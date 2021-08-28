Одна шестая суши: какими ресурсами располагал СССР 80 лет назад
По состоянию на начало 1941 года Советский Союз был в четыре раза больше всех капиталистических государств Европы и почти в три раза больше США. Коммунистическая держава на тот момент включала в себя максимальное количество союзных республик — 16 (на тот момент на карте появилась Карело-Финская ССР). Вероятно, именно для закрепления новых географических границ в сознании народа, в настольный календарь, который попал в 200 000 советских семей, включили подробный географический обзор.
Примечательна для анализа таблица «Классовый состав населения СССР». Здесь показано, что с приходом советской власти, буржуазия, торговцы и кулаки (по состоянию на 1913 год это 16% населения) полностью ликвидированы, а численность крестьян-единоличников и некооперированных трудящихся — сокращена более чем в 10 раз (большинство перешли в статус колхозников и рабочих). В современных реалиях сложно представить, чтобы власть поставила себе цель искоренить класс фермеров и предпринимателей и гордилась тем, что ей это удалось…
Благодаря инициативе ТАИФ по воссозданию и переизданию этого бесценного календаря, статья об экономической географии СССР доступна читателям «Реального времени». Продолжаем «Жить в сорок первом». Часть 19-я.
СССР
Положение и площадь
Союз Советских Социалистических Республик занимает огромное пространство, включающее восточную половину Европы и северную треть Азии. Крайняя западная точка Советского Союза находится в Латвии, на берегу Балтийского моря (около 21° в. д.); крайняя восточная — на мысе Дежнева, в Беринговом проливе (170° з. д.); крайняя южная — у города Кушки, на границе с Афганистаном (35° с. ш.); крайняя северная береговая точка — на мысе Челюскин, на полуострове Таймыр (77° с. ш.).
Наша родина — самая большая в мире страна со сплошной территорией. Площадь СССР — свыше 21 млн кв. км, что составляет шестую часть всей обитаемой суши. СССР в четыре раза больше всех капиталистических государств Европы, вместе взятых (без колоний), и почти в три раза больше США.
Границы
Государственная граница Советского Союза имеет большое протяжение — более 60 тыс. км. По длине она равна полутора экваторам. На одну треть наша граница сухопутная, на две трети — морская.
На западе СССР граничит с Финляндией, Германией, Венгрией и Румынией. Южная граница отделяет нас от Турции, Ирана, Афганистана, Западного Китая, Монгольской Народной Республики, Тувинской Народной Республики, Манчжурии (часть Китая, захваченная Японией) и Кореи (колония Японии).
На востоке наша граница идет вдоль берега Тихого океана, причем на острове Сахалине СССР имеет небольшую сухопутную границу с Японией.
Пограничная черта в Северном Ледовитом океане образуется условными линиями, которые проходят через крайнюю восточную и крайнюю западную точки северной территории СССР и, образуя советский сектор Арктики, сходятся в точке Северного полюса.
Поверхность
Формы поверхности СССР очень разнообразны. Здесь есть и высочайшие горы и огромные плоские низменности. Европейская часть СССР представляет собой в основном равнину, носящую название Восточно-Европейской или Великой Русской, со средней высотой в 175 м над уровнем океана. Эта равнина местами всхолмлена. На ней расположены сравнительно невысокие возвышенности — Валдайская (наивысшая точка 321 м), Приволжская (до 400 м), Литовско-Белорусская (343 м), Волыно-Подольская (407 м), Донецкий кряж (369 м) и др. На севере, в середине Кольского полуострова, находятся Хибинские горы (до 1 198 м). На юге равнину обрамляют горы Крымские (Роман-Кош — 1 543 м) и Кавказские, которые состоят из Главного Кавказского хребта (самая высокая вершина — Эльбрус — 5 633 м) и примыкающего к нему с юга нагорья Малый Кавказ (вершина Алагез — 4 095 м). В западные области Украины спускается северный склон Карпатского хребта (до 2 058 м).
Рельеф СССР
На востоке Восточно-Европейскую равнину ограничивает Уральский хребет. Он сильно разрушен временем и сравнительно низок, высокие горы имеются лишь в северной части хребта (Народная — 1 885 м) и в южной (Яман-Тау — 1 639 м).
