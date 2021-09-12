5 мифов о предпринимательстве и почему не стоит им верить

Проректор по науке и развитию ТИСБИ размышляет о том, какие стереотипы сложились в обществе вокруг предпринимательства, и развенчивает популярные мифы

Мифы о предпринимательстве в России — штука удивительно устойчивая. Свой бизнес — это одновременно и свобода, и кабала. И огромные возможности, и такие же огромные риски. И выбор, и ответственность. Проректор по научной работе и развитию Университета управления ТИСБИ Анна Свирина в своей авторской колонке для «Реального времени» размышляет об этом и представляет свою версию набора стереотипов, сложившихся вокруг предпринимательства к сегодняшнему дню.

Смена парадигмы

Последние годы ознаменовались массовым обсуждением того, как легко стать предпринимателем и как правильно основывать собственный бизнес. Если раньше стереотип заключался в том, что бизнес — удел немногих счастливчиков, то сейчас все соцсети и добрый десяток госпрограмм убеждают: надо просто с умом ко всему подойти, и все получится. Открылось множество программ поддержки, акселераторов, образовательных программ, форумов, вдохновляющих спикеров, инкубаторов и много другого. Стандарт соцсетей — картинка, с которой нам улыбается счастливый предприниматель или предпринимательница в неброском, но ужасно дорогом костюме. Все для того, чтобы сомневающиеся занялись бизнесом.

При этом у предпринимательства, как и у медали, есть вторая сторона. Быть предпринимателем действительно интересно: никаких ограничений, ты сам себе хозяин, решаешь, что ты будешь делать, а что не хочешь, и можешь отказать любому в обслуживании. Если ты успешен, то и зарабатываешь намного больше друзей, оставшихся на наемной работе. Но задумайтесь, почему половина мотивирующих спикеров сами не занимаются бизнесом, а предпочитают тяжелый хлеб наемника? Какие мифы сопровождают предпринимательство?

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5 современных мифов о предпринимательстве

Предпринимательство — это полная свобода. В реальности это работа, которая никогда не заканчивается, 24/7. Свобода предпринимателя состоит в том, что он сам выбирает, как развиваться, каким способом решать проблемы. Но эта свобода накладывает множество ограничений. Любое действие начинает восприниматься с точки зрения того, полезно или не полезно оно для бизнеса. А свободное время исчезает, оно все уходит на дело. Идею могут украсть. Нельзя украсть идею. Во-первых, сходные идеи рождаются у многих людей одновременно (и это хорошо, потому что означает, что проблема существует и перспектива действительно есть). Но идея почти никогда не воплощается в жизнь так, как запланировано. От идеи до бизнеса — огромная дистанция, на которой нужны будут команда, время, понимание проблем клиентов, навыки переговоров и огромное количество работы. И на этой дистанции исходная идея очень сильно меняется. Так какой же смысл ее красть? Надо найти инвестора. Как раз не надо. Если вам не нужны большие средства на создание продукта, будет лучше, если вы воспользуетесь для развития живыми деньгами клиентов. В России очень мало решений, сделанных для клиента, и он не избалован. И если у клиента есть проблема, он обязательно вам заплатит за ее решение, а вы получите ресурсы. И никаких дополнительных обязательств. Как ни странно это может прозвучать, поддержка семьи часто важнее денег инвестора: если ваши близкие поддерживают вас, вы заработаете скорее, чем если они против, а инвестор нашелся. Надо нанять специалистов, они все сделают, а мне останется только получать прибыль. Если в вашем деле не обойтись без человека с определенными навыками, нанимайте специалиста (только убедитесь, что это специалист, а не сказочник). Но общение с клиентами, сбор команды, корректировка работы, внесение изменений в процессы — это работа предпринимателя. Наемный менеджмент, кол-центры, маркетологи «на зарплате» хороши после того, как начался определенный рост. Но и тогда хотя бы раз в месяц нужно самостоятельно общаться с клиентами, чтобы понимать, чем они живут и почему согласны платить своими деньгами за ваш продукт. Надо избегать ошибок. Не надо! В бизнесе невозможно не ошибаться. Как и конкуренция, возможность ошибиться должна вас драйвить, а не пугать. Бизнес характеризует не сам по себе сбой, а реакция на него. Решайте проблемы, следите за тем, чтобы не повторялись одинаковые ошибки, но не отказывайтесь от риска. Предпринимательство — это жизнь в условиях неопределенности, и никто, даже самый сильный специалист, не знает, как правильно. Можно не делать типовых ошибок, и точно нужно не повторять уже сделанные вами. Но из крупных фейлов рождаются самые интересные решения, ради которых мы и приходим в предпринимательство.

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Не нужно останавливаться

Очень многие останавливаются на этом пути. Не разоряются, а просто решают, что с них хватит. Что хочется не работать в Новый год вместо недавно взятого менеджера, который решил, не предупредив, отдохнуть с друзьями. Хочется быть с женой и детьми, а не на разгрузке опоздавшей на полсуток фуры.

Они достают трудовую книжку и идут устраиваться «на зарплату». Талантливые руководители таких любят, потому что бывшие предприниматели способны решить любую проблему. Слабые руководители боятся их самостоятельности и опыта, которого у них нет и никогда не будет. Но в бизнес часто возвращаются: сложно забыть то чувство свободы, с которым ты жил, пока был сам себе хозяин.

У тех же, кто не уходит, однажды наступает день, когда все начинает работать. Люди делают то, что их просят, а не что пришло им в голову. Клиенты благодарны. Банки начинают давать кредиты «под бизнес». Семья вспоминает, как ты выглядишь. Вокруг люди, с которыми ты прошел через самые сложные жизненные повороты. И ты понимаешь: создал то, чего до тебя просто не было. Кому-то в этом помогает инфраструктура, кому-то — акселераторы, а кому-то — только воля и вера в успех. Предпринимательство — это прежде всего вы сами, преодоленный страх, желание что-то сделать. Как формулирует одна из популярных школ бизнеса: поздравляем, вы теперь управляете возможностями за пределами имеющихся ресурсов.