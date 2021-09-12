5 мифов о предпринимательстве и почему не стоит им верить
Проректор по науке и развитию ТИСБИ размышляет о том, какие стереотипы сложились в обществе вокруг предпринимательства, и развенчивает популярные мифы
Мифы о предпринимательстве в России — штука удивительно устойчивая. Свой бизнес — это одновременно и свобода, и кабала. И огромные возможности, и такие же огромные риски. И выбор, и ответственность. Проректор по научной работе и развитию Университета управления ТИСБИ Анна Свирина в своей авторской колонке для «Реального времени» размышляет об этом и представляет свою версию набора стереотипов, сложившихся вокруг предпринимательства к сегодняшнему дню.
Смена парадигмы
Последние годы ознаменовались массовым обсуждением того, как легко стать предпринимателем и как правильно основывать собственный бизнес. Если раньше стереотип заключался в том, что бизнес — удел немногих счастливчиков, то сейчас все соцсети и добрый десяток госпрограмм убеждают: надо просто с умом ко всему подойти, и все получится. Открылось множество программ поддержки, акселераторов, образовательных программ, форумов, вдохновляющих спикеров, инкубаторов и много другого. Стандарт соцсетей — картинка, с которой нам улыбается счастливый предприниматель или предпринимательница в неброском, но ужасно дорогом костюме. Все для того, чтобы сомневающиеся занялись бизнесом.
При этом у предпринимательства, как и у медали, есть вторая сторона. Быть предпринимателем действительно интересно: никаких ограничений, ты сам себе хозяин, решаешь, что ты будешь делать, а что не хочешь, и можешь отказать любому в обслуживании. Если ты успешен, то и зарабатываешь намного больше друзей, оставшихся на наемной работе. Но задумайтесь, почему половина мотивирующих спикеров сами не занимаются бизнесом, а предпочитают тяжелый хлеб наемника? Какие мифы сопровождают предпринимательство?
5 современных мифов о предпринимательстве
- Предпринимательство — это полная свобода. В реальности это работа, которая никогда не заканчивается, 24/7. Свобода предпринимателя состоит в том, что он сам выбирает, как развиваться, каким способом решать проблемы. Но эта свобода накладывает множество ограничений. Любое действие начинает восприниматься с точки зрения того, полезно или не полезно оно для бизнеса. А свободное время исчезает, оно все уходит на дело.
- Идею могут украсть. Нельзя украсть идею. Во-первых, сходные идеи рождаются у многих людей одновременно (и это хорошо, потому что означает, что проблема существует и перспектива действительно есть). Но идея почти никогда не воплощается в жизнь так, как запланировано. От идеи до бизнеса — огромная дистанция, на которой нужны будут команда, время, понимание проблем клиентов, навыки переговоров и огромное количество работы. И на этой дистанции исходная идея очень сильно меняется. Так какой же смысл ее красть?
- Надо найти инвестора. Как раз не надо. Если вам не нужны большие средства на создание продукта, будет лучше, если вы воспользуетесь для развития живыми деньгами клиентов. В России очень мало решений, сделанных для клиента, и он не избалован. И если у клиента есть проблема, он обязательно вам заплатит за ее решение, а вы получите ресурсы. И никаких дополнительных обязательств. Как ни странно это может прозвучать, поддержка семьи часто важнее денег инвестора: если ваши близкие поддерживают вас, вы заработаете скорее, чем если они против, а инвестор нашелся.
- Надо нанять специалистов, они все сделают, а мне останется только получать прибыль. Если в вашем деле не обойтись без человека с определенными навыками, нанимайте специалиста (только убедитесь, что это специалист, а не сказочник). Но общение с клиентами, сбор команды, корректировка работы, внесение изменений в процессы — это работа предпринимателя. Наемный менеджмент, кол-центры, маркетологи «на зарплате» хороши после того, как начался определенный рост. Но и тогда хотя бы раз в месяц нужно самостоятельно общаться с клиентами, чтобы понимать, чем они живут и почему согласны платить своими деньгами за ваш продукт.
- Надо избегать ошибок. Не надо! В бизнесе невозможно не ошибаться. Как и конкуренция, возможность ошибиться должна вас драйвить, а не пугать. Бизнес характеризует не сам по себе сбой, а реакция на него. Решайте проблемы, следите за тем, чтобы не повторялись одинаковые ошибки, но не отказывайтесь от риска. Предпринимательство — это жизнь в условиях неопределенности, и никто, даже самый сильный специалист, не знает, как правильно. Можно не делать типовых ошибок, и точно нужно не повторять уже сделанные вами. Но из крупных фейлов рождаются самые интересные решения, ради которых мы и приходим в предпринимательство.
Не нужно останавливаться
Очень многие останавливаются на этом пути. Не разоряются, а просто решают, что с них хватит. Что хочется не работать в Новый год вместо недавно взятого менеджера, который решил, не предупредив, отдохнуть с друзьями. Хочется быть с женой и детьми, а не на разгрузке опоздавшей на полсуток фуры.
Они достают трудовую книжку и идут устраиваться «на зарплату». Талантливые руководители таких любят, потому что бывшие предприниматели способны решить любую проблему. Слабые руководители боятся их самостоятельности и опыта, которого у них нет и никогда не будет. Но в бизнес часто возвращаются: сложно забыть то чувство свободы, с которым ты жил, пока был сам себе хозяин.
У тех же, кто не уходит, однажды наступает день, когда все начинает работать. Люди делают то, что их просят, а не что пришло им в голову. Клиенты благодарны. Банки начинают давать кредиты «под бизнес». Семья вспоминает, как ты выглядишь. Вокруг люди, с которыми ты прошел через самые сложные жизненные повороты. И ты понимаешь: создал то, чего до тебя просто не было. Кому-то в этом помогает инфраструктура, кому-то — акселераторы, а кому-то — только воля и вера в успех. Предпринимательство — это прежде всего вы сами, преодоленный страх, желание что-то сделать. Как формулирует одна из популярных школ бизнеса: поздравляем, вы теперь управляете возможностями за пределами имеющихся ресурсов.
комментарии
Правда жизни.
Но тогда надо в ТИСБИ открывать кафедру коррупции, кафедру лжи, кафедру взятки, кафедру откатов и тому подобное.
Хотя, в принципе, Вы совершенно правы - молодежь должна знать реальную жизнь.
С детства.
Педофилия и коррупция тесно взаимосвязаны.
И дети должны быть предупреждены об опасности.
Молодец проректор, так держать. Теперь хоть интересно читать.