К востоку от Уральского хребта простирается огромная и ровная Западно-Сибирская низменность, к которой с юга примыкает Казахская складчатая страна, а с юго-запада — Туранская низменность.
У восточного берега Каспийского моря находится самая глубокая впадина в СССР — Батырь (Карагие) (130 м ниже уровня океана).
Вдоль южной государственной границы идут горные системы КопетДаг, Памир, Тянь-Шань, Алтай. На Памире находятся величайшие вершины СССР — пик Сталина (7 495 м) и пик Ленина (7 127 м). Самая высокая гора на Тянь-Шане Хан-Тенгри (6 995 м), на Алтае — Белуха (4 620 м).
К востоку от Западно-Сибирской низменности, за Енисеем, расположены горы и плоскогорья Восточной Сибири. Здесь находится Средне-Сибирское плоскогорье (наивысшие точки — до 1 тыс. м и более). Его обступают горные хребты — Саянский (до 3 491 м), Яблоновый (до 1 610 м), Верхоянский (до 2 500 м) и др.
На Дальнем Востоке расположены хребты Буреинский (свыше 2 тыс. м), Сихотэ-Алинь (около 2 тыс. м), Камчатский (высшая точка — вулкан Ключевская сопка — 4 778 м) и др. Камчатский полуостров — единственное место в СССР, где есть действующие вулканы.
Воды
На востоке, на севере и частью на западе СССР омывают моря, принадлежащие к бассейнам трех океанов.
У восточного берега СССР расположены моря Берингово, Охотское и Японское — части Тихого океана. На севере лежат моря Баренцово, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское — части Северного Ледовитого океана. Через эти моря большевиками проложен Северный морской путь.
На юго-западе СССР находятся моря Атлантического океана — Черное и Азовское. На западе в пределы СССР входит часть Балтийского побережья с заливами Финским и Рижским. Балтийское море тоже относится к Атлантическому океану.
В СССР много озер, среди них самое большое озеро земного шара — Каспий, и самое глубокое озеро земного шара — Байкал.
Озера СССР
|
Название
|
Площадь (в кв. км)
|
Наибольшая глубина (в м)
|
Каспийское море
|
438 000
|
1 015
|
Аральское море
|
67 962
|
68
|
Байкал
|
34 168
|
1 741
|
Балхаш
|
18 740
|
Средняя 6
|
Ладожское
|
18 130
|
223
|
Онежское
|
9 751
|
124
|
Иссык-Куль
|
5 895
|
702
|
Ханка
|
4 380
|
10
|
Севан
|
1 413
|
99
|
Баскунчак
|
124
Важнейшие реки СССР
|
Название
|
Длина (в км)
|
Главные притоки
|
Куда впадает
|
Лена
|
4 264
|
правые Витим, Алдан
левый Вилюй
|
море Лаптевых
|
Енисей (с Бей-Кемом)
|
3 807
|
правые Ангара,
Средняя Тунгуска,
Нижняя Тунгуска
|
Карское море
|
Амур (с Шилкой и Ононом)
|
4 343
|
правый Уссури,
левые Зея, Бурея
|
Татарский пролив
|
Обь (с Катунью)
|
4 016
|
левый Иртыш
|
Карское море
|
Волга
|
3 694
|
правый Ока, левые Шексна, Кама
|
Каспийское море
|
Сыр-Дарья
|
2 860
|
правый Чирчик
|
Аральское море
|
Аму-Дарья
|
2 540
|
правый Вахш
|
Аральское море
|
Колыма
|
2 149
|
правый Омолон
|
Восточно-Сибирское море
|
Урал
|
2 534
|—
|
Каспийское море
|
Днепр
|
2 285
|
правый Припять, левый Десна
|
Черное море
|
Печора
|
1 789
|
правый Уса, левый Ижма
|
Баренцово море
|
Днестр
|
1372
|—
|
Черное море
|
Северная Двина (с Сухоной)
|
1 304
|
правый Вычегда
|
Белое море
|
Дон
|
1 967
|
правый С. Донец
|
Азовское море
|
Кубань (с Уллу-Камом)
|
941
|
левый Лаба
|
Азовское море
|
Нева
|
75
|—
|
Финский залив
СССР обладает разветвленной речной сетью, причем некоторые его реки стоят в ряду наиболее многоводных рек мира. Реки СССР богаты гидроэнергией. Общая их потенциальная мощность исчисляется в 280 млн квт. По запасам водной энергии СССР занимает первое место в мире. К СССР примыкает низовье Дуная.
