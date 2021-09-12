Экс-челнинка о Кипре: «Астрологией здесь интересуются больше, чем культурой»

Айгуль Михневич — о разнице между двумя главными городами Кипра

Айгуль Михневич — уроженка Набережных Челнов, жена белорусского предпринимателя Ивана Михневича, который построил крупный IT-бизнес международного масштаба, а сейчас строит политическую карьеру на Кипре. В своей очередной авторской колонке о Кипре для «Реального времени» Айгуль Михневич рассказывает о том, в чем состоит разница между двумя главными городами Кипра — Лимасолом и Никосией.

«Примерно 25% жителей Лимасола составляют русские»

«Айгуль, когда вы уже переедете в Лимасол? Почему вы живете в Никосии, когда большинство русских предпочитают город у моря?»

Я слышу эти вопросы довольно часто. Большинство наших знакомых искренне не понимают, как можно переехать на остров и поселиться не на побережье, а в центре. Сегодня я расскажу о разнице между двумя главными городами Кипра: его административной столицей — Никосией и деловым центром — Лимасолом, прибрежным портовым городом.

В 2012 году всемирно известная компания, сооснователем которой является мой муж, перевезла часть своих сотрудников на прекрасный остров в Средиземном море. Два крупнейших города здесь — Никосия и Лимасол. В каждом живут около 280 000 человек на сегодняшний день.

9 лет назад знакомый таксист сказал нам, что примерно 25% жителей Лимасола составляют русские. Подозреваю, что сегодня это число несколько больше. Наши соотечественники часто называют город Лимасольском. В столице количество выходцев из бывшего СССР значительно меньше. В основном это русскоговорящие жены киприотов, приехавшие сюда после развала Советского Союза. Но много и тех, кто работает в различных финансовых компаниях, обслуживающих так называемые «русские деньги».

Никосия — город чиновников, здесь находится президентский дворец и прочие учреждения. Фото twitter.com/btf_cy

Никосия — это город чиновников, так как здесь находится президентский дворец, парламент и прочие учреждения. Государственный аппарат, кстати, на Кипре один из самых больших в Евросоюзе. Бюджетники составляют примерно треть всего работающего населения страны, насколько мне известно. В столице удобно вести дела. Расстояния маленькие, все находится очень близко. Этот фактор и стал ключевым при выборе места для офиса упомянутой фирмы. Однажды моему мужу нужно было сделать какие-то документы. Выйдя из дома, он вернулся через час, побывав аж в трех местах и сделав все максимально быстро.

«В Лимасоле няни ведут себя так, словно едят бриллианты на завтрак»

Большинство людей, живущих на континенте, мечтают переехать в дом у моря. Именно поэтому наши состоятельные соотечественники выбирают Лимасол, крупный портовый город на юге страны, где сегодня, как грибы, растут небоскребы на продажу.

Летом Лимасол и Никосия по климату похожи на турецкий хамам и финскую сауну. В первом влажно и душно, во втором сухо и жарко. Кому-то легче переносить высокую влажность, а кому-то — сухую парилку. Если в Лимасоле влажность почти 100%, то в Никосии в жару она не превышает 15%.

При 38 градусах на улице температура мокрого градусника в Никосии будет 20 градусов, а в Лимасоле — 38 при 38. Человек в какой-то мере является мокрым градусником за счет выделения пота. В сухом климате естественная терморегуляция организма работает эффективно, и на улице в жару можно находиться часами, главное — не допускать обезвоживания и защищать кожу от солнца.

Песок на лимасольском берегу в основном черный. Фото pexels.com

Песок на лимасольском берегу в основном черный. Море голубоватое, но все же мутное. В портовых городах вода обычно грязнее, чем в других местах, так как с кораблей в нее часто попадает множество различных жидкостей, в том числе и топливо.

Когда друзья спрашивают, куда лучше ехать отдыхать на Кипре, я всем говорю: езжайте в Протарас. Восточное побережье значительно чище и пляжи там красивее. Да, с языком тоже проблем не будет, так как местные жители любят русских туристов. Многие столичные чиновники и бизнесмены имеют летние дома именно в «Протарасовке». И мы с ними согласны.

Лимасол — большой, суетливый город. Маленькая Москва с соответствующими замашками. Многие состоятельные мужчины отправляют туда своих жен, любовниц и детей, а сами зарабатывают деньги в Москве, в Минске, в Киеве или еще где-нибудь. Кипр еще называют островом ссыльных жен. Многие дамы, к сожалению, на этом фоне спиваются, как мне рассказывали подруги.

«Там няни ведут себя так, словно едят бриллианты на завтрак», — сказал мне кто-то. По рассказам наших знакомых, дети учатся выбирать себе друзей по марке семейных автомобилей уже чуть ли не с детского сада. И это одна из причин, почему мы остановились в Никосии. В одной из лучших школ столицы, куда ходят наши дети, никому не приходит в голову мериться благосостоянием родителей, которые бывают от среднего класса и вплоть до богатейшей столичной элиты. В лучших школах Лимасола о таком можно только мечтать.

