Новый главный фаворит в Челябинске и решающий год Квартальнова в «Ак Барсе»: интриги Восточной конференции КХЛ
Восточная конференция уже по традиции — украшение Континентальной лиги
Сегодня матчем открытия стартует новый, уже четырнадцатый сезон Континентальной хоккейной лиги. Спортивная редакция «Реального времени» приводит главные и самые острые интриги предстоящего розыгрыша сначала на Востоке — эта конференция по традиции более богата на сюжеты и интриги. Да и действующий победитель отсюда. Кто новый фаворит Востока, какие проблемы накопили за лето «Ак Барс» и «Авангард», что делать Уфе с Метсолой и выстрелит ли Нижнекамск? Подробности — в материале.
Попытка номер три: от Квартальнова в Казани ждут кубок посерьезнее Танеко
Ужасно несобранным и далеким от чемпионской игры предстал «Ак Барс» на магнитогорском Мемеориале Ромазана. Три поражения и одна натужная победа над «Амуром» — таков итог турнира. Казалось, что тут уже ничего не поделаешь, и до старта официального чемпионата КХЛ Дмитрию Квартальнову придется исправлять ситуацию уже по ходу дела. Но тут пришел домашний TANECO Кубок чемпионов, и после первой игры мы увидели новый «Ак Барс», где забивают все — вплоть до Дмитрия Кагарлицкого.
Победа на домашнем льду и убедительный разгром питерского СКА в финале турнира немного разрядили напряжение и сбавили градус болельщицкого негодования.
Нынешний сезон начался для «Ак Барса» еще за пять дней до первой официальной игры. Главный тренер Дмитрий Квартальнов и генменеджер Марат Валиуллин давали пресс-конференцию, где рассуждали о необходимости доукомплектоваться, потере уровня после ухода Яруллина, а в один момент Квартальнову пришлось отвечать на неожиданный но явно раздражительный для него вопрос. Суть которого сводилась к тому, что специалист в Казани уже третий год и болельщики ждут что-то посерьезнее побед в предсезонных турнирах. Квартальнов, пытаясь скрыть раздражение, принялся улыбаться и отшуиваться, но судя по манере ответа, для него самого эта тема является больной.
«Ребята, вы не испугали меня ничем. Когда приходил сюда, я понимал, куда пришел, что это за команда и сколько она выиграла. Мы всегда хотим победить. Что-то получается, что-то нет, тем и хорош плей-офф, где на победу претендует 6-7 команд. Еще раз: мы делаем все возможное, чтобы победить. Но вы-то меня точно не уволите, меня уволят другие люди, — обращался наставник «Ак Барса» к собравшимся на предсезонную пресс-конференцию журналистам.
Дмитрий Вячеславович может сколько угодно елозить и передергивать в ответах, но болельщика не обманешь. Третий год без каких-либо значимых достижений действительно может стоить Квартальнову места в команде. Якубов тоже не сразу увольнялся, а после ежегодных последовательных провалов.
«Трактор» — новый главный фаворит Востока?
Если отталкиваться от событий нынешнего лета, то похоже в королевстве КХЛ новый претендент на трон. Традиционный хоккейный регион — Челябинская область, исправно выдававшая звезд мирового хоккея со своего легендарного ЧТЗ, наконец-то, получила и мощную команду в Континентальной лиге.
В регионе даже задумались отказаться от финансирования фарм-клуба в пользу того, чтобы укрепить позиции в первой команде. Ритм челябинской музыке будет задавать бывшая казанская братия, бравшая Кубок Гагарина в «Ак Барсе». Здесь собрались Владимир Ткачев, оборону усилил лучший защитник Восточной конференции Альберт Яруллин, а в воротах будет трудиться Эмиль Гарипов. Ну и работяга Алексей Потапов, также поднимавший «ушастого» в 2018 на казанском льду перебрался сюда же. И это плюс к уже сложившейся в прошлом сезоне команде. В первую очередь остался снайпер Томаш Гика и Лукаш Седлак.
Правда, вратарская линия здесь не такая уж сильная, как это подают в СМИ. Эмиль Гарипов ищет свою игру с того самого 2018 года и постоянно меняет команды. Да даже в чемпионский сезон нельзя было назвать его вратарем топ-класса. Его постоянные приседания на щитки раньше броска здорово потрепали нервы казанским болельщикам. Эмиль выдал мощный плей-офф, ставший звездным часом, и на этом все. Да и его сменщик Роман Вилл не кажется вратарем уровня команды, которая заявляет о самых высоких задачах.