По инициативе товарища Сталина в СССР начата реконструкция рек, соединение водных бассейнов судоходными каналами. В годы сталинских пятилеток в СССР сооружены Беломорско-Балтийский канал им. товарища Сталина (227 км) и канал Москва — Волга (128 км). На территории западных областей Белоруссии проведен Днепро-Бугский канал. В третьей пятилетке начинается строительство канала Волга — Дон. С сооружением Волго-Донского канала Москва станет портом пяти морей.
Климат
СССР лежит в основном (80% территории) в зоне умеренного климата, на западе несколько смягченного влиянием Атлантического океана, а на востоке более континентального, т. е. с резкими колебаниями температуры от зимы к лету.
Северное побережье СССР находится в зоне холодного климата (16% территории). На юге СССР (побережье Закавказья и некоторые долины на юге Средней Азии) находятся участки с субтропическим климатом, т. е. с теплой, почти безморозной зимой.
На западе европейской части СССР выпадает 500—600 мм осадков в год, т. е. климат здесь довольно влажен. По направлению к востоку, а особенно к северо-востоку и юго-востоку количество осадков уменьшается: в средней полосе Сибири до 300—500 мм, на крайнем севере Сибири — до 200 мм и менее, в Заволжье — до 200—400 мм, а в среднеазиатских пустынях — до 80 мм. В, Заволжье, в Казахстане ведется планомерная борьба с засухой. В Средней Азии и восточном Закавказье бо́льшая часть полей орошается искусственно.
Наибольшее количество осадков в СССР выпадает в западном Закавказье (до 2 500 мм) — это так называемые влажные субтропики — и на тихоокеанском побережье (до 1 000 мм) — это район муссонного климата, — здесь зимой дуют сухие ветры со стороны материка, а летом влажные ветры с океана.
Годовые осадки СССР
Почвы и растительность
Занимая огромную территорию, СССР отличается исключительным разнообразием природных ландшафтов.
На севере, вдоль Северного Ледовитого океана, проходит зона тундры. Здесь на торфяно-болотистой почве с вечной мерзлотой растут лишь мох, лишайники, ягодники. Южнее простирается зона лесов, занимающая более половины территории страны. Южная граница лесной зоны проходит примерно через Киев, Рязань, Казань, Тюмень и Томск, а восточнее Томска леса занимают всю площадь до южной государственной границы. Северная, бо́льшая часть лесной зоны покрыта хвойными лесами, а южная, меньшая, — смешанными. Зоне лесов свойственны подзолистые почвы.
СССР обладает самым большим и ценным хвойным лесом в мире (вся лесопокрытая площадь СССР — 610 млн га). На востоке лесной зоны, в Сибири, находятся важнейшие районы охотничьего промысла. Леса здесь богаты белкой, лисицей и другим пушным зверем.
К югу от лесной зоны лежит зона степей, которая протягивается от Карпат до Алтая. Лесов в степи почти совсем нет. Переходная полоса между лесной и степной зонами называется лесостепью.
В степи и лесостепи залегают плодородные черноземные почвы, по площади которых СССР стоит впереди всех стран. В южной части степной зоны черноземные почвы переходят в каштановые, которые по плодородию близки к чернозему.
Между низовьем Волги на западе, озером Балхаш на востоке, южными отрогами Урала на севере и предгорьями Средней Азии на юге лежит зона полупустынь и пустынь. Редкая и сухая трава покрывает здесь землю не сплошным покровом, а пятнами, пучками. Сероземные почвы пустынь при искусственном орошении весьма плодородны. Орошенные оазисы лежат главным образом вдоль рек, стекающих с гор Средней Азии. Большие площади в пустынях занимают солончаки и пески.
Растительные зоны СССР
У черноморского и частью каспийского побережий Закавказья лежат влажные субтропики — район с теплой зимой и влажным летом, с богатой, частью вечнозеленой растительностью, с плодородными красноземными почвами. Здесь культивируются субтропические растения — чай, мандарины, апельсины, лимоны, тунговое дерево, эвкалипт и т. д.
В защищенных долинах южной Туркмении и Таджикистана, а также в Куринской низменности восточного Закавказья лежат сухие субтропики. Здесь теплая зима и сухое лето. В сухих субтропиках возделываются инжир, миндаль, каучуконосы и т. д. Земля здесь искусственно орошается.
