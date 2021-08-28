Одна шестая суши: какими ресурсами располагал СССР 80 лет назад

По состоянию на начало 1941 года Советский Союз был в четыре раза больше всех капиталистических государств Европы и почти в три раза больше США. Коммунистическая держава на тот момент включала в себя максимальное количество союзных республик — 16 (на тот момент на карте появилась Карело-Финская ССР). Вероятно, именно для закрепления новых географических границ в сознании народа, в настольный календарь, который попал в 200 000 советских семей, включили подробный географический обзор. Примечательна для анализа таблица «Классовый состав населения СССР». Здесь показано, что с приходом советской власти, буржуазия, торговцы и кулаки (по состоянию на 1913 год это 16% населения) полностью ликвидированы, а численность крестьян-единоличников и некооперированных трудящихся — сокращена более чем в 10 раз (большинство перешли в статус колхозников и рабочих). В современных реалиях сложно представить, чтобы власть поставила себе цель искоренить класс фермеров и предпринимателей и гордилась тем, что ей это удалось… Благодаря инициативе ТАИФ по воссозданию и переизданию этого бесценного календаря, статья об экономической географии СССР доступна читателям «Реального времени». Продолжаем «Жить в сорок первом». Часть 19-я.

СССР

Положение и площадь

Союз Советских Социалистических Республик занимает огромное пространство, включающее восточную половину Европы и северную треть Азии. Крайняя западная точка Советского Союза находится в Латвии, на берегу Балтийского моря (около 21° в. д.); крайняя восточная — на мысе Дежнева, в Беринговом проливе (170° з. д.); крайняя южная — у города Кушки, на границе с Афганистаном (35° с. ш.); крайняя северная береговая точка — на мысе Челюскин, на полуострове Таймыр (77° с. ш.).

Наша родина — самая большая в мире страна со сплошной территорией. Площадь СССР — свыше 21 млн кв. км, что составляет шестую часть всей обитаемой суши. СССР в четыре раза больше всех капиталистических государств Европы, вместе взятых (без колоний), и почти в три раза больше США.

Границы

Государственная граница Советского Союза имеет большое протяжение — более 60 тыс. км. По длине она равна полутора экваторам. На одну треть наша граница сухопутная, на две трети — морская.

На западе СССР граничит с Финляндией, Германией, Венгрией и Румынией. Южная граница отделяет нас от Турции, Ирана, Афганистана, Западного Китая, Монгольской Народной Республики, Тувинской Народной Республики, Манчжурии (часть Китая, захваченная Японией) и Кореи (колония Японии).

На востоке наша граница идет вдоль берега Тихого океана, причем на острове Сахалине СССР имеет небольшую сухопутную границу с Японией.

Пограничная черта в Северном Ледовитом океане образуется условными линиями, которые проходят через крайнюю восточную и крайнюю западную точки северной территории СССР и, образуя советский сектор Арктики, сходятся в точке Северного полюса.

Поверхность

Формы поверхности СССР очень разнообразны. Здесь есть и высочайшие горы и огромные плоские низменности. Европейская часть СССР представляет собой в основном равнину, носящую название Восточно-Европейской или Великой Русской, со средней высотой в 175 м над уровнем океана. Эта равнина местами всхолмлена. На ней расположены сравнительно невысокие возвышенности — Валдайская (наивысшая точка 321 м), Приволжская (до 400 м), Литовско-Белорусская (343 м), Волыно-Подольская (407 м), Донецкий кряж (369 м) и др. На севере, в середине Кольского полуострова, находятся Хибинские горы (до 1 198 м). На юге равнину обрамляют горы Крымские (Роман-Кош — 1 543 м) и Кавказские, которые состоят из Главного Кавказского хребта (самая высокая вершина — Эльбрус — 5 633 м) и примыкающего к нему с юга нагорья Малый Кавказ (вершина Алагез — 4 095 м). В западные области Украины спускается северный склон Карпатского хребта (до 2 058 м).

