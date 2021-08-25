Бизнес-аккаунт дня: самый молодой кондитер из Нижнекамска

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 136-я

Происхождение слова «кондитер» связано с Италией, а именно с Венецией, и является производным глагола «кандиере», что в дословном переводе означает «варить в сахаре». Говорят, жители именно этого города начали первыми использовать для приготовления сладостей сахар. А вообще первые кондитеры жили еще в Древнем Египте и готовили конфеты из меда и фиников, фиги и миндаля. Самым молодым кондитером в Нижнекамске считают Влада Согрина, которому всего 17 лет. Его бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого советы по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Мир кулинарии как вселенная

Свои первые десерты нижнекамец Владислав Согрин начал готовить в 14 лет. Сначала это было просто хобби — школьник готовил сладости для своей семьи и друзей, а потом о молодом кондитере заговорили по всему Нижнекамску. Так увлечение стало приносить неплохой доход. Владиславу всего 17 лет, но он уже имеет второй разряд повара-кондитера и отучился у одного из самых известных шефов-кондитеров России Александра Кислицина, а торты, приготовленные им, больше похожи на произведения искусства.

В прошлом году Влад тоже начал вести мастер-классы для кондитеров Нижнекамска и других городов республики. Юноша признался: «Мир кулинарии для меня — целая вселенная, еще не до конца изведанная и изученная». Поэтому и сам он постоянно совершенствует свои навыки, проходя обучение у признанных мастеров кондитерского искусства, делая свои открытия. Он не боится браться за самые сложные рецепты, но и не избегает обычных десертов, которые может приготовить любая домохозяйка.



Аналитический разбор бизнес-профиля нижнекамского кондитера сегодня провела проектная команда бюро «ДругМедиа». Это первое коммуникационное агентство в регионах России по мнению РРАР, Tagline, RUWARD и НР2К, действующее на рынке digital-услуг с 2012 года.



Хайлатсам — единая стилистика, а в шапку профиля — его уникальность

Описание профиля. По никнейму очень сложно понять направление аккаунта, кажется, что ты перейдешь на личный блог. Но имя профиля сразу дает полное представление, указаны имя и фамилия — пользователи будут понимать, у кого заказывают, и основное УТП (уникальное торговое предложение) — торты Нижнекамска.

На аватарке профиля личного бренда специалиста должна быть личная фотография, чтобы клиенты вас сразу узнавали — с этим все отлично.

Шапка профиля оформлена хорошо, возраст, конечно, можно убрать, лучше написать сколько лет уже на рынке. Ссылка ведет на WhatsApp — хороший способ, чтобы быстро связаться и оформить заказ.

Контакты представлены только в номере телефона, конечно, можно оставить только его, но желательно добавить почту, чтобы у посетителей страницы была возможность при необходимости отправить и электронное письмо, например, бизнес-предложение.

«Актуальные» есть, но их необходимо оформить в единой стилистике. Те, которые оформлены — очень мелкие, имеют огромное количество маленьких деталей, которые сложно разглядеть.

Наши рекомендации: обновить «актуальные» и указать больше УТП в описании профиля.

Вовлечению аудитории помогут разные форматы в ленте

Визуальное оформление. В аккаунте нет единого фирменного стиля, который бы объединял аватарку, блок хайлайтс и ленту.

Часть обложек хайлайтс сделаны в одном стиле, другая часть — это просто фото. Желательно подвести все под одну стилистику, это упорядочит сами иконки и создаст ощущение единого целого.

Лента состоит в основном из фотографий различных тортов, но они сняты в разных ракурсах, с разными фонами. Все это делает ленту разрозненной.

Изображения для мастер-классов не отформатированы под Instagram. Если при продвижении используются несколько соцсетей, желательно форматировать изображения под определенную соцсеть.

Наши рекомендации:

Выбрать одну стилистику по цветам, шрифтам и другим графическим элементам и стараться придерживаться ей в оформлении аккаунта и постов. Фотографии тортов в ленте приводить к единому виду. Перед публикацией постов желательно смотреть, как визуалы будут сочетаться между собой, где необходимо внести правки. В ленте практически нет видео. Необходимо пробовать и разбавлять ленту разными форматами для вовлечения аудитории. На данный момент профиль больше похож на личный блог, нежели на бизнес-аккаунт. Стоит поменять подачу в текстах и задуматься о разделении контента. Информационный контент — то, ради чего люди будут чаще подписываться и дольше оставаться в профиле. Не стоит бояться делиться своими кондитерскими секретами: пусть подписчики попробуют повторить тот или иной рецепт. Так формируется доверие к профилю: люди видят полезную для себя информацию, поэтому им хочется подписаться. Не забывать указывать цену десерта в тексте публикации — это позволит избавить себя от необходимости отвечать несколько раз на один и тот же вопрос.

Информационный контент добавит подписчиков

Контент-план. Аккаунт насыщен публикациями, которые ограничиваются фотографиями десертов с коротким текстом. Не сомневаемся, что торты и пирожные обладают запоминающимся вкусом, вот только профиль выглядит безликим.

Советуем задействовать несколько видов контента — продающий, вовлекающий, информационный. К примеру, можно внедрить в ленту видео рабочего процесса — на них можно залипнуть не хуже, чем на челленджи в «ТикТоке».

Также стоит посмотреть свое конкурентное преимущество перед другими кондитерами. Допустим, использование только натуральных ингредиентов — сегодня это особенно актуально.

К слову, формат «примеры работ» не подразумевает, что в описании нужно сразу раскрывать состав торта. Для того, чтобы повысить вовлеченность, можно предложить угадать ингредиенты десерта подписчикам.

Главная рекомендация по качеству текстов — не писать все посты по единой структуре, поскольку это быстро надоедает. К тому же, заголовок, который представлен названием торта, — скучно.

Нам нравятся названия ингредиентов — тартар из свежей клубники, мандариновый курд: звучит аппетитно. Можно не просто перечислять состав десерта, а играть на ассоциациях, чтобы вызвать еще большее желание попробовать торт. Например, малиновая начинка с белым шоколадом тает уже на кончике вашего языка, создавая сладостное ощущение восторга.

Наши рекомендации:

На данный момент профиль больше похож на личный блог, нежели на бизнес-аккаунт. Стоит поменять подачу в текстах и задуматься о разделении контента. Информационный контент — то, ради чего люди будут чаще подписываться и дольше оставаться в профиле. Не стоит бояться делиться своими кондитерскими секретами: пусть подписчики попробуют повторить тот или иной рецепт. Так формируется доверие к профилю: люди видят полезную для себя информацию, поэтому им хочется подписаться. Не забывать указывать цену десерта в тексте публикации — это позволит избавить себя от необходимости отвечать несколько раз на один и тот же вопрос.

Модерация: комментарии есть, отвечают корректно, согласно специфике личного бренда, но не на все комментарии.

Наши рекомендации: нужно отвечать на все комментарии, даже комментарии-реакции, состоящие только из смайликов.

Аналитика в цифрах: каждый месяц публикуется разное количество постов, бывают моменты, когда три поста в день — так лучше не делать. Эффекта будет больше, если распределить контент на несколько дней, чтобы показывать регулярную активность в соцсетях. Вовлеченность на среднем уровне — 5,41% на пост.

По рейтингу Trendhero состояние у профиля хорошее — 66/100. Количество достоверной аудитории — 53%, из Нижнекамска 60% аудитории.

Наши рекомендации: запустить рекламную кампанию с переходом на профиль или отправкой сообщений. По объявлениям — работы, акции и отзывы от покупателей.