо играл в шахматы, шел на первый разряд. А потом сломал позвоночник. Упал на копчик, четыре позвонка сломалось, в двух трещина. Я долго лежал в больнице, весь третий класс учился дома, учителя приходили домой. В четвертом классе заинтересовался граффити, начал ставить тэги по району, делать скетчи. Видимо, я так много лежал, что хотел постоянно бегать, мне ведь можно было либо стоять, либо лежать.

— Тэги остались на районе?

— Все забаффили. Даже каллиграфии там не осталось... Родителям это не нравилось, мне попадало за какие-то художества, когда они находили баллончики, которые я прятал даже в сумке сестры. В пятом классе в гимназии начались уроки арабского. Я уже знал буквы, потому что по воскресеньям ходил в медресе — при мечети Марджани, Апанаевской. Папа меня туда водил. Учительница Танзиля Фатыховна увидела, что мне интересно, стала показывать мне образцы каллиграфии, в гимназии есть музей, посвященный этому искусству, несколько уроков она провела там. Потом организовала конкурс, я в нем выиграл. Потом я уже понял, что его придумали, чтобы меня завлечь в каллиграфию.

— Из чего состоит твое обучение?

— Целый день сидишь и пишешь. Это словно правописание. Вот буква «алиф» — и ты ее пишешь. Сто раз, тысячу, десять тысяч. В одном варианте. Потом другие буквы появляются. Потом начинаешь их объединять, создавать композиции, писать аяты. И это кроме обучения в университете, которое у меня проходит отдельно. Каллиграфия — это когда учишься с учителем, также он объясняет, как готовить бумагу, чем ее обрабатывать, как делать чернила.

Так я прожил с 2017 по 2020 годы, в мае приехал в Казань, из-за пандемии. Три семестра мы учились заочно. Два семестра я слушал все онлайн. В третьем много времени стало уходить на другие дела, я участвовал в проекте «Авазлар», выставке по письменности в Национальной библиотеке, так что я сдал всего одну дисциплину. Сейчас учеба начинается в середине октября.

— Насколько отличается университетская учеба в Стамбуле?

— Я здешнюю систему то особо и не видел. Я учился в КФУ на дизайнера и переводчика, буквально пару недель. Очная и очно-вечерняя форма обучения. Ждал ответа от Стамбула. И как получил положительный ответ, так платное бросил, а по второму направлению подготовки взял академ. В Турции так — есть обязательные уроки и выборочные. На первом семестре все обязательно, потому что ты еще зеленый. На втором семестре ты уже можешь что-то выбирать, определять специализацию. Постепенно число обязательных предметов сокращается. За каждый предмет начисляется разное количество так называемых кредитов. Чтобы закончить, надо набрать определенное количество. За сколько лет ты это сделаешь — не так важно. Если проучился четыре года, но не все сдал, тебя не гонят.

— За рубежом чувство татарскости усиливается?

— Да, я стал сильнее ощущать себя татарином. Все-таки 2017-й год был тяжелым годом, когда татарский стал факультативом в школах, это на меня повлияло, это стало проявляться в моем творчестве. Раньше я много писал на арабском, персидском, стихи Хайяма, Саади, суры, аяты. А сейчас делаю, в основном, работы по-татарски.

Фото instagram.com/ayzat.minhaci

Я хочу заниматься каллиграфией, добиться в этом успехов. Скажем, мне интересны сейчас руны. Впервые я увидел их в «Сәләт». В Турции у нас был предмет — вводный курс в тюркское искусство доисламского периода

«Мне кажется, после нас есть, как минимум, еще одно поколение»



— Когда ты приехал в Казань, ты запомнился сначала костюмами.

— Мне в старших классах стало нравиться одеваться хорошо, качественно. После переезда в Стамбул под влиянием патриотизма это привело к тому, что я стал носить татарские костюмы. Мне не нравились татарские костюмы, которые люди здесь носили. Скажем, в мужском костюме не было интересных примеров. Либо откровенный зашквар, либо берут военный китель и говорят, что это наш национальный костюм. И я решил по-своему это показать. Впервые пытался пошить его здесь, а у нас шьют женщины, для мужчины они не могут качественно пошить. В Турции наоборот. Есть в Нишанташи люди, которые проходили стажировку на Сэвил-роу в Лондоне. Я стал с ними общаться. Им приносишь рисунок, эскиз, они тут же начинают делать лекала под тебя. Кстати, про тюбетеи хочу сказать. Они стопроцентно сделаны по дореволюционным технологиям, когда их делают с канителью. Я выбираю такие потому, что, во-первых, люблю, когда вещь сделана профессионально и качественно, и во-вторых, если не будет заказов для мастеров, которых и так пересчитать на пальцах одной руки, образцы останутся только в музее. А через 70-100 лет и в музее не останется.

— Я замечаю, что сейчас пошла тяга к дореволюционному искусству.

— Мы живем конструктами советской эпохи и не можем выйти из них. Я сужу по своей гимназии, этого было много. Мне нравятся в этом плане финские татары, такие казанцы, как Булат Галеев, Зайнап Максудова, Фаик Тагиров. Люди, которые проложили свой путь, хотя порой и работали с системой. Максудова была учительницей, Тагиров рисовал иллюстрации к книгам. Но у них был свой путь, они понимали свои цели.

— Ты занимаешься очень традиционным искусством. При этом тебе нужен новый путь.

— Я хочу заниматься каллиграфией, добиться в этом успехов. Скажем, мне интересны сейчас руны. Впервые я увидел их в «Сәләт». В Турции у нас был предмет — вводный курс в тюркское искусство доисламского периода. Там к этому нормально относятся, у нас учится много леваков (но и правых достаточно). Мол, это же история искусства.

Фото instagram.com/ayzat.minhaci

Вообще, мне кажется, сначала нужно заняться собой, создать ресурсы для себя, себя спасти — а потом уже заняться народом

— Расскажи про выставки с твоим участием, которые идут в городе.

— На данный момент мои работы экспонируются на четырех площадках. Первая — выставка «История татарской книжности» в Национальной библиотеке, там я делал мэппинг с надгробными камнями и строками из рукописей. Вторая — итоги проекта «Имлә", она проходит в Доме татарской книги. Каждая картина на этой выставке была сделана совместно с посетителями на различных мероприятиях, она посвящена разным видам письменности и произведениям, которые были созданы в разные периоды истории. Также пять картин сейчас выставлены в галерее «Хазинэ» и одна — на выставке «Туган тел» в мечети Кул-Шариф.

— Есть мнение, что после твоего поколения вся новая волна татарских деятелей уйдет.

— Да, те, чье детство пришлось на девяностые и нулевые, стали заниматься активизмом, искусством. Мне кажется, после нас есть, как минимум, еще одно поколение. На прошлой неделе я включил радио Urbantatar — и там звучали новые авторы, которых я не слышал. А ведь несколько лет назад, когда появились первые релизы «татарской альтернативы», это даже не считалось чем-то заметным. Вообще, мне кажется, сначала нужно заняться собой, создать ресурсы для себя, себя спасти — а потом уже заняться народом.