Рельеф СССР

На востоке Восточно-Европейскую равнину ограничивает Уральский хребет. Он сильно разрушен временем и сравнительно низок, высокие горы имеются лишь в северной части хребта (Народная — 1 885 м) и в южной (Яман-Тау — 1 639 м).



К востоку от Уральского хребта простирается огромная и ровная Западно-Сибирская низменность, к которой с юга примыкает Казахская складчатая страна, а с юго-запада — Туранская низменность.

У восточного берега Каспийского моря находится самая глубокая впадина в СССР — Батырь (Карагие) (130 м ниже уровня океана).

Вдоль южной государственной границы идут горные системы КопетДаг, Памир, Тянь-Шань, Алтай. На Памире находятся величайшие вершины СССР — пик Сталина (7 495 м) и пик Ленина (7 127 м). Самая высокая гора на Тянь-Шане Хан-Тенгри (6 995 м), на Алтае — Белуха (4 620 м).

К востоку от Западно-Сибирской низменности, за Енисеем, расположены горы и плоскогорья Восточной Сибири. Здесь находится Средне-Сибирское плоскогорье (наивысшие точки — до 1 тыс. м и более). Его обступают горные хребты — Саянский (до 3 491 м), Яблоновый (до 1 610 м), Верхоянский (до 2 500 м) и др.

На Дальнем Востоке расположены хребты Буреинский (свыше 2 тыс. м), Сихотэ-Алинь (около 2 тыс. м), Камчатский (высшая точка — вулкан Ключевская сопка — 4 778 м) и др. Камчатский полуостров — единственное место в СССР, где есть действующие вулканы.

Воды

На востоке, на севере и частью на западе СССР омывают моря, принадлежащие к бассейнам трех океанов.

У восточного берега СССР расположены моря Берингово, Охотское и Японское — части Тихого океана. На севере лежат моря Баренцово, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское — части Северного Ледовитого океана. Через эти моря большевиками проложен Северный морской путь.

На юго-западе СССР находятся моря Атлантического океана — Черное и Азовское. На западе в пределы СССР входит часть Балтийского побережья с заливами Финским и Рижским. Балтийское море тоже относится к Атлантическому океану.

В СССР много озер, среди них самое большое озеро земного шара — Каспий, и самое глубокое озеро земного шара — Байкал.

Озера СССР

Название Площадь (в кв. км) Наибольшая глубина (в м) Каспийское море 438 000 1 015 Аральское море 67 962 68 Байкал 34 168 1 741 Балхаш 18 740 Средняя 6 Ладожское 18 130 223 Онежское 9 751 124 Иссык-Куль 5 895 702 Ханка 4 380 10 Севан 1 413 99 Баскунчак 124

Важнейшие реки СССР

Название Длина (в км) Главные притоки Куда впадает Лена 4 264 правые Витим, Алдан левый Вилюй море Лаптевых Енисей (с Бей-Кемом) 3 807 правые Ангара, Средняя Тунгуска, Нижняя Тунгуска Карское море Амур (с Шилкой и Ононом) 4 343 правый Уссури, левые Зея, Бурея Татарский пролив Обь (с Катунью) 4 016 левый Иртыш Карское море Волга 3 694 правый Ока, левые Шексна, Кама Каспийское море Сыр-Дарья 2 860 правый Чирчик Аральское море Аму-Дарья 2 540 правый Вахш Аральское море Колыма 2 149 правый Омолон Восточно-Сибирское море Урал 2 534 — Каспийское море Днепр 2 285 правый Припять, левый Десна Черное море Печора 1 789 правый Уса, левый Ижма Баренцово море Днестр 1372 — Черное море Северная Двина (с Сухоной) 1 304 правый Вычегда Белое море Дон 1 967 правый С. Донец Азовское море Кубань (с Уллу-Камом) 941 левый Лаба Азовское море Нева 75 — Финский залив

СССР обладает разветвленной речной сетью, причем некоторые его реки стоят в ряду наиболее многоводных рек мира. Реки СССР богаты гидроэнергией. Общая их потенциальная мощность исчисляется в 280 млн квт. По запасам водной энергии СССР занимает первое место в мире. К СССР примыкает низовье Дуная.

