Цитаты недели: Хайруллин — о плохой связи на М-7, Шаймиев — о дискриминации татарского языка
Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»
Об уходе с «Матч ТВ» из-за редакционной политики
Журналист и комментатор Нобель Арустамян на этой неделе сообщил, что уволился с «Матч ТВ» по собственному желанию в связи с недовольством редакционной политикой телеканала. Расхождения между ним и руководством произошли из-за выхода на экраны интервью с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым, где футболист рассказал о трудностях в личной жизни.
О плохой связи на дорогах в Татарстане
На коллегии Минцифры Татарстана министр Айрат Хайруллин раскритиковал мобильных операторов за плохую связь вдоль федеральной трассы М-7. В свою очередь компании пожаловались на ограничения в развитии бизнеса в Татарстане. Так, руководитель республиканского филиала МТС Марат Шакиров попросил помочь решить проблему с УК, которые не пускают их в новостройки для прокладывания слаботочных сетей.
О «припадке» цен на жилье
Глава Сбербанка Герман Греф пообещал, что цены на жилье в России в ближайшее время стабилизируются. Так он ответил на вопрос о том, каким образом продление льготной семейной ипотеки и распространение ее на семьи с одним ребенком отразится на рынке жилья. По словам Грефа, введение в прошлом, 2020 году льготной программы ипотеки на новостройки привела к росту цен на жилье по всей стране — в среднем на 17—20%. А сейчас, отмечает банкир, спрос на квадратные метры упал, из-за чего цены как раз и могут «припасть».
О пособиях по изучению татарского языка, которые никак не получат статус учебников
Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев высказался о проблеме обучения школьников национальным языкам на совместном заседании советов при президенте РТ по межнациональным и межконфессиональным отношениям и по образованию и науке, а также оргкомитета Года родных языков и народного единства. Он обратил внимание на то, что включение 38 новых учебных пособий по изучению татарского языка в федеральный перечень учебников затягивается. Рустам Минниханов поддержал Минтимера Шаймиева и поручил профильным специалистам внимательно рассмотреть вопрос.
О чиновниках с двойным гражданством
Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий принимать на государственную службу без доступа к гостайне россиян, имеющих иностранное гражданство, при условии, что у них нет возможности отказаться от него. Принятие документа объяснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, по словам которого, решение касается только очень небольшого числа граждан.
Об окончании хоккейной карьеры
Нападающий и капитан «Ак Барса» Данис Зарипов завершит профессиональную карьеру по окончании сезона-2021/22, о чем объявил на встрече команды с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и руководством клуба. Хоккеист провел за «Ак Барс» 17 сезонов, является единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина — в составе казанской команды он выигрывал трофей в 2009, 2010, 2018 годах, а в 2014 и 2016 годах становился чемпионом в составе «Металлурга».
Об отсутствии коллективного иммунитета
Такое заявление сделал врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, в России только начался спад третьей волны COVID-19, в то время как на Западе наблюдается уже четвертая. Тем не менее Мясников отметил, что индивидуальный иммунитет от вакцинации работает достаточно надежно — он назвал это хорошей новостью четвертой волны.
О решении вопроса бездомных собак
На этой неделе в Казани прошел круглый стол, посвященный решению проблемы безнадзорных животных. На нем мэр Казани Ильсур Метшин признал, что лучшей практики в этом вопросе в России нет. Он же предложил организовать в Казани «собачью перепись», создать в городе сеть современных зооцентров, построить на территории Казанской ветеринарной академии приют для собак, включить работу организаций с бездомными животными в приоритетное направление городского хозяйства, а также поддержать организации, которые занимаются безнадзорными собаками и кошками.
О «лакомом кусочке» для мошенников
Еженедельно татарстанцы отдают мошенникам по 10-15 млн рублей, а с начала этого года ущерб уже составляет более 500 млн рублей. Врио заместителя начальника ГСУ МВД по Татарстану Марина Шнитенкова заявила, что республика занимает четвертое место в России по числу случаев дистанционных мошенничеств после Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края. По ее словам, отчасти это объясняется экономическим фактором, который делает жителей РТ «лакомым кусочком» для жуликов всех мастей.
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