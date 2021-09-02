Карпин показал новую сборную в матче с хорватами. Перестройка команды началась успешно

Закономерная ничья и наши в лидерах своей отборочной группы

Сборная России продолжает борьбу за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре. В Дебютный матч о главе национальной сборной Валерия Карпина пришелся сразу на главного соперника по группе. Дебют вышел двояким, но результат, определенно, можно считать удачным. Игра вышла интересной и самое главное, что россияне показали новый, пока еще формирующийся стиль игры в атаке. Будет ли наигрываться Миранчук в нападении? Кто теперь новый основной вратарь команды? Ответы на эти и другие вопросы — в материале спортивной редакции «Реального времени».

Дебют с соперником такого уровня — шанс задать высокую планку перед болельщиками

Дебют Валерия Карпина интригует вдвойне — матч с хорватами дает возможность, в случае победы, набрать очки с сильнейшим соперником в группе, а в случае поражения никто тренерский штаб сразу обвинять не станет.

То, что Карпин изменит стиль сборной, было очевидно изначально. Стиль Валерия Георгиевича и его предшественника Станислава Черчесова сильно отличается, и это видно даже по набору футболистов, вызванных на отборочные матчи.

В первую очередь это касается линии нападения. Игроки, известные футбольной публике, однако нет той однобокости, которая прослеживалась у Черчесова. Дзюба, Соболев и Заболотный, игравшие на Евро — большие нападающие, козырем которых является игра на втором этаже и Черчесов не оставлял места для вариативности для своей команды.

Карпин же вызвал Смолова, лучшего бомбардира РПЛ на данный момент, а также молодого Тюкавина из московского «Динамо». Из троицы с Евро 2020 остался только Заболотный, но в сборной Карпина он выглядит как третий выбор для главного тренера, рассчитанный на те случаи, когда игра складывается не по сценарию и нужно упростить игру, используя длинные верховые передачи.

Возможность набрать очки в игре с соперником такого уровня, да еще и в дебютной игре — можно считать отличным результатом для сборной России. Но еще важнее игра, которую увидели болельщики на трибунах и перед телевизором.

Возможность набрать очки в игре с соперником такого уровня, да еще и в дебютной игре — можно считать отличным результатом для сборной России. Фото vk.com/rfsruofficial

Захарян в стартовом составе и игра без чистого форварда. Карпин сразу удивил

Валерий Карпин принялся удивлять с первой же игры во главе национальной сборной. Стартовый состав на матч с Хорватией вышел экспериментальным — схема 4-3-3 без чистого нападающего, а роль «ложной девятки» с первых минут исполнял Алексей Миранчук.

Карпин нашел место на поле двум ключевым игрокам сборной, а именно Александру Головину и вышеупомянутому Миранчуку. Компанию игроку «Аталанты» в атаке составили Алексей Ионов и 18-летний Арсен Захарян. Выбор этой тройки многих удивил, но эти футболисты сильны как в атаке, так и в прессинге, ставку на который делает Карпин. Форвард «Локомотива» Федор Смолов в нынешнем сезоне хорош, но видимо сейчас Валерий Георгиевич хочет видеть от своей команды немного другого, а именно четкой игры с определенным набором функций на поле.

И матч с хорватами показал первые наработки Карпина. Миранчук действовал в подыгрыше, помогая партнерам взаимодействовать в центре поля, Захарян и Ионов находились выше и за счет активных подключений крайних защитников, пытались создавать опасность у ворот соперника. При обороне же сборная России держала построение 4-3-3, прессингуя хорватов сразу же после потери мяча. В паре с Головиным вышел Далер Кузяев. Удивительно, но Роман Зобнин остался на скамейке запасных. В опорной зоне появился Дмитрий Баринов, игравший у Станислава Черчесова в центре обороны.

Карпин начал свою работу с классики — атакующая схема со ставкой на комбинационную игру. Единственная проблема была в том, что ударов по воротам — особенно в первом тайме — получилось не так много. Главный момент первых 45 минут создал молодой Захарян, отлично пробив от границ штрафной, но голкипер хорватов справился с ударом. В остальном же перестроение команды прошло достаточно гладко, благо исполнителей под подобный стиль в сборной достаточно.

