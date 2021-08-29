7 вопросов о выборах-2021 в Татарстане
Разбираемся в хитросплетениях избирательного процесса
С 17 по 19 сентября Россия будет выбирать депутатов Государственной думы VIII созыва. В Татарстане, кроме этого, будут разыграны еще два мандата в Госсовет республики. У жителей Татарстана возникает множество вопросов о том, как проголосовать, где это сделать, как стать наблюдателем... На популярные вопросы о выборах «Реальному времени» отвечает Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан.
- Моя бабушка не может далеко ходить. Можно ли будет в этом году проголосовать на придомовой территории, как в прошлом году, или дома? Если возможно дома, то какие шаги для этого нужно предпринять?
Мы, как организаторы выборов, должны обеспечить возможность воспользоваться активным избирательным правом и предоставить возможность проголосовать.
Если человек, включенный в список избирателей на своем избирательном участке, не может по уважительной причине (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования — он может сам или при содействии других лиц подать заявление (устно или письменно) о том, чтобы ему предоставили возможность проголосовать вне помещения для голосования.
Заявление (устное обращение) можно подать в течение 10 дней до дня голосования, 17, 18 сентября с 8.00 до 20.00, 19 сентября с 8.00 до 14.00. Если заявление поступит позже указанных сроков, избирателю откажут в удовлетворении его просьбы.
- В дни голосования я буду в командировке. Что нужно сделать, чтобы иметь возможность проголосовать там?
Механизм «Мобильный избиратель» позволяет избирателю проголосовать по месту его фактического нахождения.
Для этого необходимо подать заявление о голосовании по месту нахождения до 13 сентября включительно одним из предусмотренных способов:
— через федеральный портал Госуслуг,
— в одном из 60 офисов МФЦ Татарстана,
— в территориальной избирательной комиссии,
— в участковой избирательной комиссии, но только с 8 сентября.
После подачи заявления о голосовании по технологии «Мобильный избиратель» данные избирателя прикрепят к новому участку и одновременно удалят из списков по месту постоянной регистрации.
Воспользоваться технологией «Мобильный избиратель» в период выборов можно только один раз. В случае если у избирателя изменились планы и он не проголосовал на участке, указанном в заявлении, он может воспользоваться своим избирательным правом на участке по месту своей регистрации (по прописке). Правда, это займет время: члены участковой комиссии должны будут убедиться, что избиратель не проголосовал в другом месте.
На грядущих выборах депутатов Государственной думы Российской Федерации VIII созыва проголосовать можно на территории любого участка по всей России, но только по одному бюллетеню со списком политических партий. Проголосовать за конкретного кандидата при использовании технологии «Мобильный избиратель» можно только в пределах своего одномандатного округа.
Также при помощи «Мобильного избирателя» татарстанцы смогут проголосовать на выборах депутатов Государственной думы, даже если в дни голосования будут находиться в другой стране. Всего за пределами России будет образовано более 340 избирательных участков в 140 странах.
- Хочу стать наблюдателем. Куда и до какого времени для этого надо обратиться? Обязательно при этом представлять какую-нибудь партию? И должен ли наблюдатель работать все три дня выборов?
Институт общественного наблюдения безусловно важен в обеспечении легитимности электоральных процедур. Политическая партия, зарегистрировавшая федеральный список кандидатов, кандидат, зарегистрированный по соответствующему одномандатному избирательному округу, Общественная палата РФ и Общественные палаты субъектов РФ могут назначить в каждую участковую избирательную комиссию не более двух наблюдателей, которые могут следить за всеми процессами поочередно на протяжении всех дней голосования.
Вы можете записаться наблюдателем от любой партии, зарегистрированной на выборах и близкой вам по ценностям.
Можете обратиться и в Общественную палату Республики Татарстан. Предложения о кандидатурах для назначения наблюдателями в избирательные комиссии в Общественную палату Республики Татарстан могут внести общественные объединения, профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей и их ассоциации, профессиональные объединения, а также иные некоммерческие организации, созданные для представления и защиты интересов профессиональных и социальных групп, имеющие государственную регистрацию, общественные советы муниципальных образований Республики Татарстан. Имеют на это право и самостоятельно граждане Российской Федерации, зарегистрированные в Республике Татарстан, обладающие активным избирательным правом.
Полномочия наблюдателя удостоверяются специальным направлением, которое выдается назначившим его зарегистрированным кандидатом, партией или Общественной палатой. Один и тот же человек может быть назначен наблюдателем только в одну избирательную комиссию.
Мы будем рады вас видеть на избирательном участке в качестве наблюдателя.
- Я не знаю, где находится мой избирательный участок. Куда для этого можно позвонить? Или, может быть, есть какой-то электронный ресурс, на котором собрана эта информация?
