Перестройки ЦСКА с «Динамо, и притязания Скабелки на Кубок: главные интриги Западной конференции КХЛ

На Западе все лидеры прошли «очищение» перестройкой. Все карты в руки Ярославлю?

Во втором материале, посвященном старту четырнадцатого сезона в Континентальной хоккейной лиге, спортивная редакция «Реального времени» разбиралась, как обстоят дела в Западной конференции и какие интриги имеются здесь, в кластере команд-олигархов. Какими после перестройки предстанут ЦСКА и «Динамо»? Сумеет ли наконец Скабелка дойти до заветного трофея и чего ждать от симпатичного «Торпедо»? Подробности — в нашем материале.

«Отметим 75-летие победой в кубке Гагарина». ЦСКА заявляет о возвращении

В этом году у хоккейного ЦСКА солидный юбилей — 75 лет с момента основания команды, и по старым советским традициям отмечать круглые (или полукруглые) даты с размахом и помпой, очевидно, что у армейцев на этот сезон будет только одна задача — выиграть кубок Гагарина. Реформы для этого проведены значительные.

Во-первых произошла смена главного тренера: Игоря Никитина сменил Сергей Федоров, который намерен значительно улучшить атакующую игру армейцев в начавшемся сезоне. Как показали две заключительные игры в финале с «Авангардом», в которых за 120 минут москвичи не забросили ни одной шайбы, ЦСКА проводит не только бесхитростные, прямолинейные атаки, но и не может раз за разом реализовывать большинство. В последнем финальном матче, в конце третьего периода ЦСКА играл 5 на 3, но забросить так и не смог. По мнению многих экспертов, именно такая чудовищная реализация не позволила армейцам во второй раз взять Кубок Гагарина. Впрочем, во вчерашнем Матче Открытия оголилась вновь — уже при новом наставнике. С учетом финала Кубка Гагарина «армейцы» не могут забросить «Авангарду» уже девять периодов подряд. Быть может все-таки дело было не в Никитине?

Федоров не имеет опыта тренерства топ-команд, в то время как Никитин — же опытный мастодонт тренерского цеха, ученик Билялетдинова, выигрывавший на своём прагматичном хоккее Кубок Гагарина. Тренерская рокировка не выглядит однозначно положительным решением боссов ЦСКА. И вчерашнее унизительное поражение от «Авангарда» это только подтверждает.

Тренерская рокировка не выглядит однозначно положительным решением боссов ЦСКА. Фото vk.com/hccska

Во-вторых к нынешнему чемпионату ЦСКА провел кадровую перестройку. Из-за океана вернулись блудные сыны ЦСКА — Никита Нестеров и Михаил Григоренко, которые уже становились обладателями Кубка Гагарина в составе ЦСКА в золотом 2019 году. Свои последние сезоны за ЦСКА оба хоккеиста провели ударно и были фундаментальными игроками основы. Григоренко в сезоне 2019/20 отметился 20 забитыми шайбами и и 22 голевыми передачами. А Нестеров и вовсе по очкам выдал свой лучший сезон, набрав по системе гол+пас 23 очка.

Атака ЦСКА сейчас выглядит, бесспорно, одной из лучших в лиге: Андронов, Окулов, Попов, Корноухов, Сошников, Слепышев... В этом сезоне к этой компании еще добавились Григоренко и Плотников. То есть для тренерского штаба раздолье для игры в атаке. Если Федорову удастся, как повару, создать идеальное сочетание этих ингредиентов, то получится просто идеальное «атакующее» блюдо, способное удивить всех защитников КХЛ.

Есть ли жизнь «Динамо» после Яшкина?

«Классная у нас была тройка» — сказал в недавнем интервью Вадим Шипачев, который этот сезон, увы, начнет без своих бравых «сослуживцев». Сумасшедшая связка Яшкин-Шипачев-Кагарлицкий была одной из самых сильных и забивающих в прошлом сезоне, а на некоторых отрезках чемпионата и вовсе не имеющих себе равных.

Однако за несколько месяцев ситуация кардинально поменялась: Дмитрий Яшкин теперь будет играть в НХЛ, в «Аризона Кайотис», а Кагарлицкий перешел в стан казанского «Ак Барса», также как и Даниил Тарасов.

Дмитрий Яшкин теперь будет играть в НХЛ, в «Аризона Кайотис». Фото dynamo.ru

Алексей Курдашов по приходу в «Динамо» уже неоднократно заявлял, что хочет омолодить свою команду и иметь в своем составе меньше возрастных игроков. У Кагарлицкого с Курдашовым еще со времен СКА был конфликт, а с еще одним лидером атак Даниилом Тарасовым у него конфликт случился уже по приходу в «Динамо». Сложно сказать, что само руководство «Динамо» постелило этим игрокам красную дорожку на выход, однако причин не сомневаться в этом тоже нет.

