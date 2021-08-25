Чего ждут от 450-летия Уфы ее жители

Радий Хабиров задался вопросом, какие изменения хотят увидеть горожане к празднику

Какие объекты необходимо построить, какие места благоустроить, что создать, а от чего избавиться. Требований и просьб у горожан много, а времени до юбилея столицы Башкортостана остается все меньше. «Реальное время» проанализировало запросы жителей Уфы в преддверии 450-летия столицы Башкирии.

Дороги, мечеть «Ар-Рахим» и общественный транспорт

В ходе оперативного совещания Радий Хабиров поручил своей администрации выяснить мнение уфимцев, относительно того, что они хотят видеть к 450-летию города:

— Есть определенное видение, что мы хотим сделать к 450-летию Уфы. Но все это видение нескольких десятков человек. Самое главное — мы с вами не посоветовались с уфимцами. А вдруг уфимцы хотят по-другому это увидеть?

Предложений по улучшению жизни в Уфе собралось много, и требования часто повторяются. Самый популярный вариант — навести порядок с качеством дорожного покрытия и нанесением дорожной разметки.

— Хорошие дороги, ровную разметку везде нормальное освещение каждой улицы. Вроде не так уж много для 450-летия, да? — задается риторическим вопросом уфимец Александр.

Многие горожане устали и от затянувшегося на годы ремонта на некоторых улицах. Они возмущены не столько ведением работ, сколько сроками, на которые эти работы растягиваются. Екатерина Бугрова восклицает: «Хочу, чтобы закончилась вечная уфимская стройка!». Поддерживают этот посыл жители улицы Комсомольской, где ремонт начался еще в 2019 году и не завершен до сих пор.

— Когда можно будет ездить по ул. Комсомольской? Второе лето улица перекопана и все. Транспорт по ней не ходит. Улицы, пересекающие Комсомольскую тоже изрыты. К остановке «Округ Галле» транспорт подъехать безаварийно не может, а люди подойти к остановке безбоязненно не могут. Сейчас еще улицу Шафиева закрыли. Раньше пробку на 50 лет СССР можно было объехать по Шафиева, теперь нужно стоять в пробке. Пробка начинается с моста(!) и до проспекта Октября. На улице 50 лет СССР в двух местах тоже закрыли третью часть улицы. Если все заранее приготовить, то там можно ремонт сделать максимум за неделю. Лето скоро закончится, а реальной работы нет! — возмущается Анна Катьянова.

На улице Комсомольской ремонт начался еще в 2019 году и не завершен до сих пор. Фото: utv.ru

Другим символом затяжного строительства стала мечеть «Ар-Рахим», первый камень в основание которой был заложен еще в 2006 году. Соборная мечеть «Ар-Рахим» задумывалась как один из крупнейших в России религиозных архитектурных комплексов площадью 14 тыс. квадратных метров. Храм должен был стать самой крупной отапливаемой мечетью в Европе. Однако скандалы вокруг нее превратили объект в очередной долгострой.

«Достроенную мечеть «Ар-Рахим» очень хочется увидеть!», — пишет Лилия Юсупова.

Другая актуальная для Уфы проблема — общественный транспорт. Радий Хабиров начал свою транспортную реформу еще в 2018 году, однако количество жалоб на плохую работу автобусов, трамваев и троллейбусов по-прежнему очень велико. Уфимцы недовольны несоблюдением интервалов движения, нехваткой транспорта по вечерам и полным отсутствием автобусных маршрутов на некоторых направлениях.

«Увеличить количество общественного транспорта, а лучше вернуть, как было», — предлагает Анатолий Давыдов. Жалуются горожане даже на новые автобусы, закупленные в рамках транспортной реформы. Пассажиры отмечают, что ездить на них в жару без кондиционеров очень сложно.

Отметим, что большинство вопросов, которые требуют решить уфимцы — решение старых проблем. Жители города просят устранить химические запахи над Уфой, снизить тарифы на жилищно-коммунальные услуги, снести старые дома и благоустроить парки нефтехимиков и им. Гастелло.

Еще одним символом затяжного строительства стала мечеть «Ар-Рахим». Фото: Тимур Рахматуллин

К 450-летию уфимцы хотят видеть больше новых школ и детских садов. Особенно часто с этим вопросом обращаются жители микрорайонов «Новалэнд» и «Планета». Не хватает жителям башкирской столицы и парковок в спальных районах города.

Благоустроенная набережная, концертный зал, футбольный стадион и велодорожки

Мы обратились к известным уфимским блогерам, ученым, деятелям культуры с просьбой рассказать, а какие улучшения они хотели бы видеть в Уфе к юбилею города.

Доцент Уфимского государственного нефтяного технического университета Михаил Бреслер хотел бы изменений в системе транспорта Уфы: «Нормальную структуру велодорожек, возрожденную систему рельсового электротранспорта, запуск городской электрички с нормальными станциями и тотальную систему платных паркингов по всем улицам исторического центра».

Известный хоккейный комментатор и ведущий Азамат Муратов уверен, что к 450-летию Уфе нужно обзавестись новыми научными, культурными и спортивными сооружениями: «100 лет как нужен планетарий, как образовательный центр, меньше как аттракцион. Вот прямо научный планетарий». Городу, по его словам, также необходимы крематорий, футбольный стадион, дворец киберспорта и концертный зал на 4-5 тысяч человек.

«Строительство такого концертного зала уменьшит цену билетов на концерты звезд, резко кратно увеличит количество концертов. Культура будет доступнее. Для звезд симфонической музыки, оперной музыки, эстрадных певцов. Они сейчас в «Юбилейный» условный приезжают, а там 1000 мест всего. А было бы 5000, цена на билет могла бы быть в пять раз ниже. То, что в театре оперы и балета проходит, вечера Спивакова, выступления Абдразакова, билеты стоили бы не семь, не десять тысяч, а две-три тысячи. Народ пришел бы с удовольствием» — отмечает Азамат Муратов.

Блогер и ведущий Денис Ганиев полагает, что Уфе необходимо довести до ума некоторые территории, которые могли бы стать местами притяжения горожан. «К 450-летию я бы хотел благоустроенную, красивую, зеленую набережную. Увеличение количества информационных табличек о достопримечательностях с объяснением, «кто?», «когда?», «зачем?» и «почему?». Украшение проспекта Салавата Юлаева вдоль дороги, красивые въезды в город с каждой стороны».

Фото: otzovik.com

Блогер Владимир Кобзев, известный также как Кабзон, убежден, что лучшим подарком к 450-летию Уфы станут освещенные улицы: «У меня одно только желание. Освещенность улиц — это то, что Радий Фаритович во-первых, обещал горожанам, во-вторых, он понимает, насколько это важно. Почему улицы Ковшовой, Гагарина ночью не освещены? Не буду говорить за Шакшу, Инорс, Черниковку. Радий Фаритович, подарите микрорайону Сипайлово свет! Подарите безопасность! Подарите освещение дворов, освещение центральных улиц. Лично я хочу, чтобы было светло и безопасно».

В пресс-службе главы Башкортостана нам сообщили, что механизмы взаимодействия с горожанами в вопросе их предложений по подготовке к празднованию 450-летия Уфы прорабатываются. О том, как администрация Хабирова планирует принимать обращения, станет известно позже.