Вся необходимая информация находится в общем доступе. На сайте ЦИК России cikrf.ru есть сервис по поиску своего избирательного участка: нужно лишь ввести свой адрес — и вы получите информацию об избирательной комиссии, помещении для голосования, также на экран будет выведена карта.
Адрес своей избирательной комиссии можно узнать и на федеральном портале госуслуг gosuslugi.ru, но при условии, что ваша учетная запись авторизована.
Избирательная система — динамичная структура, которая отвечает на запросы времени. Сейчас все процессы технологичны, и мы этому стараемся соответствовать. Исходя из этого мы запустили свои сервисы:
— на сайте мойголос.онлайн;
— в мессенджере Telegram запущен чат-бот «Мой избирательный участок». Там тоже необходимо ввести адрес — и чат-бот подскажет адрес избирательного участка.
Важно понимать, что при поиске избирательного участка значение имеет место постоянной регистрации (прописка) избирателя. Если вы хотите проголосовать по месту своего фактического местонахождения (например, прописаны в одном месте, а живете в другом районе или даже городе), воспользуйтесь технологией «Мобильный избиратель».
- Моему сыну исполняется 18 лет 19 сентября. Он имеет право голосовать? Только ли в этот день или и 17, и 18 сентября ему тоже можно будет это сделать?
Мы четко следуем букве закона, который гласит, что гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет, имеет право принимать участие в выборах — избирать и избираться. Поскольку днями голосования считаются 17, 18 сентября, а статус единого дня голосования закреплен за 19 сентября и день рождения вашего сына приходится именно на этот день, то у него появляются избирательные права. То есть ваш сын сможет проголосовать в любой из дней голосования.
- Что будет, если я нечаянно испорчу бюллетень, поставив галочку не туда, куда хотел? Мне выдадут на участке новый? А что произойдет с испорченным? Его уничтожат на моих глазах? Если да, то каким образом?
Если вы по неосторожности испортили бюллетень или допустили ошибку при его заполнении, то вправе получить новый бланк. Такая процедура возможна в случае, если избиратель еще не опустил испорченный (с ошибкой) бюллетень в ящик для голосования.
Обратитесь к члену УИК, выдавшему бюллетень, с просьбой выдать новый вместо испорченного. Член избирательной комиссии внесет в список избирателей напротив вашей фамилии отметку о выдаче нового бюллетеня. По испорченному бюллетеню будет составлен акт, который подписывают члены комиссии. Испорченный бюллетень невозможно использовать повторно.
В прошлом году были обращения от избирателей, которые решили изменить свой выбор уже после того, как опустили свой бюллетень в урну. В этом случае мы ничего не можем сделать, переголосовать или проголосовать повторно нельзя, поскольку законом такая возможность не предусмотрена.
- Имею ли я право снимать видео на избирательном участке, не являясь наблюдателем? Допустим, если просто пришел голосовать и увидел что-то, что, в моем понимании, нарушает законодательство? Или меня заставят выключить камеру? Как в целом будет организовано видеонаблюдение на этих выборах?
Выборы должны пройти открыто и легитимно, и мы к этому стремимся.
В соответствии с положениями избирательного законодательства и разъяснениями Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, представители средств массовой информации, а также иные лица, присутствующие на избирательном участке в день голосования, могут вести фото- и видеосъемку процесса голосования, процедуры подсчета голосов избирателей, не допуская при этом нарушений тайны голосования и контроля за участием гражданина Российской Федерации в выборах и соблюдая положения статьи 152.1 Гражданского кодекса РФ, иные положения законодательства Российской Федерации, устанавливающие ограничения доступа к информации.
При осуществлении фото- и видеосъемки должны соблюдаться следующие требования:
— фото- и (или) видеосъемка в помещении для голосования должна производиться с места, определенного председателем участковой комиссии;
— до проведения фото- и (или) видеосъемки необходимо предварительно уведомить об этом председателя, заместителя председателя или секретаря участковой комиссии;
— запрещается производить фото- и видеосъемку мест, предназначенных для заполнения бюллетеней, заполненных бюллетеней до начала подсчета;
— при проведении фото- и видеосъемки работы членов участковой комиссии со списком избирателей должна обеспечиваться конфиденциальность персональных данных, которые содержатся в списке избирателей.
Кроме того, важно учитывать гражданско-правовую норму, согласно которой нужно получить согласие на фото- и видеосъемку, обнародование и использование фотографии, видеозаписи с изображением человека от него самого.
Все участковые избирательные комиссии будут оснащены камерами видеонаблюдения и средствами видеофиксации. Когда выборы длились один день, цифровой контроль работал 12 часов, теперь же он будет работать все три дня голосования, 17, 18, 19 сентября, в круглосуточном режиме.
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