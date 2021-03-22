Взлет во время пандемии: «Тулпар Эйр» увеличил выручку на фоне роста спроса на чартерные рейсы

Ключевые финансовые показатели компании по годовой бухотчетности за 2020-й превзошли результаты 2019-го года.

Фото: Максим Платонов

Одной из самых пострадавших от пандемии отраслей стала авиационная отрасль. По данным исследовательской компании Cirium, уже к середине апреля прошлого года на хранение были сданы 14 400 пассажирских самолетов — это 65% мирового авиафлота. В России ситуация развивалась аналогично остальным странам. По оценке Авиастата, в 2020 году отечественные авиакомпании перевезли в два раза меньше пассажиров, чем годом ранее. Но не все ощутили сильное влияние мирового кризиса. Деловые авиаперевозки пользовались повышенным спросом. Так татарстанская компания «Тулпар Эйр» завершила 2020-й с лучшими показателями, чем годом ранее.

Локдаун ударил по авиаперевозчикам сразу

Влияние коронавируса авиапром ощутил на себе почти сразу. Первый локдаун заставил бизнес придумывать новые меры, чтобы остаться на плаву. Крупнейшая авиакомпания и национальный авиаперевозчик Великобритании British Airways продавала на аукционах часть корпоративной коллекции живописи.

Сингапурские авиалинии устроили в двух неиспользуемых лайнерах рестораны на 450 мест каждый. Тематика у заведений была соответствующая — питание по тарифам «эконом» и «бизнес-класс».

Креатив помог не сильно. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, из-за карантинных мер и закрытия границ потери авиакомпаний мира в 2020-м превысили $85 млрд. Многие из них были вынуждены сокращать сотни сотрудников и наращивать кредитную нагрузку. К примеру, Delta Airlines планирует привлечь $6,5 млрд, United Airlines — $6,8 млрд, а Spirit Airlines — $850 млн.

Из-за карантинных мер и закрытия границ потери авиакомпаний превысили $85 млрд. Фото: Максим Платонов

— 2020 год оказался одним из худших в истории для представителей авиаотрасли как в России, так и в мире. Закрытие международного авиасообщения вынудило авиакомпании по всему миру заземлить свои воздушные суда и отказаться от новых заказов. В частности, чистый убыток ведущей мировой авиакосмической корпорации и крупнейшего производителя пассажирских самолетов Boeing в 2020 году составил $11,94 млрд против $636 млн годом ранее, — рассказывает аналитик ГК «Финам» Наталия Пырьева.

Сокращение пассажиропотока на внутренних рейсах по всему миру достигло 57,5%, на международных — 91,9%.

На ситуации отразилась и осторожность пассажиров — в условиях неопределенности и закрытых границ резко сократились ранние бронирования. В них авиакомпании особенно нуждаются в межсезонье. По статистике Международной ассоциации воздушного транспорта, в сентябре 2020-го объемы бронирования билетов на квартал вперед упали на 70% к прошлому году.

Таким образом, ассоциация спрогнозировала восстановление мирового авиасообщения до докризисного уровня только в 2024 году.

В России убыток авиакомпаний превысил 120 млрд рублей

Российские перевозчики пострадали от пандемии наряду с зарубежными коллегами. В первом полугодии 2020-го объем перевозок пассажиров российских авиакомпаний сократился вдвое. При этом на внутренних авиалиниях пассажиропоток упал на 42,5%, а на международных — на 64,3%.

Летняя навигация лишь на несколько процентов улучшила общий результат авиаперевозок по итогам трех кварталов 2020-го. По данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, операционный убыток 35 крупнейших российских пассажирских авиакомпаний в первом полугодии составил 121 млрд рублей.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана в свою очередь отчиталось о ситуации в республике на коллегии по итогам года.

В первом полугодии 2020-го объем перевозок пассажиров российских авиакомпаний сократился вдвое. Фото: Максим Платонов

По информации ведомства, из всех видов транспорта больше всего пострадали воздушные перевозки с падением показателей более чем на 50%. Причем аэропорты республики получили гораздо большие суммы компенсаций, чем авиаперевозчики. Так, Международный аэропорт «Казань» получил за время простоя свыше 160,8 млн рублей, а «ЮВТ Аэро» — около 9 млн рублей.

