Томи Ламса — о Кубке чемпионов: «Неделя прошла для нас удачно, мы получили платформу для информации»

Фото: Пресс-служба ХК «Ак Барс»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвел итог матча за третье место на TANECO Кубок чемпионов, а также всего турнира в Казани. По его мнению, несмотря на последнее место, этот турнир прошел плодотворно и дал много информации для размышлений.

— Тяжелая игра для нас. Очень мало было времени для восстановления. Думаю что хорошо первый период провели, внесли несколько изменений и благодаря этому стартовый период удался.

Второй период уже прошел по-другому, потому что соперник забил при нашей игре, и было уже тяжело отыграться.

Но если в целом смотреть, то для нас удачно эта неделя прошла, потому что такие турниры для нас — это в первую очередь платформа для информации. Особенно важно было посмотреть на таких игроков, как Шмелев и Санников. Но самый положительный момент, что мы отыграли без травм.

Также Лямся рассказал о нападающем Николае Кулемине, который имеет просмотровый контракт в «Салавате».

— Я очень доволен игрой Кулемина. У него было еще мало времени, чтобы себя проявить. Решения по его контракту пока нет. Думаю чуть позже будет, — передает слова финского специалиста корреспондент «Реального времени».

Финальный поединок Кубка чемпионов пройдет сегодня в «Татнефть Арене». Сыграют казанский «Ак Барс» и петербургский СКА. Начало встречи — 17:00 по московскому времени.