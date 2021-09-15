Павел Солдатов: «В России усовершенствуют защитный комплекс бумажных денег»

Заместитель управляющего Отделением — Национальным банком по Республике Татарстан — о модернизации банкнот

Фото: Отделение Национального банка по Республике Татарстан

Совет директоров Банка России определил основные направления развития наличного денежного обращения на 2021–2025 годы. В числе наиболее важных — поэтапная модернизация банкнот для повышения их качества. О том, какими будут новые купюры шести номиналов (10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей), в интервью «Реальному времени» рассказал заместитель управляющего Отделением — Национальным банком по Республике Татарстан Павел Солдатов.

Модернизация банкнот образца 1997 года давноне проводилась

— Павел Анатольевич, с чем связано такое решение Совета директоров Банка России, и когда ожидать появления в обращении новых банкнот?

— Дизайн банкнот, которые сейчас находятся в обращении, кроме купюр 200 и 2000 рублей, разрабатывался в начале 90-х годов, то есть почти тридцать лет назад. В 2001–2010 годах Банк России выпустил двенадцать их модификаций. Последние десять лет модернизация банкнот образца 1997 года не проводилась. Так что просто пришло время усовершенствовать защитный комплекс бумажных денежных знаков и сделать их дизайн более современным.

Предполагается, что до 2025 года будут выпущены в обращение шесть обновлённых банкнот. В 2022 году планируется пустить в оборот знаки номиналом 100 рублей, в 2023-м — 1000 и 5000 рублей, в 2024-м — 500 рублей, а в 2025 году — 10 и 50 рублей.

Другой причиной изменения внешнего вида банкнот является желание внедрить некоторые новации.

Предполагается, что до 2025 года будут выпущены в обращение шесть обновлённых банкнот. Фото: Максим Платонов

— А каким модификациям подвергнут банкноты?

— Изменится система нумерации банкнот. Серийный номер в банкнотах новой модификации будет уникальным, без повторения в банкнотах других номиналов. Сейчас на купюрах разных номиналов и модификаций можно встретить один и тот же номер. Чтобы идентифицировать конкретную банкноту, необходимо указывать не только этот номер, но и номинал. После модернизации банкноту можно будет идентифицировать только по одному номеру. Это значительно упростит многие учетные операции и улучшит качество обработки банкнот техникой.

Столице каждого округа — по банкноте

— По какому принципу отбиралась тематика изображений, которые появятся на новых банкнотах?

В оформлении модернизированных банкнот Банка России будет использоваться тематика федеральных округов Российской Федерации, что даст возможность показать особенности территорий, их историю и современные достижения. Каждому федеральному округу — по банкноте.

Столица Сибирского Федерального округа — Новосибирск (10 рублей), Северо-Западного ФО — Санкт-Петербург (50 рублей), Центрального — Москва (100 рублей), Северо-Кавказского — Пятигорск (500 рублей), Приволжского — Нижний Новгород (1000 рублей) и Уральского — Екатеринбург (5000 рублей).

Достопримечательности этих городов будут изображены на лицевой стороне банкнот, символы федеральных округов — на оборотной.

В оформлении модернизированных банкнот Банка России будет использоваться тематика федеральных округов Российской Федерации, что даст возможность показать особенности территорий

Список конкретных объектов, которые могут появиться на банкнотах, составляют специальные рабочие группы, в которые входят историки, деятели культуры, эксперты в области бонистики. Пункты итогового перечня достопримечательностей, которые появятся на банкнотах, утвердит Совет директоров Банка России.

— Есть у Татарстана шансы попасть на купюру?

— В настоящее время достопримечательности нашей республики также рассматриваются в качестве претендентов на изображение на 1000-рублевой купюре.

Деньги с антисептической защитой

— Можно где-то увидеть эскизы новых банкнот, и кто принимает решение что в конечном итоге будет изображено на них?

Эскизы банкнот до их официальной презентации и ввода в обращение не показываются. Это делается в целях безопасности, чтобы не давать пищу для размышлений злоумышленникам, занимающимся фальшивомонетничеством, и чтобы на рынке не появлялись подделки.

Но как только они будут презентованы, Банк России, конечно же, дополнительно расскажет о защитных элементах новых банкнот, которые нужно проверять, чтобы не положить в кошелек фальшивку.

Как только они будут презентованы, Банк России, конечно же, дополнительно расскажет о защитных элементах новых банкнот. Фото cbr.ru

Напомню, что признаки подлинности всех банкнот, которые сегодня находятся в обращении, можно найти на сайте Банка России и в мобильном приложении «Банкноты Банка России». Оно показывает защитные признаки в интерактивном формате: сначала их можно посмотреть на экране смартфона. Потренировавшись на виртуальной купюре, легко будет самостоятельно проверить все эти признаки на реальной банкноте. Функционал приложения в ближайшие пять лет будет расширяться.

— Планируются ли дополнительные меры антисептической защиты модифицированных банкнот в связи с текущими событиями?

— Сейчас банкноты Банка России изготавливаются на бумаге с биоцидными свойствами. На этапе изготовления в нее добавляется антимикробное вещество, которое препятствует росту патогенных микроорганизмов. Новые банкноты в этом смысле не будут исключением.

— Что будет с банкнотами, к которым мы привыкли?

— После введения «новых» банкнот в обращение купюры образца 1997 года будут по-прежнему оставаться законным средством платежа. Они будут выходить из активного оборота постепенно, естественным путем из-за обветшания: износа и загрязнения. Ориентировочно подавляющая часть таких банкнот выйдет из активного оборота только ближе к 2035 году.