В высокогорных районах Союза — в горах Кавказа, Средней Азии, Алтая и др. — растительные зоны изменяются по мере повышения местности над уровнем океана. Склоны гор покрыты лесами, выше которых лежат горные луга, а еще выше вечный снег.
Полезные ископаемые
СССР обладает огромными минеральными ресурсами. Ископаемым сырьем он обеспечен лучше, чем любая другая страна на земном шаре: «...со стороны природных богатств, мы обеспечены полностью» (Сталин).
Геологические запасы каменного угля в СССР равняются 1 654,4 млрд т, что составляет 21% мировых запасов. По количеству угля в недрах мы стоим на втором месте в мире после США, но по общей калорийности наш уголь лучше американского:
|
Месторождения угля (важнейшие)
|
Запасы на 1/1
1938 г. (в млрд т)
|
Донбасс (УССР, Ростовская обл. РСФСР)
|
88,9
|
Кузбасс (Новосибирская обл.)
|
450,7
|
Караганда (Казахская ССР)
|
52,7
|
Подмосковный буроугольный бассейн (Тульская обл.)
|
11,9
В СССР — огромные геологические запасы нефти. По нефтяным запасам СССР стоит на первом месте в мире. Главные месторождения горючих сланцев в СССР эстонские, Гдовское в Ленинградской области, Кашпирское, Ундорское и Общесыртское в Поволжье.
По запасам торфа Советский Союз стоит на первом месте в мире (150,6 млрд т). Залегает торф преимущественно в лесной полосе Союза.
Полезные ископаемые (нерудные) СССР
В СССР больше железа в недрах, чем во всех других странах, вместе взятых.
|
Месторождения железной руды (важнейшие)
|
Запасы железных руд на 1/1 1938 г.
|
Курская магнитная аномалия (Курская обл.).
|
Свыше 250 млн. т, а с кварцитами — до 200 млрд т
|
Магнитная гора (Челябинская обл.)
|
485 млн т
|
Ангаро-Илимская группа месторождений (Восточная Сибирь)
|
свыше 400 млн т
В СССР — большие запасы марганцевой руды (второе место в мире). Велики запасы меди. Медь залегает главным образом в Казахстане (Коунрад, Джезказган, Бощекуль), на Урале, в Узбекистане и Армении.
Много в СССР свинца и цинка (на Алтае, Северном Кавказе, Дальнем Востоке), никеля (на Урале), бокситов (в Ленинградской области и на Урале), вольфрама (в Бурят-Монголии) и др. Олово имеется в Забайкалье и в Якутии. В СССР богатейшие запасы золота и платины.
Огромны запасы апатита на Кольском полуострове, в Хибинских горах. Это самое мощное апатитовое месторождение в мире. В смеси с апатитом залегает нефелин, который может служить сырьем для производства алюминия, а также удобрений, стекла и др.
Полезные ископаемые (рудные) СССР
Кроме апатита, сырьем для фосфорных удобрений служат фосфориты. Главные месторождения фосфоритов находятся в Кировской области, Московской области (около Егорьевска), Казахстане (около Актюбинска и в горах Кара-Тау) и др. По запасам фосфорного сырья мы стоим на втором месте после США.
Важнейшее месторождение калия находится в Молотовской области около Соликамска. Калий имеется также в Западном Казахстане и в западных областях Украины.
Поваренная соль, запасы которой неограниченны, залегает в Артемовске Украинской ССР и в Илецкой Защите Чкаловской области (каменная соль), в Соликамске Молотовской области, в Славянске Украинской ССР и в Усолье Иркутской области (соляные рассолы), в озерах Баскунчак и Эльтон Сталинградской области, в лиманах Аккерманской области Украинской ССР и в заливе Сиваш Крымской АССР (осадочная).
В заливе Кара-Богаз-Гол находятся большие запасы глауберовой соли (мирабилит). Ртуть имеется в Донбассе и Киргизии, сера — в Туркмении, бораты — в Западном Казахстане, графит — в ряде районов Восточной Сибири, радий — в Киргизии и в бассейне Печоры. Здесь названы лишь важнейшие из минералов, которыми богаты недра нашей родины.
