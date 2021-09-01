Новый главный фаворит в Челябинске и решающий год Квартальнова в «Ак Барсе»: интриги Восточной конференции КХЛ

Восточная конференция уже по традиции — украшение Континентальной лиги

Сегодня матчем открытия стартует новый, уже четырнадцатый сезон Континентальной хоккейной лиги. Спортивная редакция «Реального времени» приводит главные и самые острые интриги предстоящего розыгрыша сначала на Востоке — эта конференция по традиции более богата на сюжеты и интриги. Да и действующий победитель отсюда. Кто новый фаворит Востока, какие проблемы накопили за лето «Ак Барс» и «Авангард», что делать Уфе с Метсолой и выстрелит ли Нижнекамск? Подробности — в материале.

Попытка номер три: от Квартальнова в Казани ждут кубок посерьезнее Танеко

Ужасно несобранным и далеким от чемпионской игры предстал «Ак Барс» на магнитогорском Мемеориале Ромазана. Три поражения и одна натужная победа над «Амуром» — таков итог турнира. Казалось, что тут уже ничего не поделаешь, и до старта официального чемпионата КХЛ Дмитрию Квартальнову придется исправлять ситуацию уже по ходу дела. Но тут пришел домашний TANECO Кубок чемпионов, и после первой игры мы увидели новый «Ак Барс», где забивают все — вплоть до Дмитрия Кагарлицкого.

Победа на домашнем льду и убедительный разгром питерского СКА в финале турнира немного разрядили напряжение и сбавили градус болельщицкого негодования.

Нынешний сезон начался для «Ак Барса» еще за пять дней до первой официальной игры. Главный тренер Дмитрий Квартальнов и генменеджер Марат Валиуллин давали пресс-конференцию, где рассуждали о необходимости доукомплектоваться, потере уровня после ухода Яруллина, а в один момент Квартальнову пришлось отвечать на неожиданный но явно раздражительный для него вопрос. Суть которого сводилась к тому, что специалист в Казани уже третий год и болельщики ждут что-то посерьезнее побед в предсезонных турнирах. Квартальнов, пытаясь скрыть раздражение, принялся улыбаться и отшуиваться, но судя по манере ответа, для него самого эта тема является больной.

Фото: ak-bars.ru

«Ребята, вы не испугали меня ничем. Когда приходил сюда, я понимал, куда пришел, что это за команда и сколько она выиграла. Мы всегда хотим победить. Что-то получается, что-то нет, тем и хорош плей-офф, где на победу претендует 6-7 команд. Еще раз: мы делаем все возможное, чтобы победить. Но вы-то меня точно не уволите, меня уволят другие люди, — обращался наставник «Ак Барса» к собравшимся на предсезонную пресс-конференцию журналистам.

Дмитрий Вячеславович может сколько угодно елозить и передергивать в ответах, но болельщика не обманешь. Третий год без каких-либо значимых достижений действительно может стоить Квартальнову места в команде. Якубов тоже не сразу увольнялся, а после ежегодных последовательных провалов.

«Трактор» — новый главный фаворит Востока?

Если отталкиваться от событий нынешнего лета, то похоже в королевстве КХЛ новый претендент на трон. Традиционный хоккейный регион — Челябинская область, исправно выдававшая звезд мирового хоккея со своего легендарного ЧТЗ, наконец-то, получила и мощную команду в Континентальной лиге.

В регионе даже задумались отказаться от финансирования фарм-клуба в пользу того, чтобы укрепить позиции в первой команде. Ритм челябинской музыке будет задавать бывшая казанская братия, бравшая Кубок Гагарина в «Ак Барсе». Здесь собрались Владимир Ткачев, оборону усилил лучший защитник Восточной конференции Альберт Яруллин, а в воротах будет трудиться Эмиль Гарипов. Ну и работяга Алексей Потапов, также поднимавший «ушастого» в 2018 на казанском льду перебрался сюда же. И это плюс к уже сложившейся в прошлом сезоне команде. В первую очередь остался снайпер Томаш Гика и Лукаш Седлак.

Правда, вратарская линия здесь не такая уж сильная, как это подают в СМИ. Эмиль Гарипов ищет свою игру с того самого 2018 года и постоянно меняет команды. Да даже в чемпионский сезон нельзя было назвать его вратарем топ-класса. Его постоянные приседания на щитки раньше броска здорово потрепали нервы казанским болельщикам. Эмиль выдал мощный плей-офф, ставший звездным часом, и на этом все. Да и его сменщик Роман Вилл не кажется вратарем уровня команды, которая заявляет о самых высоких задачах.