Притязания «Трактора» на лидерство на Востоке ясно — под руководством Анвара Гатиятуллина местная команда доходила до финала Восточной конференции и при меньших возможностях. Теперь же наставник «Трактора» получил команду мечты и уже показал мощь «Трактора» этого образца на предсезонных турнирах. На престижном Sochi Hockey Open челябинцы трактором проехались по всем соперникам (в том числе по «Авангарду и СКА), настреляв 14 шайб. И если отталкиваться от летнего хоккея, то «Трактор» будет новой мощной силой Востока.
Вот только психологии победителя этой команде не хватает. У «Трактора» нет опыта для лидерства на длинной дистанции и чтобы выигрывать Кубки. Как с этим справится Анвар Гатиятуллин?
«Авангард» заведомо сдался?
Действующий обладатель Кубка Гагарина провел лето так, что у болельщиков быстро прошла постчемпионская эйфория. Команду из Балашихи покинули несколько ее лидеров, ковавших первую в истории клуба победу в КХЛ.
Технарь Клим Костин отправился покорять НХЛ, за ним последовал и Кирилл Семенов. А один из лучших легионеров лиги Рид Буше уехал в Ярославль. А день назад стало известно, то в Магнитогорск отправился и некогда подававший огромные надежды Денис Зернов. Разве что Сергей Толчинский и Корбен Найт задержались в Подмосковье.
В клубе уже поставлена задача на сезон — добраться до финала Восточной конференции. Не самый обнадеживающий посыл на предстоящий сезон. Судя по всему, председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов и сам прекрасно понимает, что брать Кубок Гагарина второй год подряд — задача в нынешних реалиях практически невыполнимая. с большой вероятностью ударит кризис второго сезона — так уже случалось с «Ак Барсом» в сезоне 2018/2019. Ведь эти хоккеисты максимальной задачи уже достигли.
Поэтому запланированная «чистка» — вполне логичный шаг для обновления крови.
Судя по всему, предстоящий чемпионат станет для «ястребов» переходный, и скорее всего последним для Боба Хартли, которому в Континентальной хоккейной лиге уже доказывать нечего.
«Салават Юлаев». Что делать в вратарским вопросом?
Пожалуй, самая веселая команда межсезонья дислоцируется в Уфе. Здесь умудряются заполнять свои свободные слоты поголовно хоккеистами 35+, а первый номер ворот Юха Метсола находится в подвешенном состоянии уже к старту нового сезона.
Юха Метсола ужасно отстоял в Казани, пропустив 11 шайб в двух играх. А потом в последней контрольной встрече межсезонья пропустил еще пять от «Металлурга». В эксклюзивном интервью нашему изданию наставник «Салавата Юлаева» Томи Ламса едва ли не клялся, что полностью доверяет своему соотечественнику в воротах и в команде не думают о расставании с голкипером.
«В первую очередь ты должен доверять всем своим хоккеистам. Я в своих игроках уверен. Во вратаре я должен быть уверен в первую очередь. Метсола хорошо тренируется, полностью отдается игре. Я ему доверяю», — уверял Ламса.
А позже «Чемпионату» добавил, что Юха вообще на данный момент находится в своей лучшей форме за последние годы, «просто сейчас маленькие детали развиваются не в его пользу, но со временем все поменяется».
Уфимский клуб ежегодно заявляет о Кубке Гагарине как о задаче на сезон, но всем очевидно, что в его нынешнем состоянии «Салават» к победе в лиге не готов. Во-вторых без надежного первого номера, на которого команда может положиться в самый ответственный момент еще ни одна команда трофеи не брала.
Короткой строкой: как дела у остальных?
Наиболее явным претендентом на выход в финал Кубка Гагарина от Восточной конференции вместе с «Ак Барсом» и «Трактором» сегодня выглядит «Металлург», который продолжает усиливаться.
Илья Воробьев уже не первый год в команде и однажды даже уже брал главный трофей Континентальной лиги. И обмен Прохоркина на Зернова кажется трансферной победой именно «Магнитки».
Но куда интереснее вопрос, кто в этом сезоне может неожиданно выстрелить? И самым вероятным претендентом выглядит нижнекамский «Нефтехимик», который серьезно обновился за это лето, укрепив легионерские позиции.
В Нижнекамск после краткого вояжа в Швейцарию вернулся главный голеодор прошлого сезона Либор Гудачек. Но еще более громким стало возвращение одного из главных любимцев нижнекамской публики американского форварда Дэна Секстона.
Удалось оставить в команде и российского лидера, заигранного за сборную Павла Порядина. Судя по предсезонке, миниатюрный форвард проведет нынешний сезон поинтереснее прошлого. Похоже мы можем рассчитывать на выход в плей-офф от «Нефтехимика» как минимум, а возможно и сенсации погромче.
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