Население
В СССР живет свыше 193 млн человек. По количеству населения Советский Союз стоит на третьем месте в мире после Китая и Индии. За годы 1926—1939 естественный прирост населения СССР составил 23,4 млн человек, т. е. почти 16%; за тот же период численность населения США выросла на 11%, Германии — на 7%, Франции — на 2,7%.
Ни в одной из капиталистических стран нет такого быстрого прироста населения, как у нас в стране социализма.
В составе населения СССР — высокий процент молодежи. У нас — 45,1% лиц в возрасте до 19 лет. Социалистическая индустриализация привела к увеличению городского населения: его доля в общем населении СССР в 1939 г. составляла 32,8%, тогда как в 1926 г. — лишь 17,9%. За 12 лет городское население в СССР увеличилось более чем вдвое, а в Англии, например, такое удвоение произошло за 70 лет (1860—1930).
Наряду с ростом старых городов в СССР шло возникновение новых. За годы 1926—1939 количество городов увеличилось на 213. Огромные сдвиги произошли в классовом составе населения. Они отразили победу социализма в СССР. С индустриализацией страны удельный вес рабочих и служащих увеличился более чем вдвое. Половину населения составляет новая общественная группа — колхозники; эксплуататорские классы в СССР ликвидированы.
Следует отметить, что 19/20 всего этого населения входило раньше в состав СССР, но было силой отторгнуто от СССР в момент его военной слабости империалистическими державами Запада. Теперь это население воссоединено с Советским Союзом.
Как показывают подсчеты населения, Союз Советских Социалистических Республик сможет теперь говорить мощным голосом от имени 193 миллионов населения, не считая прироста населения СССР за 1939 и 1940 годы».
Плотность населения СССР
СССР — братский союз народов
Дореволюционная Россия была «тюрьмой народов». Нерусские презрительно назывались «инородцами», были бесправны и тяжело угнетались царизмом. В национальных областях нельзя было учить детей на родном языке. На национальных языках — и то далеко не на всех — печатались только молитвенники. Многие народы царской России совсем не имели своей письменности.
Великая Октябрьская Социалистическая революция освободила порабощенные народы России. Ленин сказал: «Мы хотим добровольного союза наций, — такого союза, который не допускал бы никакого насилия одной нации над другой...» (т. XXIV, стр. 657).
Все народы в советской стране полностью равноправны. Они добровольно объединились в единый союз, образовали единую дружную семью. Под руководством партии Ленина — Сталина народы Советского Союза борются за полную победу коммунизма в нашей стране.
СССР — многонациональное государство. В нем живет большое количество народностей. Они скреплены братской дружбой, несокрушимым морально-политическим единством.
Только народностей с численностью свыше 20 тыс. человек у нас 49 (по переписи 1939 г.). За 1939—1940 гг. население СССР увеличилось более чем на 23 миллиона. На VII сессии Верховного Совета СССР 1 августа в своем докладе о внешней политике Советского Союза товарищ Молотов говорил: «Вхождение прибалтийских стран в СССР означает, что Советский Союз увеличивается на 2 миллиона 880 тысяч населения Литвы, на 1 миллион 950 тысяч населения Латвии и на 1 миллион 120 тысяч населения Эстонии.
Таким образом, вместе с населением Бессарабии и Северной Буковины население Советского Союза увеличится, примерно, на 10 миллионов человек. Если к этому добавить свыше 13 миллионов населения Западной Украины и Западной Белоруссии, то выходит, что Советский Союз увеличился за последний год более чем на 23 миллиона населения.
Рождаемость в крупнейших городах мира
|
Крупнейшие города СССР (1938 г.)
|
Всего родилось (в тыс. чел.)
|
В среднем на 1 тыс. жителей
|
Крупнейшие города капиталистических стран (1936 г.)
|
Всего родилось (в тыс. чел.)
|
В среднем на 1 тыс. жителей
|
Москва
|
117,2
|
28,5
|
Берлин
|
59,5
|
14,1
|
Ленинград
|
83,8
|
27,4
|
Лондон
|
56,3
|
13,6
|
Киев
|
22,5
|
27,4
|
Париж
|
32,5
|
11,5
|
Харьков
|
22,4
|
27,7
|
Нью-Йорк
|
99,4
|
13,5
|
26,9
|
33,9
Классовый состав населения СССР (в % к итогу)
|
1913 г.