По инициативе товарища Сталина в СССР начата реконструкция рек, соединение водных бассейнов судоходными каналами. В годы сталинских пятилеток в СССР сооружены Беломорско-Балтийский канал им. товарища Сталина (227 км) и канал Москва — Волга (128 км). На территории западных областей Белоруссии проведен Днепро-Бугский канал. В третьей пятилетке начинается строительство канала Волга — Дон. С сооружением Волго-Донского канала Москва станет портом пяти морей.

Климат

СССР лежит в основном (80% территории) в зоне умеренного климата, на западе несколько смягченного влиянием Атлантического океана, а на востоке более континентального, т. е. с резкими колебаниями температуры от зимы к лету.

Северное побережье СССР находится в зоне холодного климата (16% территории). На юге СССР (побережье Закавказья и некоторые долины на юге Средней Азии) находятся участки с субтропическим климатом, т. е. с теплой, почти безморозной зимой.

На западе европейской части СССР выпадает 500—600 мм осадков в год, т. е. климат здесь довольно влажен. По направлению к востоку, а особенно к северо-востоку и юго-востоку количество осадков уменьшается: в средней полосе Сибири до 300—500 мм, на крайнем севере Сибири — до 200 мм и менее, в Заволжье — до 200—400 мм, а в среднеазиатских пустынях — до 80 мм. В, Заволжье, в Казахстане ведется планомерная борьба с засухой. В Средней Азии и восточном Закавказье бо́льшая часть полей орошается искусственно.

Наибольшее количество осадков в СССР выпадает в западном Закавказье (до 2 500 мм) — это так называемые влажные субтропики — и на тихоокеанском побережье (до 1 000 мм) — это район муссонного климата, — здесь зимой дуют сухие ветры со стороны материка, а летом влажные ветры с океана.

Годовые осадки СССР

Почвы и растительность

Занимая огромную территорию, СССР отличается исключительным разнообразием природных ландшафтов.

На севере, вдоль Северного Ледовитого океана, проходит зона тундры. Здесь на торфяно-болотистой почве с вечной мерзлотой растут лишь мох, лишайники, ягодники. Южнее простирается зона лесов, занимающая более половины территории страны. Южная граница лесной зоны проходит примерно через Киев, Рязань, Казань, Тюмень и Томск, а восточнее Томска леса занимают всю площадь до южной государственной границы. Северная, бо́льшая часть лесной зоны покрыта хвойными лесами, а южная, меньшая, — смешанными. Зоне лесов свойственны подзолистые почвы.

СССР обладает самым большим и ценным хвойным лесом в мире (вся лесопокрытая площадь СССР — 610 млн га). На востоке лесной зоны, в Сибири, находятся важнейшие районы охотничьего промысла. Леса здесь богаты белкой, лисицей и другим пушным зверем.

К югу от лесной зоны лежит зона степей, которая протягивается от Карпат до Алтая. Лесов в степи почти совсем нет. Переходная полоса между лесной и степной зонами называется лесостепью.

В степи и лесостепи залегают плодородные черноземные почвы, по площади которых СССР стоит впереди всех стран. В южной части степной зоны черноземные почвы переходят в каштановые, которые по плодородию близки к чернозему.

Между низовьем Волги на западе, озером Балхаш на востоке, южными отрогами Урала на севере и предгорьями Средней Азии на юге лежит зона полупустынь и пустынь. Редкая и сухая трава покрывает здесь землю не сплошным покровом, а пятнами, пучками. Сероземные почвы пустынь при искусственном орошении весьма плодородны. Орошенные оазисы лежат главным образом вдоль рек, стекающих с гор Средней Азии. Большие площади в пустынях занимают солончаки и пески.

Растительные зоны СССР

У черноморского и частью каспийского побережий Закавказья лежат влажные субтропики — район с теплой зимой и влажным летом, с богатой, частью вечнозеленой растительностью, с плодородными красноземными почвами. Здесь культивируются субтропические растения — чай, мандарины, апельсины, лимоны, тунговое дерево, эвкалипт и т. д.

