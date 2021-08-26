Главный тренер «Салавата» Томи Ламса: «Во вратаре я должен быть уверен в первую очередь. Метсоле я доверяю»

Главный тренер «Салавата» — о предстоящем сезоне, вратарском вопросе, противостоянии с «Ак Барсом» и летних трансферах

Фото: Пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

На днях в Казани завершился предсезонный турнир TANECO Кубок чемпионов, где уфимский «Салават Юлаев» по итогам занял последнее 4-е место, дважды уступив магнитогорскому «Металлургу», а также хозяевам — «Ак Барсу». Однако финский специалист заявил, что турнир прошел плодотворно и дал много информации для размышлений. Корреспондент «Реального времени» побеседовала с финским специалистом в Казани. В эксклюзивном интервью Томи Ламса рассказал, как на его взгляд уфимская команда провела трансферную кампанию, какие выводы были сделаны после разгромного поражения в прошлом плей-офф от «Ак Барса», как он относится к сравнениям с Николаем Цулыгиным а также поделился планами на новый сезон КХЛ.

«Мы проделали хорошую работу на рынке этим летом»

— В середине июля экс-президент клуба Ринат Баширов приступил к работе в качестве генерального директора. Как вы восприняли эту новость?

— До этого мы с ним уже встречались, когда я только приступил к должности главного тренера «Салавата Юлаева». У нас и с Александром Курносовым (ныне исполнительный директор ХК «Салават Юлаев», — прим. ред.) было хорошее взаимопонимание и взаимодействие. С Ринатом Башировым также прекрасный коннект. Мы встречаемся почти каждый день, обсуждаем хоккейные дела, внутренние вопросы. Проблем никаких нет.



— Как вы оцениваете селекционную работу нынешнего межсезонья? Удалось закрыть потери новыми игроками?

— Я уверен в том, что у нас сейчас сильная команда. После прошлого плей-офф мы сделали определенные выводы. Команда поменялась, поэтому считаю, что мы проделали хорошую работу на рынке и приобрели нужных игроков.

— Есть ли в планах у команды подписание новых игроков или Кулемин — последнее подписание? Ринат Баширов в интервью сказал, что есть еще одна-две свободные позиции.

— Из-за Олимпийских игр очень плотное расписание, поэтому сезон нас ждет достаточно непростой именно в зимней части. Мы должны всегда помнить о том, что нам потребуется ротация, должны держать ухо востро, следить за рынком. В принципе, мы всегда смотрим по ситуации, кто может быть свободен, и как можем отреагировать на ситуацию. Соответственно, кем-то сможем усилиться. В этом плане проводится каждодневная работа.

— Есть ли кто-то на примете?

— Пока конкретно никаких переговоров не ведем (улыбается). Пока это в секрете.

— А вы не следили за «покупками» других команд? Кто удивил больше всего?

— Конечно, очень важно знать, кто в составе соперника выходит на лед, поэтому, как раз таки турнир в Казани показал силу соперников. Можно было в живую посмотреть, кто и что из себя представляет. Это позволяет делать определенные выводы о соперниках.

— Казанская команда рассталась со многими игроками. К примеру, уход Альберта Яруллина вас не удивил?

— Сложно комментировать, поскольку я не знаю ситуации изнутри, какие, к примеру, были взаимоотношения между игроком и главным тренером. Может, хоккеисту что-то не нравилось или тренеру. Это мир профессиональных спортсменов, это нормальная ситуация.

«Понимаем, как сделать игру команды еще сильнее»

— Томи, старт нового сезона КХЛ не за горами, в каком состоянии сейчас команда?

— В общем и целом, считаю, что все прекрасно. Мы хорошо поработали в течение этого месяца подготовки. Единственный факт, который, скажем так, раздражает — у нас много травмированных ребят, плюс некоторые игроки были вызваны в национальные сборные своих стран. В целом, мы провели хорошую работу. Что касается моего отдыха, я полностью смог восстановиться, в эмоциональном плане в первую очередь. Все это время я находился в Финляндии со своей семьей, потому что из-за коронавирусных ограничений достаточно сложно путешествовать. Я хорошо провел с ними время.

— От «Салавата Юлаева» всегда ждут высоких результатов. Груз ответственности давит, учитывая, что прошлый сезон завершился болезненным разгромом от «Ак Барса»?

— С каждым годом у нас есть большое желание строить сильную команду, и, естественно, выводы сделали. Мы понимаем, как сделать нашу команду еще сильнее, это то, чего мы хотим. Как тренер, я всегда нахожусь под давлением, но ко всему привыкаешь, ведь это часть работы. На тебя постоянно давит результат, соперничество, поэтому это абсолютно нормально.

Сейчас мы готовимся к сезону, каждую игру хочется выигрывать, но если говорить откровенно, то для нас турнир — это этап подготовки

— Вы ставили задачу на Кубке чемпионов выиграть или это все-таки обычный предсезонный турнир?

