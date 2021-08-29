Цитаты недели: Хайруллин — о плохой связи на М-7, Шаймиев — о дискриминации татарского языка

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

Фото: Максим Платонов

Об уходе с «Матч ТВ» из-за редакционной политики

Ехал в Ростов на честный разговор с футболистом. А оказался соучастником нового пиар-перформанса и получил заранее подготовленного героя для программы вроде «Пусть говорят» или «Окна», при всем к ним уважении. Не осуждаю тех, кто занимается подобным, но мне было жутко дискомфортно. Не копаюсь в личной жизни людей, в грязном белье, никогда этим не занимался и не буду. До последнего убеждал руководство «Матч ТВ»: такой контент не должен появляться в эфире спортивного канала. Мои доводы не нашли отклика у руководства «Матча», что вынудило меня сегодня написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Журналист и комментатор Нобель Арустамян на этой неделе сообщил, что уволился с «Матч ТВ» по собственному желанию в связи с недовольством редакционной политикой телеканала. Расхождения между ним и руководством произошли из-за выхода на экраны интервью с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым, где футболист рассказал о трудностях в личной жизни.



О плохой связи на дорогах в Татарстане

У МТС отсутствует голосовая связь на 51 км, у «Мегафона» — 27 км, у «Таттелекома» — 17 км. Я прошу руководителей взять этот вопрос [в работу]. Можно спорить, вот так это измеряется или нет, но я поставил задачу. Берите телефон, садитесь в машину, звоните в Казань. А чтобы вам не скучно было, включите музыку. Если музыка пропадает, значит, связь отсутствует. Зафиксируйте! Это не в части того, что мы вас критикуем. Нужно эту тему закрыть и не возвращаться. Сейчас говорят о цифровизации, искусственном интеллекте, бигдате, экосистеме, но когда человек в пути не может дозвониться — извините... Такого быть не должно в 21-м веке. Когда со стороны Вятки въезжаешь в Татарстан, у «Билайна» есть проблема. Въездные ворота — а связь может обрываться! Мы будем контролировать и требовать от операторов, чтобы они решали эти вопросы в рамках своих инвестиционных планов.

На коллегии Минцифры Татарстана министр Айрат Хайруллин раскритиковал мобильных операторов за плохую связь вдоль федеральной трассы М-7. В свою очередь компании пожаловались на ограничения в развитии бизнеса в Татарстане. Так, руководитель республиканского филиала МТС Марат Шакиров попросил помочь решить проблему с УК, которые не пускают их в новостройки для прокладывания слаботочных сетей.



О «припадке» цен на жилье

Скорее всего, цены на рынке будут находить свой новый баланс. Я не вижу большого потенциала для роста цен на жилье. Скорее всего, даже наоборот — они немного должны стабилизироваться и припасть.

Глава Сбербанка Герман Греф пообещал, что цены на жилье в России в ближайшее время стабилизируются. Так он ответил на вопрос о том, каким образом продление льготной семейной ипотеки и распространение ее на семьи с одним ребенком отразится на рынке жилья. По словам Грефа, введение в прошлом, 2020 году льготной программы ипотеки на новостройки привела к росту цен на жилье по всей стране — в среднем на 17—20%. А сейчас, отмечает банкир, спрос на квадратные метры упал, из-за чего цены как раз и могут «припасть».



О пособиях по изучению татарского языка, которые никак не получат статус учебников

Это же волнует всех и вся. Сколько можно унижать? До сих пор в национальных школах вместо учебников учебными пособиями продолжают пользоваться. Это ведь дискриминация. Я отвечаю за свои слова. Как можно дискриминировать в единой стране? Одни учатся по учебникам, а другие — по пособиям. Ведь обещали обеспечить! Ситуация сейчас зависит от федеральных органов, Министерства образования.

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев высказался о проблеме обучения школьников национальным языкам на совместном заседании советов при президенте РТ по межнациональным и межконфессиональным отношениям и по образованию и науке, а также оргкомитета Года родных языков и народного единства. Он обратил внимание на то, что включение 38 новых учебных пособий по изучению татарского языка в федеральный перечень учебников затягивается. Рустам Минниханов поддержал Минтимера Шаймиева и поручил профильным специалистам внимательно рассмотреть вопрос.