В защищенных долинах южной Туркмении и Таджикистана, а также в Куринской низменности восточного Закавказья лежат сухие субтропики. Здесь теплая зима и сухое лето. В сухих субтропиках возделываются инжир, миндаль, каучуконосы и т. д. Земля здесь искусственно орошается.

В высокогорных районах Союза — в горах Кавказа, Средней Азии, Алтая и др. — растительные зоны изменяются по мере повышения местности над уровнем океана. Склоны гор покрыты лесами, выше которых лежат горные луга, а еще выше вечный снег.

Полезные ископаемые

СССР обладает огромными минеральными ресурсами. Ископаемым сырьем он обеспечен лучше, чем любая другая страна на земном шаре: «...со стороны природных богатств, мы обеспечены полностью» (Сталин).

Геологические запасы каменного угля в СССР равняются 1 654,4 млрд т, что составляет 21% мировых запасов. По количеству угля в недрах мы стоим на втором месте в мире после США, но по общей калорийности наш уголь лучше американского:

Месторождения угля (важнейшие) Запасы на 1/1 1938 г. (в млрд т) Донбасс (УССР, Ростовская обл. РСФСР) 88,9 Кузбасс (Новосибирская обл.) 450,7 Караганда (Казахская ССР) 52,7 Подмосковный буроугольный бассейн (Тульская обл.) 11,9

В СССР — огромные геологические запасы нефти. По нефтяным запасам СССР стоит на первом месте в мире. Главные месторождения горючих сланцев в СССР эстонские, Гдовское в Ленинградской области, Кашпирское, Ундорское и Общесыртское в Поволжье.

По запасам торфа Советский Союз стоит на первом месте в мире (150,6 млрд т). Залегает торф преимущественно в лесной полосе Союза.

Полезные ископаемые (нерудные) СССР

В СССР больше железа в недрах, чем во всех других странах, вместе взятых.

Месторождения железной руды (важнейшие) Запасы железных руд на 1/1 1938 г. Курская магнитная аномалия (Курская обл.). Свыше 250 млн. т, а с кварцитами — до 200 млрд т Магнитная гора (Челябинская обл.) 485 млн т Ангаро-Илимская группа месторождений (Восточная Сибирь) свыше 400 млн т

В СССР — большие запасы марганцевой руды (второе место в мире). Велики запасы меди. Медь залегает главным образом в Казахстане (Коунрад, Джезказган, Бощекуль), на Урале, в Узбекистане и Армении.

Много в СССР свинца и цинка (на Алтае, Северном Кавказе, Дальнем Востоке), никеля (на Урале), бокситов (в Ленинградской области и на Урале), вольфрама (в Бурят-Монголии) и др. Олово имеется в Забайкалье и в Якутии. В СССР богатейшие запасы золота и платины.

Огромны запасы апатита на Кольском полуострове, в Хибинских горах. Это самое мощное апатитовое месторождение в мире. В смеси с апатитом залегает нефелин, который может служить сырьем для производства алюминия, а также удобрений, стекла и др.

Полезные ископаемые (рудные) СССР

Кроме апатита, сырьем для фосфорных удобрений служат фосфориты. Главные месторождения фосфоритов находятся в Кировской области, Московской области (около Егорьевска), Казахстане (около Актюбинска и в горах Кара-Тау) и др. По запасам фосфорного сырья мы стоим на втором месте после США.

Важнейшее месторождение калия находится в Молотовской области около Соликамска. Калий имеется также в Западном Казахстане и в западных областях Украины.

Поваренная соль, запасы которой неограниченны, залегает в Артемовске Украинской ССР и в Илецкой Защите Чкаловской области (каменная соль), в Соликамске Молотовской области, в Славянске Украинской ССР и в Усолье Иркутской области (соляные рассолы), в озерах Баскунчак и Эльтон Сталинградской области, в лиманах Аккерманской области Украинской ССР и в заливе Сиваш Крымской АССР (осадочная).