— Говоря объективно, для нас это в первую очередь этап подготовки к сезону. На турнире можно проверить многих наших молодых хоккеистов. Не будем также забывать, что из основного состава у нас выбыли по разным причинам порядка 12—14 хоккеистов. Сейчас мы готовимся к сезону, каждую игру хочется выигрывать, но если говорить откровенно, то для нас турнир — это этап подготовки.

— Летом «Салават» потерял ряд игроков, в числе которых Владимир Жарков. Позже вы говорили, что «никто не переживает из-за потери Жаркова». Значит ли это, что на его место нашли достойную замену?

— Хоккей — это профессиональный вид спорта. Такое происходит, люди приходят и уходят, поэтому должны к такому нормально относиться. Мы довольны тем, какие изменения в составе произошли и тем, кого имеем в своем распоряжении. С точки зрения состава у нас проблем нет.

— Кто из травмированных игроков в ближайшее время может вернуться в строй?

— Надеюсь, что Маннинен и Гранлунд, близки к возвращению к товарищескому матчу 28 августа против «Металлурга», а к началу сезона вовремя из своих сборных вернутся Ларсен, Мухамадуллин и Плэтт. Алалыкин и Пименов будут готовы к началу этой недели, что касается Картаева, Хохрякова и Амирова — сложно сказать. Тихонов — к первой, второй неделе сентября, возможно, уже будет готов. Коледова ждем в середине сентября.

«После серии с «Ак Барсом» действительно считал, то эта команда сможет выиграть Кубок Гагарина»



— Томи, в четвертом матче серии с «Ак Барсом» вы сказали, что «Они [«Ак Барс»] заслужили пройти в следующий раунд. Сегодня был матч равных соперников, один из наших лучших матчей в сезоне». Поясните, пожалуйста, что вы имели в виду?

— На тот момент я действительно считал, что «Ак Барс» — самая сильная команда в лиге и они, наверное, смогут выиграть Кубок Гагарина. Что касается нашей игры против такого оппонента, все наши матчи были закончены разницей в одну шайбу, они были упорными и близкими. Тот матч, про который вы спрашиваете, тогда все звенья хорошо действовали, то, чего мы и добивались. Мы показали хорошую и надежную игру, но «Ак Барс» в этом плане был сильнее нас.



— Какие ключевые моменты повлияли на результат?

— С точки зрения нашей игры, все 60 минут команда действовала как нужно, но тут сыграли роль несколько моментов: сопернику удалось выключить нашу первую тройку. Но отмечу, что на протяжении всего сезона у нас было отличное большинство, мы показывали хорошие цифры, но именно в серии с «Ак Барсом» у нас практически не было шансов на реализацию большинства. Если говорить об игре «5 на 5», то мы действовали надежно и хорошо.

Понимаем, судя по той же серии с «Ак Барсом», что нам нужно подготовить больше новых сочетаний. Сейчас у нас, скажем так, есть инструменты, чтобы все это построить и настроить.

— Многие болельщики негативно приняли новость о продлении контракта с 36-летним Джэффом Плэттом. Особенно после его выступления в сборной Белоруссии на ЧМ-2021. На Кубке РБ вы дважды ставили его в первом звене.

— На турнире в Уфе Джэфф играл в первой тройке, потому что у нас много травм, эта перестановка понятная и логичная. Он хорошо зарекомендовал себя в тренировочном процессе, его уважают в раздевалке.

— Вы видите в нем потенциал?

— Молодые ребята от него получают много важного опыта, плюс не будем забывать, что для каждого игрока в команде есть своя роль, именно из этих мелочей складывается команда. У Плэтта тоже есть своя роль, и он с ней хорошо справляется.

«Нам хотелось бы игроков 25—28 лет, но есть реалии рынка»

— Как показал плей-офф, финской тройки оказалось недостаточно прохождения «Ак Барса». Изменения в составе мы увидели на Кубке РБ. Есть ли вероятность, что и в новом сезоне вы откажетесь от привычного финского сочетания?



— Да, вполне возможно. Будем смотреть, в каких-то моментах будем использовать их вместе. На турнире в Казани видели, что Гранлунда и Маннинена не было, но ключевой момент — наша финская тройка была одна из лучших в прошлом сезоне и мы прекрасно понимаем, как она работает, какой может давать результат.

И также понимаем, судя по той же серии с «Ак Барсом», что нам нужно подготовить больше новых сочетаний. Сейчас у нас, скажем так, есть инструменты, чтобы все это построить и настроить. Что касается нового сезона, будем смотреть, как все будет развиваться.

— Томи, вы видите в первом звене на постоянной основе Родиона Амирова? Ему пророчат большое будущее, а с такими партнерами уровень мастерства существенно вырастет.