Фото: hctraktor.org

Притязания «Трактора» на лидерство на Востоке ясно — под руководством Анвара Гатиятуллина местная команда доходила до финала Восточной конференции и при меньших возможностях. Теперь же наставник «Трактора» получил команду мечты и уже показал мощь «Трактора» этого образца на предсезонных турнирах. На престижном Sochi Hockey Open челябинцы трактором проехались по всем соперникам (в том числе по «Авангарду и СКА), настреляв 14 шайб. И если отталкиваться от летнего хоккея, то «Трактор» будет новой мощной силой Востока.

Вот только психологии победителя этой команде не хватает. У «Трактора» нет опыта для лидерства на длинной дистанции и чтобы выигрывать Кубки. Как с этим справится Анвар Гатиятуллин?

«Авангард» заведомо сдался?

Действующий обладатель Кубка Гагарина провел лето так, что у болельщиков быстро прошла постчемпионская эйфория. Команду из Балашихи покинули несколько ее лидеров, ковавших первую в истории клуба победу в КХЛ.

Технарь Клим Костин отправился покорять НХЛ, за ним последовал и Кирилл Семенов. А один из лучших легионеров лиги Рид Буше уехал в Ярославль. А день назад стало известно, то в Магнитогорск отправился и некогда подававший огромные надежды Денис Зернов. Разве что Сергей Толчинский и Корбен Найт задержались в Подмосковье.

В клубе уже поставлена задача на сезон — добраться до финала Восточной конференции. Не самый обнадеживающий посыл на предстоящий сезон. Судя по всему, председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов и сам прекрасно понимает, что брать Кубок Гагарина второй год подряд — задача в нынешних реалиях практически невыполнимая. с большой вероятностью ударит кризис второго сезона — так уже случалось с «Ак Барсом» в сезоне 2018/2019. Ведь эти хоккеисты максимальной задачи уже достигли.

Фото: hawk.ru

Поэтому запланированная «чистка» — вполне логичный шаг для обновления крови.

Судя по всему, предстоящий чемпионат станет для «ястребов» переходный, и скорее всего последним для Боба Хартли, которому в Континентальной хоккейной лиге уже доказывать нечего.

«Салават Юлаев». Что делать в вратарским вопросом?

Пожалуй, самая веселая команда межсезонья дислоцируется в Уфе. Здесь умудряются заполнять свои свободные слоты поголовно хоккеистами 35+, а первый номер ворот Юха Метсола находится в подвешенном состоянии уже к старту нового сезона.

Юха Метсола ужасно отстоял в Казани, пропустив 11 шайб в двух играх. А потом в последней контрольной встрече межсезонья пропустил еще пять от «Металлурга». В эксклюзивном интервью нашему изданию наставник «Салавата Юлаева» Томи Ламса едва ли не клялся, что полностью доверяет своему соотечественнику в воротах и в команде не думают о расставании с голкипером.

«В первую очередь ты должен доверять всем своим хоккеистам. Я в своих игроках уверен. Во вратаре я должен быть уверен в первую очередь. Метсола хорошо тренируется, полностью отдается игре. Я ему доверяю», — уверял Ламса.

Фото: hcsalavat.ru

А позже «Чемпионату» добавил, что Юха вообще на данный момент находится в своей лучшей форме за последние годы, «просто сейчас маленькие детали развиваются не в его пользу, но со временем все поменяется».

Уфимский клуб ежегодно заявляет о Кубке Гагарине как о задаче на сезон, но всем очевидно, что в его нынешнем состоянии «Салават» к победе в лиге не готов. Во-вторых без надежного первого номера, на которого команда может положиться в самый ответственный момент еще ни одна команда трофеи не брала.

Короткой строкой: как дела у остальных?

Наиболее явным претендентом на выход в финал Кубка Гагарина от Восточной конференции вместе с «Ак Барсом» и «Трактором» сегодня выглядит «Металлург», который продолжает усиливаться.

Илья Воробьев уже не первый год в команде и однажды даже уже брал главный трофей Континентальной лиги. И обмен Прохоркина на Зернова кажется трансферной победой именно «Магнитки».

Но куда интереснее вопрос, кто в этом сезоне может неожиданно выстрелить? И самым вероятным претендентом выглядит нижнекамский «Нефтехимик», который серьезно обновился за это лето, укрепив легионерские позиции.

В Нижнекамск после краткого вояжа в Швейцарию вернулся главный голеодор прошлого сезона Либор Гудачек. Но еще более громким стало возвращение одного из главных любимцев нижнекамской публики американского форварда Дэна Секстона.

«Нефтехимик» серьезно обновился за это лето, укрепив легионерские позиции. Фото: hcnh.ru

Удалось оставить в команде и российского лидера, заигранного за сборную Павла Порядина. Судя по предсезонке, миниатюрный форвард проведет нынешний сезон поинтереснее прошлого. Похоже мы можем рассчитывать на выход в плей-офф от «Нефтехимика» как минимум, а возможно и сенсации погромче.