Закончившийся буквально на днях Кубок мэра Москвы показал, что динамовцы в полном порядке. В последнем матче москвичи разгромили «Куньлунь» со счетом 8-3, а Вадим Шипачев по итогу стал лучшим игроком турнира. Сейчас атакующая линия первого звена «Динамо» выглядит так: Галиев-Шипачев-Петунин.

Станислав Галиев перешел к бело-голубым в этом сезоне из «Ак Барса». Стоит сказать, что этот трансфер давно назревал. Во-первых, Галиев — воспитанник «Динамо», а фактор родного дома зачастую играет первостепенную роль, а, во-вторых, в своем последнем сезоне в «Ак Барсе» он чувствовал себя, мягко скажем, не очень комфортно. Были и недопонимания с главным тренером — Дмитрием Квартальновым, какая-то перманентная усталость и заметная потеря мотивации. В общем, Галиев для «Динамо» — отличное приобретение, что уже начало приносить свои плоды. В матче с «Куньлунем» он отметился голом и голевой передачей.

Прошлый сезон для Александра Петунина стал лучшим в карьере. Он провел 59 матчей за «Северсталь» и набрал 39 очков по системе гол+пас. Наряду с Никитой Гуслистовым Петунин стал настоящим открытием прошлого сезона. В розыгрыше Кубка мэра Москвы он не отметился результативными действиями, но при этом поучаствовал в большинстве атак сине-бело-голубых. В целом, Петунин произвел более чем хорошее впечатление на тренерский штаб и вряд ли выпадет из этой тройки. «Динамо» продемонстрировало агрессивный хоккей на прошедшем предсезонном турнире и Петунин показал себя очень недурно. «Динамовская» атакующая перестройка должна быть удачной в этом сезоне.

Предсезонный турнир имени Н.Г,Пучкова СКА выиграл, одолев в группе «Торпедо», «Северсталь», «Авангард» и «Сочи». Фото vk.com/ska

СКА вместе с Юхансонном идет в сезон

Среди всех лидеров Западной конференции, СКА, пожалуй, выглядит бледнее всех остальных на трансферном рынке. В это трансферное окно питерцы практически не подписали каких-либо именитых игроков за исключением вратаря Ларса Юхансонна, который перебрался в СКА из ЦСКА. Примечательно, что именно швед в прошедших двух сезонах не позволил своей блестящей игрой пройти питерцам в финал Западной конференции в армейских противостояниях. Видимо, руководство СКА, заподозрив какой-то злой рок в этой истории, решило устранить проблему самым логичным способом — переманить к себе Юхансонна. Болельщикам остается только ждать армейское дерби, чтобы понять, выиграет ли ЦСКА у СКА еще раз, но уже без своего главного талисмана.

Предсезонный турнир имени Н.Г,Пучкова СКА выиграл, одолев в группе «Торпедо», «Северсталь», «Авангард» и «Сочи». У питерцев на данный момент собрана крепкая и бойкая команда, способная бороться за победу в кубке. И пусть уже нет Ткачева и Подколзина, которые в этом году будут пылить в НХЛ, в СКА по-прежнему остались бессменные лидеры: Марченко, Вей и Хендемарк.

От каких клубов можно ждать неожиданного выступления?

Ярославский «Локомотив» прямо сейчас букмекеры считают одним из фаворитов в борьбе за победу в регулярном чемпионате и кубке Гагарина. «Железнодорожники» не потеряли своих главных лидеров, да к тому же усилились неплохими молодыми игроками. Амбициозный Андрей Скабелка, едва не пробившийся в финал Кубка Гагарина прошлого сезона, в этом настроен пройти-таки этот рубеж. В прошлом сезоне, приняв «железнодорожников», он заявил, что в Ярославле соскучились по результату. Что ж, пора этот результат в Ярославль возвращать.

Особое внимание в этом году, конечно, будет уделяться и «Торпедо», который в очередной раз перебрался с Востока на Запад. Трудно сказать на старте сезона, в какой конференции нижегородцам будет легче пробиться в плей-офф, однако как же любопытно будет понаблюдать за ними в этом году. У «Торпедо» сплоченный состав, в котором есть отличные игроки, например, Дамир Жафяров. На протяжении нескольких сезонов он тащит «Торпедо» и не собирается останавливаться. Кроме этого, у нижегородцев отличный тренерский штаб во главе с Дэвидом Немировски, строящим отличную атакующую игру. Вот только есть ли в этом смысл, если из года в год нижегородцы героически пробиваются в плей-офф, а потом в первом же раунде оттуда бесславно вылетают?