— На фоне распространения вируса в России, авиакомпания «ЮВТ Аэро» испытала отток клиентов и, как следствие, уменьшение доходной части. Но она продолжала выполнение практически всех рейсов по маршрутной сетке. С апреля 2020 года резко снизилась занятость пассажирских кресел в салонах воздушных судов. В первой половине месяца прошлого года этот показатель составил порядка 30%. За первое полугодие 2020 года авиакомпания «ЮВТ Аэро» перевезла 104 437 пассажиров, в 2019 году — 113 001 человека, то есть было снижение на 8%, — поясняет генеральный директор АО «ЮВТ Аэро» Петр Трубаев.

«Тулпар Эйр» увеличил объем перевозок на 5,1% за счет чартерных рейсов

В таких условиях востребованными становятся другие области применения авиации: грузовые и почтовые перевозки, работы экстренных служб, новые виды авиационных работ в ТЭК и сельском хозяйстве. В выигрыше оказались и компании сферы корпоративных перевозок.

Одно из основных направлений авиакомпании «Тулпар Эйр» — деловые чартерные рейсы. В прошлом году она увеличила объем авиаперевозок на 5,1% или на 37 062 тыс. рублей. Они и принесли основную прибыль компании в прошлом году — 99,95% от общего объема. В 2018 и 2019 годах объем выручки от авиаперевозок составлял 99,4 и 99,7 процентов.

— У нас выросло количество заказов, работы стало больше, так как увеличилась потребность в чартерных рейсах. Это очень просто объясняется: маршруты полетов и количество рейсов авиакомпаний, летающих на регулярных рейсах, значительно уменьшилось. Плюс риск заболевания в многолюдных местах также подталкивает людей заказать чартер. Использовать любой кризис как возможность — черта группы компаний «Тулпар». У нас серьезные планы по наращиванию чартерных перевозок. И если до кризиса мы в основном специализировались на корпоративном обслуживании, то сейчас вышли на рынок и активно летаем. Увеличили даже штат, взяли двух новых пилотов и планируем увеличить парк самолетов в этом году, — сообщает председатель совета директоров ООО «Авиакомпания «Тулпар Эйр» Азат Хаким.

Прибыль от продаж у предприятия увеличилась почти вдвое — до 91 990 тыс. рублей. В позапрошлом году показатели были на уровне 47 421 тысячи. То же самое касается и чистой прибыли: 34 676 тыс. рублей в 2019-м и 72 140 тыс. рублей. в минувшем году.

Общая стоимость активов общества по состоянию на 31 декабря 2020-го находится на отметке 224 082 тыс. рублей, что на 21,7% выше по сравнению с данными на начало года. К концу года собственные средства «Тулпар Эйр» выросли на 73%.

Среднемесячная зарплата сотрудников авиакомпании достигла 166 934 рублей.

Будущее авиапрома: вырастет спрос на самолеты меньшей вместимости

Пока сфера деловых перевозок продолжает расти, остальной авиапром по-прежнему переживает трудные времена. По мнению экспертов, рынок ждет медленное восстановление. Председатель совета директоров ООО «Авиакомпания «Тулпар Эйр» Азат Хаким считает, что в России после пандемии может измениться география полетов и их регулярность. Большей востребованностью станут пользоваться самолеты меньшей вместимости.

Большей востребованностью станут пользоваться самолеты меньшей вместимости. Фото: Максим Платонов

Гендиректор авиакомпании «ЮВТ Аэро» Петр Трубаев полагает, что сейчас одна из главных задач — обеспечение транспортной доступности регионов с достойным уровнем безопасности и качества. Перевозчик планирует расширять сеть маршрутов, в том числе и субсидируемых рейсов и надеется на поэтапное открытие международных маршрутов вместе с активностью на рынке внутренних авиаперевозок.

Аналитик группы компаний «Финам» Наталья Пырьева предполагает, что стабилизация ситуации зависит от скорости массовой вакцинации.

— Важным фактором является возвращение платежеспособного спроса на авиаперевозки, поскольку доходы населения значительно снизились во время пандемии. Немногие смогут позволить себе туристические поездки, когда это станет возможно. Восстановление международных авиаперевозок до докризисных уровней ожидается примерно к 2024 году, тогда как на внутренних рынках мы можем увидеть неплохие показатели уже к концу 2021 года, — комментирует Наталья Пырьева.