В заливе Кара-Богаз-Гол находятся большие запасы глауберовой соли (мирабилит). Ртуть имеется в Донбассе и Киргизии, сера — в Туркмении, бораты — в Западном Казахстане, графит — в ряде районов Восточной Сибири, радий — в Киргизии и в бассейне Печоры. Здесь названы лишь важнейшие из минералов, которыми богаты недра нашей родины.



Население

В СССР живет свыше 193 млн человек. По количеству населения Советский Союз стоит на третьем месте в мире после Китая и Индии. За годы 1926—1939 естественный прирост населения СССР составил 23,4 млн человек, т. е. почти 16%; за тот же период численность населения США выросла на 11%, Германии — на 7%, Франции — на 2,7%.

Ни в одной из капиталистических стран нет такого быстрого прироста населения, как у нас в стране социализма.

В составе населения СССР — высокий процент молодежи. У нас — 45,1% лиц в возрасте до 19 лет. Социалистическая индустриализация привела к увеличению городского населения: его доля в общем населении СССР в 1939 г. составляла 32,8%, тогда как в 1926 г. — лишь 17,9%. За 12 лет городское население в СССР увеличилось более чем вдвое, а в Англии, например, такое удвоение произошло за 70 лет (1860—1930).



Наряду с ростом старых городов в СССР шло возникновение новых. За годы 1926—1939 количество городов увеличилось на 213. Огромные сдвиги произошли в классовом составе населения. Они отразили победу социализма в СССР. С индустриализацией страны удельный вес рабочих и служащих увеличился более чем вдвое. Половину населения составляет новая общественная группа — колхозники; эксплуататорские классы в СССР ликвидированы.

Следует отметить, что 19/20 всего этого населения входило раньше в состав СССР, но было силой отторгнуто от СССР в момент его военной слабости империалистическими державами Запада. Теперь это население воссоединено с Советским Союзом.

Как показывают подсчеты населения, Союз Советских Социалистических Республик сможет теперь говорить мощным голосом от имени 193 миллионов населения, не считая прироста населения СССР за 1939 и 1940 годы».

Плотность населения СССР



СССР — братский союз народов

Дореволюционная Россия была «тюрьмой народов». Нерусские презрительно назывались «инородцами», были бесправны и тяжело угнетались царизмом. В национальных областях нельзя было учить детей на родном языке. На национальных языках — и то далеко не на всех — печатались только молитвенники. Многие народы царской России совсем не имели своей письменности.

Великая Октябрьская Социалистическая революция освободила порабощенные народы России. Ленин сказал: «Мы хотим добровольного союза наций, — такого союза, который не допускал бы никакого насилия одной нации над другой...» (т. XXIV, стр. 657).

Все народы в советской стране полностью равноправны. Они добровольно объединились в единый союз, образовали единую дружную семью. Под руководством партии Ленина — Сталина народы Советского Союза борются за полную победу коммунизма в нашей стране.



СССР — многонациональное государство. В нем живет большое количество народностей. Они скреплены братской дружбой, несокрушимым морально-политическим единством.

Только народностей с численностью свыше 20 тыс. человек у нас 49 (по переписи 1939 г.). За 1939—1940 гг. население СССР увеличилось более чем на 23 миллиона. На VII сессии Верховного Совета СССР 1 августа в своем докладе о внешней политике Советского Союза товарищ Молотов говорил: «Вхождение прибалтийских стран в СССР означает, что Советский Союз увеличивается на 2 миллиона 880 тысяч населения Литвы, на 1 миллион 950 тысяч населения Латвии и на 1 миллион 120 тысяч населения Эстонии.

Таким образом, вместе с населением Бессарабии и Северной Буковины население Советского Союза увеличится, примерно, на 10 миллионов человек. Если к этому добавить свыше 13 миллионов населения Западной Украины и Западной Белоруссии, то выходит, что Советский Союз увеличился за последний год более чем на 23 миллиона населения.

