Бизнес-аккаунт дня: казанский диагностический центр

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 138-я

Фото: узификс.рф

Первый в мире аппарат для ультразвукового исследования был создан в конце 40-х годов прошлого столетия в США, а в СССР свой прибор УЗИ создали только в 60-х. С тех пор ультразвуковые сканеры претерпели кардинальные перемены. Два года назад в Казани открылся центр диагностики, оснащенный современным УЗИ оборудованием. Его бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого советы по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Эффективный метод диагностики

В Казани диагностический центр «УЗИ Fix» открыл свои двери для посетителей в 2019 году. Клиника обеспечена современным оборудованием, здесь работают квалифицированные специалисты. Помимо УЗИ всех органов проводят более 2,5 тысяч анализов.

Консультации для пациентов ведут кардиолог, эндокринолог, терапевт и невролог. При необходимости, специалисты центра и сотрудники лаборатории выезжают к пациентам на дом.



Сегодня аналитический разбор аккаунта медцентра провела команда казанского digital агентства Yield’s Trail. Эксперты, работающие в нем, специализируются на создании продающих сайтов, контекстной рекламе, услугах SMM и комплексных решениях для бизнеса.



Посмотрите с точки зрения клиентов, какая информация им необходима

Хочется сразу отметить удачные ник и имя пользователя, в наличии ключевые слова. Заинтересованные пользователи легко найдут клинику через поиск в «Инстаграм». А вот аватар не выполняет своей функции — не привлекает внимания. Описания профиля тоже не дает полной информации о центре, какие именно услуги можно у вас получить. При этом есть удобный способ связи через WhatsApp в описании — ссылка рабочая.

Рекомендуем внести следующие правки в шапку профиля:

заменить аватар

дополнить описание.

Наше предложение:

Все виды УЗИ на безопасном оборудовании

УЗИ с выездом на дом

Прием терапевта, кардиолога, эндокринолога, невролога

Более 2500 видов анализов.

Также желательно добавить дни и время работы. Учитывая ограничения всего в 150 символов для био шапки профиля, для размещения режима работы можно использовать поле точного адреса. Но лишнюю информацию добавлять сюда не стоит, так как это будет выглядеть некрасиво. Лучше это сделать в разделе хайлайтс.

Оформления актуального нужно переделать в едином стиле с аватаром и лентой. В хайлайтс советуем пересмотреть подборку актуального. Посмотрите с точки зрения клиентов, какая информация им нужна, чтобы принять решение записаться в вашу клинику. Возможно, некоторые, такие, как «12 причин» были хорошей задумкой, но в итоге особой смысловой нагрузки не несут и отвлекают от более важной информации. Часть информации лучше раскрыть в постах и удалить из актуального. «Отзывы», «анализы», «прайс», «прием», «гости», «chek-up» стоит оставить, а остальные либо доработать, либо удалить. Учитывая местонахождение клиники, стоит добавить в актуальное информацию о том, как до вас добраться.

Работающий формат — ответы эксперта на вопросы аудитории

Количество подписчиков 5972 впечатляет. Но показатели ER (вовлеченность) говорит о том, что аудиторию стоит проверить. Сейчас ER — 1,7%. Это говорит о том, что у аккаунта много неактивных подписчиков. Как следствие посты хуже показывается другим пользователям, снижается органический охват. По данным сервиса оценки профиля качественная аудитория составляет всего 2688 подписчиков.

Данные по качеству аудитории от сервиса Trendhero

Количество подписок превышает количество подписчиков. Ситуация не очень хорошая и нужно удалять подписки. Большое количество подписок у бизнес-аккаунтов — это моветон в «Инстаграм». Рекомендуем провести чистку и подписок, и подписчиков. Но нужно это делать аккуратно, чтобы не попасть в бан «Инстаграма». Поэтому нужно отписываться с интервалом не менее 40 секунд и не больше 100 от взаимных и 1000 невзаимных подписок. Между взаимными и невзаимными не менее 15 часов. Кроме того, в день, когда делаются отписки, не рекомендуем подписываться на новые и ставить лайки другим пользователям.



В аккаунте мало постов и публикуются они без определенной стратегии. Рекомендуем сделать контент-план в соответствии с целями бизнеса. А чтобы было проще подготовить контент, разделите его на рубрики, например, — услуги, специалисты, chek-up, специальные программы, профилактика и так далее. Не стоит часто говорить о низких ценах, это обесценивает услуги в глазах потенциальных клиентов.

Хороший формат — ответы специалиста клиники на вопросы аудитории. В анонсирующем посте с фотографией специалиста прописываются компетенции, достижения врача и сообщается о возможности задать вопросы в соответствии с его специализацией. В отдельном посте размещаются посты с ответами на вопросы. В конце поста призыв к действию — запись на прием к специалисту по телефону. Этот формат знакомит с врачами, и экспертность при выборе врача стоит на первом месте. Поскольку врачи не всегда готовы или хотят участвовать в видеоконтенте, то эта рубрика станет хорошей альтернативой.

Усилить работу с популярным у аудитории видеоконтентом

Модерация в целом ведется, на комментарии пользователей отвечают, ставят лайки на комментарии с эмодзи. Но есть пропущенные, а нужно отвечать на все, с учетом, что количество постов небольшое.

Хэштеги в постах применяются, что положительно сказывается на охвате. Однако стоит поискать новые и размещать их в каждом посте.

По ленте видно, что клиника ищет для себя стиль визуального оформления. Он менялся за год несколько раз. Самый лучший вариант в данном случае — полностью пересмотреть фирменный стиль клиники.

Проанализировав профиль, можем дать следующие рекомендации:

Сделать шапку профиля более информативной

более информативной Доработать визуальное оформление

Поработать над контентом . Размещать по одному посту в день, делать не менее двух сторис в день. Так как видеоконтент набирает большой охват, то стоит усилить работу в этом направлении.

. Размещать по одному посту в день, делать не менее двух сторис в день. Так как видеоконтент набирает большой охват, то стоит усилить работу в этом направлении. Запустить по возможности таргет. За время существования аккаунта было всего два запуска.