|
1928 г.
|
1937 г.
|
Рабочие и служащие
|
16,7
|
17,3
|
34,7
|
в том числе рабочие и служащие совхозов и МТС
|
—
|
1,5
|
3,2
|
Колхозное крестьянство и кооперированные кустари и ремесленники
|
—
|
2,9
|
55,5
|
Крестьяне-единоличники (без кулаков) и некооперированные трудящиеся, кустари и ремесленники
|
65,1
|
72,9
|
5,6
|
Буржуазия (помещики, крупная и мелкая городская буржуазия, торговцы и кулаки)
|
15,9
|
4,5
|
—
|
в том числе кулаки
|
12,3
|
3,7
|
—
|
Прочее население (учащиеся, пенсионеры, армия и др.)
|
2,3
|
2,4
|
4,2
|
Всего
|
100,0
|
100,0
|
100,0
СССР состоит из 16 союзных республик. Все они обладают равными правами. Шестнадцать союзных республик составляют одно «...вполне сложившееся и выдержавшее все испытания многонациональное социалистическое государство, прочности которого могло бы позавидовать любое национальное государство в любой части света» (Сталин).
В рамках братского союза развивается и крепнет хозяйство каждой республики, мощно расцветает культура, национальная по форме, социалистическая по содержанию.
Национальный состав населения Союза ССР на 17 января 1939 г.
|
Наиболее
многочисленные
национальности
|
Число лиц
(с семьями)
|
В процентах к итогу
|
1
|
Русские
|
99 019 929
|
58,41
|2
|
Украинцы
|
28 070 404
|
16,56
|3
|
Белорусы
|
5 267 431
|
3,11
|4
|
Узбеки
|
4 844 021
|
2,86
|5
|
Татары
|
4 300 336
|
2,54
|6
|
Казахи
|
3 098 764
|
1,83
|7
|
Евреи
|
3 020 141
|
1,78
|8
|
Азербайджанцы
|
2 274 805
|
1,34
|9
|
Грузины
|
2 248 566
|
1,33
|10
|
Армяне
|
2 151 884
|
1,27
|11
|
Мордовцы
|
1 451 429
|
0,86
|12
|
Немцы
|
1 423 534
|
0,84
|13
|
Чуваши
|
1 367 930
|
0,81
|14
|
Таджики
|
1 228 964
|
0,72
|15
|
Киргизы
|
884 306
|
0,52
|16
|
Народности Дагестана
|
857 371
|
0,50
|17
|
Башкиры
|
842 925
|
0,50
|18
|
Туркмены
|
811 769
|
0,48
|19
|
Поляки
|
626 905
|
0,37
|20
|
Удмурты
|
605 673
|
0,36
|21
|
Марийцы
|
481 262
|
0,28
|22
|
Коми
|
408 724
|
0,24
|23
|
Чеченцы
|
407 690
|
0,24
|24
|
Осетины
|
354 547
|
0,21
|25
|
Греки
|
285 896
|
0,17
|26
|
Молдаване
|
260 023
|
0,15
|27
|
Карелы
|
252 559
|
0,15
|28
|
Каракалпаки
|
185 775
|
0,11
|29
|
Корейцы
|
180 412
|
0,11
|30
|
Кабардинцы
|
164 106
|
0,10
|31
|
Финны
|
143 074
|
0,08
|32
|
Эстонцы
|
142 465
|
0,08
|33
|
Калмыки
|
134 327
|
0,08
|34
|
Латыши и латгальцы
|
126 900
|
0,07
|35
|
Болгары
|
113 479
|
0,07
|36
|
Ингуши
|
92 074
|
0,05
|37
|
Адыгейцы
|
87 973
|
0,05
|38
|
Карачаевцы
|
75 737
|
0,04
|39
|
Абхазы
|
58 969
|
0,03
|40
|
Хакасы
|
52 602
|
0,03
|41
|
Ойроты
|
47 717
|
0,03
|42
|
Курды
|
45 866
|
0,03
|43
|
Балкарцы
|
42 666
|
0,03
|44
|
Иранцы
|
39 037
|
0,02
|45
|
Литовцы
|
32 342
|
0,02
|46
|
Китайцы
|
29 620
|
0,02
|47
|
Чехи и словаки
|
26 919
|
0,02
|48
|
Арабы
|
21 793
|
0,01
|49
|
Ассирийцы
|
20 207
|
0,01
|50
|
Прочие
|
807 279
|
0,48
|
Всего
|
169 519 127
|
100,0
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Александр Цыганов доктор экономических наук, руководитель Департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве РФ, заведующий кафедрой ИЖКФИС Финансового университета при Правительстве РФ
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Россия за прошедшие с 1941 года годы претерпела революционные изменения. Начнем с того, что сама наша страна входила в СССР, что может рассматриваться по-разному — не только как вариант развития России, но и как использование ее ресурсов для строительства совершенно иного государства с менявшимися на протяжении времени существования СССР целями.