Рождаемость в крупнейших городах мира

Крупнейшие города СССР (1938 г.) Всего родилось (в тыс. чел.) В среднем на 1 тыс. жителей Крупнейшие города капиталистических стран (1936 г.) Всего родилось (в тыс. чел.) В среднем на 1 тыс. жителей Москва 117,2 28,5 Берлин 59,5 14,1 Ленинград 83,8 27,4 Лондон 56,3 13,6 Киев 22,5 27,4 Париж 32,5 11,5 Харьков 22,4 27,7 Нью-Йорк 99,4 13,5 26,9 33,9

Классовый состав населения СССР (в % к итогу)

1913 г. 1928 г. 1937 г. Рабочие и служащие 16,7 17,3 34,7 в том числе рабочие и служащие совхозов и МТС — 1,5 3,2 Колхозное крестьянство и кооперированные кустари и ремесленники — 2,9 55,5 Крестьяне-единоличники (без кулаков) и некооперированные трудящиеся, кустари и ремесленники 65,1 72,9 5,6 Буржуазия (помещики, крупная и мелкая городская буржуазия, торговцы и кулаки) 15,9 4,5 — в том числе кулаки 12,3 3,7 — Прочее население (учащиеся, пенсионеры, армия и др.) 2,3 2,4 4,2 Всего 100,0 100,0 100,0

СССР состоит из 16 союзных республик. Все они обладают равными правами. Шестнадцать союзных республик составляют одно «...вполне сложившееся и выдержавшее все испытания многонациональное социалистическое государство, прочности которого могло бы позавидовать любое национальное государство в любой части света» (Сталин).



В рамках братского союза развивается и крепнет хозяйство каждой республики, мощно расцветает культура, национальная по форме, социалистическая по содержанию.

Национальный состав населения Союза ССР на 17 января 1939 г.

Наиболее многочисленные национальности Число лиц (с семьями) В процентах к итогу 1 Русские 99 019 929 58,41 2 Украинцы 28 070 404 16,56 3 Белорусы 5 267 431 3,11 4 Узбеки 4 844 021 2,86 5 Татары 4 300 336 2,54 6 Казахи 3 098 764 1,83 7 Евреи 3 020 141 1,78 8 Азербайджанцы 2 274 805 1,34 9 Грузины 2 248 566 1,33 10 Армяне 2 151 884 1,27 11 Мордовцы 1 451 429 0,86 12 Немцы 1 423 534 0,84 13 Чуваши 1 367 930 0,81 14 Таджики 1 228 964 0,72 15 Киргизы 884 306 0,52 16 Народности Дагестана 857 371 0,50 17 Башкиры 842 925 0,50 18 Туркмены 811 769 0,48 19 Поляки 626 905 0,37 20 Удмурты 605 673 0,36 21 Марийцы 481 262 0,28 22 Коми 408 724 0,24 23 Чеченцы 407 690 0,24 24 Осетины 354 547 0,21 25 Греки 285 896 0,17 26 Молдаване 260 023 0,15 27 Карелы 252 559 0,15 28 Каракалпаки 185 775 0,11 29 Корейцы 180 412 0,11 30 Кабардинцы 164 106 0,10 31 Финны 143 074 0,08 32 Эстонцы 142 465 0,08 33 Калмыки 134 327 0,08 34 Латыши и латгальцы 126 900 0,07 35 Болгары 113 479 0,07 36 Ингуши 92 074 0,05 37 Адыгейцы 87 973 0,05 38 Карачаевцы 75 737 0,04 39 Абхазы 58 969 0,03 40 Хакасы 52 602 0,03 41 Ойроты 47 717 0,03 42 Курды 45 866 0,03 43 Балкарцы 42 666 0,03 44 Иранцы 39 037 0,02 45 Литовцы 32 342 0,02 46 Китайцы 29 620 0,02 47 Чехи и словаки 26 919 0,02 48 Арабы 21 793 0,01 49 Ассирийцы 20 207 0,01 50 Прочие 807 279 0,48 Всего 169 519 127 100,0

