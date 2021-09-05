Космический чили-перец, фатальный недосып и древние китайские пивовары

Новости науки за неделю с 30 августа по 5 сентября

Марсоход Perseverance добыл образец марсианского грунта, а на МКС зацвел перец

На этой неделе в области космической науки случились два события разной степени долгожданности. Во-первых, марсоход Perseverance наконец-то сумел добыть пробу марсианского грунта. Об этом сообщается в twitter-аккаунте марсохода (да, он есть, и он довольно интересный). На фотографии показан камень, в котором аккуратно просверлено идеально круглое отверстие.

Подпись гласит: «Я просверлил камень, который являлся моей целью, и моя команда проверит другие данные и изображения, чтобы подтвердить, удалось ли нам получить и сохранить неповрежденный керн».

Под другими данными марсианский скиталец имеет в виду телеметрию пробирки, в которую должен был быть отобран образец грунта. Позже Адам Стелтцнер, главный инженер проекта, перепостил этот твит и подтвердил: «У нас есть образец! Никогда не был так рад увидеть дыру в камне!» Один из русских пользователей не преминул оставить под твитом Стелтцнера язвительный комментарий: «Испортили камень и радуются».

twitter.com/NASAPersevere

Марсоходу удалось собрать марсианский грунт далеко не сразу: в начале августа первая попытка сделать это не увенчалась успехом. Система отбора проб тогда сработала, но грунта в пробирке не оказалось. Приключения маленького робота на поверхности Красной планеты занимают землян, поэтому свершившееся событие действительно стало маленьким праздником.

Тем временем в американском сегменте МКС зацвел первый космический перец. Оранжерея американских космонавтов пополнилась перцем в начале июля, и вот теперь астронавтка Меган МарАртур, опять же в Twitter, объявила о том, что у растения появились цветки.

«Они цветут! Мы ожидаем на следующей неделе увидеть завязи плодов! Умение выращивать эти сложные растения в уникальных условиях космической станции позволит космонавтам будущих миссий выращивать что-то и себе в пищу!» — пишет Меган.

Между прочим в русском сегменте тоже планировали выращивать перец (правда, сладкий, а не чили, как у американцев), но оранжерея «Лада-2» погибла при аварийном запуске грузовика «Прогресс МС-04».

Как измерить клеточный иммунитет к COVID-19?

Как известно, иммунитет к коронавирусу может обеспечиваться не только антителами, уровень которых измерить относительно несложно. Есть еще и Т-клетки, которые тоже дают иммунный ответ (именно этим медики объясняют, например, феномен, когда у человека переболевает вся семья — а он среди этого «ковидного госпиталя» остается здоровым, причем без антител). Так вот, до сих пор было очень сложно измерить количество этих клеток. Ученые из Сингапура разработали простую и, главное, бюджетную технологию оценки того, каков иммунный ответ Т-клеток на вирус SARS-CoV-2.

pixabay.com

Эта технология базируется на том, что измеряется не количество самих клеток, а количество цитокинов, которые они вырабатывают при введении «шипа» коронавируса вакцинированным или переболевшим. Ученые отобрали кровь у двух сотен добровольцев, уже имеющих антительный иммунитет к коронавирусу. В пробы их крови ввели небольшие фрагменты шипа (спайкового белка) SARS-CoV-2. А в ответ на них иммунные клетки начали вырабатывать сигнальные молекулы — цитокины.

Уровень цитокинов зависит от того, сколько Т-клеток, специфичных к коронавирусу, их вырабатывают. А значит, можно измерять не сами клетки, а их продукцию, ведь цитокины гораздо легче обнаружить и померить. Кстати, точно такой же цитокиновый подход уже давно используется для оценки клеточного иммунитета к туберкулезу. Метод достоверный и чувствительный, так что его вполне можно внедрять «в люди».

Руководитель исследования Антонио Бертолетти говорит, что экспресс-тест не потребует дорогого оборудования и в одном анализе можно будет определять одновременно и уровень антител, и Т-клеток — оценивать таким образом комплексную защиту организма.

Коронавирус начал эволюционировать быстрее

Австралийские биологи выяснили, что SARS-CoV-2 начал быстрее мутировать. Если в прошлом году появлялась пара мутаций ежемесячно, то теперь их становится уже 10—15. Соответственно, и четыре новых штамма, которые ВОЗ считает самыми опасными, появились вследствие этого. Имеются в виду альфа-штамм (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и печально известная индийская «дельта», которая косит людей по всему миру конкретно сейчас. Коронавирус этих разновидностей быстрее передается, болезнь при них протекает тяжелее, а антитела действуют на них слабее.

Биологи из Университета Мельбурна выдвинули гипотезу о том, что более смертоносные и легко передающиеся штаммы коронавируса образуются под давлением положительного отбора. Для того чтобы ее подтвердить, они изучили генетические последовательности SARS-CoV-2 из общедоступной базы данных GISAID и оценили скорость эволюции вдоль ветвей филогенетического дерева коронавируса в рамках различных эволюционных моделей.

pixabay.com

Выяснилось, что разные варианты SARS-CoV-2 мутируют с разной скоростью, причем новые штаммы образуются во время эпизодических вспышек этих скоростей. Иногда быстрота мутаций становится вчетверо выше фоновой, и в итоге новые штаммы формируются всего за несколько недель, а не за несколько месяцев, как в обычном варианте.

