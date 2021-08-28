«Интересуюсь, где учатся наиболее хулиганистые, чтобы привлекать в спорт»

Так тренерам по боксу приходится набирать будущих учениц

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани провели Международный день бокса — мероприятие, вплетенное в канву десятков подобных, прошедших сегодня по всему миру. Это стало поводом для того, чтобы напомнить об одном из древнейших видов спорта, встретиться со старыми друзьями — а корреспондент «Реального времени» умудрился поговорить не только о боксе, но и об олимпийском гандболе, синхронном плавании и даже КВН.

Андрей Макейчев: «Олимпиада оставила двойственные впечатления по судейству»

Давно на площади Тысячелетия не дрались. Да еще в таком массовом порядке. Целых 2 года. Ведь в прошлом году было не до боксерских поединков (а речь идет как раз о них): в 2020-м мы были охвачены борьбой не на спортивных коврах и татами, а с коронавирусом. Пандемия оказалась сильнее даже Олимпиады, что уж говорить о Международном дне бокса, который собирает во многих странах любителей с 2019 года. Именно тогда АИБА, Международная федерация бокса, учредила его празднование.

Боксеры-аксакалы, по-доброму приветствуя друг друга, делились новостями. Одни приехали на площадь Тысячелетия в составах целых делегаций из районов республики, а другие пришли самостоятельно, удивляясь тому, что никакой обязаловки не требовалось — собирались, как говорится, по зову сердца.

1 / 33 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

А некоторые совместили это с профессиональной необходимостью — например, Андрей Макейчев, легендарный для нашей республики человек, когда-то совмещавший бокс и кикбоксинг, а сейчас — тренерскую и судейскую работу. С этой точки зрения он и прокомментировал итоги недавно завершившейся Олимпиады в Токио.

— Я смотрел Олимпиаду с точки зрения не болельщика, а рефери, и она оставила двойственные впечатления по судейству. Смотришь два примерно равных поединка, и у них совершенно разные исходы. Дело в том, что организацией соревнований по боксу занимался МОК, а не АИБА, как ранее, и судейство было двойственным. С одной стороны, рефери работали по канонам любительского бокса, с другой — по профессиональным. Надо уточнить, что это было связано, в том числе со скандальным решением по одному из финалов олимпийского Рио, по итогам которого была дисквалифицирована вся судейская бригада.

Корреспондент напомнил собеседнику бой 16-летней давности, когда в августе 2005 года супервайзер боя между Вадимом Токаревым и Дарнеллом Уилсоном не имел никаких претензий к самому Макейчеву, согласно судейским запискам которого Токарев выиграл с небольшим преимуществом, зато был суров по отношению к другому рефери, который отдал Вадиму победы со всех раундах.

— Я бы тем самым дискредитировал победу Токарева, — пояснил Макейчев, — поэтому и отдавал равные раунды то одному, то другому боксеру.

Андрей Макейчев- легендарный для нашей республики человек, когда-то совмещавший бокс и кикбоксинг, а сейчас — тренерскую и судейскую работу

Евгений Захаров: «На чемпионате страны стартует восемь боксеров республики»



С одним из тренеров мы обсудили неудачное выступление российских спортсменок на Олимпиаде, ведь наши боксерши остались без медалей. Вначале тренер пустился в рассуждения о том, что самые боевые девчонки идут в борьбу или дзюдо, а потом начал рассказывать начистоту:

— Девочек очень сложно найти, они сейчас какие-то все домашние. Что касается меня, то хожу по школам, интересуюсь, где учатся наиболее боевые, хулиганистые даже, чтобы привлекать в спорт...

Когда еще такие нюансы тренерской работы узнаешь?

За воспоминаниями и обсуждением олимпийского турнира мы с Макейчевым дождались приезда еще одной легенды казанского бокса — Евгения Захарова, тренировавшего, собственно, и самого Макейчева, и упомянутого Токарева, и работающего по сей день. Евгений Викторович сейчас нарасхват: есть секции в ДВВС и в Кировском районе.

В мини-интервью «Реальному времени» Захаров рассказал, что бокс в республике набирает обороты, прямо сейчас в Кемерово стартовал чемпионат России по боксу, на котором участвуют восемь представителей Татарстана.

— Это серьезный результат, особенно если вспомнить, что среди участников уже есть призеры чемпионатов страны прошлых лет. Это и воспитанник спортклуба «Нефтехимик» из Нижнекамска Эмир Басиров, и казанец Игорь Царегородцев из казанского клуба «Спарта». Причем Царегородцев уже дважды становился призёром чемпионата страны, чего не было со славных времен Фоата Гатина и Айрата Хаматова. Другое дело, что Царегородцеву сейчас будет сложнее, поскольку он выступает в категории до 49 килограммов, куда вернутся участники из других категорий.

Поясним слова Евгения Викторовича, поскольку любительский бокс сейчас переживает непонятную эпоху, чем-то напоминающую меха баяна. Из-за сжатой программы Олимпийских игр боксеры вынуждены «втискиваться» в восемь олимпийских категорий (поскольку еще пять отданы «слабому полу»), а на чемпионатах мира, Европы и страны возвращаются к привычным десяти категориям. Эти метания, с одной стороны, «раздувают» спортивную программу соревнований, а с другой — «сжимают» её на главных стартах четырехлетия. Вот и «гуляют» спортсмены по категориям, либо нацеливаясь на олимпийскую (до 53 кг), либо боксируя в родных (до 49 кг и до 52 кг). И так происходит во всех весовых категориях.