О чиновниках с двойным гражданством



Этот документ, он ориентирован на очень небольшое количество людей. На очень небольшое количество граждан России, которые действительно оказались в ситуации, когда де-факто они являются гражданами России и устраиваются на государственную, муниципальную службу и востребованы на этой службе, но де-юре у них остается гражданство другой страны, которое они… просто не могут ничего с этим сделать.

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий принимать на государственную службу без доступа к гостайне россиян, имеющих иностранное гражданство, при условии, что у них нет возможности отказаться от него. Принятие документа объяснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, по словам которого, решение касается только очень небольшого числа граждан.



Об окончании хоккейной карьеры

Этим летом я много думал о своей карьере и игровом будущем. Я рад, что переговоры прошли хорошо, и мы с «Ак Барсом» смогли договориться. Я пришел в клуб ровно 20 лет назад, и этот сезон станет для меня последним в игровой карьере. Я готов делать все, чтобы юбилейный год «Ак Барса» стал победным для нас. Верю, что мы способны на это вместе, впереди нас ждет долгий сезон.

Нападающий и капитан «Ак Барса» Данис Зарипов завершит профессиональную карьеру по окончании сезона-2021/22, о чем объявил на встрече команды с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и руководством клуба. Хоккеист провел за «Ак Барс» 17 сезонов, является единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина — в составе казанской команды он выигрывал трофей в 2009, 2010, 2018 годах, а в 2014 и 2016 годах становился чемпионом в составе «Металлурга».



Об отсутствии коллективного иммунитета

Мы можем наблюдать, как меняется поведение коронавируса при распространении среди населения стран, достаточно плотно привитых против COVID-19. Скорость распространения практически не уменьшилась по сравнению с предыдущими волнами. Процент положительных тестов в среднем там примерно 4,5%-5%. В период между волнами этот процент где-то 0,5-1%. В полностью привитом Израиле он 5,8%, в США, где полностью вакцинированы больше половины населения, — 13,8%. У нас в России спад и процент положительных тестов 4,6%, и продолжает снижаться. Так что как многими и мной ранее предполагалось — коллективного иммунитета у нас не будет... Напомню, что коллективный иммунитет нужен невакцинированным. Когда вирус «вязнет» в подавляющей массе вакцинируемых и прекращает передаваться к незащищенным вакциной людям. В случае с коронавирусом — не прокатило!

Такое заявление сделал врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, в России только начался спад третьей волны COVID-19, в то время как на Западе наблюдается уже четвертая. Тем не менее Мясников отметил, что индивидуальный иммунитет от вакцинации работает достаточно надежно — он назвал это хорошей новостью четвертой волны.



О решении вопроса бездомных собак

Мы искренне заинтересованы в выработке лучшей практики и в полном решении этого вопроса. К сожалению, таковой на территории России пока нет, да и за ее пределами не везде удалось найти решение. Но Казань не впервые берется за новое направление работы, вместе с вами мы уже сделали первый шаг.

На этой неделе в Казани прошел круглый стол, посвященный решению проблемы безнадзорных животных. На нем мэр Казани Ильсур Метшин признал, что лучшей практики в этом вопросе в России нет. Он же предложил организовать в Казани «собачью перепись», создать в городе сеть современных зооцентров, построить на территории Казанской ветеринарной академии приют для собак, включить работу организаций с бездомными животными в приоритетное направление городского хозяйства, а также поддержать организации, которые занимаются безнадзорными собаками и кошками.



О «лакомом кусочке» для мошенников

Наш регион развивающийся, поэтому жители республики — лакомый кусочек для мошенников. Если в 2019 году число случаев дистанционных мошенничеств в Татарстане среди всех зарегистрированных преступлений в республике составляло 16%, то в 2020 году их доля выросла до 23%, а в этом году уже до четверти от всех преступлений.

Еженедельно татарстанцы отдают мошенникам по 10-15 млн рублей, а с начала этого года ущерб уже составляет более 500 млн рублей. Врио заместителя начальника ГСУ МВД по Татарстану Марина Шнитенкова заявила, что республика занимает четвертое место в России по числу случаев дистанционных мошенничеств после Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края. По ее словам, отчасти это объясняется экономическим фактором, который делает жителей РТ «лакомым кусочком» для жуликов всех мастей.