Австралийцы считают, что для «рождения» альфа-штамма коронавирусу потребовалось 14 недель. Дельта-вариант возник всего за полтора месяца. При этом главным «виновником» перерождения материнского вируса становился белок шипа, в котором и возникали мутации. Благодаря им шип коронавируса, который «открывает» клетку для инфицирования, становился более изощренным, и на него меньше действовали антитела.

Регулярный недосып не лечится

Польские ученые попытались в очередной раз защитить святое: здоровый человеческий сон. Они решили выяснить, сколько времени нужно человеку на то, чтобы отоспаться наконец после долгого периода регулярных бдений.

Как известно, недосып не лучшим образом отражается на нашем организме. Помимо того, что организм становится некрасивым (обретая все эти мешки под глазами, серую кожу и прочие прелести), он еще и начинает сбоить чуть ли не по всем системам органов. Снижаются когнитивные навыки, падает внимание, ни к черту становится память. Сердечно-сосудистая система тоже не говорит спасибо, расшатывается нервная система. А значит, растут риски всяких смертельных опасностей — от инфарктов до банальной производственной травмы в результате снижения концентрации. Но до сегодняшнего дня никто в мире точно не знал, сколько надо среднестатистическому человеку, чтобы полностью восстановиться после долгого и регулярного недосыпа.

pixabay.com

Так что низкий поклон биологам из Ягеллонского университета в Кракове: они провели такой эксперимент. Несколько добровольцев десять дней совершенно сознательно недосыпали, а потом им дали семь дней на то, чтобы спать без единого ограничения (пожалуй, эта часть эксперимента была самым приятным временем в их жизни).

На участниках в процессе эксперимента были датчики для отслеживания режима сна и активности, каждый день добровольцы проходили ЭЭГ и тесты на время реакции и точность. Так вот, после целой блаженной недели неограниченного сна оказалось, что восстановиться успела только скорость реакции. Остальные параметры от нормы были далеки. При этом каждый участник восстанавливался с разной скоростью. Вывод, который сделали ученые, таков: хронический недосып не лечится коротким отпуском или даже проспанными целиком выходными. Привет, кэп, скажем мы им.

Ученые пишут: «Современное общество считает ограничение сна нормой, но результаты показывают, что последствия регулярного недосыпания, возможно, будет сложно преодолеть». Пожмем им руку и двинемся дальше.

Что старше — пиво или рис?

И напоследок перейдем к важным новостям из мира археологии. На раскопках в Южном Китае нашли артефакты, благодаря которым ученые решили: человек начал делать пиво раньше, чем научился выращивать рис! Причем раньше как минимум на тысячу лет.

Итак, обо всем по порядку. В Южном Китае, на раскопках на плато близ города Цяотоу, нашли курган с двумя человеческими скелетами. Ученые считают, что этому погребению примерно 9 тысяч лет. И в нем была найдена удивительная по двум показателям керамика — два десятка горшков. Во-первых, это расписные горшки, их создатели не были лишены художественного вкуса и украсили их абстрактным узором. И главной сенсацией стало именно это: ни на каких других памятниках того времени подобных росписей не находили, керамика такого возраста, как правило, узорами похвастаться не могла.

Во-вторых, семь из 20 найденных сосудов имеют форму горшков, из которых древние китайцы пили алкоголь гораздо позже — из них вполне можно было бы пить и сегодня, их легко держать в руке, как чашку. Так что ученые решили проверить: а вдруг 9 тысяч лет назад в Китае народ уже умел делать алкоголь? И проверили. И выяснили: да, умел.

Сосуды, найденные при раскопках в Цяотоу. Фото: Jiajing Wang, Leping Jiang, Hanlong Sun

Проанализированные остатки крахмала и окаменелых растений и грибов, собранные с внутренней поверхности подозрительных «чашечек», показали: это плесень и дрожжи, которые очень похожи на продукты брожения пива. В естественных условиях такое их сочетание не встречается нигде. А плесень, которую нашли исследователи, похожа на ту, которая используется сегодня для приготовления саке и других веселящих напитков из ферментированного риса в странах Восточной Азии. Вдобавок на стенках сосудов были найдены фитолиты (окаменелые остатки) рисовой шелухи — ученые решили, что ее древние китайские пивовары добавляли в свой нектар для брожения.

Получалась у них, разумеется, редкостная гадость — древнее пиво представляло собой мутный, слегка сброженный, чуть сладковатый напиток. Но в голову ударяло — а большего от траурной церемонии им не надо было (ученые решили, что поскольку «пивные кружки» нашли рядом с погребением, то пивко древние китайцы пили во время погребального обряда). Как люди до этого додумались девять тысяч лет назад, ученые ответить затрудняются.

Но факт остается фактом: когда было сделано «пиво» из Цяотоу, рис в этих местах еще не выращивали — его окультурили самое раннее 8 000 лет назад. А для приготовления напитка использовали дикий рис. Так что древние китайцы полюбили пиво раньше, чем начали выращивать свою легендарную злаковую культуру. Вот уж сенсация так сенсация!