Мировая революция, коммунистический проект, построение социализма в отдельно взятой стране — это было смыслом создания и существования СССР в 1920—1930 гг., официальный итог которых отразился в литературе и наглядной агитации начала 1940-х гг. Подготовка к войне, которая активно велась в эти годы, противостояние с буржуазными демократиями и странами фашистской оси, военные кампании на восточных и западных границах, присоединение территорий — все это требовало огромных ресурсов и сказывалось на экономическом развитии, закладывало и закрепляло основы экономики мобилизационного типа, но не современного общества потребления. Происходило это за счет населения и общества, которое изменилось за прошедший XX век кардинально — от преимущественно сельского до современного городского, от страны сел и небольших городков к государству, где население стремится жить в городах-миллионниках. Труд вчерашних крестьян был дешев, жизненные потребности были весьма ограничены, но и квалификация была низка. В 1930-х гг. и особенно во второй половине этого периода на стройках широко применялся принудительный труд. На сегодня источником дешевого труда стали мигранты из бывших республик СССР и в первую очередь из Центральной Азии. Отметим, что низкие доходы и малые потребности в потреблении замедляют развитие экономики, не формируется спрос на многие товары и услуги, а соответственно, и предложение. Нет и средств на развитие комфортной жизни на селе и в большинстве малых городков, где часто пользовались инфраструктурой, созданной до 1917 года.
Провалы в развитии центральной России и Сибири, где сейчас обсуждается строительство новых городов, во многом связаны с отсутствием или недостаточностью необходимой современной инфраструктуры и заложенными в советский период тенденциями (хроническое недофинансирование этих территорий, финансирование социальной сферы по остаточному принципу, строительство многоквартирных домов, а не отдельных на одну-две семьи, пренебрежение к правам собственности и др.), что сохраняется и сегодня.
Тенденция к централизации экономики и населения в крупных городах была значительно усилена в то время и стремление к централизации сохранилось, хотя ее вред достаточно очевиден. К началу 1940-х гг. индустриализация СССР в целом была проведена и позволила выиграть войну. Но ставка на тяжелую промышленность обернулась дефицитом товаров народного потребления, конверсией конца 1980-х — 1990-х гг. и значительным сокращением промышленного потенциала в настоящее время. В начале 1940-х гг. СССР экспортировал зерно и полезные ископаемые, сейчас объемы этого экспорта и зависимость экономики России от экспортных доходов выросли.
Современная Российская Федерация во многом похожа на бывший СССР, черты которого наглядно узнаваемы и в наше время. И это понятно, основа любой страны — это люди, мы с вами, родившиеся во время существования СССР и после его распада. Пока прошло еще совсем немного времени, чтобы СССР стал только историей.
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Артур Вафин политолог, кандидат политических наук, автор книг о проблемах маргинальности, идеологии, политического PR
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В современной России проживает 193 народа. Сейчас идут процессы консолидации российского казачества, идут споры, считать ли казаков нацией? В любом случае, дискуссии проходят в конструктивном формате. Власть и общество шагают навстречу друг другу.
В Российской Федерации насчитывается 238 языков и наречий — это наше истинное культурное достояние и богатство.
Более 80 процентов жителей России называют себя русскими. Современная Россия проводит политику дружбы между различными народами и национальностями. В связи с этим, конечно, Россия сегодня сильно отличается от СССР, так в наши дни никто не может быть дискриминирован по вопросам вероисповедания. Сегодня в России мирно сосуществуют и православие, и ислам, и буддизм, и другие, не противоречащие Конституции, вероисповедания. Такое сложно представить в Союзе, из истории мы прекрасно знаем, что были гонения и даже репрессии за отказ быть атеистом, материалистом.
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