Положительные перемены в республиканском боксе специалисты связывают с деятельностью президента федерации Сергея Игнатьева

Салават Гайсин: «В Олимпиаде принимали участие 14 представителей общества «Динамо РТ»

Положительные перемены в республиканском боксе специалисты связывают с деятельностью президента федерации Сергея Игнатьева, который поделился:

— Сейчас у нас в Татарстане создаются все условия для того, чтобы заниматься этим прекрасным видом спорта, и с каждым годом число юных спортсменов увеличивается.

А еще он пояснил для «Реального времени», почему проведение Международного дня бокса перенесли с изначальной и уже привычной даты в июле на август:

— Это дни проведения первого чемпионата мира в истории бокса, который прошел в 1974 году на Кубе.

Увы, судьбы некоторых героев того чемпионата сложились печально. Первому советскому чемпиону мира Руфату Рискиеву пять лет назад ампутировали ногу в родном Узбекистане, бронзовый призер украинец Владислав Засыпко, живущий сейчас в ДНР, был вынужден рано уйти из спорта из-за неразделенной любви к американке, а вице-чемпион мира Олег Коротаев был убит выстрелом в затылок в Бруклине.

Прямо противоположной выглядит судьба боксеров, которые связывали свою судьбу с «Динамо РТ». Об этом подумалось, когда на площади Тысячелетия появился заместитель председателя этого спортивного общества Салават Гайсин, для которого последние дни просто «праздник какой-то».



Для Салавата Гайсина последние дни — просто «праздник какой-то»

— Рапиристка Марта Мартьянова выиграла золото, наши волейболисты завоевали серебро, как и пловец Александр Красных. Сегодня Марта приняла участие в празднике «Мама, папа, я — спортивная семья», и это очень символично, поскольку недавно она сама вышла замуж. Александр — это гордость нашего плавания, Бугульмы, Татарстана. Всего в Токио было 14 спортсменов «Динамо РТ», которые представляют наше спортобщество, защищая его честь на ведомственных соревнованиях. Помимо татарстанцев, это еще и боксер из Чечни Имам Хатаев, поэтому и на этом празднике бокса мы не чужие.

Кстати, олимпийский чемпион Лондона-2012 Егор Мехонцев, который тоже ранее выступал за «Динамо РТ», перешел в профессиональный бокс и прямо сейчас баллотируется в Госдуму, о чем вспомнилось, когда на боксерское мероприятие пришла делегация во главе с другой динамовкой и депутатом — Ольгой Павловой, а еще с синхронисткой Светланой Ромашиной.

Светлана Ромашина: «Участие в КВН было для меня интересным опытом»

Пока участники мероприятия в белых, синих и красных футболках готовились к проведению флешмоба, выстраиваясь в цвета российского флага, журналисты «пытали» семикратную олимпийскую чемпионку Светлану Ромашину. Корреспондент «Реального времени» решил спросить не о многочисленных победах, а о редчайшем в биографии спортсменки поражении — когда она пять лет назад принимала участие в финале Высшей лиги КВН.

— Мы с Натальей Ищенко тогда выступали в финальном номере команды Большого государственного цирка, и это был очень интересный опыт, поскольку я с детства смотрела КВН и всегда хотела стать частью этого действа, я ценю смешные шутки. Одна из таких родилась у нас совместно с КВНщиками: это когда мы смотрим на серебряные и бронзовые медали, и говорим, что «никогда таких не видели». Теперь жду приглашения в судейскую бригаду, поскольку люблю юмор.

Пять лет назад Светлана Ромашина принимала участие в финале Высшей лиги КВН

Ну, и раз речь зашла и о синхронном плавании, и о КВН, и о Олимпиаде, грех было не вспомнить еще одних героинь Токио-2020 — наших гандболисток. Повод нашелся, ведь среди организаторов боксерского мероприятия были сразу два в прошлом профессиональных гандболиста — Руслан Феоктистов и ведущий специалист развития видов спорта Минспорта республики Константин Горбунов, поделившийся своими впечатлениями с корреспондентом «Реального времени».

— Если реально оценивать выступление, то следует признать его успешным. Команда переживала смену поколений, у нее был новый тренер, в итоге получилось не совсем удачное начало, когда сыграли вничью с Бразилией, затем проиграли Швеции. Но потом дело наладилось. По мнению гандбольного экспертного сообщества, у нас была достаточно короткая скамейка запасных, и когда травмы начали выбивать основных игроков, а у лидера команды Анны Вяхиревой не хватило сил в концовке, то у сборной не было возможности сыграть в финале на том уровне, к которому мы привыкли. Все меняется, в прошлом финале мы обыграли француженок, сейчас они взяли реванш, причем это была двойная победа их национального гандбола, поскольку победу одержала и мужская команда. Ранее в мире был только один трехкратный олимпийский чемпион — Андрей Лавров, сейчас это количество увеличилось за счет французов. Касаемо мужской сборной России, хотелось бы, конечно, возвращения её в число сильнейших в мире. Мы видим, как в четвертьфинале Олимпиады играет Бахрейн, как за медали борется Египет, и это очень показательно. А нас там нет. Сейчас на предстоящий международный форум «Россия — спортивная держава» приедут в качестве участников и почетных гостей президент международной Федерации гандбола Хасан Мустафа (кстати, бывший египетский гандболист) и президент российской гандбольной Федерации Сергей Шишкарев. Надеемся на то, что это сподвигнет к возрождению нашего любимого вида спорта у нас в Татарстане.