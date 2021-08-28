«Интересуюсь, где учатся наиболее хулиганистые, чтобы привлекать в спорт»
Так тренерам по боксу приходится набирать будущих учениц
В Казани провели Международный день бокса — мероприятие, вплетенное в канву десятков подобных, прошедших сегодня по всему миру. Это стало поводом для того, чтобы напомнить об одном из древнейших видов спорта, встретиться со старыми друзьями — а корреспондент «Реального времени» умудрился поговорить не только о боксе, но и об олимпийском гандболе, синхронном плавании и даже КВН.
Андрей Макейчев: «Олимпиада оставила двойственные впечатления по судейству»
Давно на площади Тысячелетия не дрались. Да еще в таком массовом порядке. Целых 2 года. Ведь в прошлом году было не до боксерских поединков (а речь идет как раз о них): в 2020-м мы были охвачены борьбой не на спортивных коврах и татами, а с коронавирусом. Пандемия оказалась сильнее даже Олимпиады, что уж говорить о Международном дне бокса, который собирает во многих странах любителей с 2019 года. Именно тогда АИБА, Международная федерация бокса, учредила его празднование.
Боксеры-аксакалы, по-доброму приветствуя друг друга, делились новостями. Одни приехали на площадь Тысячелетия в составах целых делегаций из районов республики, а другие пришли самостоятельно, удивляясь тому, что никакой обязаловки не требовалось — собирались, как говорится, по зову сердца.
А некоторые совместили это с профессиональной необходимостью — например, Андрей Макейчев, легендарный для нашей республики человек, когда-то совмещавший бокс и кикбоксинг, а сейчас — тренерскую и судейскую работу. С этой точки зрения он и прокомментировал итоги недавно завершившейся Олимпиады в Токио.
— Я смотрел Олимпиаду с точки зрения не болельщика, а рефери, и она оставила двойственные впечатления по судейству. Смотришь два примерно равных поединка, и у них совершенно разные исходы. Дело в том, что организацией соревнований по боксу занимался МОК, а не АИБА, как ранее, и судейство было двойственным. С одной стороны, рефери работали по канонам любительского бокса, с другой — по профессиональным. Надо уточнить, что это было связано, в том числе со скандальным решением по одному из финалов олимпийского Рио, по итогам которого была дисквалифицирована вся судейская бригада.
Корреспондент напомнил собеседнику бой 16-летней давности, когда в августе 2005 года супервайзер боя между Вадимом Токаревым и Дарнеллом Уилсоном не имел никаких претензий к самому Макейчеву, согласно судейским запискам которого Токарев выиграл с небольшим преимуществом, зато был суров по отношению к другому рефери, который отдал Вадиму победы со всех раундах.
— Я бы тем самым дискредитировал победу Токарева, — пояснил Макейчев, — поэтому и отдавал равные раунды то одному, то другому боксеру.
Евгений Захаров: «На чемпионате страны стартует восемь боксеров республики»
С одним из тренеров мы обсудили неудачное выступление российских спортсменок на Олимпиаде, ведь наши боксерши остались без медалей. Вначале тренер пустился в рассуждения о том, что самые боевые девчонки идут в борьбу или дзюдо, а потом начал рассказывать начистоту:
— Девочек очень сложно найти, они сейчас какие-то все домашние. Что касается меня, то хожу по школам, интересуюсь, где учатся наиболее боевые, хулиганистые даже, чтобы привлекать в спорт...
Когда еще такие нюансы тренерской работы узнаешь?
За воспоминаниями и обсуждением олимпийского турнира мы с Макейчевым дождались приезда еще одной легенды казанского бокса — Евгения Захарова, тренировавшего, собственно, и самого Макейчева, и упомянутого Токарева, и работающего по сей день. Евгений Викторович сейчас нарасхват: есть секции в ДВВС и в Кировском районе.
В мини-интервью «Реальному времени» Захаров рассказал, что бокс в республике набирает обороты, прямо сейчас в Кемерово стартовал чемпионат России по боксу, на котором участвуют восемь представителей Татарстана.
— Это серьезный результат, особенно если вспомнить, что среди участников уже есть призеры чемпионатов страны прошлых лет. Это и воспитанник спортклуба «Нефтехимик» из Нижнекамска Эмир Басиров, и казанец Игорь Царегородцев из казанского клуба «Спарта». Причем Царегородцев уже дважды становился призёром чемпионата страны, чего не было со славных времен Фоата Гатина и Айрата Хаматова. Другое дело, что Царегородцеву сейчас будет сложнее, поскольку он выступает в категории до 49 килограммов, куда вернутся участники из других категорий.
Поясним слова Евгения Викторовича, поскольку любительский бокс сейчас переживает непонятную эпоху, чем-то напоминающую меха баяна. Из-за сжатой программы Олимпийских игр боксеры вынуждены «втискиваться» в восемь олимпийских категорий (поскольку еще пять отданы «слабому полу»), а на чемпионатах мира, Европы и страны возвращаются к привычным десяти категориям. Эти метания, с одной стороны, «раздувают» спортивную программу соревнований, а с другой — «сжимают» её на главных стартах четырехлетия. Вот и «гуляют» спортсмены по категориям, либо нацеливаясь на олимпийскую (до 53 кг), либо боксируя в родных (до 49 кг и до 52 кг). И так происходит во всех весовых категориях.