Александр Цыганов доктор экономических наук, руководитель Департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве РФ, заведующий кафедрой ИЖКФИС Финансового университета при Правительстве РФ Россия за прошедшие с 1941 года годы претерпела революционные изменения. Начнем с того, что сама наша страна входила в СССР, что может рассматриваться по-разному — не только как вариант развития России, но и как использование ее ресурсов для строительства совершенно иного государства с менявшимися на протяжении времени существования СССР целями. Мировая революция, коммунистический проект, построение социализма в отдельно взятой стране — это было смыслом создания и существования СССР в 1920—1930 гг., официальный итог которых отразился в литературе и наглядной агитации начала 1940-х гг. Подготовка к войне, которая активно велась в эти годы, противостояние с буржуазными демократиями и странами фашистской оси, военные кампании на восточных и западных границах, присоединение территорий — все это требовало огромных ресурсов и сказывалось на экономическом развитии, закладывало и закрепляло основы экономики мобилизационного типа, но не современного общества потребления. Происходило это за счет населения и общества, которое изменилось за прошедший XX век кардинально — от преимущественно сельского до современного городского, от страны сел и небольших городков к государству, где население стремится жить в городах-миллионниках. Труд вчерашних крестьян был дешев, жизненные потребности были весьма ограничены, но и квалификация была низка. В 1930-х гг. и особенно во второй половине этого периода на стройках широко применялся принудительный труд. На сегодня источником дешевого труда стали мигранты из бывших республик СССР и в первую очередь из Центральной Азии. Отметим, что низкие доходы и малые потребности в потреблении замедляют развитие экономики, не формируется спрос на многие товары и услуги, а соответственно, и предложение. Нет и средств на развитие комфортной жизни на селе и в большинстве малых городков, где часто пользовались инфраструктурой, созданной до 1917 года. Провалы в развитии центральной России и Сибири, где сейчас обсуждается строительство новых городов, во многом связаны с отсутствием или недостаточностью необходимой современной инфраструктуры и заложенными в советский период тенденциями (хроническое недофинансирование этих территорий, финансирование социальной сферы по остаточному принципу, строительство многоквартирных домов, а не отдельных на одну-две семьи, пренебрежение к правам собственности и др.), что сохраняется и сегодня. Тенденция к централизации экономики и населения в крупных городах была значительно усилена в то время и стремление к централизации сохранилось, хотя ее вред достаточно очевиден. К началу 1940-х гг. индустриализация СССР в целом была проведена и позволила выиграть войну. Но ставка на тяжелую промышленность обернулась дефицитом товаров народного потребления, конверсией конца 1980-х — 1990-х гг. и значительным сокращением промышленного потенциала в настоящее время. В начале 1940-х гг. СССР экспортировал зерно и полезные ископаемые, сейчас объемы этого экспорта и зависимость экономики России от экспортных доходов выросли. Современная Российская Федерация во многом похожа на бывший СССР, черты которого наглядно узнаваемы и в наше время. И это понятно, основа любой страны — это люди, мы с вами, родившиеся во время существования СССР и после его распада. Пока прошло еще совсем немного времени, чтобы СССР стал только историей.

Артур Вафин политолог, кандидат политических наук, автор книг о проблемах маргинальности, идеологии, политического PR В современной России проживает 193 народа. Сейчас идут процессы консолидации российского казачества, идут споры, считать ли казаков нацией? В любом случае, дискуссии проходят в конструктивном формате. Власть и общество шагают навстречу друг другу. В Российской Федерации насчитывается 238 языков и наречий — это наше истинное культурное достояние и богатство. Более 80 процентов жителей России называют себя русскими. Современная Россия проводит политику дружбы между различными народами и национальностями. В связи с этим, конечно, Россия сегодня сильно отличается от СССР, так в наши дни никто не может быть дискриминирован по вопросам вероисповедания. Сегодня в России мирно сосуществуют и православие, и ислам, и буддизм, и другие, не противоречащие Конституции, вероисповедания. Такое сложно представить в Союзе, из истории мы прекрасно знаем, что были гонения и даже репрессии за отказ быть атеистом, материалистом.