Стартовый состав на матч с Хорватией вышел экспериментальным — схема 4-3-3 без чистого нападающего, а роль «ложной девятки» с первых минут исполнял Алексей Миранчук

Гильерме вернулся в команду. Теперь за вратарей в сборной отвечает бывший помощник Бердыева

Еще одно событие для сборной России — это возвращение в команду голкипера «Локомотива» Гильерме. Вратарь «железнодорожников» уже был первым номером национальной команды, но перед Евро потерял место даже в заявке. Но при новом тренере вернулся в состав команды и по решению нового тренера вратарей Виталия Кафанова занял место первого номера. Именно бывший помощник Курбана Бердыева теперь отвечает за выбор голкиперов в состав. Причем за выбор вратаря на матч теперь отвечает не главный тренер, а его ассистент.

«То, что тренер вратарей должен делать выбор, — это мое личное мнение. С вратарями работает тренер вратарей. Их психологию, их состояние может понять только человек, который с ним находится долгое время. Нужное качество [для главного тренера] — доверять и уметь делегировать полномочия. Если не уметь доверять, зачем тогда человек нужен?» — заявил Карпин в интервью перед встречей.

Это стало новой тенденцией в сборной России. Однако опыт Виталия Кафанова не подлежит сомнению и такое доверие от главного тренера объяснимо. Главный тренер команды не занимается с голкиперами и поэтому именно тренеру вратарей виднее, кто же лучше готов к матчу.

Вратарская линия в любой команде, где работал Кафанов, была знаком качества: «Рубин», «Ростов», а теперь и национальная сборная, везде Кафанов показывал свое мастерство работы.

Гильерме провел матч уверенно, не допустив ошибок ни на выходе, ни на линии ворот, оставив ворота вне прикосновенности. Поэтому выбор Кафанова можно считать удачным.

Стартовый отрезок россияне провели отлично, но дальше началась перестройка и игра разделилась на два отрезка

Первый тайм — эксперименты, второй — простота. Карпин показал два разных тайма

Удивив стартовым составом, Валерий Карпин показал, что готов к экспериментам даже в игре с таким сложным соперником, как сборная Хорватии. Стартовый отрезок россияне провели отлично, но дальше началась перестройка и игра разделилась на два отрезка, где мы увидели две практически разные сборные России. Трио Захарян — Миранчук — Ионов демонстрировало отличную скорость и прессинг, сменилось Заболотным, Бакаевым и Черышевым. Чем ближе был конец встречи, тем прагматичнее смотрелась национальная сборная. С выходом Заболотного у команды появился нападающий, но и игра упростилась и перешла в быструю доставку мяча до атакующей тройки, а дальше ставка на индивидуальное мастерство. Россияне все меньше действовали через быстрый розыгрыш, хоть и выровняли процент владения ( в первом тайме хорваты владели мячом 61% времени).

Валерий Карпин попытался не менять схему, совершив замены по позиции, но набор исполнителей не позволил держать темп, заданный в начале встречи. Денис Черышев, один из героев Чемпионата Мира 2018, сильно отличается от Арсена Захаряна и не смог также сильно терзать оборону соперника. Удивительно, почему же на поле не вышел лучший бомбардир российского первенства Федор Смолов и чем был обусловлен выход именно Антона Заболотного. Но в любом случае, Карпин сумел показать, что команда перестраивается и хоть и не 90 минут, но готова оказывать давление на хорватов и нулевая ничья — это отличный показатель.

Дебют Карпина можно назвать удачным. Россия не дала хорватам создать опасных моментов

Ничейный результат с хорватами — крайне удачный результат для сборной России. Наша команда не отпустила своего соперника вперед в таблице отбора к ЧМ 2022. В активе России и Хорватии по 7 очков и они делят лидерство, опережая команду Словакии на один балл.

Матч мог складываться в любую пользу. Хорваты больше владели территориальным преимуществом, но россияне показали, что даже с учетом перестройки, намечающейся в национальной команде, готовы к сопротивлению с соперником такого уровня, плюс даже с некоторыми экспериментами в атакующей линии. В первые минуты наша команда сумела потерзать оборону соперника, за это уже можно поблагодарить новый тренерский штаб команды.

Карпину можно простить перестройку игры в перерыве и упрощение в атаке. Результат есть, борьба за выход на Чемпионат Мира продолжается

Дебют Валерия Карпина показал, во-первых, результат, а во-вторых, проблески игры, по сравнению с тем, что сборная демонстрировала в последние пару лет.

За такой срок перестроить игру команды практически невозможно, и Валерий Карпин уповал на это перед игрой, отметив, что команда не успела отработать все, что хотела. Однако даже сейчас, в условиях, в которых оказался новый главный тренер, подобный результат является крайне удачным и Карпину можно простить перестройку игры в перерыве и упрощение в атаке. Результат есть, борьба за выход на Чемпионат Мира продолжается.

Игорь Белоногов, фото rfs.ru