— Конечно, это возможно, Родион — отличный игрок, у него хорошее катание, весьма талантливый парень. Сейчас нужно дождаться, когда он вернется в строй, и посмотреть, как мы сможем использовать его в игровых сочетаниях.

— Вас не беспокоит, что оборона команды возвратная?

— В идеале, конечно, было бы хорошо видеть в команде молодых хоккеистов в возрасте от 25 до 28 лет, но есть реалии рынка, из которых ты можешь выбирать игроков. Возраст нужно учитывать, но для меня самой важной вещью является то, какой личностью является игрок.

— К примеру, Андрей Зубарев. В прошлом сезоне он выступил не очень удачно в составе «Спартака» (-14 показатель полезности)…

— Если говорить об Андрее Зубареве, он прекрасный игрок, который оказывает положительное влияние на команду. Он хорошо вписался в команду.

«С Цулыгиным у нас отличные отношения, но последнее право голоса за мной»

— Томи, болельщики постоянно сравнивают вас с экс-главным тренером «Салавата» Николаем Цулыгиным. Как вы к этому относитесь?

— Я стараюсь соцмедиа не читать, если говорить о первой части вопроса, а если серьезно, то мы с Николаем работаем вместе уже пятый год. У нас сложились отличные отношения. Когда он был главным тренером, мы все вместе обсуждали. Что поменялось сейчас, так это то, что последнее право выбора остается за мной как за главным тренером. Это ключевой момент. Мы стараемся использовать для нашей команды европейский стиль управления, стараемся делить между собой ответственность, чтобы все были вовлечены в тренерский процесс. И думаю, нам это удается.

— В межсезонье произошла смена тренера вратарей. На место Вадима Тарасова пришел Венсан Риндо. Вы уже видите изменения?

— Вадим Тарасов проделал свою работу великолепно, он настоящий профессионал. Сейчас такой момент, что произошли изменения, в том числе и во вратарской линии, пришел Александр Шарыченков. Приход нового специалиста всегда сказывается на работе, потому что он приносит с собой что-то новое — часть личности, свои способы работы. Думаю, чуть дальше, уже в новом сезоне мы сможем оценить его работу.

— Как считаете, почему Юха в прошлом сезоне и в нынешнем межсезонье выглядит не настолько стабильно, как мы привыкли видеть?

— В первую очередь ты должен доверять всем своим хоккеистам. Я в своих игроках уверен. Во вратаре я должен быть уверен в первую очередь. Метсола хорошо тренируется, полностью отдается игре. Я ему доверяю.

Необходимо подходить к тому, чтобы выигрывать каждый матч, но изменения, которые мы сделали в команде, выводы, которые вынесли с прошлого сезона, те изменения, которые внесли в тренировочный процесс, это словно пазл из кусочков, который должны собрать, чтобы полностью пройти дистанцию — выиграть регулярный чемпионат

— Это касается и Александра Шарыченкова?

— Да, конечно.

— На предсезонных турнирах вы много давали играть молодежи. Кого из ребят можете отметить?

— Если выделять из тех молодых игроков, кто заигран, отмечу, хоть уже не молодого Пименова, который показывает свою отличную игру. Он очень много тренировался, мы довольны его игрой. Также прогресс есть у Башкирова, Алалыкина, Пустозерова.

— Кто-то попадет в основной состав?

— Вот у них четверых есть прекрасная возможность быть в основе нашей команды.

-В прошлом сезоне команда провела регулярный чемпионат в оптимальной форме, но в плей-офф получилось не все. В новом сезоне на что будете делать ставку? На регулярку или плей-офф?

— Необходимо подходить к тому, чтобы выигрывать каждый матч, но изменения, которые мы сделали в команде, выводы, которые вынесли с прошлого сезона, те изменения, которые внесли в тренировочный процесс, это словно пазл из кусочков, который должны собрать, чтобы полностью пройти дистанцию — выиграть регулярный чемпионат. Важно понимать, как строится система, мы должны правильно реагировать на все эти моменты и стараться от матча к матчу.

— Ситуация с коронавирусом очень влияет на посещение матчей. Кубок Республики Башкортостан прошел при небольшом количестве зрителей. На ваш взгляд, это правильное решение?

— Самое важное, что хочется отметить — это здоровье людей. Но если говорить по ситуации, хоккей со зрителями и без зрителей, это совершенно две разных игры. Хотелось, чтобы болельщики нашей команды могли попасть на игры.

— Что вы ждете от нового сезона КХЛ? И, конечно, какие цели будут у «Салавата Юлаева»?

— Это уже второй год, как я работаю главным тренером, и я всем сердцем верю, что у нас в этом году сильная команда, что мы сделали правильные выводы после прошлого сезона, что сделали нужные изменения в составе. Единственное, что сейчас немного пугает и беспокоит — травмированные игроки. Хотелось бы, чтобы они вернулись скорее в строй.

