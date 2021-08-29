Видео недели: огненное кольцо в лесу, косплей «Рубина» от «Нефтехимика», новые трейлеры Marvel

Топ-видео недели по версии «Реального времени»

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

В кольце огня

В Мордовии продолжает гореть заповедник. На прошлой неделе пожар уничтожил 7 тыс. гектаров леса, на этой цифра перешла 10-тысячный рубеж — почти треть его территории. Опасный инцидент произошел в понедельник на одном из участков — в огненном кольце оказались 55 пожарных и военных, призванных на тушение лесов. Огонь с земли перебрался на верхушки деревьев, такой пожар спасатели называют верховым, и он считается самым опасным, поскольку его практически невозможно потушить с земли. Чтобы выбраться из кольцевого огня, они вырубили деревья и смогли локализовать огонь. К счастью, никто не пострадал. Региональный МЧС опубликовал видео об этом.

Пожар на Чистопольской

В Казани в четверг днем возник пожар в строящемся доме около Дворца водных видов спорта на ул. Чистопольской. Как выяснилось позже, огонь возник в одном из помещений первого этажа 17-этажного дома, где хранились полиэтиленовые трубы. Пострадавших нет. Наряд пожарных потушил огонь за полчаса.

«Бойцовский клуб» по-нижнекамски



В соцсетях на днях появилось видео очередной массовой драки в Нижнекамске, на этот раз — на улице Гайнуллина. На кадрах видно, что сначала между мужчинами завязалась словесная перепалка, а потом в ход пошли и кулаки. Через какое-то время «боевики» начали разбегаться в разные стороны — видимо, услышав звук полицейских сирен. Как писали очевидцы драки, в ней участвовали около 50 человек. Правда, МВД называет цифру впятеро скромнее — всего 10 драчунов. Их уже задержали. Напомним, это не первая драка в городе: 10 августа местные жители повздорили с вахтовиками из Перми.

Санитары распустили руки



Инцидент, который вызвал резонанс во всех российских СМИ и соцсетях, произошел в Ярославле. Его участниками стали два санитара психиатрической больницы: в лифте они жестоко избили женщину, к которой были вызваны, чтобы госпитализировать ее. В больницу она не хотела, сопротивлялась, чем и взбесила своих «конвоиров». Санитаров выдала камера видеонаблюдения в лифте, о которой те не подумали.

Героев скандала уволили в тот же день, а правоохранительные органы ведут разбирательство. Как выяснилось уже потом, психиатрическую бригаду вызвали родители потерпевшей женщины. Она по-прежнему находится в психоневрологическом диспансере: медики сообщают, что у нее развился психоз.

«Без идем побеждать»

ХК «Нефтехимик» за неделю до старта очередного чемпионата КХЛ опубликовал предсезонный клип. При этом снятое видео, по сути, повторило клип ФК «Рубин», вышедший в начале августа. В видео от нижнекамского клуба его главный тренер Олег Леонтьев так же, как и наставник «Рубина» Леонид Слуцкий, перечисляет имена игроков команды, которые отсняты в разных локациях Нижнекамска.

Правда, в отличие от казанских футболистов, нижнекамские хоккеисты едут по городу не в кабриолете, а на старенькой «Волге». Вместе со своим тренером они читают рэп на русском, английском и татарском языках, но текст все же отличается от «Рубиновского». Так, один их игроков обещает фанатам — «Без идем побеждать». В клипе, кстати, снялся и сам Слуцкий.



Отсчет пошел

26 августа в Казани и в других девяти городах страны были запущены часы, которые ведут обратный отсчет до старта чемпионата мира по волейболу в 2022 году. Казанские часы запустили глава Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, депутат Госдумы России Ольга Павлова, президент волейбольного клуба «Зенит-Казань» Рафкат Кантюков и волейболист, олимпийский чемпион Максим Михайлов.

Ради фото с Хабибом

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на этой неделе вновь попал в новостные хроники. Во время проведения турнира в Нижнем Новгороде на бойца бросился фанат. На кадрах видно, как поклонник выскакивает из-под стола, но охрана Хабиба сумела остановить его.

По некоторым данным, смельчак просто хотел сделать фотографию со спортсменом. Одни считают, что молодой человек, специально устроил такую ситуацию ради видео для своего аккаунта, другие — что это банальная пиар-раскрутка Нурмагомедова.



После финала истории о «Мстителях»

Студия Marvel на этой неделе радовала фанатов команд Мстителей. Сначала вышел ролик, где киношники представили лучшие моменты из киноленты «Шан-Чи и легенда десяти колец». Его сюжет рассказывает о событиях после «Финала» Мстителей: один из лучших бойцов по имени Шан-Чи должен стать преемником самого опасного преступника в мире — своего отца. Увидеть фильм россияне смогут уже 2 сентября.

«Нет пути домой»

Вслед за Шан-Чи Marvel опубликовала долгожданный трейлер третьей части эпопеи о еще одном Мстителе — Человеке-пауке, который сумел выжить после щелчка Таноса. Эти фильмы тоже снял Джон Уоттс, как и две предыдущие истории. В трейлере можно увидеть только одного из злодеев — Октопуса. Но по мнению фанатов, в этой части должны появиться все враги Паука — и Песочный человек, и Зеленый гоблин, и Электро, и Ящер. Причем с антагонистами Питер Паркер встретится в прошлом, а туда его отправит не кто иной, как Доктор Стрендж (Бенедикт Камбербэтч). Российский зритель увидит фильм 16 декабря.