Восточное побережье значительно чище и пляжи там красивее. Фото fellowtraveler.ru

«Астрологией здесь интересуются больше, чем культурой»

Большинство русскоязычных культурных событий проходит именно в Лимасоле. Если люди хотят хорошо заработать, то очередную «звезду», которая будет вычесывать «утомленных солнцем островитян», они везут именно в этот город. Цены на билеты здесь тоже довольно высокие. Даже для того, чтобы увидеть качественное представление, лимасольцы не поедут в столицу. Они любят, когда им все преподносят на блюдечке с золотой каемочкой под самый носик.

Лишь один раз я увидела переполненный зал в Российском центре науки и культуры на мероприятии, куда люди приехали даже из Пафоса (2,5 часа езды). Это была встреча с астрологом Тамарой Глобой. Зрители сидели на ступеньках между рядами. Да, астрологией здесь интересуются больше, чем культурой. Были люди, которые честно пытались изменить ситуацию. Не вышло. Я лично была вынуждена проводить еженедельные бесплатные встречи своего интеллектуального клуба в Лимасоле, так как там собиралось до сорока человек, когда в Никосии не было и десяти.

В столице дамы с большим удовольствием встречались в те же утренние часы, чтобы научиться делать елочные игрушки или послушать очередного эзотерика. А потом они же жаловались, что в Никосии проходит мало культурных событий. Когда на Кипре проводился очередной международный театральный фестиваль, на некоторые спектакли, проходившие в столице, пришло всего несколько человек. Зрителей в зале было меньше, чем актеров на сцене.

Да, виды там прекрасные, но они постепенно закрываются небоскребами, а до пляжей приходится ездить на машине. Фото gstatic.me

«Долгие годы киприоты воспринимали русских как дойных коров»

По нашим наблюдениям, цены в Лимасоле выше примерно на 20—30% (а иногда и больше).

Когда киприоты слышат русскую речь, у них срабатывает условный рефлекс, возникший в наши лихие 90-е, когда на остров вывозились деньги в огромных количествах. При виде славянского лица местные жители как-то автоматически завышают цены минимум в 2—3 раза. А если видят, что клиент разводной, могут и удесятерить аппетит.

Один товарищ рассказал нам, как появился этот рефлекс. Когда железный занавес спал, на остров полетели «новые русские», которые сами развратили местных жителей. Недвижимость в те времена здесь была дешевая. А наши любили хвастаться дорогими покупками. То, что продавали за условные 5 рублей, они покупали за 25 или даже за 50, чтобы потом рассказать «корешам» о том, какие они «крутые». Вполне возможно, что кто-то намеренно накручивал цены, чтобы раздуть очередной экономический пузырь и в будущем подороже продать купленное. Долгие годы киприоты воспринимали русских как дойных коров.

И эти «коровы» по большей части селились именно в Лимасоле, осуществляя мечту о жизни в доме у моря. Однако все не так красочно, как кажется. Большинство моих состоятельных знакомых, живущих в Лимасоле, имеют дома на холмах вдали от моря. Да, виды там прекрасные, но они постепенно закрываются небоскребами, а до пляжей приходится ездить на машине. Качество квартир, строящихся на побережье, оставляет желать лучшего.

У меня есть одна знакомая пара в Лимасоле, которая каждый год на пару недель приезжает в Протарас и снимает дом в шаговой доступности от моря.

Кстати, здесь же следует отметить, что сейсмическая активность в портовом городе самая высокая на всем острове. Дай Бог, чтобы все эти «человейники», которые сейчас активно растут, устояли во время очередной сильной тряски. Однако, на мой взгляд, человеческая жадность в данном случае заглушает здравый смысл, что может привести к трагедии. Например, если на верхних этажах возникнет пожар, его никто не сможет потушить. На острове нет соответствующей техники.

Час езды на Кипре — это дальняя даль. Здесь такие расстояния. Фото oteli-kipra.top

«Дрянное жилье по цене Букингемского дворца»

Сегодняшние русские сильно отличаются от тех, что приезжали в 90-е. Эти люди умеют считать деньги и умеют хорошо экономить, однако многие местные жители все еще отказываются принимать новую реальность, продолжая завышать цены по старой привычке. Такие русские им не нравятся, поэтому все чаще слышны негативные возгласы в адрес «понаехавших ксеносов (чужаков)», которых уже не получается доить, как раньше. Они мечтают заполучить «нашего» клиента и выжать из него максимум, предлагая, например, дрянное жилье по цене Букингемского дворца.

Покупать недвижимость здесь следует очень осторожно и внимательно. Возможно, об этом я напишу отдельную статью.

До приезда на Кипр я никогда не думала о жизни у моря, не жила в суетливой Москве. Люблю тишину и уединение. Когда хочется драйва, еду к друзьям в Лимасол или принимаю гостей у себя. Час езды за рулем до соседнего города для меня лично — большое удовольствие и своеобразная медитация. Время, когда я могу привести мысли в порядок, помечтать, построить планы на будущее.

Когда проводила еженедельные встречи клуба в Лимасоле, меня часто спрашивали: «Айгуль, а тебе не лень ехать в такую даль для этого?»

Да, час езды на Кипре — это дальняя даль. Здесь такие расстояния. Но мне не лень. В Лимасоле я встретила много единомышленников, которые сегодня с удовольствием приезжают на закрытые встречи клуба у меня дома. Уверена, этим людям тоже не лень, так как у нас всегда возникает теплая, веселая, семейная атмосфера, где все относятся друг к другу с большим уважением и любовью.



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