Салават Гайсин: «В Олимпиаде принимали участие 14 представителей общества «Динамо РТ»
Положительные перемены в республиканском боксе специалисты связывают с деятельностью президента федерации Сергея Игнатьева, который поделился:
— Сейчас у нас в Татарстане создаются все условия для того, чтобы заниматься этим прекрасным видом спорта, и с каждым годом число юных спортсменов увеличивается.
А еще он пояснил для «Реального времени», почему проведение Международного дня бокса перенесли с изначальной и уже привычной даты в июле на август:
— Это дни проведения первого чемпионата мира в истории бокса, который прошел в 1974 году на Кубе.
Увы, судьбы некоторых героев того чемпионата сложились печально. Первому советскому чемпиону мира Руфату Рискиеву пять лет назад ампутировали ногу в родном Узбекистане, бронзовый призер украинец Владислав Засыпко, живущий сейчас в ДНР, был вынужден рано уйти из спорта из-за неразделенной любви к американке, а вице-чемпион мира Олег Коротаев был убит выстрелом в затылок в Бруклине.
Прямо противоположной выглядит судьба боксеров, которые связывали свою судьбу с «Динамо РТ». Об этом подумалось, когда на площади Тысячелетия появился заместитель председателя этого спортивного общества Салават Гайсин, для которого последние дни просто «праздник какой-то».
— Рапиристка Марта Мартьянова выиграла золото, наши волейболисты завоевали серебро, как и пловец Александр Красных. Сегодня Марта приняла участие в празднике «Мама, папа, я — спортивная семья», и это очень символично, поскольку недавно она сама вышла замуж. Александр — это гордость нашего плавания, Бугульмы, Татарстана. Всего в Токио было 14 спортсменов «Динамо РТ», которые представляют наше спортобщество, защищая его честь на ведомственных соревнованиях. Помимо татарстанцев, это еще и боксер из Чечни Имам Хатаев, поэтому и на этом празднике бокса мы не чужие.
Кстати, олимпийский чемпион Лондона-2012 Егор Мехонцев, который тоже ранее выступал за «Динамо РТ», перешел в профессиональный бокс и прямо сейчас баллотируется в Госдуму, о чем вспомнилось, когда на боксерское мероприятие пришла делегация во главе с другой динамовкой и депутатом — Ольгой Павловой, а еще с синхронисткой Светланой Ромашиной.
Светлана Ромашина: «Участие в КВН было для меня интересным опытом»
Пока участники мероприятия в белых, синих и красных футболках готовились к проведению флешмоба, выстраиваясь в цвета российского флага, журналисты «пытали» семикратную олимпийскую чемпионку Светлану Ромашину. Корреспондент «Реального времени» решил спросить не о многочисленных победах, а о редчайшем в биографии спортсменки поражении — когда она пять лет назад принимала участие в финале Высшей лиги КВН.
— Мы с Натальей Ищенко тогда выступали в финальном номере команды Большого государственного цирка, и это был очень интересный опыт, поскольку я с детства смотрела КВН и всегда хотела стать частью этого действа, я ценю смешные шутки. Одна из таких родилась у нас совместно с КВНщиками: это когда мы смотрим на серебряные и бронзовые медали, и говорим, что «никогда таких не видели». Теперь жду приглашения в судейскую бригаду, поскольку люблю юмор.
Ну, и раз речь зашла и о синхронном плавании, и о КВН, и о Олимпиаде, грех было не вспомнить еще одних героинь Токио-2020 — наших гандболисток. Повод нашелся, ведь среди организаторов боксерского мероприятия были сразу два в прошлом профессиональных гандболиста — Руслан Феоктистов и ведущий специалист развития видов спорта Минспорта республики Константин Горбунов, поделившийся своими впечатлениями с корреспондентом «Реального времени».
— Если реально оценивать выступление, то следует признать его успешным. Команда переживала смену поколений, у нее был новый тренер, в итоге получилось не совсем удачное начало, когда сыграли вничью с Бразилией, затем проиграли Швеции. Но потом дело наладилось. По мнению гандбольного экспертного сообщества, у нас была достаточно короткая скамейка запасных, и когда травмы начали выбивать основных игроков, а у лидера команды Анны Вяхиревой не хватило сил в концовке, то у сборной не было возможности сыграть в финале на том уровне, к которому мы привыкли. Все меняется, в прошлом финале мы обыграли француженок, сейчас они взяли реванш, причем это была двойная победа их национального гандбола, поскольку победу одержала и мужская команда. Ранее в мире был только один трехкратный олимпийский чемпион — Андрей Лавров, сейчас это количество увеличилось за счет французов. Касаемо мужской сборной России, хотелось бы, конечно, возвращения её в число сильнейших в мире. Мы видим, как в четвертьфинале Олимпиады играет Бахрейн, как за медали борется Египет, и это очень показательно. А нас там нет. Сейчас на предстоящий международный форум «Россия — спортивная держава» приедут в качестве участников и почетных гостей президент международной Федерации гандбола Хасан Мустафа (кстати, бывший египетский гандболист) и президент российской гандбольной Федерации Сергей Шишкарев. Надеемся на то, что это сподвигнет к возрождению нашего любимого вида спорта у нас в Татарстане.
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